Эксперт по кибербезопасности заявил, что получил доступ к твиттеру Дональда Трампа, угадав пароль «maga2020!» Материал редакции
По словам специалиста из Нидерландов, на подбор пароля у него ушло пять попыток, а двухфакторная аутентификация оказалась отключена.
Специалист по кибербезопасности из Нидерландов по имени Виктор Геверс (Victor Gevers) 20 октября смог зайти в твиттер-аккаунт Дональда Трампа, получив доступ к его личным сообщениям, написанию твитов и смене описания профиля. Об этом он рассказал изданию TechCrunch и раскрыл дополнительные детали в интервью De Volkskrant.
По словам Геверса, для «взлома» твиттера президента США ему не пришлось сильно стараться — он вручную подобрал пароль с пятой попытки. Им оказался «maga2020!» — сокращение лозунга Трампа «Make America Great Again». Эксперт подчеркнул, что профиль не был защищён двухфакторной аутентификацией, и это сильно упростило задачу.
Попав в аккаунт Трампа, Геверс не стал ничего менять или писать: он отправил письмо Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT) — подразделению Национального управления кибербезопасности. И TechCrunch, и De Volkskrant пишут, что Геверс предоставил им скриншоты в качестве доказательства.
После письма US-CERT у твиттера американского президента появилась двухфакторная аутентификация, а два дня спустя с Геверсом связалась Секретная служба США: там специалиста поблагодарили за то, что тот обратил внимание на проблему.
Также Геверс открыто заявил в твиттере со своего аккаунта, что пароль Трампа «слишком слабый». Он тегнул аккаунты ЦРУ, Белого дома, администрации Трампа и службы безопасности Twitter, но, по его словам, ему ещё сутки никто не отвечал.
Это уже второй раз, когда Геверс получает доступ к твиттеру Трампа. Первый раз был в 2016 году: нидерландец с коллегами взяли его пароль из утечки LinkedIn 2012 года — «yourefired» («Ты уволен»), коронная фраза Трампа из шоу The Apprentice — и обнаружили, что тот подходит и к твиттеру.
Виктор Геверс занимается кибербезопасностью в исследовательской фирме GDI Foundation, также он является председателем голландского Института раскрытия уязвимостей и считается известным этичным хакером. Представители Белого дома и Twitter пока не прокомментировали заявление эксперта.
Мага, меня по салону кидает! Мага, не делай этого, по братски!!!
Не думаю, что Трамп вообще заморачивается как-то с паролями и вообще их где-то вводит. Максимум, разблокировка телефона.
Думаю, это поставили его помощники из штаба или кто там за это отвечает. Но Секретная служба после вступления в должность должна была чекнуть это все.
Трамп каждый день даёт свежие поводы показать себя долбоебом, ничего нового. Если человек дурак, он дурак во всем
Аккуратный хичхакер
Может я чего-то не знаю, но у них уже который год идёт борьба говна с мочей
И треснул мир напополам, дымит разлом
И льется кровь, идет война мочи с говном
Блин, наш Ипотечный совсем нервным стал, сегодня он весь день только и делает, что других называет тупыми. Что же будет через две недели, давайте поможем ему сойти с ума!
Например спросив, почему тогда его команда умных и отважных умудрилась выставить против Трампа дедушку с альцгеймером, погрязшим полностью в коррупции?
Имхо поставили самого контролируемого, на которого море компромата.
Бодипозитивную черную женщину с зелеными волосами такую, видимо, найти не удалось.
потому что дедушка его победит
Это ты как эксперд в американской политике говоришь?
не волнуйся, Сереженька, ты у нас главный эксперт по американской политике, и никто не может тебя с этого места сместить, у нас же не америка какая
Трамп - идеальный оппонент американским левачкам. Ровно один и тот же уровень.
Так а разве он не выполнил большинство своих предвыборных обещаний? Он хорош как политик.
Стены нет, Хиллари на свободе, обамакаре на месте, весь экономический прирост сожрала ковидла
Ну зато он с уверенностью может сказать что пытался.
ну таких лузеров каждые 4 года можно видеть
Нам в России мечтать о таких лузерах, у нас Путин и сантехник и электрик, только как президент недальновиден и как человек фуфло
Там было условия "если Мексика не начнет бороться с мигрантами на своей территории". И что удивительно, Мексика начала.
Стена есть и строится во всю, Хилари он не говорил что посадит, это он спизднул во время дебатов как ответ ей, обамакаре в той форме в которой была ее уже нет так как они ее переделали, экономический рост восстановился, акции выше чем были когда он пришёл в офис.
Сейчас дураки в тренде
Тебе должно быть глубоко похуй что там в мире происходит, с возрастом появится.
А по поводу войн — это всё хуйня. Война это когда военные базы бомбардируют, это когда 100 миллионов умирают за 4 года. Это когда водородные бомбы сбрасывают на города. А сейчас так, хуета подзалупная, кайфуй.
Ага, вот только для тебя Трамп это человек который для тебя долбоеб и дурак.
Не думаю что ты еще готов к принятию реальности, поэтому лучше во всем пока соглашаться с тобой. Ты прав во всём.
Да, это написал solawild на тж. Мы, дураки, приняли к сведению вашу позицию и нам очень важно ваше мнение(недурака).
Но он миллиардер, потому что не тратил время на всякую хуйню типа генерации паролей))))0)0))
Что может быть прекраснее, чем дурак против альцгеймера в стране с самым крупным военным бюджетом
Уже четыре года как показывает, что образ с делами вообще никак не соотносится. Возможно, потому что образ дурачка ему настойчиво рисуют с прошлой компании. Я в этот момент всегда вспоминаю видео, где Обама будучи президентом шутил над возможным выдвижением Трампа, который был в зале. С тех пор "Аааа, Трамп дурачок" - единственная стратегия политической борьбы с ним.
это наверное линия тех-поддержки, но тебе не надо ждать 20-40 минут, чтобы оператор ответил.
Почему у Женьки такие пиздатые новости?
Потому что он следующий редактор ТЖ.
Всмысле на смене? Прост когда какую нить хайповую новость или разбор, автор всегда он
Да просто пиздит там всех и отбирает самые крутые новости, всё просто же.