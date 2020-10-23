СК возбудил четвёртое дело из-за стрельбы в Нижегородской области: против бывшего замначальника отдела полици Материал редакции
Следователи считают, что подполковник полиции плохо контролировал работу подразделения по делам несовершеннолетних.
Дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждено против подполковника полиции Дмитрия Кожокара после стрельбы, которую 18-летний молодой человек устроил в посёлке Большеорловское Нижегородской области, сообщает издание «Криминальный Нижний».
12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей, включая его бабушку. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между Данилом Монаховым и бабушкой. На следующий день стрелка нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. После этого СК возбудил три уголовных дела:
- По части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»);
- Против инспектора отдела по делам несовершеннолетних, которая в марте 2019 года не стала привлекать стрелка к ответственности, хотя уже тогда поступала информация о подготовке убийств. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
- Против врача, выдавшего справку для разрешения на оружие. Его арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц;
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Никита Сопов
ну не против нынешнего же заводить
онотолей харизматыч
как заебала эта показуха, лишь бы въебать кого-нибудь.