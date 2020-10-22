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Сергей Звезда
6296

Путин о Навальном: Если бы власти хотели отравить этого «фигуранта», то ему бы не разрешили улететь в Германию Материал редакции

Президент снова не назвал имя оппозиционера и рассказал, что лично отреагировал на письмо Юлии Навальной.

190 комментариев
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Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал отравление Алексея Навального. Президент отверг версию о причастности российских властей к произошедшему и впервые подтвердил, что сам ознакомился с просьбой жены оппозиционера.

Также глава государства заявил, что после этого лично попросил генерального прокурора Игоря Краснова выпустить Навального на лечение за границу. Путин заметил, что у политика были ограничения на выезд.

Если бы фигуранта, о котором вы говорите...Если бы власти хотели бы кого-то отравить, его вряд ли бы отправили на лечение в Германию. Не так ли?

Сразу, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Владимир Путин

Юлия Навальная, жена политика, написала письмо Владимиру Путину 21 августа, в тот же день опубликовав его текст в соцсетях. В тот момент, через сутки после отравления, Навальный в тяжёлом состоянии находился в омской больнице. Супруга оппозиционера попросила «разрешить транспортировку» мужа в Германию, объяснив, что он нуждается в «квалифицированной врачебной помощи». В итоге частный самолёт с Навальным на борту вылетел ранним утром 22 августа.

Хронология: Навальный всё же улетит из Омска в…
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tjournal.ru
  • Навальный заявил о причастности Путина и российских спецслужб к своему отравлению. Из исследований, которые провели в Германии, выяснилось, что политика отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».
  • Евросоюз ввёл санкции против шестерых российских чиновников и НИИ органической химии и технологии, где ранее разрабатывался «Новичок». Путина среди тех, против кого применили меры, нет.
  • Навальный на момент написания заметки всё ещё находится в немецкой клинике «Шарите». По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, его лечение оплатили бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов.

#новости #путин #навальный #отравлениенавального

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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190 комментариев
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Руслан Астратов

127

"на заседании дискуссионного клуба «Валдай»"

Какое заседание?  Ты там один в бункере сидишь нахуй

Ответить

умный человек

Руслан
58

Ну заседании дискуссионного клуба «болтай»

Ответить

Дмитрий Алексеевич

умный
7

Оппозиции надо организовать ответный форум «Лодку шатай»

Ответить

Mike Efremov

умный
1

Хуем

Ответить

AZP

умный
0

Пиздуняй

Ответить

Игорь Омельченко

AZP
1

Тобто ліліПутлєр не виключає такої можливості що такі терористичні дії з боку держави до своїх можливе, і держава може отруїти своїх ?))

Ответить

Евгений Клочков

Игорь
1

у нас тут на общегалактическом разговаривают

Ответить

alexferman

Игорь
0

Это ромуланский?

Ответить

Эдуардыч 2.0

Руслан
0

Так по Зуму же

Ответить

alexferman

84

Его так корёжит, что он даже фамилию не может произнести.

Ответить

Крепкий стоячок

alexferman
32

Эт пиздец. Что ему стоит назвать по имени плять?)) Типа он его за равного примет в этом случае?

Ответить

Евгений Клочков

Крепкий
48

Да
чего ты хочешь от деда с генезисом питерской подворотни, который усугублен работой каловиком и бытием челика с огромной властью

Ответить

умный человек

Крепкий
20

Активно юзает rel=nofollow 

Ответить

alexferman

Крепкий
13

Я сам ору. Походу, запрет на упоминание фамилии исходил от него лично, только в последнее время на это все почему-то забили)

Ответить

Аяз Умбатов

Крепкий
4

Отказ называть человека деперсонализирует его. И тогда, человеческое размывается, остаётся только образ врага и соперника. А личности как таковой нет

Ответить

Blahblah Pooh

Аяз
3

Нихуя не работает

Ответить

пепси

Аяз
2

Разве что для долбоёбов. Хотя кто ещё уповает на линию Кремля))

Ответить

Всероссийский огонь

Аяз
0

Только вот даже Волдеморта смогли победить только тогда, когда перестали бояться его имени) Это не образ врага и соперника, это тупо страх

Ответить

Аяз Умбатов

Всероссийский
1

Мне кажется тут боятся не человека. Сколько некоего ореола. Видимо само слово "Навальный" служит неким символом и неким смысловым значением. Но для кого? Явно не для народа.

