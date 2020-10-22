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Ольга Щербинина
9672

Красноярца, который распылил перцовый баллончик в не представившихся сотрудников ФСБ, приговорили к восьми годам колонии Материал редакции

Мужчина принял оперативников за преступников.

248 комментариев
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Свердловский районный суд Красноярска приговорил местного жителя Артёма Загребельного к восьми годам колонии общего режима. Мужчина по ошибке распылил перцовый баллончик в оперативников ФСБ, пишет «Медиазона» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Мужчину признали виновным в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии. Пряшников рассказал, что на осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов. Защита планирует обжаловать приговор.

В ноябре 2019 года оперативники ФСБ в гражданской одежде пытались задержать красноярца в его подъезде. Они не показали удостоверения, Загребельный принял их за преступников и распылил перцовый баллончик. В постановлении на обыск, с которым силовики пришли к мужчине, речь шла о призывах к экстремизму.

Litavrin @litavrinm
представьте: мужик с этого фото все утро ломится вам в дверь, а потом хватает в подъезде.

чувак из красноярска ситуацию понял верно и залил мужика перцем. он оказался фсбшником, теперь чувак под следствием

(на фото — предъявление удостоверения)

https://zona.media/article/2020/01/28/redhotsiberia https://t.co/StIeSFjuEP

#новости

Спасибо за наводку Sergey Korneev
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но есть и хорошие новости?
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248 комментариев
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Смешной пришелец

105

Пиздец. Каста неприкасаемых.

Ответить

Космический кот

Смешной
7

Я бы тоже до них бы не дотрагивался.

Ответить

Ze Katze

Смешной
3

Нехуй говно трогать. Ну оно тут само набросилось. Мужик всё верно сделал. 

Ответить

Дмитрий Шубкин

Ze
0

вот и комментарий для иска от доблестного фсб

Ответить

Дмитрий Шубкин

Ze
0

вот и комментарий для иска от доблестного фсб

Ответить

Дмитрий Шубкин

Ze
0

вот и комментарий для иска от доблестного фсб

Ответить

Благополучный звук

Смешной
1

Неприкасаемых хоть за версту понятно: а тут оборотни без погонов

Ответить

Благополучный звук

Смешной
0

Сообщение удалено

Ответить

Благополучный звук

Смешной
0

Сообщение удалено

Ответить

Благополучный звук

Смешной
0

TJ пропёрло

Ответить

badResistor

Благополучный
0

ага

Ответить

badResistor

Смешной
0

Говняных

Ответить

Благополучный звук

Смешной
0

Сообщение удалено

Ответить

badResistor

Смешной
0

Говняных

Ответить

Благополучный звук

Смешной
0

Сообщение удалено

Ответить

Nikolay Vasiliev

Смешной
0

Неприкосновенных, неприкасаемые это мы все в их глазах

Ответить

Образованный ключ

82

блять а суд видео смотрел вообще? за что блять человек едет на 8 лет, когда какие-то люди без формы на него налетели в подъезде, он что должен был делать?

Ответить

Андрей Лютостанский

Образованный
35

"У суда нет основания не доверять показаниям сотрудников ФСБ" 🤬

Ответить

Blahblah Pooh

Образованный
2

Все понимают, что он понимал, что это силовики. Срок — мера устрашения: как только придет к тебе конторский, сразу надо лечь на землю и обоссаться. 

Ответить

Образованный ключ

Blahblah
14

ну так пусть конторский представится сначала с удостоверением и по форме. а не в лифте как черт на меня прыгает

Ответить

Blahblah Pooh

Образованный
2

Я вижу, ты не понял. Лечь и обоссаться, а не о своих правах что-то вякать.

Ответить

Образованный ключ

Blahblah
13

обоссышься - заденешь еще сотрудника, припишут химическое отравление через берцы

Ответить

Blahblah Pooh

Образов…
2

Ну а не обоссышься — того глядишь, и не ляжешь. А там и достоинство появится. А там и спрашивать с них сам начнешь. Опасно. Обоссаться норм, обувь ему поменяют. За твой счет, естественно.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Blahblah
2

Все понимают, что он понимал

И откуда это известно?
Так же откуда будет известно кто конкретно на тебя набрасывается?

