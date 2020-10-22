Соцсеть удалила анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.

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Фото с шествия в Иркутске 10 октября

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила несколько постов в сообществе движения «Новая Россия — свободная страна» о протестных акциях в Иркутске в поддержку Хабаровска. Об этом сообщается в инстаграме движения.

Активисты опубликовали скриншот общения с техподдержкой соцсети, где указано, что отказать в удалении записей «ВКонтакте» не могла, публикации нельзя восстановить без нового постановления.

В разговоре с «МБХ медиа» администратор сообщества Павел Харитоненко рассказал, что соцсеть удалила десять записей незадолго до самой акции, которая состоялась 10 октября. Изначально поддержка связывала удаление постов с нарушением авторских прав, но затем назвала это требованием Генпрокуратуры. Среди удалённых записей оказались анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.

Понятно, что не сама Генпрокуратура решила заблокировать нас, а, как мы писали вчера, с подачи ФСБ, иначе не было бы той скорости, с которой они это провернули. «Новая Россия — свободная страна» движение

Харитоненко уточнил, что аналогичные записи также заблокировали для продвижения в инстаграме, но после жалобы соцсеть восстановила доступ.