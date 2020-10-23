ФБР обвинило Россию в поддержке попыток взлома систем местных властей Материал редакции
Источники The New York Times заявили, что целью этих атак может быть помощь Трампу на выборах.
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) обвинили Россию в поддержке попыток взлома систем местных властей. Об этом сообщается в их совместном заявлении.
Ведомства заявили, что при поддержке России осуществляются попытки взлома сетей штатов, местных властей, а также авиационных систем. В заявлении перечисляются псевдонимы причастного к атакам неназванного хакера или группы хакеров — Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По данным ФБР и CISA, с сентября эти хакеры успешно взломали неопределённое количество сетей и украли данные минимум с двух.
По данным источников The New York Times, этими атаками Россия пытается помочь переизбраться Дональду Трампу, но пока нет никаких доказательств того, что хакеры пытались изменить механизмы подсчёта голосов или другую информацию о выборах. Собеседники журналистов рассказали, что поддерживаемые Россией хакеры проникли в компьютерные сети, но не предпринимали дальнейших действий, как это было в 2016 году. Чиновники ожидают, что во время выборов хакеры могут использовать эту информацию для того, чтобы «посеять хаос и сомнения в целостности результатов».
New York Times за последние 4 года превратилась в жёлтую газету вместе с их источниками, заявления которых преподносятся как сенсация. Хотя их стиль сделал издание ещё более популярным, особенно среди наиболее «громкой» части населения, да не только в штатах. Поставщик развлечений и нескончаемых дискуссий.
Пруфы будут?
Инфа от внутренних источников, которые предпочли остаться анонимными
Богдан Мамаев за последние 4 года превратился в твинка Орлова вместе со своими каментами, которые преподносит, как истину в последней инстанции. Хотя безапелляционный тон его недоказуемых утверждений сделал его более популярным, чем ничего. Поставщик развлечений и срача в каментах.
Отличное мнение. Каждый человек со своей политической позицией будет негативно относиться к изданию с противоположным мнением. Это как пьяный ватник будет гореть с TJ, так и порванный либераха сгорит от ria или RT
Каким жупелом они бы пользовались без Пыни? Исламскими террористами?
Горжусь пацанами)) Так нагнуть ФБР и ЦРУ, что бедняги кирпичами срут уже 4 года - это мастерство уровня "джедай"))
По мировым новостям можно сделать вывод, что русские хакеры самые лучшие в мире. Каждый раз что-то взламывают.
Да каким "мировым"? Только Омерега да Европа.
Ой, значит опередил время.
*садится в машину времени и улетает обратно в 3010 год*
Умеют американцы делать шоу из пустоты.
Представим что мы хакеры, что мы будем делать? Конечно, атаковать сервера в сша, ведь там больше всего денег.
А то что они выборы постоянно приписывают — это конечно Шиза. Может там NYT специальная страничка с юмором есть?
Будем знать как осуществляются
попытки взлома сетей штатов, местных властей, а также авиационных систем.
Любовный пришелец
Везде ведь пишут про Трампа
Так, новая методичка пришла из США. Срочно переобуваемся! https://yandex.ru/turbo/kommersant.ru/s/doc/4541422?utm_source=share_link_button
Если это правда, то я хз, что в голове у этой власти, которая и так на международном уровне никак не котируется, так еще и продолжает сук пилить, на котором сидит