Ответить

Blahblah Pooh

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Чел, когда тебя приезжает брать СОБР и 3 оперативника — до этого случается ряд всяких происшествий, во время которых ты уже знаешь, что тобой интересуются органы. 

Ответить

T:ema

Blahblah
4

а если они по ошибке на кого-то прыгнут?

Ответить

Blahblah Pooh

T:ema
1

Сам будет виноват. Им похую. Почитай, сколько гражданских померло от рук терроров, а сколько — во время контр-террора в Норд-Осте. И как государство на это отреагировало.

Ответить

T:ema

Blahblah
2

Ну оно _пока_ не посадило в тюрячку выживших.

Ответить

Blahblah Pooh

Blahblah
1

Кстати, хочу отметить одну деталь: три опера берут подозреваемого. Он оказывает сопротивление. Два из них УБЕГАЮТ. Оставив своего коллегу ОДНОГО с подозреваемым, который ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Вот это пиздец гнилой поступок. 

Ответить

Усталый супер_стар

Blahblah
1

Так он не знал, что конторский пришел или знал?

Ответить

Blahblah Pooh

Усталый
–4

Он понимал. Но формально — не знал. 

Ответить

Усталый супер_стар

Blahblah
1

Вообщем срок за тупость получается

Ответить

Blahblah Pooh

Усталый
1

Ну, за наивность, я бы сказал. Он попытался сыграть в мужика (начитался, наверное). Короче, научился самообороне, правам и жизни по книжкам и интернету. Грустно.

Ответить

Усталый

Blahblah
0

Жаль не прочитал еще инструкцию, балончики эти не для закрытых помещений. Чувак какой-то нелогичный

Ответить

Blahblah Pooh

Усталый
0

Не, это как раз норм. Он понимал, что один против троих не вывезет, а так всех на минус, и появляются хоть какие-то шансы. Особенно если еще успеть вдохнуть и закрыть глаза. Будь это какие-то левые хмыри, а ты их заведомо слабее — норм тема.

Ответить

Космический кот

Образованный
7

А зачем им смотреть? Если сказали, что на ФСБ'шника напали значит виноват кто угодно но не ФСБ'шник. Логично ведь.

p.s. это тоже сарказм

Ответить

Организационный щит

Образованный
7

Холопам ЗАПРЕЩЕНА ЛЮБАЯ САМООБОРОНА.
Рабсиянец должен послушно принимать в жопу бутылку от любого, кто захочет ему эту бутылку засунуть.
Это самая Главная Духовная Скрепа святой Руси.
Если рабсиянец вдруг посмеет возражать против бутылки в жопе - может быть он завтра на митинг выйдет?
Нет. Такое строжайше запрещено.
Если вдруг рабсиянца бандиты убьют - это не страшно, бабы новых нарожают. А вот если рабсиянец вдруг поднимет руку на Господина ФСБшника - это крушение устоев, такое позволять нельзя.

Ответить

Никита Зимин

Образованный
5

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.

Ответить

alexferman

Никита
1

Видео без звука может распространяться в интернете адвокатом

Ответить

Никита Зимин

Образованный
0

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.

Ответить

Никита Зимин

Образованный
–1

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник попросил предъявить удостоверение. При том, что видео без звука, лол.

Ответить

Никита Зимин

Никита
1

Боже, пока сайт повис, у всех задублировались комменты. Как это удалить теперь?)

Ответить

Павел Макров

Никита
0

я не понял, так суд услышал по итогу или нет?

Ответить

Savage Steel

Образованный
0

Разве ты не понял, что в этом суть? Они понимают что он сядет так как суд априори на их стороне. Тебе ж сказали, судья услышала на записи без звука что они представляются, какие ещё вопросы)

Ответить

alexferman

Образованный
0

Какая форма у оперативников ФСБ?

Ответить

Никита Зимин

Образованный
–1

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.

Ответить

Никита Зимин

Образованный
–1

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.

Ответить

Никита Зимин

Образованный
–1

Суд УСЛЫШАЛ как сотрудник представился и предъявил удостоверение. И это при том, что видео без звука.

Ответить

Серьёзный Валера

Никита
0

Ок, я понял тебя.

