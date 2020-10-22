Он в течение нескольких месяцев подписывал документы, по которым его помощника премировали на общую сумму более 2 миллионов рублей.

В закладки

Депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда.

Следствие считает, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев подписывал документы о награждении премией своего помощника за выполнение «заданий особой важности», но в этих документах была ложная информация. Всего за это время депутат причинил бюджету Москвы ущерб на сумму более двух миллионов рублей, говорится в заявлении СК.

Суд признал, что Шереметьев использовал служебное положение для мошенничества. Кроме условного срока он также получил штраф 2,17 миллиона рублей. Депутат вину отрицает.