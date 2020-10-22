Минздрав объяснил хранение тел умерших от Covid-19 в подвале больницы Барнаула нехваткой медиков и ростом числа смертей Материал редакции
Медработники должны вскрывать тела, но не успевают это делать.
Тела умерших от Covid-19 хранятся в подвале больницы №12 в Барнауле из-за роста числа смертей и нехватки патологоанатомов, сообщается на сайте администрации Алтайского края.
Заявление появилось вскоре после того, как в сети разошёлся ролик из подвала больницы, на котором показаны мешки с телами умерших от коронавируса. Автор ролика утверждает, что подвал «завален» погибшими.
Минздрав не стал отрицать подлинность видео и заявил, что в подвале оборудовали комнату для временного хранения тел, где соблюдается необходимый температурный режим.
Власти края указали, что к сложившейся ситуации привёл рост числа умерших от коронавируса, нехватка патологоанатомов и необходимость проводить патолого-анатомические исследования во всех случаях. За октябрь в учреждении умерли 98 пациентов, заявили в Минздраве, а больница не рассчитана на хранение такого количества тел. Из-за возросшей на врачей нагрузки очередность на вскрытия становится «неизбежной», добавили власти. Кроме того, родственники умерших отказываются забирать тела из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, говорится в заявлении.
С начала октября суточный прирост заболевших в Алтайском крае вырос примерно на 100 человек. 1 октября там сообщили о 98 заболевших, 22 октября — о 203. Всего за время пандемии в регионе выявили больше 17 тысяч случаев заболевания, 291 человек умер.
Этот случай надо выгравировать на памятной доске: администрация региона РФ сказала правду. Воу.
Ну, а что им ещё делать? Сказать, что это мешки с цементом? Или отрицать все и ещё сильнее себя закапывать по землю? Они сделали только из-за того, что их "спалили".
Ох, ты удивишься, но: https://vot-tak.tv/novosti/tela-ili-musor-v-tomske-nashli-gory-trupov-v-kovidnom-morge/
Поняли, что второй раз (или какой там) уже не поверят. И вечно назвать это "фейками" не получится.
Да тебе не угодишь! Тебя что, злой 60-летний дед укусил?)
А что я такого сказал? Что они признали свою вину из-за того, что не хотят опять обосраться?
Подвал — плохо, нужны морги-грузовики. Не спиздели — плохо, потому что раньше пиздели. У нас не станет прекрасным все сразу, че сравнивать, что нет моргов-грузовиков в ебенях. Похуй на морги, надо живых спасать. Не надо сравнивать нас со сверхдержавой, 95% сравнений будут не в нашу пользу, это ж очевидно
Это понятно, что нужно живых спасть. Но если почитать новости про то в каких условиях, как и чем лечат этих больных...
Вот. Ты. Блядь. Только. О. Плохом. Иди шоколадку съешь, что ли. А то натурально в депрессивные состояния себя вгонишь.
емнип, именно вот это перечисленное в Томске (если я не ошибаюсь с городом) и делали, когда летом были фото из помещения, где мешки с умершими были свалены неаккуратно
В США из-за этого подгоняли морги-грузовики к больницам. А в России и подвал сойдёт...
Только вот жители по соседству жаловались на запах и протечки у грузовиков в США 😬
Это да. Этими грузовиками настоящие морги не заменить. Но они хотя бы попытались...
Вау, мы дожили до такого момента, что когда минздрав не решил в очередной раз спиздеть это повод для русской городсти.
Вау, мы дожили до такого момента, что когда видим новость про правдивый минздрав - мы забываем что видели в главной соц. сети СНГ, в разделе Рекламы.
Чел, не хочу тебя расстраивать, но эту таргетированную рекламу видишь ты, а не все мы) Ну и да, Регнум говно.
А, то есть это первая новость по короновирусу, которую смотрят люди? То есть я один хочу больше знать, про то как пандемия протекает в стране(и мире) что именно мне одному ВК кидает новости провластных сайтов новостей?
Или ты хочешь сказать: Всем вам похрен становится что там происходит, после прочтения новости и вы дальше занимаетесь своими делами, тем самым не даёте таргет, который будет пушить вам рекламу? Если так, то: Классно живёте ребят. Не забудьте "Опять в загончиках бастуете" написать, когда начнутся митинги. А ещё белорусов упрекнуть, за мирный протест.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Да просто тебя триггерит, и ты по поведению подходишь на либераху, который как-то среагирует на тему, вот тебе его и подсовывают. Мне вот однажды начали гейскую рекламу показывать) Ничего личного.
И вообще, выдыхай, ты меня вообще не знаешь, а уже что-то там решил
А это не минздрав, а администрация Алтайского района. Шах и мат)
Ну ващет Минздрав Алтайского края, если прочитать исходник по ссылке.
Не, ты просто не умеешь по-бюрократически.
Министерство здравоохранения Алтайского края организует работу в особом порядке патолого-анатомических отделений медицинских учреждений в столице региона.
Минздрав ОРГАНИЗУЕТ. А сообщила об этом администрация. А могла б и не сообщать.
В ведомстве также сообщили, что, по данным на 20 октября, в больнице №12 города Барнаула за текущий месяц умерли 98 человек. К работе патолого-анатомических отделений....
Ну то есть они передают инфу от Минздрава через сайт Администрации.
Да не душни. Конечно Администрация не сама данные берет, им дает Минздрав. Но доносит-то именно Администрация. У Минздрава есть свой сайт, они могут при желании и напрямую сообщить. А так Администрация может эти данные и утаить, и переврать, и объявить закрытыми.
Картинка как весной в Италии, непонятно как так пол года готовились что все по пизде пошло
Зачем вообще вскрывать, что и так ясно? Одно глумление над телом, распротрошат, мозги и печень покромсают, запихнут все в живот, ветошью набьют и довольны.
В смысле объяснили ростом числа смертей? https://rosstat.gov.ru/region/docl1101/IssWWW.exe/Stg/d2009/iv.htm В регионе смертность порядка 2-3 тыс в месяц, но добавилось несколько ковидных и капец? Как это работает?