Ответить

Образованный ключ

57

8 лет за убийство не дают

Ответить

Космический кот

Образованный
10

Ты, что тут сотруднику ФСБ без формы и удостоверения в глаза болончик распылили. Тут и пожезненого не хватит что бы искупить свою вину.

p.s. это сарказм если что.

Ответить

Образованный ключ

Космический
2

я там статью еще почитал и у меня отвалилась жопа

Ответить

Космический кот

Образованный
4

А я просто порвался.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

15

«виновным в применении опасного насилия к...

Это насилие ОПАСНО, к нам его, пожалуйста, не применяйте!☝️

Ответить

YeezySpace

–99

Жестко, но справедливо.

Ответить

Комментарий удален

Sergey Korneev

YeezySpace
11

справедливо?

Ответить

Смешной пришелец

Sergey
0

Это твинк троллящий.

Ответить

Maxim Lim

Sergey
0

Первая строчка — «перативников» — это какая-то саркастическая аллюзия?)

Ответить

кум кумич

YeezySpace
3
Ответить

Mmmax

11

Пасиб

Ответить

Vadim Pogarskiy

10

Это просто сюр ебаный

Ответить

Космический кот

7

Вот оно Российское правосудие.

Ответить

Евгений Миронов

1

"В постановлении на обыск, которое позже в тот же день показали молодому человеку, шла речь о призывах к экстремизму"

моментик

Ответить

Образованный ключ

Евгений
13

моментик, вот только едет он на 8 лет не за экстремизм, а за то, что два здоровых тела не смогли нормально человека задержать

Ответить

Евгений Миронов

Образованный
1

я в другую сторону моментик имел ввиду. Шли уже с уверенностью, что надо сажать

Ответить

Образованный ключ

Евгений
16

но что характерно, посадили не по той статье, за  какой шли. а значит им вообще похуй за что, лишь бы посадить. показательный моментик

Ответить

FOX

Евгений
2

Сам Артем вспоминает, что ему показывали скриншот сообщения, адресатом которого был Вольнов, примерно такого содержания: «У меня есть номера родни, как думаешь, не сделать что-то такое, чтобы они, наконец, начали бунт или захват?». Кто был автором сообщения, на скриншоте видно не было.

«Я не помню, писал ли я именно так. Не думаю, что именно так это было. А если писал, я не давал никаких конкретных инструкций, призывов, адресов и так далее», — подчеркивает Артем и добавляет, что удалил тот аккаунт «ВКонтакте».

8 лет?

Ответить

leftbrainiac

FOX
1

Так и за оправдание терроризма 5. Ноне так.

Ответить

# realfiddy

6

Ого Россия, а я скучал.

Ответить

Rodion Kutsaev

3

Выйдет из тюряги и пойдет голосовать за Путина.

Ответить

Ринат Вакилов

Rodion
2

Все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он полюбил Большого Брата.

Ответить

Фейхтвангер

–35

То есть все утро тебе в дверь ломится фсб, наверняка говоря, что это фсб и почему оно здесь, ты не открываешь, потом выходишь и распыляешь в них газ?

Ответить

Sergey Korneev

Фейхтвангер
13

"в дверь ломится фсб, наверняка говоря, что это фсб"

нет

Утро. Звонок в дверь
Ранним утром 7 ноября 2019 года 26-летнего жителя Красноярска Артема Загребельного разбудила его девушка Маргарита. Она услышала стук в дверь.

На часах было без десяти семь, пара решила не открывать — тем более стук прекратился сразу же, как Артем проснулся. Молодой человек попытался снова заснуть, но примерно через час ситуация повторилась — в этот раз посетитель был настойчивее и отрывисто жал на кнопку дверного звонка. Артем пошел к двери, но в подъезде вновь никого не оказалось. Он попросил девушку сделать фото через дверной глазок, если позвонят еще раз, и пошел в душ.

