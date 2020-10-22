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Артём Мазанов
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«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила посты о протестных акциях в Иркутске Материал редакции

Соцсеть удалила анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.

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Фото с шествия в Иркутске 10 октября 

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила несколько постов в сообществе движения «Новая Россия — свободная страна» о протестных акциях в Иркутске в поддержку Хабаровска. Об этом сообщается в инстаграме движения.

Активисты опубликовали скриншот общения с техподдержкой соцсети, где указано, что отказать в удалении записей «ВКонтакте» не могла, публикации нельзя восстановить без нового постановления.

В разговоре с «МБХ медиа» администратор сообщества Павел Харитоненко рассказал, что соцсеть удалила десять записей незадолго до самой акции, которая состоялась 10 октября. Изначально поддержка связывала удаление постов с нарушением авторских прав, но затем назвала это требованием Генпрокуратуры. Среди удалённых записей оказались анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.

Понятно, что не сама Генпрокуратура решила заблокировать нас, а, как мы писали вчера, с подачи ФСБ, иначе не было бы той скорости, с которой они это провернули.

«Новая Россия — свободная страна»
движение

Харитоненко уточнил, что аналогичные записи также заблокировали для продвижения в инстаграме, но после жалобы соцсеть восстановила доступ.

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Чрезвычайный волк

58

по требованию Генпрокуратуры удалила несколько постов в сообществе движения «Новая Россия — свободная страна»

Символичнее просто не придумать

Ответить

Космический кот

Чрезвычайный
1

Символичнее просто не придумать? Можно было заблокировать эту группу. Вот это был бы настоящий символ "свободной страны".

Ответить

leftbrainiac

Чрезвычайный
–2

Видишь подобное название - бей с ноги. Даже блокировать не надо этих потомков вертухаев, просто виртуально лупить, где встречаешь.
СвАбодные наши вешатели.

Ответить

Космический кот

29

И нахуй этот ВК нужен тогда?

Ответить

Scentedcreatorfan

Космический
10

Тж сделает абсолютно то же самое, если приставят бутылку к мягкому месту. Как и любой другой сайт, желающий работать на территории рф. 
Вк страдает больше всех лишь потому, что я является крупнейшим ресурсом в рунете

Ответить

Neketa Fo

Космический
1

Про любую соцсеть такое можно сказать

Ответить

Космический кот

Neketa
19

Хорошо, что я использую мессенджер Telegram.

Ответить

Neketa Fo

Космический
4

Кек

Ответить

Johny Lee

Neketa
0

А ты, я так понимаю, как раз сидишь в ВК и наяриваешь на него, защищая его со слюнями

Ответить

Neketa Fo

Johny
0

А ты, я так понимаю, с такой логикой должно быть на ютубе наяриваешь комментарии

Ответить

Максим Шпилёв

Neketa
0

аналогичные записи также заблокировали для продвижения в инстаграме, но после жалобы соцсеть восстановила доступ

Ответить

Neketa Fo

Максим
–1

Ой какой же Инстаграм беспристрастный и свободный!

И нахуй этот ВК нужен тогда?

Ну не о конкретном же случае разговор или соцсети существуют только чтобы против путина выступать? Государственная принадлежность того или иного сайтика несет за собой свою цензуру. Очевидно что фб похую что там в российском сегменте происходит (ну только если ты слово хохол не напишешь конечно, но тут уже и не в России дело, это да).

Тем нелепее в данном случае выглядит выбор соцсети для протестной группы в России.

Ответить

leftbrainiac

Neketa
0

Негосударственные - цензуру уровня ГУЛАГа.

Ответить

Космический кот

Космический
–1

@Eldar зачем минус поставил? Поддерживаешь цензуру что ли?

Ответить

Eldar

Космический
–2

Конечно же я против цензуры, просто ВК все ещё нужен!

