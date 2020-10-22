Мужчина принял оперативников за преступников.

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Свердловский районный суд Красноярска приговорил местного жителя Артёма Загребельного к восьми годам колонии общего режима. Мужчина по ошибке распылил перцовый баллончик в оперативников ФСБ, пишет «Медиазона» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Мужчину признали виновным в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии. Пряшников рассказал, что на осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов. Защита планирует обжаловать приговор.

В ноябре 2019 года оперативники ФСБ в гражданской одежде пытались задержать красноярца в его подъезде. Они не показали удостоверения, Загребельный принял их за преступников и распылил перцовый баллончик. В постановлении на обыск, с которым силовики пришли к мужчине, речь шла о призывах к экстремизму.

Litavrin @litavrinm



чувак из красноярска ситуацию понял верно и залил мужика перцем. он оказался фсбшником, теперь чувак под следствием



(на фото — предъявление удостоверения)



https://zona.media/article/2020/01/28/redhotsiberia https://t.co/StIeSFjuEP представьте: мужик с этого фото все утро ломится вам в дверь, а потом хватает в подъезде.чувак из красноярска ситуацию понял верно и залил мужика перцем. он оказался фсбшником, теперь чувак под следствием(на фото — предъявление удостоверения)