Когда Артем вышел из ванной, Маргарита показала ему видео: за дверью стоял, слегка ссутулившись, крупный мужчина в синей рубашке. Это показалось Артему странным: незнакомец был одет слишком легко для ноября и не похож на соседа по подъезду — тем более, что они с Маргаритой не шумели и никого не заливали. Загребельный решил спуститься в магазин, чтобы купить минералки, а заодно проверить, ушел ли мужчина. В карман куртки он положил перцовый баллончик.
https://zona.media/article/2020/01/28/redhotsiberia

Ответить

Образованный ключ

Фейхтвангер
2

на видео не обнаружено момента, когда фсб показывает удостоверение

Ответить

Фейхтвангер

Образованный
–10

На него заведено дело об экстремизме, к нему пришли с ордером на обыск - он не открывает, что влечет за собой возбуждение ещё одного дела, а потом, уже находясь под следствием использует перцовый баллончик, зная, что с утра его караулит фсб.
Можете минусить сколько угодно, но мужик прекрасно знал, что он делает и почему.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтвангер
14

Ты жопой читаешь? даже в ФСБшной версии нет слов что они ему представлялись когда сутра звонили в дверь, или ты предлагаешь перед каждым дятлом что ломится дверь раскрывать?

Ответить

Фейхтвангер

Антон
–5

Какой дятел? Они пришли с официальным постановлением на обыск, зачем им ломиться, если он и так им открыть должен был по решению суда? Он тупо сделал вид, что его нет дома, рассчитывая, что те просто свалят. Но это ФСБ блять, а его подозревают в ЭКСТРЕМИЗМЕ, а не в краже пива из Магнита. Не надо дурачком притворяться, что он ничего не знал и не понимал.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
3

Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, бля*ь у тебя логика вообще рвботает или ты ее пропил давно?

Ответить

leftbrainiac

Антон
–1

В какой такой "оффверсии"?

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить,  видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

LC

Антон
0

Не лень _10!_ раз писать одно и то же? Может, человек с первого раза понял? ;)

Ответить

Антон Тимофеев

LC
1

Ай блин ты вон очем... сайт лаганул хз что за фигня(( сорян

Ответить

Антон Тимофеев

LC
0

ну хз, человек возразил, значит не понял:) Третий раз повторяться не буду.. Обещаю:)

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, бля*ь у тебя логика вообще рвботает или ты ее пропил давно?

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить,  видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтва…
0

Ошибка сайта.

Ответить

Дмитрий Шубкин

Фейхтва…
0

сейчас в этой прекрасной стране экстремизм зачастую куда безобиднее чем кража ссаного пива из магнита

Ответить

Рыжий

Антон
–1

в ФСБшной версии есть то, что они пришли к подследственному чуваку. Если ты находишься под следствием за экстремизм - было бы неплохо открывать двери, когда к тебе стучатся мутные типы.
Здесь кейс не "левые типы хотели меня подрезать, а меня садят за самооборону", а "я знаю, что левые типы это скорее всего полиция-фсб, но все равно использую газовый баллончик". Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло 

Ответить

Антон Тимофеев

Рыжий
2

Еще бл*ть один вы в школе читать учились или как? Где написано что на момент задержания он знал что находится под следствием?

Ответить

Рыжий

Антон
–1

  Где написано что на момент задержания он знал что находится под следствием?

В самом факте того, что он находится под следствием. Это не административка, где над тобой проходит суд, а ты об этом узнаешь через месяц, а еще через полгода до тебя доходит уведомление-вызов на суд

Ответить

Антон Тимофеев

Рыжий
2

Чта? 0_о На меня заводят дело об экстремизме и я тут же должен об этом как то узнать? Или в ФСБ уже телепатов нанимают?

Ответить

Рыжий

Антон
0

Я может ошибаюсь, но тебя не могут по УК судить без тебя, Тебя уведомляют, начинают тягать. Не являешься - выезжают на задержание, скрылся - объявляют в розыск. Почитай как судили за экстремизм (за свастоны, фотки с неграми). Пришли с уведомлением-постановлением, с обыском. Если статья маленькая, за коммент какой-нибудь - обыск не проводят, вызывают в полицию для дачи обьяснений. Если на дурака не открыл дверь, но пришедшие точно знают, что ты дома - тебя пасти начинают

Ответить

Антон Тимофеев

Рыжий
1

По хорощему да, но, 1- чаще всего сразу с обыском приходят 2- даже если повестка то отправляется письмом по месту прописки, лично я последнйи раз почту проверял год назад 3- У меня был случай, по суду отправили уведомление которе ушло по месту предидущей прописки, потому что паспортный стол хер положил менять мою прописку и на все офф запросы возвращал мой старый адрес, хотя в паспорте печать уже год как стояла... Все бы хорошо если бы работало хотя бы так как описано в законах.

