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Женя Кузьмин
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Эксперт по кибербезопасности заявил, что получил доступ к твиттеру Дональда Трампа, угадав пароль «maga2020!» Материал редакции

По словам специалиста из Нидерландов, на подбор пароля у него ушло пять попыток, а двухфакторная аутентификация оказалась отключена.

66 комментариев
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Специалист по кибербезопасности из Нидерландов по имени Виктор Геверс (Victor Gevers) 20 октября смог зайти в твиттер-аккаунт Дональда Трампа, получив доступ к его личным сообщениям, написанию твитов и смене описания профиля. Об этом он рассказал изданию TechCrunch и раскрыл дополнительные детали в интервью De Volkskrant.

Обновлено (20:10): представитель Twitter Иан Планкетт заявил, что у компании «нет доказательств», что Геверс получил доступ к аккаунту. Он добавил, что для профилей «высокопоставленных лиц, имеющих отношение к выборам в США», внедрены дополнительные меры безопасности.

По словам Геверса, для «взлома» твиттера президента США ему не пришлось сильно стараться — он вручную подобрал пароль с пятой попытки. Им оказался «maga2020!» — сокращение лозунга Трампа «Make America Great Again». Эксперт подчеркнул, что профиль не был защищён двухфакторной аутентификацией, и это сильно упростило задачу.

Попав в аккаунт Трампа, Геверс не стал ничего менять или писать: он отправил письмо Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT) — подразделению Национального управления кибербезопасности. И TechCrunch, и De Volkskrant пишут, что Геверс предоставил им скриншоты в качестве доказательства.

После письма US-CERT у твиттера американского президента появилась двухфакторная аутентификация, а два дня спустя с Геверсом связалась Секретная служба США: там специалиста поблагодарили за то, что тот обратил внимание на проблему.

Скриншот Геверса, показывающий, что он мог поменять описание твиттера Трампа

Также Геверс открыто заявил в твиттере со своего аккаунта, что пароль Трампа «слишком слабый». Он тегнул аккаунты ЦРУ, Белого дома, администрации Трампа и службы безопасности Twitter, но, по его словам, ему ещё сутки никто не отвечал.

Victor Gevers @0xDUDE
Dear @realDonaldTrump,
I've tried to notify multiple times because of your passwords for Twitter are too weak. Last Friday, I contacted @CISAgov, @TeamTrump, @WhiteHouse, @DonaldJTrumpJr, and @twittersecurity, just like in Oct 2016. But no one responds. Please keep 2FA enabled! https://twitter.com/mshelton/status/1318303047647309824

Это уже второй раз, когда Геверс получает доступ к твиттеру Трампа. Первый раз был в 2016 году: нидерландец с коллегами взяли его пароль из утечки LinkedIn 2012 года — «yourefired» («Ты уволен»), коронная фраза Трампа из шоу The Apprentice — и обнаружили, что тот подходит и к твиттеру.

Виктор Геверс занимается кибербезопасностью в исследовательской фирме GDI Foundation, также он является председателем голландского Института раскрытия уязвимостей и считается известным этичным хакером. Представители Белого дома и Twitter пока не прокомментировали заявление эксперта.

#новости #трамп #сша #twitter

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66 комментариев
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Макс Бескоровайный

67
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Вова А.

Макс
13

Салат с молекулами!

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# realfiddy

Вова
6

Молекула Мисс Алат!

Ответить

Андрей Малинин

Вова
5

Маленько поссала!

Ответить

common sense

Макс
1

👍

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lenta.ru
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умный человек

Макс
0

Гурген 

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Vladimir Yakimenko

12

Мага, меня по салону кидает! Мага, не делай этого, по братски!!!

Ответить

Магомед Шереметьев

Vladimir
0

Хехе

Ответить

PB

9

Не думаю, что Трамп вообще заморачивается как-то с паролями и вообще их где-то вводит. Максимум, разблокировка телефона.

Думаю, это поставили его помощники из штаба или кто там за это отвечает. Но Секретная служба после вступления в должность должна была чекнуть это все.

Ответить

solawind

–1

Трамп каждый день даёт свежие поводы показать себя долбоебом, ничего нового. Если человек дурак, он дурак во всем

Ответить

Аккуратный хичхакер

solawind
8

Может я чего-то не знаю, но у них уже который год идёт борьба говна с мочей

Ответить

Андрей Малинин

Аккуратный
6

И треснул мир напополам, дымит разлом
И льется кровь, идет война мочи с говном

Ответить

solawind

solawind
–4

Правда довольно много таких же дураков будет его поддерживать, особенно если громко кричать им популистские лозунги. На дураках хорошо работает

Ответить

Сергей Васильев

solawind
13

Блин, наш Ипотечный совсем нервным стал, сегодня он весь день только и делает, что других называет тупыми. Что же будет через две недели, давайте поможем ему сойти с ума!

Например спросив, почему тогда его команда умных и отважных умудрилась выставить против Трампа дедушку с альцгеймером, погрязшим полностью в коррупции?

Ответить

Anton Gostev

Сергей
2

Имхо поставили самого контролируемого, на которого море компромата.
Бодипозитивную черную женщину с зелеными волосами такую, видимо, найти не удалось.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
1

Так других не осталось

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

потому что дедушка его победит

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Это ты как эксперд в американской политике говоришь?

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

не волнуйся, Сереженька, ты у нас главный эксперт по американской политике, и никто не может тебя с этого места сместить, у нас же не америка какая

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Приятно когда ты лижешь мне сапог, не буду скрывать.

