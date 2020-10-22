Путин о Навальном: Если бы власти хотели отравить этого «фигуранта», то ему бы не разрешили улететь в Германию Материал редакции
Президент снова не назвал имя оппозиционера и рассказал, что лично отреагировал на письмо Юлии Навальной.
Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал отравление Алексея Навального. Президент отверг версию о причастности российских властей к произошедшему и впервые подтвердил, что сам ознакомился с просьбой жены оппозиционера.
Также глава государства заявил, что после этого лично попросил генерального прокурора Игоря Краснова выпустить Навального на лечение за границу. Путин заметил, что у политика были ограничения на выезд.
Юлия Навальная, жена политика, написала письмо Владимиру Путину 21 августа, в тот же день опубликовав его текст в соцсетях. В тот момент, через сутки после отравления, Навальный в тяжёлом состоянии находился в омской больнице. Супруга оппозиционера попросила «разрешить транспортировку» мужа в Германию, объяснив, что он нуждается в «квалифицированной врачебной помощи». В итоге частный самолёт с Навальным на борту вылетел ранним утром 22 августа.
- Навальный заявил о причастности Путина и российских спецслужб к своему отравлению. Из исследований, которые провели в Германии, выяснилось, что политика отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».
- Евросоюз ввёл санкции против шестерых российских чиновников и НИИ органической химии и технологии, где ранее разрабатывался «Новичок». Путина среди тех, против кого применили меры, нет.
- Навальный на момент написания заметки всё ещё находится в немецкой клинике «Шарите». По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, его лечение оплатили бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов.
"на заседании дискуссионного клуба «Валдай»"
Какое заседание? Ты там один в бункере сидишь нахуй
Ну заседании дискуссионного клуба «болтай»
Тобто ліліПутлєр не виключає такої можливості що такі терористичні дії з боку держави до своїх можливе, і держава може отруїти своїх ?))
Его так корёжит, что он даже фамилию не может произнести.
Эт пиздец. Что ему стоит назвать по имени плять?)) Типа он его за равного примет в этом случае?
Да
чего ты хочешь от деда с генезисом питерской подворотни, который усугублен работой каловиком и бытием челика с огромной властью
Я сам ору. Походу, запрет на упоминание фамилии исходил от него лично, только в последнее время на это все почему-то забили)
Отказ называть человека деперсонализирует его. И тогда, человеческое размывается, остаётся только образ врага и соперника. А личности как таковой нет
Всероссийский огонь
Только вот даже Волдеморта смогли победить только тогда, когда перестали бояться его имени) Это не образ врага и соперника, это тупо страх
Мне кажется тут боятся не человека. Сколько некоего ореола. Видимо само слово "Навальный" служит неким символом и неким смысловым значением. Но для кого? Явно не для народа.
Его смогли победить тогда, когда горокраксы были уничтожены. То есть, уничтожьте кошельки Путина и вы сможете убить Плешивого Лорда!
точно также, как Трамп не хочет адекватно руки пожимать. Или Ельцин не хотел садиться на равных с чеченцами. Типо символизм, для старых пепдунов это важно.
Это ж пиздец какая-то нелепая хуйня) Тогда бы стоило как раз всюду писать «Навальный» и что-то нелепое о нем. Чтобы поисковики выдавали всякую лютую дичь
Это примитивная магия. Так дикари боялись называть опасного зверя, чтоб его дух услышав не пришёл за ними.
Вот и как после такого не усомниться в умственных способностях Путина?
Корёжит от того, что он вынужден постоянно как-то комментировать новости о "фигуранте".
И опять вместо "Мы не травим людей" "Если бы власти хотели отравить". Очень наглядно.
Вообще этот момент самый пиздецовый. То есть он в открытую допускает что они могут это делать.
схуяли? Одно из другого никак не следует.
Это не я украл тампоны, у меня даже девушки нет!
Значит ли, что если бы у меня была девушка я бы крал тампоны?
Аналогия — моё почтение
ну это скорее логическая конструкция, которая показывает, что из их фразы ничего не следует.
ліліПутлєр сказав по іншому «якби в мене була жінка то я б НЕ ТАК вкрав тампони, а ПО ІНШОМУ»
Не значит, но делает такое предположение чуть более вероятным, чем ноль.
Я не ворую тампоны, так поступают только извращенцы.
Мне было невыгодно воровать тампоны, если бы хотел, то украл бы.
Мне было невыгодно воровать тампоны. У них рейтинг 2%.
Вот примерно так сказал Путин и его свита. Из этого ничего не следует кроме того, что у них не былл мотивации.
Есть поверье, что если Путин произнесет слово Навальный, то моментально растает
Начнёт дымиться и корчиться
Дымиться фаллос
Через несколько лет:
- Ну, знаете, этот президент со своей командой....
Длинный алмаз
Классно, наверное, опираться на слова мида. Результаты масс-спектрометров доступны для любой лаборотории.
Только ОЗХО и другие не спешили брать анализы и взяли только через две недели примерно и это никак не помешало найти Новичок.
Скорее всего задержка была из-за полной убогости струткуры нашей власти, где все решает один человек, ибо боятся сделать что-то не так, как хочет царь.
Как Шульман правильно заметила - им и в голову не приходит сказать "Мы не убиваем своих граждан"
Если бы он сказал так ожидаемое вами "Мы не травим людей", вы бы сказали то же самое.