Ответить

Рыжий

Антон
–1

Налоговая письма на почта ру посылает или на своем сайте. По административным делам письма в госуслуги приходят, уже очень давно. Сейчас сложно пропустить то, что тобой заинтересовались люди в какой-либо форме

Ответить

Антон Тимофеев

Рыжий
0

налоговая письма на почта ру

не одного письма от них по электронке не получал хотя регулярно с ними общаюсь отчетами и тд. По закону только бумажка является оф уведомлением, ну еще звонком можно.
По административным делам

Учавствовал в административном деле никаких писем до сих пор не было.... вы точно про РФ?

Ответить

Рыжий

Антон
0

Какой регион? В Краснодарском крае по административке уведомления оперативно прилетают. Те же штрафы безмассочников, которых по камерам спалили
 По закону только бумажка является оф уведомлением

Это да. Но уже лет 10 не получал бумажных писем от налоговой. Письма от ГИБДД присылали раньше, сейчас тоже давно не получаю, все в госуслугах светится. Я, если что, как обычное физ лицо говорю. Про юр лица да, там немного иначе и бумаги прилетают часто и достаточно оперативно. И и тип из поста не как юр лицо подозревался 

Ответить

Антон Тимофеев

Рыжий
0

Москва, мне когда административку впаяли, я ходил в суд за постановлением, потом опять в суд потому что "возьмите у них счет на который оплачивается в постановлении может быть не верным", потом скан чека уносил опять в суд и в ровд в котором оформляли протокол, в двух копиях... все это было два года назад, блин я честно не знаю в какой стране ты живешь:\

Ответить

leftbrainiac

Рыжий
–1

Естественно. На этом вранье и построена вся их деятельность. Вообще, я, конечно, за права людей, но вот это вечно врущее и скулящее хочется иногда просто носами тыкать в их манипуляции..

Ответить

Антон Тимофеев

Фейхтвангер
1

Где в офф верси написано что они ему представилиь, два человека говорят что кто то звонил в дверь и сваливал... И он такой зная что его пасут ФСБ решил в магаз за минералочкой сходить, видя того же ФСБшника у лифта как ни в чем не бывало вместе с ними ждал лифт, бля*ь у тебя логика вообще работает или ты ее пропил давно?

Ответить

alexferman

Фейхтвангер
–1

мужик прекрасно знал, что он делает и почему

Да не, как раз не знал, а на адреналине действовал, ну или просто отчаянный псих, учитывая что его за экстремизм катали - вполне

Ответить

alexferman

Фейхтвангер
–1

...

Ответить

alexferman

Фейхтвангер
–1

...

Ответить

Антон Тимофеев

Образованный
1

@Фейхтвангер У тебя такая защитная реакция - ответить а потом в ЧС скнуть что ли? типа вин?

Ответить

leftbrainiac

Образованный
–1

Ещё бы он был обнаружен в публикациях заинтересованных изданий, лол. Уржаться просто, шерлокхолмсы диванные.

Ответить

Образованный ключ

leftbrainiac
1

скинь ссылочку на незаинтересованное издание, где этот момент обнаружен

Ответить

FOX

Фейхтвангер
0

То есть все утро тебе в дверь ломится фсб

выходишь в магазин

Ответить

Андрей Штольц

Фейхтвангер
0

в них

Чё то не заметно, чтобы сотрудник при параде и фуражке был, да ещё и ксивой махал. 

Ответить

Любой историк

3

а чем нам с ними сражаться? матом что ли?

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Любой
5

«Хадсон, закрой рот, мать твою!»

Ответить

Jim Walker

Любой
1

А это уже статья 319 УК РФ

Ответить

Серьёзный Валера

2

Ебать обиженки.

Ответить

alexferman

–11

Нихера не верю что они переговаривались и не представились. Мужик пытался отмазаться, но не вышло.

