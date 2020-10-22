Медработники должны вскрывать тела, но не успевают это делать.

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Тела умерших от Covid-19 хранятся в подвале больницы №12 в Барнауле из-за роста числа смертей и нехватки патологоанатомов, сообщается на сайте администрации Алтайского края.

Заявление появилось вскоре после того, как в сети разошёлся ролик из подвала больницы, на котором показаны мешки с телами умерших от коронавируса. Автор ролика утверждает, что подвал «завален» погибшими.

Видео из паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте»

Минздрав не стал отрицать подлинность видео и заявил, что в подвале оборудовали комнату для временного хранения тел, где соблюдается необходимый температурный режим.

Власти края указали, что к сложившейся ситуации привёл рост числа умерших от коронавируса, нехватка патологоанатомов и необходимость проводить патолого-анатомические исследования во всех случаях. За октябрь в учреждении умерли 98 пациентов, заявили в Минздраве, а больница не рассчитана на хранение такого количества тел. Из-за возросшей на врачей нагрузки очередность на вскрытия становится «неизбежной», добавили власти. Кроме того, родственники умерших отказываются забирать тела из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, говорится в заявлении.