Ответить

Длинный алмаз

Eldar
6

Уж не знаю нужен или нет, но ВК точно не такая ссанина, как фейсбук и его инстаграм

Ответить

Благополучный звук

Длинный
1

Фейсбук нужен чтобы через него в мобильных играх авторизоваться и там все друзья подсасывались

Ответить

Длинный алмаз

Благопо…
3

Инстаграм нужен чтобы через него выкладывать фотографии плохого качества и там все друзья подсасывались

Ответить

Буржуазный Слава

Длинный
2

Тиндер нужен чтобы через него находить тех, кто будет сосатб

Ответить

Длинный алмаз

Буржуаз…
3

Тиндер нужен чтобы через него все мужики подсасывались

Ответить

Буржуазный Слава

Длинный
0

#ТиндерНужен

Ответить

Благополучный

Длинный
0

Не, ну свои фото - это уже слишком, тем более для друзей

Ответить

Ваша Закладко

Длинный
0

вот это строго

Ответить

Буржуазный Слава

Eldar
2

#ВкНеНужен

Ответить

Космический кот

Eldar
0

А смысл? Что бы не видеть плохого в России? Что бы все плохие новости удаляли?

Ответить

Евгений Клочков

Космический
0

там мэшапы забавные в альте выкладывают

Ответить

leftbrainiac

Космический
0

Ой, свали, будь ласков, оттедова.

Ответить

Благополучный звук

13

Возможно из таких новостей об акции узнает больше людей.

Ответить

Космический кот

Благополучный
5

Кстати да, я ВК не сижу и не знал об этом. Теперь знаю.

Ответить

Буржуазный огонь

Космический
1

Да даже если бы сидел, всё равно вряд ли узнал)

Ответить

Всякий турник

Благополучный
2

Видимо, ребята не слышали про эффект Стрейзанд

Ответить

Ваша Закладко

Всякий
0

он же эффект часов кирилла

Ответить

Владимир Филатов

1

Пусть в телеграм переходят

Ответить

Neketa Fo

Владимир
3

Да! Вот Пашке Дурову никто не посмеет приказывать что-то удолять оттуда!

Ответить

Владимир Филатов

Neketa
0

Уж анонсы-то он не удалил бы

Ответить

Neketa Fo

Владимир
0

Просто пока нужные ребята не просили.

Ответить

Владимир Филатов

Neketa
0

ну это понятно

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Надеюсь вконтактек очень сильно пострадает за свою лояльность в будущем

Ответить

Валентин Жетонофф

Stanley
1

в чем заключается лояльность? Им сыкотно потерять контроль над бизнесом, поэтому приходиться сидеть на бытулке всем вместе. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Валентин
0

Угу и тем более детей кормить надо!

Ответить

Neketa Fo

Stanley
0

вся страна так или иначе присела на бутылку. Себя сходи накажи 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Neketa
0

Бубубу

Ответить

Буржуазный Слава

Stanley
0

В каком будущем? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Буржуазный
0

В прекрасном

Ответить

Буржуазный Слава

Stanley
0

Ну в прекрасном будущем он сможет неплохо развиваться, как и яндекс. В прекрасной стране без цензуры.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Буржуазный
0

Нет, это фатально несправедливо что конформисты выходят сухими из воды при любом повороте событий. Должно быть наказание.

Ответить

Nick Muravyov

Stanley
0

несправедливо что конформисты выходят сухими из воды

это примерно 70% населения любого общества. в ПРБ их всех отправят на колыму? догадаешься, почему сторонников ПРБ не любят? 

Ответить

Stanley H

Nick
0

Я же о непосредственных исполнителях всё же

Ответить

Nick Muravyov

Stanley
1

Кого ты называешь исполнителями? Тех, кто просто соблюдает закон? Ты считаешь, что все должны резко стать борцунами с режимом и нарушать закон? А если не стали, то на Колыму? 

Ответить

Pa Chu

Nick
0

Не говоря о том, что ПРБ - это пока что виртуальный конструкт в воспаленном сознании отдельных субъектов и его реальное воплощение в принципе сильно под вопросом, а если и случится, то каким окажется живая модель - бабушка надвое сказала.

