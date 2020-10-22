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Артём Мазанов
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Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей производителя аппаратов ИВЛ, горевших в больницах Москвы и Петербурга Материал редакции

Уральский приборостроительный завод заявил, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями.

9 комментариев
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Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 500 тысяч рублей входящий в «Ростех» Уральский приборостроительный завод, поставлявший в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М». Решение опубликовали на сайте суда.

Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники и обратился в суд с заявлением о привлечении завода к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Суд удовлетворил этот иск и назначил штраф в 500 тысяч рублей. В пресс-службе КРЭТ заявили, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Петербурге.

8 сентября арбитражный суд удовлетворил другой иск Росздравнадзора и оштрафовал Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч рублей из-за нарушений лицензионных требований при производстве медизделий. В ведомстве отмечали, что прямой связи между этими нарушениями и возгораниями нет.

Завод выполнял контракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 миллиардов рублей. 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявляли, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе.

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9 комментариев
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Олег Феоктистов

10

 контракт на сумму 7,5 миллиардов рублей.

 Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей

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Космический кот

Олег
4

Они это сделали ради того, что бы к ним претензий не было по типу:
"а хули они сухими из воды вышли? Надо за это наказать".
Вот и наказали для "галочки".

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Alexander Golovnin

Олег
0

Не понял? Это ШТРАФ, который не отменяет то что тот чье оборудование признанно не доброкачественным должен исправить это или вернуть заказчику деньги.

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Благополучный звук

0

А в США их же ИВЛ уничтожились?

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Космический кот

Благополучный
0

Там вроде не говорилось какие ИВЛ, но я подозреваю, что их. Ну или их уничтожили чтобы не рисковать.

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Eugen T

Благополучный
0

Да, емнип

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Благополучный звук

0

Уральский приборостроительный завод заявил, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями.

Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники «Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»

Ну и что? Насильника осудили за изнасилование, а он кричит: "Я не продавал водку ночью!"

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FOX

0

Вторую половину предстоит оплатить американскому Государственному департаменту. По словам пресс-секретаря, ведомство уже получило счет от российского правительства на 659 283 доллара.

Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей

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leftbrainiac

0

Интересно, в этом рукожопом сервисе хоть что-то работает? Тест.

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