В Петербурге до 29 ноября приостановили работу кафе, ресторанов и баров в ночное время Материал редакции
Ограничения не коснутся точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.
В Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 до 29 ноября приостановили работу общепита в ночное время. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова, до 29 ноября с 23:00 до 6:00 в городе запрещена работа всего общепита, за исключением точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.
О том, что власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам, стало известно 19 октября. Тогда они заявили, что «после 23:00 есть вредно».
В Москве нет запрета на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время. Попасть туда в ночное время можно только после регистрации номера телефона, там также запрещены развлекательные мероприятия.
Все остальные жители России: спасибо за пуш, информативно) полезно))
Очень. Я только по ночам и ем. Что же мне теперь делать?(
СРАТЬ
Если только утром есть, днём переваривать, ночью срать. Тогда в твоих словах есть доля правды.
Буржуазный Слава
Такие меры примут и в других городах, питер тестер.
У нас уже недели две назад
Логика бля, ковид днём типа спит, а ночью просыпается, мафия бля
Забавная конечно логика. Сузить рабочее время чтобы все кто хотел успели попасть до закрытия. Конечно, так теперь точно толп будет меньше
Чтоб вампиров не кормили своими тушками, те будут меньше жрать крови подвыпивших гуляк = меньше разносить заразу. Все логично
Ученые были в ярости, когда узнали, что в Петербурге вирус передаётся по расписанию!!!!!
Есть рациональное объяснение почему запретили в НОЧНОЕ ВРЕМЯ, когда посещаемость итак МИНИМАЛЬНАЯ. Как это должно помочь с уменьшением распространения вируса?
не умничай мне тут
Учитывая, что он один был в защите, это выглядело забавно.
Есть. Российское руководство в любой нестандартной ситуации принимает максимально неадекватные меры, потому что к власти приходят не по профессиональным качествам.
А что тут неадекватного? Чем меньше заведений, тем меньше контактов.
Чем меньше заведений ночью работают - тем в разы больше контактов перед закрытием
Спорно
давай поспорим, интересно послушать.
Давай с другой стороны зайдем:
Допустим открыто в небольшой деревне две пивнушки. Одну пивнушку закрыли. Вопрос: станет ли больше концентрация людей в оставшейся пивнушке или количество близких контактов уменьшилось?
Еще такой пример. Когда не было запрета на круглосуточную продажу алкоголя, были в супермаркетах очереди в 22:45?
Кароч, играю в рационализацию решения уже после его создания
Надо хоть как-то ограничить, но ограничивать сильно нежелательно, ибо вторая "самоизоляция" добьет. Потому выбирается момент, когда пожертвовать можно меньшим и это меньше повлияет на ежедневные потребности горожан (явно ночью в рестик или бар ходят не от большой нужды в этом)
Мысль понятна, но это не рационализация как раз, а попытка что-то сделать просто ради того, чтобы было. Неужели они не понимают (им похуй), что такие решения ничего кроме недоумения населения, которое итак мягко говоря не в восторге властью, не вызовет. Ну то есть зачем делать какую-то хуйню, если ты изначально понимаешь, что это хуйня
поджимает потому что. надо решения принимать!
Благополучный звук
Поджимает кто? Их руководители, которым лишь бумажек, да побольше, побольше.
ну, да. Вторая волна пуще прежней, руководители ждут оригинальных решений
но это не рационализация как раз
Не, это как раз я показал попытку рационализации спорного решения, которое многим и на первый и на второй взгляд кажется странным
А не принимать решения типа тоже нельзя. Но и даже тот недокарантин, что был весной, тоже нельзя (да и ущерб от него слишком велик)
Благополучный звук
Одни тусовщики в стране! А заводы стоят (кстати, на них есть ночные смены)
и продолжение
потому это ограничение не коснулось тех точек, где люди могут оказаться вечером потому что им просто хочется поесть, типа на вокзале или на заправке (если ты дальнобой)
Раз заправки в исключениях, жду обзора кофеин на АЗС. У Роснефти удивительно неплохой кофе, кстати. Ну или я тогда задолбался и мне показалось))
Благополучный звук
У Башнефтепродукта удивительно неплохой тархун, кстати. Ну или я тогда задолбался и перепутал ларьки))
Оборонный Илья
Нужно же создать вид, что хоть что-то предпринимается.
именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели
именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели
именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели
"Ноль народа" же лучше чем "мало народа"
То есть сначала повысим концентрацию в разы тех, кто хотел поесть/прибухнуть вечером, а потом - 0 посетителей час. Умно! (нет)
Твое предположение про повышение концентрации перед закрытием на чем основано?
Чисто логике, наблюдениях и опросе работников данных сфер.
Сколько респондентов?
Ты меня ещё за образование спроси.
Около 20 человек, которые ещё от нуля до пяти своих знакомых спросили.
И на доставку они хер буду работать по ночам, думаю. Деливери и Яндекс.Еда теперь не помогут с дожором.
Образованный ключ
чтобы ты наконец отписался от мусора в телеге
кто все эти люди, которые разрешили себе пуши с сайта.
Скорее наоборот надо расширить часы работы, не допуская скоплений в часы пик. Немного разнести графики работы гос учреждений, служб, возможно просить тоже самое сделать бизнес, увеличить количество маршрутов.
Всех дома не запрешь все равно
Чтобы расширить часы работы, нужно дополнительно платить персоналу или нанимать новый. Бизнесы, которых и так потрепал первый локдаун вряд ли это выдержат.
И вот тут нужны меры поддержки. Но даже если не хотят давать бизнесу деньги, свои учреждения могли бы к такому привести
Лайфхак для кафе баров и ресторанов, добавить в меню бензин и называться АЗС.
А ведь совсем недавно казалось, что более тупорылой меры чем ношение перчаток придумать уже невозможно
Как же задолбали эти "меры". Творят какую-то дичь, оторванную от реальности. Популизм и показуха. Беглов - немощное существо.