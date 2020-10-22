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Алексей Боржонов
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Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно по делу о мошенничестве Материал редакции

Он в течение нескольких месяцев подписывал документы, по которым его помощника премировали на общую сумму более 2 миллионов рублей.

20 комментариев
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Депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда.

Следствие считает, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев подписывал документы о награждении премией своего помощника за выполнение «заданий особой важности», но в этих документах была ложная информация. Всего за это время депутат причинил бюджету Москвы ущерб на сумму более двух миллионов рублей, говорится в заявлении СК.

Суд признал, что Шереметьев использовал служебное положение для мошенничества. Кроме условного срока он также получил штраф 2,17 миллиона рублей. Депутат вину отрицает.

Шереметьева избрали в сентябре 2019 года, он был в числе кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального.

#новости #мосгордума

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20 комментариев
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Прекрасный пистолет

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и вправду настоящий коммунист

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alexferman

Прекрасный
2

Брал у богатых и отдавал бедному помощнику

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Марк Туллий

3

Отвратительная история с этой помощницей случилась. Очень жаль Шереметьева, я голосовал за него, знал его ещё до избирательной компании, он был очень крутым мундепом, а также активно помогал нам защищать наш сквер в Перово от строительства храма.
Надеюсь, другие депутаты от оппозиции перестанут доверять какие-либо операции с бюджетными деньгами кому-либо, кроме себя.

Ответить

Чрезвычайный волк

Марк
0

Мундепом был, говоришь? Ну тогда понятно…

Ответить

Argumenta Ambigua

Чрезвычайный
0

dj moondeep

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Никого не хочу оправдывать, просто вспомнилось. В бытность сотрудником ржд приходилось тратиться на разную хрень для производственных нужд: например, такси в Курхуяновку, куда поезд ходит дважды в сутки, а нужно срочно и т.п. Эти деньги потом возвращались в виде премии, НО! Но нужно было написать бумагу руководству (это называлось "придумать подвиг"), где эти траты обосновывались. Причём обоснование должно было лежать за рамками должностной инструкции — "за должностную вы зарплату получаете". Какой хуйни только не выдумывали...

Ответить

Настя Кудри

Ипполит
1

Напиши историю в подробностях об этом, звучит очень захватывающе

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Настя
0

Да, собственно, уже и написал. Я из ржд ушел почти 10 лет назад, даже "подвигов" уже не помню. Зато помню такую историю. Выходной день Звонок. Начальство из головного офиса.
— А что у тебя на станции Мухосранск?
— На станции Мухосранск у меня всё збс, лично был там два дня назад.
— А вот у меня другая информация. Короче, там сейчас начальник дороги, нужен ваш представитель. Срочно.
Станция Мухосранск — как раз из тех, куда можно добраться поездом дважды в сутки, расстояние 150 км.
— Сейчас поедет замначальника отдела.
Замша вся на психе — в выходной день, срочно, ехать к чёрту на кулички непонятно по какой причине...
Через 15 мин опять звонок:
— Отбой. Это на станции Мухоёбск, а не на станции Мухосранск (не наша зона ответственности).
Разворачиваю замшу, которая уже в 15 км от дома. В понедельник на селекторном получаю трандюлей за то, что отправил человека, не разобравшись в ситуации.

Ответить

aliftin

1

выполнение «заданий особой важности», но в этих документах была ложная информация

Задания были не такие уж и важные? 

Ответить

alexferman

1

Лох, на такой мелочи место потерять

Ответить

Чрезвычайный волк

1

Два миллиона? Позорище…

Ответить

Образованный ключ

0

Кроме условного срока он также получил штраф 2,17 миллиона рублей

звучит как "верни по-братски, что взял". это не похоже на штраф

Ответить

Буржуазный огонь

Образованный
2

Обычно штраф идёт сверху, а украденное и так предполагается вернуть. Но тут как всегда  так написано, что не понятно

Ответить

Настя Кудри

Буржуазный
0

Редакторы тж всегда оставляют простор для размышлений и полёта мысли ))

Ответить

Антон Пострунин

0

А он остался депутатом или как?

Ответить

Kongou Battleship

Антон
0

Его никто мандата не лишал и лишить не может, нет такой процедуры.

Ответить

Антон Пострунин

Kongou
0

А если он кого-нибудь убьёт и сядет?

Ответить

Kongou Battleship

Антон
0

Нет порядка, говорю же. Депутат избирается населением, формально никто не может лишить депутата его мандата.

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Вероника Крылова

0

пздц ребятушки!

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Kongou Battleship

0

Шереметьев - честный человек!

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