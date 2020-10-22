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Артём Мазанов
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Мосгорсуд на полгода смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о ДТП: с 8 до 7,5 лет Материал редакции

Смягчающим обстоятельством признали то, что актёр добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим.

23 комментария
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Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП и на полгода смягчил наказание актёру. Об этом сообщает ТАСС.

Суд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством признали то, что он выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим — по одному миллиону рублей трём людям. Адвокат рассказал, что Ефремов может рассчитывать на УДО менее чем через три года.

Сам Ефремов просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. «Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения»,— заявил он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

#новости #делоефремова

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23 комментария
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Андрей Рядькин

13

Это вам не балончиком защищаться

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Космический кот

Андрей
0

Ну ты сравнил смертельное ДТП и самооборона балончиком. Балончик ведь намного опасней, чем машина несущееся на человека.

Ответить

Kir Nagirnyak

Космический
0

С объебанным в хлам водилой

Ответить

Космический кот

Kir
0

Тогда балончик точно опасней.

Ответить

Наивный огонь

5

Три ляма - пол года. Значит, что бы скостить 8 лет - это стоит 48 миллионов.

Ответить

Космический кот

Наивный
1

Он на эти деньги сможет неплохо и в тюрьме жить.

Ответить

Наивный огонь

Космический
1

Там жрачка, шлюхи, курево?

Ответить

Космический кот

Наивный
1

Ага.

Ответить

alexferman

Наивный
1

Шлюхи вряд ли, остальное сколько угодно за бабло

Ответить

Космический кот

alexferman
0

А если он мальчиков вдруг любит? То мальчики точно найдутся.

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Наивный огонь

alexferman
0

Да ладно, вот прецедент.

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alexferman

Наивный
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Прецеденты разные есть, но в этом случае - вряд ли

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Наивный огонь

alexfer…
0

Вообще-то привод на зону шлюх такое же явление, как и наличие наркоты. Вопрос лишь в бабках.

Ответить

alexferman

Наивный
0

Ладно, поверю опытному спецу этого дела

Ответить

Наивный огонь

alexfer…
0

Руководству же надо контролировать заключенных, а заодно навариваться.

Ответить

Chester Perry

2

Тюрьма не хуй,сел и кайфуй

Ответить

Космический кот

1

Вот пидарасы. Других слов нет. Конечно хорошо, что он выплатил компенсацию, но человека из мертвых это уже не вернёт.

Ответить

Максим Qa

1

Всё правильно. Наконец-то по этой статье начнут давать нормальные сроки. А то вечно или удо или пару лет пионерлагерей.

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Образованный ключ

0

унесите это с тж

Ответить

Александр Воронин

0

Что-то простые смертные никуда дописаться не могут особенно кто сидит, просто потому что посадили сидеть

Ответить

Ян Жабин

0

Пуш? Зачем?

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Блять да что сегодня за тюремный день такой? Причем беспредельный пиздец. 

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Sergey Volkov

–1

Поехали)))) через полгода выйдет, скриньте, ахахахха

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