Не, честно нет. Впрочем, мне хватило бы хотя бы банального упоминания имени, и тогда это не было бы таким фэйспалмом
Сильные слова сильного президента
Уголовного дела нет.
Ничего. Тишина. Ни одной бумаги даже не прислали.
Вполне адекватно
вполне мразотно уёбищно лживо и лицемерно
Да, но Навальному не привыкать таким быть
Слыш когда анонс
Пациент, берлинский пациент, больной, гражданин, гражданин РФ, фигурант.. сука, детский сад..))
Мне это обиженную брошенку напоминает. Которая своим показательным игнором доказывает как она сильно страдает.
Хахахаха, да всем срать на Навального, и на путина. Людям должно быть похуй
Всероссийский огонь
Сегодня хуй с солью, пируешь?
Не понимаю о чем ты, у меня все заебись.
Хз где вы вечно видите бедняков и тд
Тогда зачем ты зашёл в этот пост ?
У Навального как минимум долги, можно сколько угодно орать, но от этого твои просьбы требованиями не станут
Я лишь цитирую письмо Юлии. В нём написано - "требую", а не "прошу")
Ну я и говорю - фактически это была просьба, так как по закону он не имел права покидать страну.
Ну тут можно разве что о риторике уже спорить - я и правда просто цитирую док. Другое дело, что можно было сказать "обращение", а не "просьба", и тогда Путин бы в данной ситуации не обделался в формулировке, за которую, естественно, уцепились
Да я помню этот текст со словом "требую". Вполне логично, что, комментируя своё согласие на эмоциональное обращение, глава государства не может сказать, что он выполнил чьё-то требование, противоречащее закону. Вполне ок, что он употребил слово "просьба", потому что по факту это просьба и была.
А, ну тут не спорю. Чисто юридически таки да, так и работает
Да и не юридически: вообрази, глава какого государства в такой ситуации сказал бы по-другому? Если бы сказал, его моментально порвали бы все вокруг.
Тоже да) В данном случае это действительно понятная риторика. Я заагрилась именно из-за всей ситуации, в которой такая формулировка воспринимается не как что-то естественное для главы государства, а как дичь вкупе с неназыванием имени, постоянными прыжками от одной версии к другой и тд
Ну вот видишь - вы сами подрываете себя своими же эмоциональными додумываниями и реакцией на любое упоминание фамилии "Путин" вместо спокойного обдумывания факта, поэтому тут комменты под любой статьёй о Путине, Навальном, Лукашенко, РПЦ натурально невозможно читать: сплошной поток необоснованной огресии или радости в зависимости от повестки.
А, ну конечно. Раз у тебя долги, то все, ты не имеешь прав. Где-то между уткой и хорьком. Так, что ли?
А ты не в курсе, что если сумма твоих долгов превышает определённый лимит, то тебе запрещён выезд из страны?
И что?) Как это мешает что-то требовать?
А, ну право требовать, конечно, у тебя есть всегда. У государства, правда, есть право послать тебя в этом случае нахуй. Но тут почему-то решили выпустить. Странновато, да?
Ты правда думаешь меня передушнить?) Почему странно? Захотели — выпустили. Какие-то претензии?
Раз у тебя долги, то все, ты не имеешь прав. Так, что ли?
Да, так.
Ты правда думаешь меня передушнить?)
Три цитаты подряд? Какое-то кккомбо?)
Сложно сделать вид, что не обосрался, когда тебе указывают на твоё говно, да? :)
Какое говно? Ты формулируй четче. А то какая-то нелепая перепалка получается. Соберись, тряпка. Давай!
Когда я формулирую чётче, твой мозг с этим не справляется.
Бля, ну ты не вытягиваешь( Что это за уровень((( Щас ты будешь мне еще писать «нет, это ты не вытягиваешь». Тьфу
а что значит требование? По нашему законодательству его могли и не вывозить, если лечащий врач не захочет этого.
Всероссийский огонь
Выше вот всё пишу Дмитрию, глянь, не хочу повторяться
Берлинский фигурант
ПОМОГИТЕ РИА ВЫКЛЮЧИТ КАПСЛУК
Есть эксклюзивный кадр как Путин отдаёт приказ отравить Навального.
По-моему это вполне подтверждает версию что отравить мог какой нить высокопоставленный чиновник или военный, без ведома Путина. И чтобы его выпустить в Германию, потребовалось аж разрешение Путина
В любом случае. Надо представить правдоподобную версию с доказательствами, и найти виновных.
Оно могло бы быть и так, но публичные лица, включая Путина, каждой своей речью оправдываются и мутят воду так, что ассоциация с вором и шапкой, которая на нем горит, становится все крепче.
Это лишь подтверждает, что царь знает об уголовном деле, а значит полноценно следит за действиями Навального. И в очередной раз подтверждает, что Песков несёт хуйню.
@Сергей Звезда почему Комитет не копает на Путина, а занимается всякими мемами? Пожалуйста, скажите, что у вас на стене уже висят фоточки этого фигуранта, соединённые красными нитками...
Главный фитиль
Потому что им хочется жить и желательно спокойно
Настолько его боится, что не называет имя даже😂😂
чет плешивый уже не тот, про какие-то власти говорит, может и правда уже россией давно не они правит, ему даже просить приходится прокурора...
Как же, сука, охуенно, когда вообще все решения в стране не могут приниматься без президента
Так его, вроде бы, не выпускали, потому что он "нетранспортабельный", а не потому что судимый