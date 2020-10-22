Мосгорсуд на полгода смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о ДТП: с 8 до 7,5 лет Материал редакции
Смягчающим обстоятельством признали то, что актёр добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим.
Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП и на полгода смягчил наказание актёру. Об этом сообщает ТАСС.
Суд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством признали то, что он выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим — по одному миллиону рублей трём людям. Адвокат рассказал, что Ефремов может рассчитывать на УДО менее чем через три года.
Сам Ефремов просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. «Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения»,— заявил он.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Это вам не балончиком защищаться
Ну ты сравнил смертельное ДТП и самооборона балончиком. Балончик ведь намного опасней, чем машина несущееся на человека.
С объебанным в хлам водилой
Он на эти деньги сможет неплохо и в тюрьме жить.
Наивный огонь
Там жрачка, шлюхи, курево?
Шлюхи вряд ли, остальное сколько угодно за бабло
Наивный огонь
Да ладно, вот прецедент.
Прецеденты разные есть, но в этом случае - вряд ли
Вообще-то привод на зону шлюх такое же явление, как и наличие наркоты. Вопрос лишь в бабках.
Ладно, поверю опытному спецу этого дела
Руководству же надо контролировать заключенных, а заодно навариваться.
Вот пидарасы. Других слов нет. Конечно хорошо, что он выплатил компенсацию, но человека из мертвых это уже не вернёт.
Всё правильно. Наконец-то по этой статье начнут давать нормальные сроки. А то вечно или удо или пару лет пионерлагерей.
Что-то простые смертные никуда дописаться не могут особенно кто сидит, просто потому что посадили сидеть
Блять да что сегодня за тюремный день такой? Причем беспредельный пиздец.