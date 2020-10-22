Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно по делу о мошенничестве Материал редакции
Он в течение нескольких месяцев подписывал документы, по которым его помощника премировали на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда.
Следствие считает, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев подписывал документы о награждении премией своего помощника за выполнение «заданий особой важности», но в этих документах была ложная информация. Всего за это время депутат причинил бюджету Москвы ущерб на сумму более двух миллионов рублей, говорится в заявлении СК.
Суд признал, что Шереметьев использовал служебное положение для мошенничества. Кроме условного срока он также получил штраф 2,17 миллиона рублей. Депутат вину отрицает.
Шереметьева избрали в сентябре 2019 года, он был в числе кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального.
Отвратительная история с этой помощницей случилась. Очень жаль Шереметьева, я голосовал за него, знал его ещё до избирательной компании, он был очень крутым мундепом, а также активно помогал нам защищать наш сквер в Перово от строительства храма.
Надеюсь, другие депутаты от оппозиции перестанут доверять какие-либо операции с бюджетными деньгами кому-либо, кроме себя.
Чрезвычайный волк
Мундепом был, говоришь? Ну тогда понятно…
Никого не хочу оправдывать, просто вспомнилось. В бытность сотрудником ржд приходилось тратиться на разную хрень для производственных нужд: например, такси в Курхуяновку, куда поезд ходит дважды в сутки, а нужно срочно и т.п. Эти деньги потом возвращались в виде премии, НО! Но нужно было написать бумагу руководству (это называлось "придумать подвиг"), где эти траты обосновывались. Причём обоснование должно было лежать за рамками должностной инструкции — "за должностную вы зарплату получаете". Какой хуйни только не выдумывали...
Напиши историю в подробностях об этом, звучит очень захватывающе
Да, собственно, уже и написал. Я из ржд ушел почти 10 лет назад, даже "подвигов" уже не помню. Зато помню такую историю. Выходной день Звонок. Начальство из головного офиса.
— А что у тебя на станции Мухосранск?
— На станции Мухосранск у меня всё збс, лично был там два дня назад.
— А вот у меня другая информация. Короче, там сейчас начальник дороги, нужен ваш представитель. Срочно.
Станция Мухосранск — как раз из тех, куда можно добраться поездом дважды в сутки, расстояние 150 км.
— Сейчас поедет замначальника отдела.
Замша вся на психе — в выходной день, срочно, ехать к чёрту на кулички непонятно по какой причине...
Через 15 мин опять звонок:
— Отбой. Это на станции Мухоёбск, а не на станции Мухосранск (не наша зона ответственности).
Разворачиваю замшу, которая уже в 15 км от дома. В понедельник на селекторном получаю трандюлей за то, что отправил человека, не разобравшись в ситуации.
выполнение «заданий особой важности», но в этих документах была ложная информация
Задания были не такие уж и важные?
Буржуазный огонь
Обычно штраф идёт сверху, а украденное и так предполагается вернуть. Но тут как всегда так написано, что не понятно
Редакторы тж всегда оставляют простор для размышлений и полёта мысли ))
А он остался депутатом или как?
Его никто мандата не лишал и лишить не может, нет такой процедуры.
А если он кого-нибудь убьёт и сядет?
Нет порядка, говорю же. Депутат избирается населением, формально никто не может лишить депутата его мандата.