Ответить

Stanley H

Nick
0

https://tjournal.ru/news/225937-vkontakte-po-trebovaniyu-genprokuratury-udalila-posty-o-protestnyh-akciyah-v-irkutske?comment=4325860

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила…
Соцсеть удалила анонсы акций и пост о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Stanley
0
Ответить

Nick Muravyov

Stanley
0

Это обычная рутинная работа, которая требует соблюдения закона. Если ты будешь сажать в тюрьмы, колонии, расстреливать тех, кто соблюдал закон, твоя ПРБ — совсем не П. А ты ничем не отличаешься от Путина и Ко, ты просто его соперник. 

Ответить

Длинный алмаз

Stanley
0

Кого именно будешь наказывать? 

Ответить

Stanley H

Длинный
0

Всех, кто нажал кнопочку удалить, и/или непосредственно причастных к этому

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Ну а как им быть прикажешь? Не удалять, встрять на бабки сейчас и ждать эту вашу прекрасную Россию будущего, где их никто не упрекнёт за сегодняшнее решение? А штрафы им потом возместят? А какие-то ништяки будут?

Ответить

Stanley H

Pa
0

Ничего не прикажу, они выбрали сторону сами и должны за это поплатиться.

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Ну а если бы они выбрали другую сторону, чем бы им это в перспективе помогло? Ещё раз: за проявленную лояльность к оппозиции, вкусные бонусы обещаются?

Ответить

Stanley H

Pa
0

Энивей я к тому что вообще необязательно выказывать лояльность кому-то, любой процесс можно затянуть, что-нибудь потерять, не так услышать, делать всё в точности по букве закона - и удалить только после митингов и/или общественного резонанса, в общем, простор для спускания указов в унитаз существует.

Ответить

Артур Крюк

Stanley
1

Я тоже за всё хорошее и против всего плохого. Особенно сидя в уютном кресле с чашечкой какао рядом и попёрдывая на TJ :3

Ответить

Stanley H

Артур
0

Никого из ВК для принятия этого решения паяльником не пытали

Ответить

Pa Chu

Артур
0

Я того же мнения, мужик. Физкульт привет тебе!

Ответить

Stanley H

Pa
0

Даже не знаю, не замаранные руки и чистая совесть считается за бонусы?

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Нет, не считается, конечно. Нельзя ли деньгами? А то штрафы прямо здесь и сейчас - деньгами (а то самой собственностью), а бонусы - чистой совестью. По-моему, здесь немного не хватает баланса какого-то, не находите?

Ответить

Stanley H

Pa
0

Нет, не нахожу, за правильные поступки не платят, это должно исходить из ценностей.

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Так он правильный с твоей точки зрения. И с тобой приличная доля сограждан не согласится. Что с этим делать?

Ответить

Stanley H

Pa
0

Пруфы-то будут про приличную долю граждан, или это так, чтоб веса своей продажной позиции придать?
Энивей, даже если и так, то как бы да, бывает что и вся страна и даже Аллах - не правы, см. любой фашистский режим.

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Не будет пруфов. Как и у тебя не будет пруфов обратного тезиса. Никто не проводил такие исследования. Я опираюсь на внутренне ощущение. Ты, кстати, тоже. Понимаешь, почему я у тебя таких нелепых вещей не прошу?

Ответить

Stanley H

Pa
0

Как и у тебя не будет пруфов обратного тезиса.

Так мне и не надо. Я ссылаюсь на ценности, а не на мнение людей без мнения.
Понимаешь, почему я у тебя таких нелепых вещей не прошу?

Я понимаю что ты требуешь нелепых вещей вроде вознаграждения за небытие гопником.

