Под санкции попал ещё один россиянин и подразделение ГРУ.

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Страны Евросоюза и Великобритания ввели санкции против двух россиян и 85-го Главного центра спецопераций ГРУ за кибератаки на парламент Германии, совершённые в апреле-мае 2015 года. Об этом говорится в официальном журнале Европейского союза и заявлении МИД Великобритании.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Костюков и сотрудник управления Дмитрий Бадин. Им запретили въезд в ЕС и в Великобританию, а их активы в этих странах заморозили. Также санкции ввели против 85-го Главного центра специальных служб ГРУ, известного как подразделение ГРУ №26165.

В ЕС отметили, что Костюков отвечал за кибератаки, а Бадин осуществил их. Отмечается, что во время атак на правительство Германии хакеры украли значительный объём данных, от их действий пострадали почтовые аккаунты нескольких депутатов, а также канцлера Ангелы Меркель.

Кроме того, Евросоюз считает, что 85-й главный центр ГРУ также пытался взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах в апреле 2018 года.

В мае 2020 года прокуратура Германии выдала ордер на арест Бадина. В октябре того же года Минюст США обвинил его и ещё нескольких россиян во вмешательстве в ход избирательной кампании 2016 года. Евросоюз ранее вводил санкции против Костюкова из-за отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.