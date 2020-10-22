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Артём Мазанов
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В Приморье нефтепродукты разлились по бухте возле судоремонтного завода Материал редакции

Представитель правительства Приморского края подтвердил загрязнение. Росприроднадзор взял пробы воды.

44 комментария
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Фото «Восток-Медиа»

В Находке в бухте возле судоремонтного «Приморского завода» произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщило издание «Находка News», а после подтвердил РИА «Новости» представитель правительства.

Руководство завода сообщило, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили днём 21 октября. Администрация Находки рассматривает варианты локализации загрязнения, в том числе по установке боновых заграждений.

Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности.

администрация Находки

Замглавы администрации Находки Антон Шевченко рассказал, что специалисты обследовали ближайшие котельные и не обнаружили утечек топлива. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов. Ведомство устанавливает площадь и источник загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды.

#новости #происшествия #экология

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44 комментария
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Прекрасный пистолет

23

Там в нефтяных руководствах тиктокеры что-ли сидят?

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Космический кот

Прекрасный
2

Там и тиктокеры и ютуберы из "популярного".

Ответить

Прекрасный пистолет

Космический
0

Как скоро РЖД примет челлендж и взорвет цистерну с тоннами нефти?

Ответить

Космический кот

Прекрасный
0

Зачем ты им идею подал? С*ка.

Ответить

Tural M

Космический
0

так там же Навальный и много других не из тех, кто "а что будет если залить воду в кипящее масло"

Ответить

Ze Katze

Прекрасный
0

Работяги в тикток ушли. Некому цистерны выгружать

Ответить

Tim Hansen

5

Почему этой осенью что ни неделя - то экологическое бедствие? Это сговор какой-то или что?

Ответить

alexferman

Tim
14

Новая конституция заработала

Ответить

Воздушный магнит

alexferman
0

Ну слава Путину, а то бы о природе никто не позаботился 

Ответить

Danila Romanov

Tim
–1

Просто твоего IQ не хватает для переваривания обычной информации. Это и раньше происходило, но мало кого волновало.

По данным мониторинга Росприроднадзора, в 2019 году в России было зарегистрировано 819 случаев разлива нефти на общей площади 93,6 га - значительно меньше, чем в 2018 году (3 053 случая на площади в 214,5 га).

Че там в 2018 году было в новостях? Обсасывали каждый случай по нескольку дней?

Ответить

Tim Hansen

Danila
0

Спасибо за экспресс-тест IQ, но почему о каждом случае теперь в СМИ так дудят?
UPD: прочитал выше про поправки, стало яснее, спасибо людям

Ответить

A big purple banana 🍆

Tim
0

Потому что СМИ узнали, что это хайпово

Ответить

Асрор

Tim
0

Раньше тоже такое случалог мб, но в этом году пристальное внимание на такие катастрофы из-за изменения конституции наверное

Ответить

Зелибоба

Tim
0

Это челлендж у губернаторов.

Ответить

Aman Medetbekov

Tim
0

советское наследие начинает давать трещины

Ответить

пiрячком по дупоньцi

6

Росприроднадзор взял пробы воды.

Ну славо богу. Работает государство!

Ответить

Космический кот

пiрячком
8

"Анализ пробы воды не выявил никаких загрязнений". Во всем виноваты рыбы.

Ответить

common sense

Космический
4

"Анализ пробы воды не выявил никакой воды"

Ответить

Космический кот

common
4

"Анализ пробы нефти полученной из бухты не выявил никакой воды".

Ответить

Антон Лисин

Космический
0

Водолазы 

Ответить

Космический кот

5

Скоро новости про разлив нефти будут так же часто как и ежедневные пуши про короновирус.

Ответить

Атлант поправил плечи

Космический
2

Очень символично. Огромный нефтяной пузырь течет со всех трещин от избытка давления. 

Ответить

Danila Romanov

Космический
0

просто раньше никому они не были интересны

Ответить

bor_vn

Космический
0

Я слегка запутался.
Это один и тот же разлив или разные?

Нужен гайд от редакции, а то непонятно.

В стиле: сегодня нефть разлилась там-то и там-то. 

Запись в подсайте Twitter
Запись в подсайте Twitter
tjournal.ru
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Максим Шпилёв

3

Хоть день без разлива бывает?

Ответить

Космический кот

Максим
4

бочок потiк
@Обосранный унитаз

Ответить

Обосранный унитаз

Космический
3

Бульк бульк бульк

Ответить

Обосранный унитаз

2

Стабильность! 

Ответить

Космический кот

1

Как неожиданно и (не)приятно.

Ответить

We__Were

1

Сраные водоросли.

Ответить

Независимый вентилятор

0

Что, опять?

Ответить

Независимый вентилятор

Независимый
0

Интересно, а что будет, если разлившиеся нефтепродукты подпалить?

Ответить

Евгений Клочков

Независимый
0

У меня от такого баратеоновский флот пагиб

Ответить

Darya Timofeeva

0

Тут даже особо и не прокомментировать никак...

Ответить

Украденная жизнь

0

Вот и в Находке улучшатся жилищные условия руководства Росприроднадзора.

Ответить

Михаил Бочаров

0

Так, блять. Илюхер! Это флэшмоб???

Ответить

Lofoten Forsake

0

Да по фото видно же, что в этой местности особый вид кораллов растёт. Бесплатно решил проблему, не благодарите. 

Ответить

Abram Dikoy

0

Да ебаный рот!! Что за челлендж

Ответить

Данила

0

Хм. Почему это стало чаще появляться в сми?

Ответить

Владимир Филатов

0

Привыкайте, такое будет почти каждый день.

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Топ 10 пранков с нефтью вышедших из под контроля.

Ответить

Алексей Дудырев

0

Мда...

Ответить

Андрей Владимирович

0

Сегодня читал, что у Лукойла разлив в Сибири, трубу прорвало. Russian Oil challenge

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Slow Zeleniy

0

заебали

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