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

Нет, не понимаешь ты ничего. Я говорю не о вознаграждении за "порядочность", а о компенсации возникающих рисков, воплощение которых в реальности сильно вероятнее, чем стадия, в которой ты бы, опираясь на свои "ценности" произвел репрессивные мероприятия в отношении тех, кто не сберег свою "порядочность" сегодня. Ферштейн? провоцируешь кого-то на риск присесть на бутылочку, имей совесть и смелость хоть что-то пообещать взамен, чтобы хоть как-то компенсировать возникающие с высокой долей вероятности проблемы с текущим активом и его активностью.
Вон, белорусы, например, уволенным в свете последних событий хотя бы вскладчину наскребают средства на существование. Ты же предлагаешь людям, во-первых, технически нарушать законодатеьство, во-вторых не можешь как-то смягчить возникающие в реальности риски экономические и административные и, к тому же, не особо-то поддерживаешь идею о необходимости в будущем хоть каких-то компенсаций за возможные потери в настоящий период.
Ты скажи, ты за инвестиционный анализ слыхал что-нибудь когда-нибудь. В общем, хер ты когда и кого вот так мотивируешь свои усилия и средства куда-то вложить. При любом раскладе - потери, а нетронутыми останутся только совесть и что там еще у тебя было? забыл. Есть подозрение, что вот эта херня работает только и только в том случае, когда совесть - единственное, чем ты вообще в состоянии рискнуть. Если больше ничего нет: ни активов, ни тем более обязательств каких-то (хотя бы моральных), то вот такие заявления делать - вообще не проблема. Вкуриваешь?

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

че с комментами?

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

н-де...

Ответить

Pa Chu

Stanley
0

ну ты сравнил, конечно)

Ответить

# realfiddy

Буржуазный
0

В будущем Путина.

Ответить

po_leen0m

1

протестная группа в вк это как в полицию прийти с плакатом навальный

Ответить

Neketa Fo

po_leen0m
1

Я думаю в рф протестные группы в вк и заводят специально для того чтобы их когда-нибудь прижали и потом можно было бы погромче об этом заявить. Не вижу других причин

Ответить

Основной супер_стар

1

Ничего удивительного

Ответить

Евгений Козлов

1

В генпрокуратуре не изучали тему "Эффект Стрейзанд"? Мне кажется в наше время это нужно знать с рождения

Ответить

Космический кот

Евгений
0

Ну или простыми словами "что попало в интернет в нем навечно и останется".

Ответить

Игуш Шариев

1

Кхе, теперь понятно че стало с той записью на моей странице. Я однажды зашел в вк, и увидел, что сайт заблокирован прокуратурой. Я сделал скрин, зашел с впн, и выложил скрин этой дичи у себя на странице. Этот пост кто-то удалил на след день

Ответить

Аккуратный хичхакер

0

@Zero-one-one смотри насколько ВК "не параша"

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
1

Блин.Для общения вполне норм. 

Ответить

пепси

Zero-one-one
1

для общения

ВК

2020

Одно их приложение тяжелее чем любой доступный мессенджер. И работает собсна в разы медленнее. Какое блять общение ахах))

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
0

Для общения, лол. Максимум о чем там можно общаться - как классно побухали или какой-нибудь фигне такой, которая в принципе максимально публична 

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
0

Там скинули твою мамку, проверяй 

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
0

Хотел скинуть твою мамку, но потом вспомнил что у тебя ее нет

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
0

Как-то слабо

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
0

Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк

Ответить

Аккуратный хичхакер

Zero-one-one
2

Ого, аж 5 раз написал.
Ты же знаешь, что у нас на учёт простых людей не ставят? Там предлагали ставить на учёт тех, кто делает "пророссийские" публикации, которые призывают нарушить целостность государства. 

В СНБО рассказали, когда начнут ставить на учет…
Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудит вопрос о создании учета украинских…
hromadske.ua
Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–1

Бляяя я, пиздец. Я не увидел что 5 раз

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–1

Боитесь полного распада? 

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–1

Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–1

Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–1

Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк

Ответить

Zero-one-one

Аккуратный
–2

Большинство украинцев просто обходят блокировки, скачивают kate mobile и всё. Из-за этого у вас предложили ставить на учёт людей сидящих вк. Только ты и горстка украинцев на этом сайте не пользуются вк

Ответить

Антон Лисин

0

Страна со свободой слова.?

Ответить

Благополучный звук

Антон
0

Новая Россия — свободная страна, а мы пока в старой России

Ответить

Neketa Fo

Антон
0

Где?

Ответить

Mikki Rurk

0

Тоталитарим потихоньку

Ответить

leftbrainiac

0

Ну дурдом с акциями "верните убийцу 90-х" вполне логично прекращать. ТАК нагнуть хабаровчан - это был вин технологий, конечно. Надеюсь, там не только кромешные идиоты живут.

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