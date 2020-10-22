По данным СМИ, военнослужащие были пьяны.

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В Волгограде на боевой машине пехоты (БМП) заехали на территорию аэропорта, протаранив бетонный забор. Об этом пишет V1. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 112.

По его данным, в полицию обратился дежурный по аэропорту. 112 уточняет, что военной техникой управляли двое военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По информации телеграм-канала, они были пьяны и, направившись перегонять БМП из войсковой части на полигон, сбились с пути.

О том, что водитель был пьян, также сообщает «Пятый канал». Очевидец рассказал, что перед тем, как врезаться в забор, БМП на высокой скорости проехала по улицам посёлка Гумрак, едва не задев один из частных домов.

В пресс-службе Южного федерального округа пояснили, что военная колонна двигалась по дороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель бронемашины не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал. Военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.