Ответить

alexferman

solawind
0

Трамп - идеальный оппонент американским левачкам. Ровно один и тот же уровень.

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
2

Так а разве он не выполнил большинство своих предвыборных обещаний? Он хорош как политик.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
3

Стены нет, Хиллари на свободе, обамакаре на месте, весь экономический прирост сожрала ковидла 

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Ну зато он с уверенностью может сказать что пытался. 

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

ну таких лузеров каждые 4 года можно видеть

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

что ж 

Ответить

Ivan Lindman

Евгений
0

Нам в России мечтать о таких лузерах, у нас Путин и сантехник и электрик, только как президент недальновиден и как человек фуфло

Ответить

Grisha Pivovarov

Евгений
0

Там было условия "если Мексика не начнет бороться с мигрантами на своей территории". И что удивительно, Мексика начала.

Ответить

Ivan Lindman

Евгений
0

Стена есть и строится во всю, Хилари он не говорил что посадит, это он спизднул во время дебатов как ответ ей, обамакаре в той форме в которой была ее уже нет так как они ее переделали, экономический рост восстановился, акции выше чем были когда он пришёл в офис.

Ответить

alexferman

Владимир
0

Может быть, хз, я далёк от США и физически и ментально

Ответить

ad unguem

Владимир
0

Мексиканцы все еще в США

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Сейчас дураки в тренде 

Ответить

solawind

#
0

В итоге у половины мира война либо на улицах с своим государством, либо с соседними странами

Ответить

# realfiddy

solawind
–8

Тебе должно быть глубоко похуй что там в мире происходит, с возрастом появится.

А по поводу войн — это всё хуйня. Война это когда военные базы бомбардируют, это когда 100 миллионов умирают за 4 года. Это когда водородные бомбы сбрасывают на города. А сейчас так, хуета подзалупная, кайфуй. 

Ответить

solawind

#
3

с возрастом появится

Ну не у всех деменция рано наступает.

Ответить

# realfiddy

solawind
3

Ага, вот только для тебя Трамп это человек который для тебя долбоеб и дурак.

Не думаю что ты еще готов к принятию реальности, поэтому лучше во всем пока соглашаться с тобой. Ты прав во всём.

Ответить

solawind

#
1

Ну да, для дураков он не будет дураком. Именно это я уже до твоего поста и написал. Так же как дурак и в пыне будет видеть великого политика спасителя.

Ответить

# realfiddy

solawind
1

Да, это написал solawild на тж. Мы, дураки, приняли к сведению вашу позицию и нам очень важно ваше мнение(недурака).

Ответить

плюшевый батон

solawind
0

Но он миллиардер, потому что не тратил время на всякую хуйню типа генерации паролей))))0)0))

Ответить

Bad Mother Fucker

плюшевый
0

он не миллиардер

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

Что может быть прекраснее, чем дурак против альцгеймера в стране с самым крупным военным бюджетом

Ответить

Grisha Pivovarov

solawind
0

Уже четыре года как показывает, что образ с делами вообще никак не соотносится. Возможно, потому что образ дурачка ему настойчиво рисуют с прошлой компании. Я в этот момент всегда вспоминаю видео, где Обама будучи президентом шутил над возможным выдвижением Трампа, который был в зале. С тех пор "Аааа, Трамп дурачок" - единственная стратегия политической борьбы с ним. 

Ответить

solawind

Grisha
0

Он принял уйму глупых решений, часть из за тупости и не умения оценивать последствия, часть из за популизма. К счастью большинствл из них так и не было выполнено

Ответить

Тюремный Мика

4

 maga2020

Опять вмешательство коренных русских в выборы президента США.

Ответить

Евгений Клочков

Тюремный
0

дагестанские вперед

Ответить

Abram Dikoy

Евгений
0

россиянские

Ответить

Отдельный якорь

3

Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT)

Ответить

Степан Кучеренко

Отдельный
0

это наверное линия тех-поддержки, но тебе не надо ждать 20-40 минут, чтобы оператор ответил.

Ответить

Студенческий турник

2

Американский авось

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Почему у Женьки такие пиздатые новости?

Ответить

Смешной пришелец

A
0

Потому что он следующий редактор ТЖ.

Ответить

Женя Кузьмин

Смешной
5

в смысле следующий, я уже редактор тж!

Ответить

Смешной пришелец

Женя
0

Бля, главный редактор то есть)))))))

Ответить

bor_vn

Женя
0

Выпускающий редактор.
А станешь нормальным!

Ответить

A big purple banana 🍆

Смешной
0

Всмысле на смене? Прост когда какую нить хайповую новость или разбор, автор всегда он

Ответить

Смешной пришелец

A
3

Да просто пиздит там всех и отбирает самые крутые новости, всё просто же.

Ответить

Покойный месяц

0

А ведь мог войну устроить

Ответить

Сознательный Даниль

0

Блин, как он узнал мой пароль к тэжэ?

Ответить

Смешной пришелец

0

Красава.

Ответить

...

Смешной
0

Как всегда гавно

Ответить

Аккаунт Паблика

0

Да ну нахрен

Ответить

Игорь Тер-Исаев

0
Ответить

Алексей Панкратов

0

С вероятностью 99% Трамп и не знает о его существовании. 

Ответить

Отдельный якорь

0

А как логин узнал?

Ответить

Королевский череп

0

Трамп - красавчик! Жи есть!

Ответить

Ivan Lindman

0

Бля Трамп где большие буквы?

Ответить
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