Ответить

Всероссийский

Аяз
0

Да, хорошо сказал. Символика вещь сильная

Ответить

пепси

Всеросс…
0

Согласен. Вот тут Будда заявляет о своем антисемитизме!

Ответить

пепси

Всероссийский
0

Его смогли победить тогда, когда горокраксы были уничтожены. То есть, уничтожьте кошельки Путина и вы сможете убить Плешивого Лорда!

Ответить

Всероссийский огонь

Крепкий
2

угу, в культуре быдла именно так и считается

Ответить

Валентин Жетонофф

Крепкий
0

точно также, как Трамп не хочет адекватно руки пожимать. Или Ельцин не хотел садиться на равных с чеченцами. Типо символизм, для старых пепдунов это важно.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Крепкий
0

Все эти коверкающие его имя, пишут что не хотят его "пиарить" и "повышать его цитируемость в сети"

Ответить

Blahblah Pooh

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Это ж пиздец какая-то нелепая хуйня) Тогда бы стоило как раз всюду писать «Навальный» и что-то нелепое о нем. Чтобы поисковики выдавали всякую лютую дичь

Ответить

Дмитрий Бачинин

alexferman
6

Это примитивная магия. Так дикари боялись называть опасного зверя, чтоб его дух услышав не пришёл за ними.

Ответить

Elijah Garrison

Дмитрий
1

Вот и как после такого не усомниться в умственных способностях Путина?

Ответить

Евгений Долгий

alexferman
5

Такую **личную** неприязнь испытываю к потерпевшему... [x]

Ответить

Аскер Куижев

alexferman
3

Поттер, Гарри Поттер

Ответить

Mike Efremov

alexferman
2

Дисциркуляторная энцефалопатия берет свое

Ответить

Anton Gostev

alexferman
1

Корёжит от того, что он вынужден постоянно как-то комментировать новости о "фигуранте".

Ответить

Евгений Долгий

Anton
1

О никчемном фигуранте, хехе.

Ответить

Антон Лисин

alexferman
0

Челюсть свело от санкционной еды.

Ответить

Dra

68

И опять вместо "Мы не травим людей" "Если бы власти хотели отравить". Очень наглядно.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dra
30

Вообще этот момент самый пиздецовый. То есть он в открытую допускает что они могут это делать.

Ответить

Валентин Жетонофф

Дмитрий
0

схуяли? Одно из другого никак не следует. 

Это не я украл тампоны, у меня даже девушки нет!
Значит ли, что если бы у меня была девушка я бы крал тампоны?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Валентин
1

Аналогия — моё почтение

Ответить

Валентин Жетонофф

Дмитрий
0

ну это скорее логическая конструкция, которая показывает, что из их фразы ничего не следует. 

Ответить

Игорь Омельченко

Валентин
0

ліліПутлєр сказав по іншому «якби в мене була жінка то я б НЕ ТАК вкрав тампони, а ПО ІНШОМУ»

Ответить

Никита Бабич

Валентин
–1

Не значит, но делает такое предположение чуть более вероятным, чем ноль.

Ответить

Георгий Подольский

Валентин
–1

Я не ворую тампоны, так поступают только извращенцы.

Мне было невыгодно воровать тампоны, если бы хотел, то украл бы.

Ответить

Валентин Жетонофф

Георгий
0

Мне было невыгодно воровать тампоны. У них рейтинг 2%. 
Вот примерно так сказал Путин и его свита. Из этого ничего не следует кроме того, что у них не былл мотивации.

Ответить

Георгий

Валентин
0

Мне было невыгодно воровать тампоны, ведь они очень дешёвые.

Ответить

Вова А.

Dra
0
Ответить

пепси

Вова
1
Ответить

Смешной пришелец

Вова
0

И больные раком такие:

Ответить

Вова А.

Dra
0

Да и вообще, стоит только захотеть - можно в космос полететь

Ответить

A big purple banana 🍆

Dra
0

А Шульман что, учитель Путина?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

50

Есть поверье, что если Путин произнесет слово Навальный, то моментально растает

Ответить

alexferman

Дмитрий
17

Начнёт дымиться и корчиться

Ответить

умный человек

alexferman
0

Дымиться фаллос 

Ответить

alexferman

умный
7

одинокий

Ответить

Антон Лисин

умный
0

В его кармане который не успел спрятать.

