Смягчающим обстоятельством признали то, что актёр добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим.

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Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП и на полгода смягчил наказание актёру. Об этом сообщает ТАСС.

Суд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством признали то, что он выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим — по одному миллиону рублей трём людям. Адвокат рассказал, что Ефремов может рассчитывать на УДО менее чем через три года.

Сам Ефремов просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. «Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения»,— заявил он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.