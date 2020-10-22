Ограничения не коснутся точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.

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В Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 до 29 ноября приостановили работу общепита в ночное время. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова, до 29 ноября с 23:00 до 6:00 в городе запрещена работа всего общепита, за исключением точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.

О том, что власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам, стало известно 19 октября. Тогда они заявили, что «после 23:00 есть вредно».

В Москве нет запрета на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время. Попасть туда в ночное время можно только после регистрации номера телефона, там также запрещены развлекательные мероприятия.