Ответить

Sergey Korneev

alexferman
2

действовали как тихари, вот и получили газ, так-то в стране по мимо ... дофига бандюг

Ответить

alexferman

Sergey
–6

В смысле тихари, задержания по-разному могут проводиться, на видео вполне обычное задержание

Ответить

Sergey Korneev

alexferman
0

ну так и не представились же, спросил фамилию и подозвал второго

Ответить

alexferman

Sergey
–4

Это откуда инфа?

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
2

https://zona.media/article/2020/01/28/redhotsiberia

Ответить

alexferman

Sergey
–10

Я не хочу читать статью, ты на вопрос ответь - это со слов задержанного или его адвоката или с видеозаписи со звуком или ещё откуда

Ответить

alexferman

alexfer…
–6

Потому что в посте видео без звука

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
1

так видео, даже без остального текста, исчерпывающее, документ так никто и не засветил

Ответить

alexferman

Sergey
–2

Вот то что документ не показали (или не успели показать) - единственное, на чём можно было выехать, но не судьба

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
3

"чуваки без опознавательных знаков тебя похищают"

вот и вся ситуация

Ответить

alexferman

Sergey
–2

Какие опознавательные знаки должны быть у оперативников ФСБ, которые на задержание выезжают? 🤣

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
2

в данном случае не та ситуация чтобы кого-то ловить, стучишь в дверь представься, значок, документ, форма, чтоб блять все видели ФСБ

или не удивляются что их травматами, газом почивают

Ответить

alexferman

Sergey
0

в данном случае не та ситуация чтобы

Не думаю что ты можешь оценивать ситуацию

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
0

почему нет, они именно так и сделали, только как ссыкуны, из-за угла, позвонили убежали

Ответить

alexferman

Sergey
1

Что за детский сад, пиздец

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
0

вот вот

Ответить

alexferman

Sergey
0

Я вообще-то про твои комменты, но хрен с ним

Ответить

Sergey Korneev

alexfer…
0

ну вот подумай сам, ни один адекватный суд не посадил бы и на день чувака за это, тк на лицо... исключая статью по которой они пришли за палкой ...на лицо фсбшники которые сами наебались и обиделись на того кто стал жертвой их собственной халатности

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Дмитрий Шубкин

alexfer…
1

они несколько минут около него стояли, могли на десятке языков представиться человеку и удостоверение показать. Вместо этого решили накинуться. 

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alexferman

Дмитрий
–2

Так они наверное представились на словах

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Дмитрий Шубкин

alexfer…
3

фсбшники в числе последних кому нужно верить

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alexferman

Дмитрий
0

Чтобы не верить ФСБшникам перед тобой, нужно верить что перед тобой ФСБшники, хех

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Bob Kentuki

alexfer…
2

прям как эти

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Sergey Korneev

alexfer…
1

"Так они наверное представились на словах"

они утверждают что документ показали 

Litavrin @litavrinm
представьте: мужик с этого фото все утро ломится вам в дверь, а потом хватает в подъезде.

чувак из красноярска ситуацию понял верно и залил мужика перцем. он оказался фсбшником, теперь чувак под следствием

(на фото — предъявление удостоверения)

https://zona.media/article/2020/01/28/redhotsiberia https://t.co/StIeSFjuEP
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alexferman

Sergey
0

Лично я не заметил чтобы кто-то там доки показывал

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Sergey Korneev

alexfer…
0

да неужели

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alexferman

Sergey
0

Ага. Но газ в них распылил чувак не по ошибке, я об этом, он понимал что делает и кто перед ним.

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Sergey Korneev

alexfer…
0

с чего?

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Sergey Korneev

alexfer…
0

"чуваки без опознавательных знаков тебя похищают"

вот и вся ситуация

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Sergey Korneev

alexfer…
0

"чуваки без опознавательных знаков тебя похищают"

вот и вся ситуация

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Евгений Глебов (Катышев)

alexferman
0

Обычное, если речь идет о погоне или предотвращении преступления.

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Антон Тимофеев

alexferman
0

Твоя версия такой же сюр "парень видит двух фсбшников наверняка вооруженных в три раза крупнее его и распыляет им в глаза перцовый балончик", не я все понимаю, но эта версия даже еще больший идиотизм....

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alexferman

Антон
–2

Что ты несёшь?

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Антон Тимофеев

alexferman
3

Тебя б*ять пересказываю..

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Евгений Глебов (Катышев)

alexferman
0