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Ольга Щербинина
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В Волгограде солдаты на БМП протаранили забор аэропорта Материал редакции

По данным СМИ, военнослужащие были пьяны.

62 комментария
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В Волгограде на боевой машине пехоты (БМП) заехали на территорию аэропорта, протаранив бетонный забор. Об этом пишет V1. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 112.

По его данным, в полицию обратился дежурный по аэропорту. 112 уточняет, что военной техникой управляли двое военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По информации телеграм-канала, они были пьяны и, направившись перегонять БМП из войсковой части на полигон, сбились с пути.

О том, что водитель был пьян, также сообщает «Пятый канал». Очевидец рассказал, что перед тем, как врезаться в забор, БМП на высокой скорости проехала по улицам посёлка Гумрак, едва не задев один из частных домов.

В пресс-службе Южного федерального округа пояснили, что военная колонна двигалась по дороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель бронемашины не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал. Военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

#новости #регионы

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62 комментария
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alexferman

42

направившись перегонять БМП из войсковой части на полигон, сбились с пути

Сцук, так и представляю: подъезжают к забору, смотрят на забор с колючкой, один спрашивает "как думаешь, это дорога на полигон?", второй "думаю да, очень похоже", первый "да, точно дорога, вперёд"

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Образованный ключ

alexferman
24

может они сбились с пути дао и решили, что всё вокруг - пустота. и забор перед ними - пустота

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Образованный
3

Всё сон

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
2

ом

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
4

бмп во внутренней монголии

Ответить

Михаил Зинчук

alexferman
14

эта часть ещё смешнее, тем более с видео
"В пресс-службе Южного федерального округа пояснили, что военная колонна двигалась по дороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель одной из бронемашины не справился с управлением и врезался в забор."

Ответить

Оборонный Илья

Михаил
0

Не справился, затормозил, потом опять не справился и сбил забор.

Ответить

Иван Грозный

alexferman
0
Ответить

Прекрасный пистолет

16

когда уже нас защитят солдаты НАТО?

Ответить

Атлант поправил плечи

Прекрасный
0

Когда ты вырастешь 

Ответить

Покойный месяц

8

Вот и фото водятла. Видимо упал на пол лицом несколько раз

Ответить

Костя Васильев

Покойный
13

в какой-то момент механик-водитель бронемашины не справился с управлением и врезался в забор

Судя по его виду, врезался в забор он без машины

Ответить

Саша Ринцлер

Костя
5

Сотрудник Службы Авиационной Безопасности - Забор Виктор Геннадьевич

Ответить

Игорь Рачук

Саша
0

... и его друг Кувалда Борис Юрьевич

Ответить

Отдельный якорь

Покойный
7

его ближайшие будни 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Отдельный
0

Видимо в часть спирт привезли, лучше бы дальше отжимался

Ответить

Покойный месяц

Отдельный
0
Ответить

bor_vn

Покойный
0

Судя по наличию волос он контрактник.
Или разрешено волосы отращивать?

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

Просто понимаю, если молодой призывник учудил такое.
Но совсем не понимаю, нафиг это сделал контрактник. Им же пить можно в свободное время.

Ответить

alexferman

bor_vn
1

Просто хотелось бухнуть, ачотакова

Ответить

bor_vn

alexferman
0

епта!

Ответить

Покойный месяц

bor_vn
0

Ну на фото ефрейтор

Ответить

Семейный самолет

Покойный
0

По-моему он ехал в бар "Винчестер"

Ответить

alexferman

9

Пытались захватить контрольную точку

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

но её перескорил дежурный 

Ответить

Jakub Marona

5

воду для крыма поехали искать

Ответить

Денис Кузнецов

Jakub
–9

Хаха, смешно, клоун украинский. Как там с водой в Херсонской области, советский? 

Ответить

bor_vn

Денис
0

Хмм, т.е. мы жалуемся, что нам Украина свою воду по своему каналу не хочет поставлять? И чтобы мы их воду не потребляли, они перекрыли канал, который обеспечивал, в т.ч. фермерские хозяйства Херсонской области.

А сами мы не придумали, что делать если подобное произойдет?
Много лет ведь уже прошло.

Вроде газ им наш не нужен...а нам нужна их вода.
Как-то стремновато мы побеждаем.

Ответить

Вова А.

3

Надеюсь, они как-нибудь там сами разберутся и справятся с этой ситуацией, но если что - вот мой порицающий пьянство и девиантное поведение комментарий.

Ответить

Образованный ключ

Вова
2

ну как сами. забор чинить будут из наших с вами налогов

Ответить

Внешний Петя

Образованный
1

Так как это армия, далеко не факт. Если повезет отработают на бетонном заводе новые плиты.

Ответить

FOX

1

как там их колючей проволокой не убило?

Ответить

Прекрасный пистолет

FOX
4

она же не пластиковая

Ответить

Образованный ключ

FOX
1

колючая проволока упала вместе с забором и была переехана бмп

Ответить

Космический кот

2

Защита и опора страны!

Ответить

aliftin

1

Пьяны в два часа дня? Да одного этого уже достаточно для осуждения и порицания. 

Ответить

Ваша Закладко

aliftin
2

это гусары на бмп, им можно

Ответить

alexferman

aliftin
1

А когда ещё быть пьяным? Я если пью - с обеда и начинаю

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

в обед спать надо

Ответить

alexferman

Евгений
0

Днём вообще спать нельзя

Ответить

Алексей Акулов

alexferman
0

Днем спят только наркоманы

Ответить

Bob Kentuki

Алексей
1

пора проверить детсады на предмет кое-чего

Ответить

aliftin

alexferman
0

Солдат, постоянно несущий вахту на tj? 

Ответить

Искренний корабль

1

Это бмп 3 без башни? не пойму

Ответить

Саша Ринцлер

Искренний
1

башня на месте, назад повернута просто

Ответить

Сергей Предэ

Саша
1

стрелял назад для ускорения 

Ответить

Искренний корабль

Саша
0

а, увидел

Ответить

IO

1

Fuck this fence in particular

Ответить

Комрад

1

Ничего удивительного. Типичный случай во время игры на ArmaProject. Спасибо, что своих не передавили хотябы

Ответить

Maksytoff

1

Не доехали до кремля(

Ответить

Smerterin .

0

Зато какая армейская история потом.

Ответить

Smerterin .

Smerterin
2

У меня батя до сих пор понтуется, что перевернул САУ в Монголии, въезжая на мостки.

Ответить

Костя Васильев

0

Поехали немцем мстить за дедов

Ответить

Abram Dikoy

Костя
0

Не та стена

Ответить

Саша Ринцлер

0

У нас в части солдаты угнали бмп и поехали то ли кататься, то ли за бухлом. В итоге заехали в болото и утопили агрегат.

Хотя мне кажется, эта история есть в любой ВЧ где есть БМП

Ответить

Egor

0
Ответить

Zero-one-one

0

РОССИЯ РОССИЯ! 

Ответить

WED CR.ST.

0

Зато красить не надо

Ответить

Грачев Валентин

0

Когда на БМП, а сам как в ДМБ

Ответить

Аркадий Иванов

0

Пиздец ребятам. Военная прокуратура...

Ответить

Вячеслав Ширшов

0

То были Дранкель и Жранкель. Хер Майора на них не хватает.

Ответить

Дмитрий Рублев

0

Чисто русская хуйня

Ответить
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