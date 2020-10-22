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Алексей Боржонов
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Минздрав объяснил хранение тел умерших от Covid-19 в подвале больницы Барнаула нехваткой медиков и ростом числа смертей Материал редакции

Медработники должны вскрывать тела, но не успевают это делать.

36 комментариев
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Тела умерших от Covid-19 хранятся в подвале больницы №12 в Барнауле из-за роста числа смертей и нехватки патологоанатомов, сообщается на сайте администрации Алтайского края.

Заявление появилось вскоре после того, как в сети разошёлся ролик из подвала больницы, на котором показаны мешки с телами умерших от коронавируса. Автор ролика утверждает, что подвал «завален» погибшими.

Видео из паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте»

Минздрав не стал отрицать подлинность видео и заявил, что в подвале оборудовали комнату для временного хранения тел, где соблюдается необходимый температурный режим.

Власти края указали, что к сложившейся ситуации привёл рост числа умерших от коронавируса, нехватка патологоанатомов и необходимость проводить патолого-анатомические исследования во всех случаях. За октябрь в учреждении умерли 98 пациентов, заявили в Минздраве, а больница не рассчитана на хранение такого количества тел. Из-за возросшей на врачей нагрузки очередность на вскрытия становится «неизбежной», добавили власти. Кроме того, родственники умерших отказываются забирать тела из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, говорится в заявлении.

С начала октября суточный прирост заболевших в Алтайском крае вырос примерно на 100 человек. 1 октября там сообщили о 98 заболевших, 22 октября — о 203. Всего за время пандемии в регионе выявили больше 17 тысяч случаев заболевания, 291 человек умер.

#новости #covid19

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36 комментариев
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Blahblah Pooh

18

Этот случай надо выгравировать на памятной доске: администрация региона РФ сказала правду. Воу. 

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Космический кот

Blahblah
2

Ну, а что им ещё делать? Сказать, что это мешки с цементом? Или отрицать все и ещё сильнее себя закапывать по землю? Они сделали только из-за того, что их "спалили".

Ответить

Blahblah Pooh

Космический
7

Ох, ты удивишься, но: https://vot-tak.tv/novosti/tela-ili-musor-v-tomske-nashli-gory-trupov-v-kovidnom-morge/

Ответить

Космический кот

Blahblah
0

Поняли, что второй раз (или какой там) уже не поверят. И вечно назвать это "фейками" не получится.

Ответить

Blahblah Pooh

Космический
0

Да тебе не угодишь! Тебя что, злой 60-летний дед укусил?)

Ответить

Космический кот

Blahblah
2

А что я такого сказал? Что они признали свою вину из-за того, что не хотят опять обосраться?

Ответить

Blahblah Pooh

Космиче…
0

Подвал — плохо, нужны морги-грузовики. Не спиздели — плохо, потому что раньше пиздели. У нас не станет прекрасным все сразу, че сравнивать, что нет моргов-грузовиков в ебенях. Похуй на морги, надо живых спасать. Не надо сравнивать нас со сверхдержавой, 95% сравнений будут не в нашу пользу, это ж очевидно

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Космический кот

Blahblah
0

Это понятно, что нужно живых спасть. Но если почитать новости про то в каких условиях, как и чем лечат этих больных...

Ответить

Blahblah Pooh

Космиче…
0

Вот. Ты. Блядь. Только. О. Плохом. Иди шоколадку съешь, что ли. А то натурально в депрессивные состояния себя вгонишь. 

Ответить

Космический кот

Blahblah
0

Мне нельзя шоколадки(

*ушёл в депрессию*

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Евгений Клочков

Космический
2

емнип, именно вот это перечисленное в Томске (если я не ошибаюсь с городом) и делали, когда летом были фото из помещения, где мешки с умершими были свалены неаккуратно

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Blahblah Pooh

Евгений
0

именно

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Космический кот

1

В США из-за этого подгоняли морги-грузовики к больницам. А в России и подвал сойдёт...

Ответить

Litnikov Danil

Космический
15

Так то похер, грузовики или подвал, не? Не на улице же

Ответить

Bulky Blackcrappie

Космический
2

Только вот жители по соседству жаловались на запах и протечки у грузовиков в США 😬

Coronavirus: 50 corpses discovered in US trucks…
A larger refrigerated truck was ordered later the same day and all the bodies were transferred…
news.sky.com
Ответить

Космический кот

Bulky
–1

Это да. Этими грузовиками настоящие морги не заменить. Но они хотя бы попытались...

