«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила посты о протестных акциях в Иркутске Материал редакции
Соцсеть удалила анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.
«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила несколько постов в сообществе движения «Новая Россия — свободная страна» о протестных акциях в Иркутске в поддержку Хабаровска. Об этом сообщается в инстаграме движения.
Активисты опубликовали скриншот общения с техподдержкой соцсети, где указано, что отказать в удалении записей «ВКонтакте» не могла, публикации нельзя восстановить без нового постановления.
В разговоре с «МБХ медиа» администратор сообщества Павел Харитоненко рассказал, что соцсеть удалила десять записей незадолго до самой акции, которая состоялась 10 октября. Изначально поддержка связывала удаление постов с нарушением авторских прав, но затем назвала это требованием Генпрокуратуры. Среди удалённых записей оказались анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.
Харитоненко уточнил, что аналогичные записи также заблокировали для продвижения в инстаграме, но после жалобы соцсеть восстановила доступ.
Символичнее просто не придумать? Можно было заблокировать эту группу. Вот это был бы настоящий символ "свободной страны".
Видишь подобное название - бей с ноги. Даже блокировать не надо этих потомков вертухаев, просто виртуально лупить, где встречаешь.
СвАбодные наши вешатели.
И нахуй этот ВК нужен тогда?
Тж сделает абсолютно то же самое, если приставят бутылку к мягкому месту. Как и любой другой сайт, желающий работать на территории рф.
Вк страдает больше всех лишь потому, что я является крупнейшим ресурсом в рунете
Про любую соцсеть такое можно сказать
Хорошо, что я использую мессенджер Telegram.
аналогичные записи также заблокировали для продвижения в инстаграме, но после жалобы соцсеть восстановила доступ
Ой какой же Инстаграм беспристрастный и свободный!
И нахуй этот ВК нужен тогда?
Ну не о конкретном же случае разговор или соцсети существуют только чтобы против путина выступать? Государственная принадлежность того или иного сайтика несет за собой свою цензуру. Очевидно что фб похую что там в российском сегменте происходит (ну только если ты слово хохол не напишешь конечно, но тут уже и не в России дело, это да).
Тем нелепее в данном случае выглядит выбор соцсети для протестной группы в России.
@Eldar зачем минус поставил? Поддерживаешь цензуру что ли?
Конечно же я против цензуры, просто ВК все ещё нужен!
Длинный алмаз
Уж не знаю нужен или нет, но ВК точно не такая ссанина, как фейсбук и его инстаграм
Благополучный звук
Фейсбук нужен чтобы через него в мобильных играх авторизоваться и там все друзья подсасывались
Длинный алмаз
Инстаграм нужен чтобы через него выкладывать фотографии плохого качества и там все друзья подсасывались
Тиндер нужен чтобы через него находить тех, кто будет сосатб
Длинный алмаз
Тиндер нужен чтобы через него все мужики подсасывались
А смысл? Что бы не видеть плохого в России? Что бы все плохие новости удаляли?
Кстати да, я ВК не сижу и не знал об этом. Теперь знаю.
Всякий турник
Видимо, ребята не слышали про эффект Стрейзанд
Пусть в телеграм переходят
Уж анонсы-то он не удалил бы
Надеюсь вконтактек очень сильно пострадает за свою лояльность в будущем
в чем заключается лояльность? Им сыкотно потерять контроль над бизнесом, поэтому приходиться сидеть на бытулке всем вместе.
Угу и тем более детей кормить надо!
В каком будущем?
В прекрасном
Ну в прекрасном будущем он сможет неплохо развиваться, как и яндекс. В прекрасной стране без цензуры.
Нет, это фатально несправедливо что конформисты выходят сухими из воды при любом повороте событий. Должно быть наказание.
несправедливо что конформисты выходят сухими из воды
это примерно 70% населения любого общества. в ПРБ их всех отправят на колыму? догадаешься, почему сторонников ПРБ не любят?
