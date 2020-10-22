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Артём Мазанов
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В Петербурге до 29 ноября приостановили работу кафе, ресторанов и баров в ночное время Материал редакции

Ограничения не коснутся точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.

84 комментария
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В Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 до 29 ноября приостановили работу общепита в ночное время. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова, до 29 ноября с 23:00 до 6:00 в городе запрещена работа всего общепита, за исключением точек, расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.

О том, что власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам, стало известно 19 октября. Тогда они заявили, что «после 23:00 есть вредно».

В Москве нет запрета на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время. Попасть туда в ночное время можно только после регистрации номера телефона, там также запрещены развлекательные мероприятия.

#новости #петербург #карантинвроссии

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84 комментария
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ユリー シャネ

49

Все остальные жители России: спасибо за пуш, информативно) полезно))

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Космический кот

ユリー
0

Очень. Я только по ночам и ем. Что же мне теперь делать?(

Ответить

Евгений Клочков

Космический
9

СРАТЬ

Ответить

Космический кот

Евгений
0

Если только утром есть, днём переваривать, ночью срать. Тогда в твоих словах есть доля правды.

Ответить

Буржуазный Слава

ユリー
0

Такие меры примут и в других городах, питер тестер.

Ответить

Сознательный Даниль

Буржуазный
2

У нас ввели ещё 2 недели назад.

Ответить

Алексей Селезнев

Буржуазный
2

У нас уже недели две назад
Логика бля, ковид днём типа спит, а ночью просыпается, мафия бля

Ответить

ユリー シャネ

Буржуазный
1

Обычно же на кубаноидах обкатывают все

мимокубаноид

Ответить

Илья Ерохин

Буржуазный
1

В Нижегородской уже приняли, где пуш?

Ответить

Neketa Fo

18

Забавная конечно логика. Сузить рабочее время чтобы все кто хотел успели попасть до закрытия. Конечно, так теперь точно толп будет меньше

Ответить

Чрезвычайный волк

17

По ночам вирус совсем звереет, или что?

Ответить

Litnikov Danil

Чрезвычайный
0

Чтоб вампиров не кормили своими тушками, те будут меньше жрать крови подвыпивших гуляк = меньше разносить заразу. Все логично

Ответить

Сергей Лукин

Litnikov
0

ITS OOONLY AFTER DAARK

Ответить

Чрезвычайный волк

Litnikov
0

Теперь будет толпа голодных вампиров на улицах, молодца

Ответить

Информационный космос

13

Бары засыпают... Просыпаются «продукты 24ч»

Ответить

Genesi5

Информационный
0

С алкоголем

Ответить

Andrew Kostin

Genesi5
0

И бензином

Ответить

ユリー シャネ

6

Не ешьте по ночам пацаны, вы матерям еще нужны...

Ответить

Roman E.

6

Ученые были в ярости, когда узнали, что в Петербурге вирус передаётся по расписанию!!!!!

Ответить

Дмитрий Кузьмин

1

Есть рациональное объяснение почему запретили в НОЧНОЕ ВРЕМЯ, когда посещаемость итак МИНИМАЛЬНАЯ. Как это должно помочь с уменьшением распространения вируса?

Ответить

Stas Kartuzov

Дмитрий
10

не умничай мне тут

Ответить

Neketa Fo

Stas
3

Кстати, а вот чего все тогда стебались над этой фотографией? Он же в отличии от Собянина тут при полном параде, что в общем-то было верным раз он находился в роддоме

Ответить

Stas Kartuzov

Neketa
0

Учитывая, что он один был в защите, это выглядело забавно. 

Ответить

Neketa Fo

Stas
0

барьерная защита так и работает. Он не заразит роженицу с ребенком, они не заразят его. Было бы намного нелепее если ее также одели во всю защиту 

Ответить

Stas Kartuzov

Neketa
–1

Почему ты такой душнила? 

Ответить

Elijah Garrison

Дмитрий
1

Есть. Российское руководство в любой нестандартной ситуации принимает максимально неадекватные меры, потому что к власти приходят не по профессиональным качествам.

Ответить

Слава Инженеров

Elijah
–2

А что тут неадекватного? Чем меньше заведений, тем меньше контактов.

Ответить

Благополучный звук

Слава
0

Чем меньше заведений ночью работают - тем в разы больше контактов перед закрытием

Ответить

Слава Инженеров

Благополучный
0

Спорно

Ответить

Благополучный

Слава
0

No.

Ответить

Neketa Fo

Слава
0

давай поспорим, интересно послушать. 
Давай с другой стороны зайдем:

Допустим открыто в небольшой деревне две пивнушки. Одну пивнушку закрыли. Вопрос: станет ли больше концентрация людей в оставшейся пивнушке или количество близких контактов уменьшилось?

Еще такой пример. Когда не было запрета на круглосуточную продажу алкоголя, были в супермаркетах очереди в 22:45? 

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
0

Кароч, играю в рационализацию решения уже после его создания

Надо хоть как-то ограничить, но ограничивать сильно нежелательно, ибо вторая "самоизоляция" добьет. Потому выбирается момент, когда пожертвовать можно меньшим и это меньше повлияет на ежедневные потребности горожан (явно ночью в рестик или бар ходят не от большой нужды в этом) 

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Евгений
2

Мысль понятна, но это не рационализация как раз, а попытка что-то сделать просто ради того, чтобы было. Неужели они не понимают (им похуй), что такие решения ничего кроме недоумения населения, которое итак мягко говоря не в восторге властью, не вызовет. Ну то есть зачем делать какую-то хуйню, если ты изначально понимаешь, что это хуйня

Ответить

Евгений Миронов

Дмитрий
0

поджимает потому что. надо решения принимать!

Ответить

Благополучный звук

Евгений
0

Поджимает кто? Их руководители, которым лишь бумажек, да побольше, побольше.

Ответить

Евгений Миронов

Благопо…
0

ну, да. Вторая волна пуще прежней, руководители ждут оригинальных решений

Ответить

Благополучный

Евгений
0

У меня для вас есть оригинальные решения: поиграем.

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
0

но это не рационализация как раз

Не, это как раз я показал попытку рационализации спорного решения, которое многим и на первый и на второй взгляд кажется странным 

А не принимать решения типа тоже нельзя. Но и даже тот недокарантин, что был весной, тоже нельзя (да и ущерб от него слишком велик)

Ответить

Dr Serj

Дмитрий
0

Потому что ночью ходят развлекаться, выпить, потанцевать, пообщаться, попеть в караоке, а днем просто едят.

Кто пойдет ночью в кафе или ресторан просто чтобы покушать? Таких единицы.

Ответить

Благополучный звук

Dr
0

Одни тусовщики в стране! А заводы стоят (кстати, на них есть ночные смены)

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

и продолжение
потому это ограничение не коснулось тех точек, где люди могут оказаться вечером потому что им просто хочется поесть, типа на вокзале или на заправке (если ты дальнобой)

Ответить

Образованный ключ

4

видимо вирус за ночь не успеет пожрать как следует и будет менее активен в забитом общественном транспорте утром

Ответить

АТВ

3

Раз заправки в исключениях, жду обзора кофеин на АЗС. У Роснефти удивительно неплохой кофе, кстати. Ну или я тогда задолбался и мне показалось)) 

Ответить

Благополучный звук

АТВ
1

У Башнефтепродукта удивительно неплохой тархун, кстати. Ну или я тогда задолбался и перепутал ларьки))

Ответить

Благополучный звук

Благополучный
0

Тест

Ответить

Информационный космос

АТВ
0

И за хот-догами на заправку грех не сходить

Ответить

serjb

АТВ
0

Если будет шанс отведать татарской еды на татнефти — есть вероятность, что на другие заправки не захочется заезжать.
Элеш пиздатый

Ответить

Обычный цвет

1

Такой тупизм, в это время там и так мало народу, смысл закрывать и вводить дополнительные неудобства? Тогда уж на постоянной основе надо...

Ответить

Оборонный Илья

Обычный
2

Нужно же создать вид, что хоть что-то предпринимается.

