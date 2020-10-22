Уральский приборостроительный завод заявил, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями.

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Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 500 тысяч рублей входящий в «Ростех» Уральский приборостроительный завод, поставлявший в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М». Решение опубликовали на сайте суда.

Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники и обратился в суд с заявлением о привлечении завода к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Суд удовлетворил этот иск и назначил штраф в 500 тысяч рублей. В пресс-службе КРЭТ заявили, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Петербурге.

8 сентября арбитражный суд удовлетворил другой иск Росздравнадзора и оштрафовал Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч рублей из-за нарушений лицензионных требований при производстве медизделий. В ведомстве отмечали, что прямой связи между этими нарушениями и возгораниями нет.

Завод выполнял контракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 миллиардов рублей. 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявляли, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе.