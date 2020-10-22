В Волгограде солдаты на БМП протаранили забор аэропорта Материал редакции
По данным СМИ, военнослужащие были пьяны.
В Волгограде на боевой машине пехоты (БМП) заехали на территорию аэропорта, протаранив бетонный забор. Об этом пишет V1. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 112.
По его данным, в полицию обратился дежурный по аэропорту. 112 уточняет, что военной техникой управляли двое военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По информации телеграм-канала, они были пьяны и, направившись перегонять БМП из войсковой части на полигон, сбились с пути.
О том, что водитель был пьян, также сообщает «Пятый канал». Очевидец рассказал, что перед тем, как врезаться в забор, БМП на высокой скорости проехала по улицам посёлка Гумрак, едва не задев один из частных домов.
В пресс-службе Южного федерального округа пояснили, что военная колонна двигалась по дороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель бронемашины не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал. Военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
направившись перегонять БМП из войсковой части на полигон, сбились с пути
Сцук, так и представляю: подъезжают к забору, смотрят на забор с колючкой, один спрашивает "как думаешь, это дорога на полигон?", второй "думаю да, очень похоже", первый "да, точно дорога, вперёд"
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может они сбились с пути дао и решили, что всё вокруг - пустота. и забор перед ними - пустота
Всё сон
эта часть ещё смешнее, тем более с видео
"В пресс-службе Южного федерального округа пояснили, что военная колонна двигалась по дороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель одной из бронемашины не справился с управлением и врезался в забор."
в какой-то момент механик-водитель бронемашины не справился с управлением и врезался в забор
Судя по его виду, врезался в забор он без машины
Сотрудник Службы Авиационной Безопасности - Забор Виктор Геннадьевич
Отдельный якорь
его ближайшие будни
Пытались захватить контрольную точку
воду для крыма поехали искать
Хаха, смешно, клоун украинский. Как там с водой в Херсонской области, советский?
Хмм, т.е. мы жалуемся, что нам Украина свою воду по своему каналу не хочет поставлять? И чтобы мы их воду не потребляли, они перекрыли канал, который обеспечивал, в т.ч. фермерские хозяйства Херсонской области.
А сами мы не придумали, что делать если подобное произойдет?
Много лет ведь уже прошло.
Вроде газ им наш не нужен...а нам нужна их вода.
Как-то стремновато мы побеждаем.
Надеюсь, они как-нибудь там сами разберутся и справятся с этой ситуацией, но если что - вот мой порицающий пьянство и девиантное поведение комментарий.
Образованный ключ
ну как сами. забор чинить будут из наших с вами налогов
Внешний Петя
Так как это армия, далеко не факт. Если повезет отработают на бетонном заводе новые плиты.
как там их колючей проволокой не убило?
Пьяны в два часа дня? Да одного этого уже достаточно для осуждения и порицания.
А когда ещё быть пьяным? Я если пью - с обеда и начинаю
в обед спать надо
Днём вообще спать нельзя
Днем спят только наркоманы
башня на месте, назад повернута просто
Ничего удивительного. Типичный случай во время игры на ArmaProject. Спасибо, что своих не передавили хотябы
Зато какая армейская история потом.
У меня батя до сих пор понтуется, что перевернул САУ в Монголии, въезжая на мостки.
Поехали немцем мстить за дедов
У нас в части солдаты угнали бмп и поехали то ли кататься, то ли за бухлом. В итоге заехали в болото и утопили агрегат.
Хотя мне кажется, эта история есть в любой ВЧ где есть БМП