Ответить

Буржуазный Слава

0

В очередной раз убеждаюсь, что коронавирус не существует. Это миф.

Ответить

Sloy Pyli

Буржуазный
14
Ответить

Буржуазный Слава

Sloy
2

Какже похорошел Шынгыс.

Ответить

ユリー シャネ

0

Вау, мы дожили до такого момента, что когда минздрав не решил в очередной раз спиздеть это повод для русской городсти.

Ответить

Dmitry Sursin

ユリー
2

Вау, мы дожили до такого момента, что когда видим новость про правдивый минздрав - мы забываем что видели в главной соц. сети СНГ, в разделе Рекламы.

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
1

Чел, не хочу тебя расстраивать, но эту таргетированную рекламу видишь ты, а не все мы) Ну и да, Регнум говно. 

Ответить

Dmitry Sursin

Blahblah
0

А, то есть это первая новость по короновирусу, которую смотрят люди? То есть я один хочу больше знать, про то как пандемия протекает в стране(и мире) что именно мне одному ВК кидает новости провластных сайтов новостей?

Или ты хочешь сказать: Всем вам похрен становится что там происходит, после прочтения новости и вы дальше занимаетесь своими делами, тем самым не даёте таргет, который будет пушить вам рекламу? Если так, то: Классно живёте ребят. Не забудьте "Опять в загончиках бастуете" написать, когда начнутся митинги. А ещё белорусов упрекнуть, за мирный протест.

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Blahblah Pooh

Dmitry
0

Да просто тебя триггерит, и ты по поведению подходишь на либераху, который как-то среагирует на тему, вот тебе его и подсовывают. Мне вот однажды начали гейскую рекламу показывать) Ничего личного.
И вообще, выдыхай, ты меня вообще не знаешь, а уже что-то там решил

Ответить

Blahblah Pooh

ユリー
0

А это не минздрав, а администрация Алтайского района. Шах и мат)

Ответить

ユリー シャネ

Blahblah
3

Моя надежда:

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Собственный украинец

Blahblah
0

Ну ващет Минздрав Алтайского края, если прочитать исходник по ссылке.

Ответить

Blahblah Pooh

Собственный
0

Не, ты просто не умеешь по-бюрократически. 
Министерство здравоохранения Алтайского края организует работу в особом порядке патолого-анатомических отделений медицинских учреждений в столице региона.

Минздрав ОРГАНИЗУЕТ. А сообщила об этом администрация. А могла б и не сообщать.

Ответить

Собственный украинец

Blahblah
0

В ведомстве также сообщили, что, по данным на 20 октября, в больнице №12 города Барнаула за текущий месяц умерли 98 человек. К работе патолого-анатомических отделений....

Ну то есть они передают инфу от Минздрава через сайт Администрации.

Ответить

Blahblah Pooh

Собстве…
0

Да не душни. Конечно Администрация не сама данные берет, им дает Минздрав. Но доносит-то именно Администрация. У Минздрава есть свой сайт, они могут при желании и напрямую сообщить. А так Администрация может эти данные и утаить, и переврать, и объявить закрытыми. 

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Abram Dikoy

0

Картинка как весной в Италии, непонятно как так пол года готовились что все по пизде пошло

Ответить

Jenny Smith

Abram
1

к чему готовились? трупы в подвале складывать разве что.

Ответить

Обосранный унитаз

0

О, классный ник: подвал больницы Барнаула

Ответить

Виктор Огай

0

Жутковато.

Ответить

КтоКакБог

0

Зачем вообще вскрывать, что и так ясно? Одно глумление над телом, распротрошат, мозги и печень покромсают, запихнут все в живот, ветошью набьют и довольны.

Ответить

Жабка

0

В смысле объяснили ростом числа смертей?  https://rosstat.gov.ru/region/docl1101/IssWWW.exe/Stg/d2009/iv.htm В регионе смертность порядка 2-3 тыс в месяц, но добавилось несколько ковидных и капец? Как это работает?

IV. Äåìîãðàôèÿ
IV. Äåìîãðàôèÿ
rosstat.gov.ru
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