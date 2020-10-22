В Приморье нефтепродукты разлились по бухте возле судоремонтного завода Материал редакции
Представитель правительства Приморского края подтвердил загрязнение. Росприроднадзор взял пробы воды.
В Находке в бухте возле судоремонтного «Приморского завода» произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщило издание «Находка News», а после подтвердил РИА «Новости» представитель правительства.
Руководство завода сообщило, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили днём 21 октября. Администрация Находки рассматривает варианты локализации загрязнения, в том числе по установке боновых заграждений.
Замглавы администрации Находки Антон Шевченко рассказал, что специалисты обследовали ближайшие котельные и не обнаружили утечек топлива. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов. Ведомство устанавливает площадь и источник загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды.
Там и тиктокеры и ютуберы из "популярного".
Прекрасный пистолет
Как скоро РЖД примет челлендж и взорвет цистерну с тоннами нефти?
так там же Навальный и много других не из тех, кто "а что будет если залить воду в кипящее масло"
Почему этой осенью что ни неделя - то экологическое бедствие? Это сговор какой-то или что?
Новая конституция заработала
Просто твоего IQ не хватает для переваривания обычной информации. Это и раньше происходило, но мало кого волновало.
По данным мониторинга Росприроднадзора, в 2019 году в России было зарегистрировано 819 случаев разлива нефти на общей площади 93,6 га - значительно меньше, чем в 2018 году (3 053 случая на площади в 214,5 га).
Че там в 2018 году было в новостях? Обсасывали каждый случай по нескольку дней?
Спасибо за экспресс-тест IQ, но почему о каждом случае теперь в СМИ так дудят?
UPD: прочитал выше про поправки, стало яснее, спасибо людям
Росприроднадзор взял пробы воды.
Ну славо богу. Работает государство!
"Анализ пробы воды не выявил никаких загрязнений". Во всем виноваты рыбы.
"Анализ пробы воды не выявил никакой воды"
Скоро новости про разлив нефти будут так же часто как и ежедневные пуши про короновирус.
Очень символично. Огромный нефтяной пузырь течет со всех трещин от избытка давления.
Я слегка запутался.
Это один и тот же разлив или разные?
Нужен гайд от редакции, а то непонятно.
В стиле: сегодня нефть разлилась там-то и там-то.
Хоть день без разлива бывает?
бочок потiк
@Обосранный унитаз
Независимый вентилятор
Интересно, а что будет, если разлившиеся нефтепродукты подпалить?
Вот и в Находке улучшатся жилищные условия руководства Росприроднадзора.
Да по фото видно же, что в этой местности особый вид кораллов растёт. Бесплатно решил проблему, не благодарите.
Сегодня читал, что у Лукойла разлив в Сибири, трубу прорвало. Russian Oil challenge