Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей производителя аппаратов ИВЛ, горевших в больницах Москвы и Петербурга Материал редакции
Уральский приборостроительный завод заявил, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями.
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 500 тысяч рублей входящий в «Ростех» Уральский приборостроительный завод, поставлявший в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М». Решение опубликовали на сайте суда.
Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники и обратился в суд с заявлением о привлечении завода к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Суд удовлетворил этот иск и назначил штраф в 500 тысяч рублей. В пресс-службе КРЭТ заявили, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Петербурге.
8 сентября арбитражный суд удовлетворил другой иск Росздравнадзора и оштрафовал Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч рублей из-за нарушений лицензионных требований при производстве медизделий. В ведомстве отмечали, что прямой связи между этими нарушениями и возгораниями нет.
Завод выполнял контракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 миллиардов рублей. 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявляли, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе.
контракт на сумму 7,5 миллиардов рублей.
Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей
Они это сделали ради того, что бы к ним претензий не было по типу:
"а хули они сухими из воды вышли? Надо за это наказать".
Вот и наказали для "галочки".
Не понял? Это ШТРАФ, который не отменяет то что тот чье оборудование признанно не доброкачественным должен исправить это или вернуть заказчику деньги.
Там вроде не говорилось какие ИВЛ, но я подозреваю, что их. Ну или их уничтожили чтобы не рисковать.
Уральский приборостроительный завод заявил, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями.
Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники «Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»
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Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей