Красноярца, который распылил перцовый баллончик в не представившихся сотрудников ФСБ, приговорили к восьми годам колонии Материал редакции
Мужчина принял оперативников за преступников.
Свердловский районный суд Красноярска приговорил местного жителя Артёма Загребельного к восьми годам колонии общего режима. Мужчина по ошибке распылил перцовый баллончик в оперативников ФСБ, пишет «Медиазона» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Мужчину признали виновным в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии. Пряшников рассказал, что на осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов. Защита планирует обжаловать приговор.
В ноябре 2019 года оперативники ФСБ в гражданской одежде пытались задержать красноярца в его подъезде. Они не показали удостоверения, Загребельный принял их за преступников и распылил перцовый баллончик. В постановлении на обыск, с которым силовики пришли к мужчине, речь шла о призывах к экстремизму.
Неприкасаемых хоть за версту понятно: а тут оборотни без погонов
TJ пропёрло
"У суда нет основания не доверять показаниям сотрудников ФСБ" 🤬
Все понимают, что он понимал, что это силовики. Срок — мера устрашения: как только придет к тебе конторский, сразу надо лечь на землю и обоссаться.
ну так пусть конторский представится сначала с удостоверением и по форме. а не в лифте как черт на меня прыгает
Я вижу, ты не понял. Лечь и обоссаться, а не о своих правах что-то вякать.
обоссышься - заденешь еще сотрудника, припишут химическое отравление через берцы
Ну а не обоссышься — того глядишь, и не ляжешь. А там и достоинство появится. А там и спрашивать с них сам начнешь. Опасно. Обоссаться норм, обувь ему поменяют. За твой счет, естественно.
Чел, когда тебя приезжает брать СОБР и 3 оперативника — до этого случается ряд всяких происшествий, во время которых ты уже знаешь, что тобой интересуются органы.
Сам будет виноват. Им похую. Почитай, сколько гражданских померло от рук терроров, а сколько — во время контр-террора в Норд-Осте. И как государство на это отреагировало.
Кстати, хочу отметить одну деталь: три опера берут подозреваемого. Он оказывает сопротивление. Два из них УБЕГАЮТ. Оставив своего коллегу ОДНОГО с подозреваемым, который ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Вот это пиздец гнилой поступок.
Так он не знал, что конторский пришел или знал?
Он понимал. Но формально — не знал.
Вообщем срок за тупость получается
Ну, за наивность, я бы сказал. Он попытался сыграть в мужика (начитался, наверное). Короче, научился самообороне, правам и жизни по книжкам и интернету. Грустно.
Усталый
Жаль не прочитал еще инструкцию, балончики эти не для закрытых помещений. Чувак какой-то нелогичный
Не, это как раз норм. Он понимал, что один против троих не вывезет, а так всех на минус, и появляются хоть какие-то шансы. Особенно если еще успеть вдохнуть и закрыть глаза. Будь это какие-то левые хмыри, а ты их заведомо слабее — норм тема.
А зачем им смотреть? Если сказали, что на ФСБ'шника напали значит виноват кто угодно но не ФСБ'шник. Логично ведь.
p.s. это тоже сарказм
Организационный щит
Холопам ЗАПРЕЩЕНА ЛЮБАЯ САМООБОРОНА.
Рабсиянец должен послушно принимать в жопу бутылку от любого, кто захочет ему эту бутылку засунуть.
Это самая Главная Духовная Скрепа святой Руси.
Если рабсиянец вдруг посмеет возражать против бутылки в жопе - может быть он завтра на митинг выйдет?
Нет. Такое строжайше запрещено.
Если вдруг рабсиянца бандиты убьют - это не страшно, бабы новых нарожают. А вот если рабсиянец вдруг поднимет руку на Господина ФСБшника - это крушение устоев, такое позволять нельзя.
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник попросил предъявить удостоверение. При том, что видео без звука, лол.
Боже, пока сайт повис, у всех задублировались комменты. Как это удалить теперь?)
Разве ты не понял, что в этом суть? Они понимают что он сядет так как суд априори на их стороне. Тебе ж сказали, судья услышала на записи без звука что они представляются, какие ещё вопросы)
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.
Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.
Ты, что тут сотруднику ФСБ без формы и удостоверения в глаза болончик распылили. Тут и пожезненого не хватит что бы искупить свою вину.
p.s. это сарказм если что.
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я там статью еще почитал и у меня отвалилась жопа
«виновным в применении опасного насилия к...
Это насилие ОПАСНО, к нам его, пожалуйста, не применяйте!☝️
Жестко, но справедливо.
Комментарий удален
"В постановлении на обыск, которое позже в тот же день показали молодому человеку, шла речь о призывах к экстремизму"
моментик
моментик, вот только едет он на 8 лет не за экстремизм, а за то, что два здоровых тела не смогли нормально человека задержать
я в другую сторону моментик имел ввиду. Шли уже с уверенностью, что надо сажать
но что характерно, посадили не по той статье, за какой шли. а значит им вообще похуй за что, лишь бы посадить. показательный моментик
Сам Артем вспоминает, что ему показывали скриншот сообщения, адресатом которого был Вольнов, примерно такого содержания: «У меня есть номера родни, как думаешь, не сделать что-то такое, чтобы они, наконец, начали бунт или захват?». Кто был автором сообщения, на скриншоте видно не было.
«Я не помню, писал ли я именно так. Не думаю, что именно так это было. А если писал, я не давал никаких конкретных инструкций, призывов, адресов и так далее», — подчеркивает Артем и добавляет, что удалил тот аккаунт «ВКонтакте».
8 лет?
Выйдет из тюряги и пойдет голосовать за Путина.
Все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он полюбил Большого Брата.
То есть все утро тебе в дверь ломится фсб, наверняка говоря, что это фсб и почему оно здесь, ты не открываешь, потом выходишь и распыляешь в них газ?
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на видео не обнаружено момента, когда фсб показывает удостоверение
На него заведено дело об экстремизме, к нему пришли с ордером на обыск - он не открывает, что влечет за собой возбуждение ещё одного дела, а потом, уже находясь под следствием использует перцовый баллончик, зная, что с утра его караулит фсб.
Можете минусить сколько угодно, но мужик прекрасно знал, что он делает и почему.
Ты жопой читаешь? даже в ФСБшной версии нет слов что они ему представлялись когда сутра звонили в дверь, или ты предлагаешь перед каждым дятлом что ломится дверь раскрывать?
Какой дятел? Они пришли с официальным постановлением на обыск, зачем им ломиться, если он и так им открыть должен был по решению суда? Он тупо сделал вид, что его нет дома, рассчитывая, что те просто свалят. Но это ФСБ блять, а его подозревают в ЭКСТРЕМИЗМЕ, а не в краже пива из Магнита. Не надо дурачком притворяться, что он ничего не знал и не понимал.
Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, бля*ь у тебя логика вообще рвботает или ты ее пропил давно?
Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?
ну хз, человек возразил, значит не понял:) Третий раз повторяться не буду.. Обещаю:)
Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, бля*ь у тебя логика вообще рвботает или ты ее пропил давно?
Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?
сейчас в этой прекрасной стране экстремизм зачастую куда безобиднее чем кража ссаного пива из магнита
в ФСБшной версии есть то, что они пришли к подследственному чуваку. Если ты находишься под следствием за экстремизм - было бы неплохо открывать двери, когда к тебе стучатся мутные типы.
Здесь кейс не "левые типы хотели меня подрезать, а меня садят за самооборону", а "я знаю, что левые типы это скорее всего полиция-фсб, но все равно использую газовый баллончик". Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
Еще бл*ть один вы в школе читать учились или как? Где написано что на момент задержания он знал что находится под следствием?
Чта? 0_о На меня заводят дело об экстремизме и я тут же должен об этом как то узнать? Или в ФСБ уже телепатов нанимают?
Я может ошибаюсь, но тебя не могут по УК судить без тебя, Тебя уведомляют, начинают тягать. Не являешься - выезжают на задержание, скрылся - объявляют в розыск. Почитай как судили за экстремизм (за свастоны, фотки с неграми). Пришли с уведомлением-постановлением, с обыском. Если статья маленькая, за коммент какой-нибудь - обыск не проводят, вызывают в полицию для дачи обьяснений. Если на дурака не открыл дверь, но пришедшие точно знают, что ты дома - тебя пасти начинают
По хорощему да, но, 1- чаще всего сразу с обыском приходят 2- даже если повестка то отправляется письмом по месту прописки, лично я последнйи раз почту проверял год назад 3- У меня был случай, по суду отправили уведомление которе ушло по месту предидущей прописки, потому что паспортный стол хер положил менять мою прописку и на все офф запросы возвращал мой старый адрес, хотя в паспорте печать уже год как стояла... Все бы хорошо если бы работало хотя бы так как описано в законах.
налоговая письма на почта ру
не одного письма от них по электронке не получал хотя регулярно с ними общаюсь отчетами и тд. По закону только бумажка является оф уведомлением, ну еще звонком можно.
По административным делам
Учавствовал в административном деле никаких писем до сих пор не было.... вы точно про РФ?
Какой регион? В Краснодарском крае по административке уведомления оперативно прилетают. Те же штрафы безмассочников, которых по камерам спалили
По закону только бумажка является оф уведомлением
Это да. Но уже лет 10 не получал бумажных писем от налоговой. Письма от ГИБДД присылали раньше, сейчас тоже давно не получаю, все в госуслугах светится. Я, если что, как обычное физ лицо говорю. Про юр лица да, там немного иначе и бумаги прилетают часто и достаточно оперативно. И и тип из поста не как юр лицо подозревался
Москва, мне когда административку впаяли, я ходил в суд за постановлением, потом опять в суд потому что "возьмите у них счет на который оплачивается в постановлении может быть не верным", потом скан чека уносил опять в суд и в ровд в котором оформляли протокол, в двух копиях... все это было два года назад, блин я честно не знаю в какой стране ты живешь:\
Естественно. На этом вранье и построена вся их деятельность. Вообще, я, конечно, за права людей, но вот это вечно врущее и скулящее хочется иногда просто носами тыкать в их манипуляции..
Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?
мужик прекрасно знал, что он делает и почему
Да не, как раз не знал, а на адреналине действовал, ну или просто отчаянный псих, учитывая что его за экстремизм катали - вполне
@Фейхтвангер У тебя такая защитная реакция - ответить а потом в ЧС скнуть что ли? типа вин?
Ещё бы он был обнаружен в публикациях заинтересованных изданий, лол. Уржаться просто, шерлокхолмсы диванные.
Образованный ключ
скинь ссылочку на незаинтересованное издание, где этот момент обнаружен
в них
Чё то не заметно, чтобы сотрудник при параде и фуражке был, да ещё и ксивой махал.
Нихера не верю что они переговаривались и не представились. Мужик пытался отмазаться, но не вышло.
В смысле тихари, задержания по-разному могут проводиться, на видео вполне обычное задержание
Это откуда инфа?
Я не хочу читать статью, ты на вопрос ответь - это со слов задержанного или его адвоката или с видеозаписи со звуком или ещё откуда
Потому что в посте видео без звука
Вот то что документ не показали (или не успели показать) - единственное, на чём можно было выехать, но не судьба
Какие опознавательные знаки должны быть у оперативников ФСБ, которые на задержание выезжают? 🤣
в данном случае не та ситуация чтобы
Не думаю что ты можешь оценивать ситуацию
Что за детский сад, пиздец
они несколько минут около него стояли, могли на десятке языков представиться человеку и удостоверение показать. Вместо этого решили накинуться.
Так они наверное представились на словах
фсбшники в числе последних кому нужно верить
Чтобы не верить ФСБшникам перед тобой, нужно верить что перед тобой ФСБшники, хех
Лично я не заметил чтобы кто-то там доки показывал
Ага. Но газ в них распылил чувак не по ошибке, я об этом, он понимал что делает и кто перед ним.
Обычное, если речь идет о погоне или предотвращении преступления.
Твоя версия такой же сюр "парень видит двух фсбшников наверняка вооруженных в три раза крупнее его и распыляет им в глаза перцовый балончик", не я все понимаю, но эта версия даже еще больший идиотизм....
Что ты несёшь?