Ответить

Дон Карлионе

Оборонный
0

именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели

Ответить

Дон Карлионе

Оборонный
0

именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели

Ответить

Дон Карлионе

Оборонный
0

именно, всё под контролем владимир владимирович, ограничения ввели

Ответить

Слава Инженеров

Обычный
0

"Ноль народа" же лучше чем "мало народа"

Ответить

Благополучный звук

Слава
0

То есть сначала повысим концентрацию в разы тех, кто хотел поесть/прибухнуть вечером, а потом - 0 посетителей час. Умно! (нет)

Ответить

Слава Инженеров

Благополучный
0

Твое предположение про повышение концентрации перед закрытием на чем основано?

Ответить

Благополучный звук

Слава
0

Чисто логике, наблюдениях и опросе работников данных сфер.

Ответить

Слава Инженеров

Благопо…
0

Сколько респондентов?

Ответить

Благополучный

Слава
0

Ты меня ещё за образование спроси.
Около 20 человек, которые ещё от нуля до пяти своих знакомых спросили.

Ответить

Растительный томагавк_два

0

А если я проснулся в 22-45 и мне нужно сходить в бургер кинг например.

Ответить

Ху Эмай

Растительный
4

ложись обратно спать

Ответить

Благополучный звук

Растительный
0

Закажи доставку на дом

Ответить

сироп от щекотки

1
Ответить

Трудовой пистолет

1

ШОК! ПУШ! СРОЧНО!

Ответить

Евгений Миронов

1

И на доставку они хер буду работать по ночам, думаю. Деливери и Яндекс.Еда теперь не помогут с дожором.

Ответить

Благополучный звук

0

Пуш в телеге-то зачем?

Ответить

Образованный ключ

Благополучный
2

чтобы ты наконец отписался от мусора в телеге

Ответить

Благополучный звук

Образованный
1

Зачем ты так об участковом?

Ответить

anvarich

0

кто все эти люди, которые разрешили себе пуши с сайта. 

Ответить

Leonid Celevra

anvarich
1

Петербуржцы 

Ответить

WED CR.ST.

0

В Питере - НЕ пить!

Ответить

Litnikov Danil

0

Скорее наоборот надо расширить часы работы, не допуская скоплений в часы пик. Немного разнести графики работы гос учреждений, служб, возможно просить тоже самое сделать бизнес, увеличить количество маршрутов.

Всех дома не запрешь все равно

Ответить

van der Pusch

Litnikov
0

Чтобы расширить часы работы, нужно дополнительно платить персоналу или нанимать новый. Бизнесы, которых и так потрепал первый локдаун вряд ли это выдержат.

Ответить

Litnikov Danil

van
0

И вот тут нужны меры поддержки. Но даже если не хотят давать бизнесу деньги, свои учреждения могли бы к такому привести

Ответить

van der Pusch

Litnikov
0

Как будто бы им не наплевать :)

Ответить

Anton Antonov

0

Гости придут, нужно прибраться дома

Ответить

# realfiddy

0

Карантин есть закон.

Ответить

Алексей Куликов

0

Лайфхак для кафе баров и ресторанов, добавить в меню бензин и называться АЗС.

Ответить

Aleksey Vasiliev

0

Кст а что там в минске по короне?

Ответить

Имя Фамилия

0

С 23 до 6. Вот это мощные меры. Так и победим.

Ответить

Благополучный звук

0

Посмотрю я, какие они, умники и храбрецы, ограничения введут на Новогодние праздники.

Ответить

Данил Дмитров

0

ночные клубы тоже под это подпадают?

Ответить

Neketa Fo

0

А ведь совсем недавно казалось, что более тупорылой меры чем ношение перчаток придумать уже невозможно

Ответить

Дон Карлионе

0

Мэр принял меры чтобы отчитаться. Всё мол под контролем. Всё приняли.

Ответить

Eugene Gultyaev

0

Как же задолбали эти "меры". Творят какую-то дичь, оторванную от реальности. Популизм и показуха. Беглов - немощное существо.

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