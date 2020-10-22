Если бы фигуранта, о котором вы говорите...Если бы власти хотели бы кого-то отравить, его вряд ли бы отправили на лечение в Германию. Не так ли?

Сразу, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.