Ответить

Вова А.

alexferman
0

шишка

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
4

Через несколько лет:
- Ну, знаете, этот президент со своей командой....

Ответить

Длинный алмаз

47

А сутки его не пускали потому что очень переживали за его состояние во время перелета конечно же.

Ответить

solawind

Длинный
13

Конечно. А вовсе не потому что ждали что яд метаболизируется чтобы его не нашли.

Ответить

Дмитрий М

solawind
1

Но его ведь нашли. Только никому не показывают результаты исследований, интересно почему?

Ответить

Длинный алмаз

Дмитрий
1

Классно, наверное, опираться на слова мида. Результаты масс-спектрометров доступны для любой лаборотории. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Дмитрий
0

 /del

Ответить

Валентин Жетонофф

Длинный
0

Только ОЗХО и другие не спешили брать анализы и взяли только через две недели примерно и это никак не помешало найти Новичок.

Скорее всего задержка была из-за полной убогости струткуры нашей власти, где все решает один человек, ибо боятся сделать что-то не так, как хочет царь. 

Ответить

Всероссийский огонь

16

Сука, да как же можно не понимать, что такие фразы - это банально чистосердечное. Какие же они все идиоты

Ответить

Litnikov Danil

Всероссийский
28

Как Шульман правильно заметила - им и в голову не приходит сказать "Мы не убиваем своих граждан"

Ответить

Dmitry Yashin

Всероссийский
0

Если бы он сказал так ожидаемое вами "Мы не травим людей", вы бы сказали то же самое.

Ответить

Всероссийский огонь

Dmitry
0

Не, честно нет. Впрочем, мне хватило бы хотя бы банального упоминания имени, и тогда это не было бы таким фэйспалмом

Ответить

Вова А.

Всероссийский
0

А он в суд просто не собирается, только править до самой смерти

Ответить

Евгений Клочков

24

раз уж пошла такая пьянка - транслирую телеги путем скриншота

Ответить

Артём Мазанов

12

Сильные слова сильного президента 

Ответить

Аккуратный хичхакер

Артём
10

@Шахтёр тут прокремлевский бот, разберись

Ответить

Litnikov Danil

Аккуратный
3

Мимикрирует под редакцию?

Ответить

Аккуратный хичхакер

Артём
3

Бедный Артем, местные же не умеют в иронию. Я тебя спасу

Ответить

common sense

14
Ivan Zhdanov @ioannZH
Уже истек второй срок (в 30 суток) на возбуждение уголовного дела по отравлению Навального.
Уголовного дела нет.
Ничего. Тишина. Ни одной бумаги даже не прислали.
Ответить

Смешной пришелец

common
7
Ответить

Low Catch

Смешной
1

Пыня, Медвеев и песков

Ответить

A big purple banana 🍆

–32

Вполне адекватно

Ответить

Андрей Галицкий

A
30

вполне мразотно уёбищно лживо  и лицемерно 

Ответить

Dra

Андрей
7

Да ну что ты. По меркам ватников очень адекватно.

Ответить

A big purple banana 🍆

Андрей
–9

Да, но Навальному не привыкать таким быть

Ответить

Kubig

A
0

Да, но Навальный не живёт при коммунизме за наши налоги в отличие от президента

Ответить

Олег

Андрей
–9

Схуяли? Норм ответил в данном случае

Ответить

Андреевна

A
2

сейчас тебя тапками закидают)) Ибо, думать супротив нелепых утверждений г-на Алексея, сие харам))

Ответить

ouxen

Андреевна
2

это многое говорит о нашем обществе

Ответить

Смешной пришелец

A
0

Толстишь пиздец.

Ответить

Stanley H. Tweedle

A
0

Слыш когда анонс

Ответить

A big purple banana 🍆

Stanley
0

Запилю сохранение и заанонсю, если будет лень, то завтра

Ответить

Руслан Турченко

8

Пациент,  берлинский пациент, больной, гражданин, гражданин РФ, фигурант.. сука, детский сад..)) 

Ответить

Алексей Панкратов

Руслан
4

Мне это обиженную брошенку напоминает. Которая своим показательным игнором доказывает как она сильно страдает. 

Ответить

Смешной пришелец

8

если бы фигуранта, о котором вы говорили

как только жена этого гражданина ко мне обратилась

А потом этот же человек рассуждает про какое-то там "у нас всё по-взрослому". Детский садик, блять.

