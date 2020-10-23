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Артём Мазанов
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ФБР обвинило Россию в поддержке попыток взлома систем местных властей Материал редакции

Источники The New York Times заявили, что целью этих атак может быть помощь Трампу на выборах.

25 комментариев
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Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) обвинили Россию в поддержке попыток взлома систем местных властей. Об этом сообщается в их совместном заявлении.

Ведомства заявили, что при поддержке России осуществляются попытки взлома сетей штатов, местных властей, а также авиационных систем. В заявлении перечисляются псевдонимы причастного к атакам неназванного хакера или группы хакеров — Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По данным ФБР и CISA, с сентября эти хакеры успешно взломали неопределённое количество сетей и украли данные минимум с двух.

По данным источников The New York Times, этими атаками Россия пытается помочь переизбраться Дональду Трампу, но пока нет никаких доказательств того, что хакеры пытались изменить механизмы подсчёта голосов или другую информацию о выборах. Собеседники журналистов рассказали, что поддерживаемые Россией хакеры проникли в компьютерные сети, но не предпринимали дальнейших действий, как это было в 2016 году. Чиновники ожидают, что во время выборов хакеры могут использовать эту информацию для того, чтобы «посеять хаос и сомнения в целостности результатов».

#новости #хакеры

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И это не новость ИА «Панорама»
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25 комментариев
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Годовой кот

10

Какая система защиты у США слабая. Каждый раз их Россия взламывает.

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Богдан Мамаев

5

New York Times за последние 4 года превратилась в жёлтую газету вместе с их источниками, заявления которых преподносятся как сенсация. Хотя их стиль сделал издание ещё более популярным, особенно среди наиболее «громкой» части населения, да не только в штатах. Поставщик развлечений и нескончаемых дискуссий.

Ответить

# realfiddy

Богдан
1

Пруфы будут?

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

#
3

Инфа от внутренних источников, которые предпочли остаться анонимными

Ответить

Богдан Мамаев

#
1

Рассмешил

Ответить

Bad Mother Fucker

Богдан
0

Богдан Мамаев за последние 4 года превратился в твинка Орлова вместе со своими каментами, которые преподносит, как истину в последней инстанции. Хотя безапелляционный тон его недоказуемых утверждений сделал его более популярным, чем ничего. Поставщик развлечений и срача в каментах.

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Anonumous V

Богдан
0

Отличное мнение. Каждый человек со своей политической позицией будет негативно относиться к изданию с противоположным мнением. Это как пьяный ватник будет гореть с TJ, так и порванный либераха сгорит от ria или RT

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alexferman

3

Каким жупелом они бы пользовались без Пыни? Исламскими террористами?

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Люц Шнайдер

alexferman
2

Red Alert

Ответить

Гибкий рубин

alexferman
0

Коммунистами естественно.

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Dmitry Yashin

0

Горжусь пацанами)) Так нагнуть ФБР и ЦРУ, что бедняги кирпичами срут уже 4 года - это мастерство уровня "джедай"))

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Годовой кот

Dmitry
2

По мировым новостям можно сделать вывод, что русские хакеры самые лучшие в мире. Каждый раз что-то взламывают.

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Dmitry Yashin

Годовой
1

Да каким "мировым"? Только Омерега да Европа.

Ответить

Годовой кот

Dmitry
2

Ой, значит опередил время.

*садится в машину времени и улетает обратно в 3010 год*

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Dra

Dmitry
0

Ты и гопником, выставляющим школьника в подъезде, гордишься, наверное?

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Люц Шнайдер

Dra
0

Мощное сравнение. Сейчас ему станет стыдно...подожди, вот сейчас.

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Dra

Люц
0

Не станет.

Ответить

# realfiddy

2

Умеют американцы делать шоу из пустоты.
Представим что мы хакеры, что мы будем делать? Конечно, атаковать сервера в сша, ведь там больше всего денег.

А то что они выборы постоянно приписывают — это конечно Шиза. Может там NYT специальная страничка с юмором есть?

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Гибкий рубин

2

Вот когда Лавров приедет раздавать печеньки протестующим на майдане независимости в Washington DC, тогда и поговорим о вмешательстве России.

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пiрячком по дупоньцi

Гибкий
0

Будем знать как осуществляются 
попытки взлома сетей штатов, местных властей, а также авиационных систем.

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Национальный блик

0

Так Трампа или Байдена Россия поддерживает?

Ответить

Любовный пришелец

Национальный
0

Везде ведь пишут про Трампа

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Национальный блик

Любовный
0
Ответить

Люц Шнайдер

0

Так, новая методичка пришла из США. Срочно переобуваемся! https://yandex.ru/turbo/kommersant.ru/s/doc/4541422?utm_source=share_link_button

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Danil Oputin

0

Если это правда, то я хз, что в голове у этой власти, которая и так на международном уровне никак не котируется, так еще и продолжает сук пилить, на котором сидит

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