Кого ты называешь исполнителями? Тех, кто просто соблюдает закон? Ты считаешь, что все должны резко стать борцунами с режимом и нарушать закон? А если не стали, то на Колыму?
https://tjournal.ru/news/225937-vkontakte-po-trebovaniyu-genprokuratury-udalila-posty-o-protestnyh-akciyah-v-irkutske?comment=4325860
Это обычная рутинная работа, которая требует соблюдения закона. Если ты будешь сажать в тюрьмы, колонии, расстреливать тех, кто соблюдал закон, твоя ПРБ — совсем не П. А ты ничем не отличаешься от Путина и Ко, ты просто его соперник.
Длинный алмаз
Кого именно будешь наказывать?
Энивей я к тому что вообще необязательно выказывать лояльность кому-то, любой процесс можно затянуть, что-нибудь потерять, не так услышать, делать всё в точности по букве закона - и удалить только после митингов и/или общественного резонанса, в общем, простор для спускания указов в унитаз существует.
Я тоже за всё хорошее и против всего плохого. Особенно сидя в уютном кресле с чашечкой какао рядом и попёрдывая на TJ :3
Нет, не понимаешь ты ничего. Я говорю не о вознаграждении за "порядочность", а о компенсации возникающих рисков, воплощение которых в реальности сильно вероятнее, чем стадия, в которой ты бы, опираясь на свои "ценности" произвел репрессивные мероприятия в отношении тех, кто не сберег свою "порядочность" сегодня. Ферштейн? провоцируешь кого-то на риск присесть на бутылочку, имей совесть и смелость хоть что-то пообещать взамен, чтобы хоть как-то компенсировать возникающие с высокой долей вероятности проблемы с текущим активом и его активностью.
Вон, белорусы, например, уволенным в свете последних событий хотя бы вскладчину наскребают средства на существование. Ты же предлагаешь людям, во-первых, технически нарушать законодатеьство, во-вторых не можешь как-то смягчить возникающие в реальности риски экономические и административные и, к тому же, не особо-то поддерживаешь идею о необходимости в будущем хоть каких-то компенсаций за возможные потери в настоящий период.
Ты скажи, ты за инвестиционный анализ слыхал что-нибудь когда-нибудь. В общем, хер ты когда и кого вот так мотивируешь свои усилия и средства куда-то вложить. При любом раскладе - потери, а нетронутыми останутся только совесть и что там еще у тебя было? забыл. Есть подозрение, что вот эта херня работает только и только в том случае, когда совесть - единственное, чем ты вообще в состоянии рискнуть. Если больше ничего нет: ни активов, ни тем более обязательств каких-то (хотя бы моральных), то вот такие заявления делать - вообще не проблема. Вкуриваешь?
протестная группа в вк это как в полицию прийти с плакатом навальный
В генпрокуратуре не изучали тему "Эффект Стрейзанд"? Мне кажется в наше время это нужно знать с рождения
Ну или простыми словами "что попало в интернет в нем навечно и останется".
Кхе, теперь понятно че стало с той записью на моей странице. Я однажды зашел в вк, и увидел, что сайт заблокирован прокуратурой. Я сделал скрин, зашел с впн, и выложил скрин этой дичи у себя на странице. Этот пост кто-то удалил на след день
@Zero-one-one смотри насколько ВК "не параша"
Блин.Для общения вполне норм.
для общения
ВК
2020
Одно их приложение тяжелее чем любой доступный мессенджер. И работает собсна в разы медленнее. Какое блять общение ахах))
Для общения, лол. Максимум о чем там можно общаться - как классно побухали или какой-нибудь фигне такой, которая в принципе максимально публична
Там скинули твою мамку, проверяй
Хотел скинуть твою мамку, но потом вспомнил что у тебя ее нет
Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк
Аккуратный хичхакер
Ого, аж 5 раз написал.
Ты же знаешь, что у нас на учёт простых людей не ставят? Там предлагали ставить на учёт тех, кто делает "пророссийские" публикации, которые призывают нарушить целостность государства.
Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк
Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк
Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк
Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк
Страна со свободой слова.?
Ну дурдом с акциями "верните убийцу 90-х" вполне логично прекращать. ТАК нагнуть хабаровчан - это был вин технологий, конечно. Надеюсь, там не только кромешные идиоты живут.