Ответить

Всероссийский огонь

6

 отверг версию о причастности российских властей к произошедшему и впервые подтвердил, что ознакомился с просьбой жены оппозиционера

Это было требование, а не просьба, трусливая ты дичь

Ответить

Олег

Всероссийский
–9

Хахахаха, да всем срать на Навального, и на путина. Людям должно быть похуй

Ответить

Всероссийский огонь

Олег
7

Сегодня хуй с солью, пируешь?

Ответить

Олег

Всероссийский
–5

Не понимаю о чем ты, у меня все заебись.
Хз где вы вечно видите бедняков и тд

Ответить

Jabas

Олег
2

Держи в курсе

Ответить

Олег

Jabas
–2

Новый акк, хули надо?

Ответить

Jabas

Олег
1

Неплохо, продолжай

Ответить

common sense

Олег
0

Тогда зачем ты зашёл в этот пост ?

Ответить

alexferman

common
2

Не разговаривайте с портянками, они дохнут без внимания

Ответить

Олег

common
0

Интересно мнение людей

Ответить

Dmitry Yashin

Всероссийский
0

У Навального как минимум долги, можно сколько угодно орать, но от этого твои просьбы требованиями не станут

Ответить

Всероссийский огонь

Dmitry
1

Я лишь цитирую письмо Юлии. В нём написано - "требую", а не "прошу")

Ответить

Dmitry Yashin

Всероссийский
1

Ну я и говорю - фактически это была просьба, так как по закону он не имел права покидать страну.

Ответить

Всероссийский огонь

Dmitry
1

Ну тут можно разве что о риторике уже спорить - я и правда просто цитирую док. Другое дело, что можно было сказать "обращение", а не "просьба", и тогда Путин бы в данной ситуации не обделался в формулировке, за которую, естественно, уцепились

Ответить

Dmitry Yashin

Всеросс…
1

Да я помню этот текст со словом "требую". Вполне логично, что, комментируя своё согласие на эмоциональное обращение, глава государства не может сказать, что он выполнил чьё-то требование, противоречащее закону. Вполне ок, что он употребил слово "просьба", потому что по факту это просьба и была.

Ответить

Всероссийский

Dmitry
0

А, ну тут не спорю. Чисто юридически таки да, так и работает

Ответить

Dmitry Yashin

Всеросс…
2

Да и не юридически: вообрази, глава какого государства в такой ситуации сказал бы по-другому? Если бы сказал, его моментально порвали бы все вокруг.

Ответить

Всероссийский

Dmitry
1

Тоже да) В данном случае это действительно понятная риторика. Я заагрилась именно из-за всей ситуации, в которой такая формулировка воспринимается не как что-то естественное для главы государства, а как дичь вкупе с неназыванием имени, постоянными прыжками от одной версии к другой и тд

Ответить

Dmitry Yashin

Всеросс…
0

Ну вот видишь - вы сами подрываете себя своими же эмоциональными додумываниями и реакцией на любое упоминание фамилии "Путин" вместо спокойного обдумывания факта, поэтому тут комменты под любой статьёй о Путине, Навальном, Лукашенко, РПЦ натурально невозможно читать: сплошной поток необоснованной огресии или радости в зависимости от повестки.

Ответить

Романелло

Dmitry
0

 Вполне ок, что он употребил слово "просьба", потому что по факту это просьба и была.

Где вы видите, что он употребил слово "просьба"?

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
1

А, ну конечно. Раз у тебя долги, то все, ты не имеешь прав. Где-то между уткой и хорьком. Так, что ли?

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
0

А ты не в курсе, что если сумма твоих долгов превышает определённый лимит, то тебе запрещён выезд из страны?

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

И что?) Как это мешает что-то требовать?

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
1

А, ну право требовать, конечно, у тебя есть всегда. У государства, правда, есть право послать тебя в этом случае нахуй. Но тут почему-то решили выпустить. Странновато, да?

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

Ты правда думаешь меня передушнить?) Почему странно? Захотели — выпустили. Какие-то претензии?

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
0

 Раз у тебя долги, то все, ты не имеешь прав. Так, что ли?

Да, так.

 Ты правда думаешь меня передушнить?)

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

Три цитаты подряд? Какое-то кккомбо?)

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
1

Сложно сделать вид, что не обосрался, когда тебе указывают на твоё говно, да? :)

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

Какое говно? Ты формулируй четче. А то какая-то нелепая перепалка получается. Соберись, тряпка. Давай!

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
0

Когда я формулирую чётче, твой мозг с этим не справляется.

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

Бля, ну ты не вытягиваешь( Что это за уровень((( Щас ты будешь мне еще писать «нет, это ты не вытягиваешь». Тьфу

Ответить

Dmitry Yashin

Blahblah
0
Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0
Ответить

Валентин Жетонофф

Всероссийский
0

а что значит требование? По нашему законодательству его могли и не вывозить, если лечащий врач не захочет этого.

Ответить

Всероссийский огонь

Валентин
1

Выше вот всё пишу Дмитрию, глянь, не хочу повторяться

Ответить

Валентин Жетонофф

Всероссийский
1

уже прочитал))

Ответить

A patient patient

5

И добавил, что это ему не выгодно.

Ответить

Андрей Галицкий

1

Берлинский фигурант

Ответить

Ольга Щербинина

Андрей
11

мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой

Ответить

alexferman

Андрей
5

Незаконный экспортёр химического оружия в Германию

Ответить

Всероссийский огонь

Андрей
5

ветер северный

Ответить

Руслан Астратов

3

От продюсеров "Нам это невыгодно"

Ответить

ouxen

2

фигуранта чего блеать?

Ответить

Евгений Долгий

2

Будто показания дает. Шапка горит на дедушке.

Ответить

Эдуардыч 2.0

2

ПОМОГИТЕ РИА ВЫКЛЮЧИТ КАПСЛУК

Ответить

Mezzo Deesa

Эдуардыч
0

Нинтендо интересуешься?

Ответить

A big purple banana 🍆

–5

Есть эксклюзивный кадр как Путин отдаёт приказ отравить Навального.
 

Ответить

Митя

A
2

@Вахтёр прошу проверить на предмет инсайдерской торговли на Бирже ТЖ

Ответить

Dmitry Sursin

A
0

Я так понимаю пикча с дела Скрипалей осталась?

Ответить

j2me92 .

–5

По-моему это вполне подтверждает версию что отравить мог какой нить высокопоставленный чиновник или военный, без ведома Путина.  И чтобы его выпустить в Германию, потребовалось аж разрешение Путина 

Ответить

alexferman

j2me92
5

По-моему это вполне подтверждает

Нет

Ответить

Sergey Golovkin

j2me92
0

В любом случае. Надо представить правдоподобную версию с доказательствами, и найти виновных.

Ответить

Anton Gostev

j2me92
0

Оно могло бы быть и так, но публичные лица, включая Путина, каждой своей речью оправдываются и мутят воду так, что ассоциация с вором и шапкой, которая на нем горит, становится все крепче.

Ответить

Eduard Novikov

j2me92
0

Это лишь подтверждает, что царь знает об уголовном деле, а значит полноценно следит за действиями Навального. И в очередной раз подтверждает, что Песков несёт хуйню.

Ответить

Старший лолипоп

1

@Сергей Звезда почему Комитет не копает на Путина, а занимается всякими мемами? Пожалуйста, скажите, что у вас на стене уже висят фоточки этого фигуранта, соединённые красными нитками...

Ответить

Смешной пришелец

Старший
2
Ответить

Главный фитиль

Старший
2

Потому что им хочется жить и желательно спокойно

Ответить

# realfiddy

Главный
–1

Жить в говне, как свиньи. 

Ответить

Владимир К

1

Настолько его боится, что не называет имя даже😂😂

Ответить

Всероссийский огонь

Владимир
1

воландеморт наоборот))

Ответить

afroma

1

чет плешивый уже не тот, про какие-то власти говорит, может и правда уже россией давно не они правит, ему даже просить приходится прокурора...

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Чего так бы много-то. Дядь вов, нервничаете?

Ответить

Любой историк

1

Может тоже не произносить его имя? Может поможет? «Этот персонаж, считающий себя президентом»

Ответить

Михаил Кометов

1

Как же, сука, охуенно, когда вообще все решения в стране не могут приниматься без президента

Ответить

Кирилл Втюрин

1

Так его, вроде бы, не выпускали, потому что он "нетранспортабельный", а не потому что судимый

Ответить

Fred Web

1