Новости
Артём Мазанов
1221

СК возбудил четвёртое дело из-за стрельбы в Нижегородской области: против бывшего замначальника отдела полици Материал редакции

Следователи считают, что подполковник полиции плохо контролировал работу подразделения по делам несовершеннолетних.

Дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждено против подполковника полиции Дмитрия Кожокара после стрельбы, которую 18-летний молодой человек устроил в посёлке Большеорловское Нижегородской области, сообщает издание «Криминальный Нижний».

12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей, включая его бабушку. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между Данилом Монаховым и бабушкой. На следующий день стрелка нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. После этого СК возбудил три уголовных дела:

  • По части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»);
  • Против инспектора отдела по делам несовершеннолетних, которая в марте 2019 года не стала привлекать стрелка к ответственности, хотя уже тогда поступала информация о подготовке убийств. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
  • Против врача, выдавшего справку для разрешения на оружие. Его арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц;

#новости #расстрелвнижнем

Артём Мазанов PLUS
+150 313
И это не новость ИА «Панорама»
1
6
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0432\u043d\u0438\u0436\u043d\u0435\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 226206, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 09:06:43 +0300", "is_special": false }
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Никита Сопов

7

ну не против нынешнего же заводить 

Ответить

онотолей харизматыч

0

как заебала эта показуха, лишь бы въебать кого-нибудь.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Твоим близким понравится кутья»: в Благовещенске разместили рекламу, пугающую смертью в случае отказа от ношения масок
В мэрии посчитали такую рекламу уместной.
143
Новости
В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой
Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.
412
Новости
«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов
Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.
447
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Архитектура: Кофейная фабрика в Тбилиси
Снаружи — бункер «гармошкой», внутри — переплетение бетонных лестниц и лес внутри здания.
61
Животные
Совы — просто коты с перьями
21
Новости
Спустя год после муниципальных выборов в Петербурге депутаты обнаружили пропавшие бюллетени на складе в Ленобласти
Договор на аренду был заключён с председателем избиркома, в кабинете которого в 2019 году эти бюллетени и не смогли найти.
47
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Павленко и дизайн

Под сенью Великого Аркодага

Kir Nagirnyak

Программист из США создал…

Эстонский

Huawei представила Mate 40 Pro…

пепси

Путин о Навальном: если бы…

Настя Иванова

Запись в подсайте Telegram

Jakub Marona

Более 400 разработчиков…

Blahblah Pooh

Под сенью Великого Аркодага

Gre Li

Более 400 разработчиков…

Blahblah Pooh

Под сенью Великого Аркодага

Jabas

Более 400 разработчиков…

Кто это

Запись в подсайте Twitter

Serg Bootlegger

Запись в подсайте Twitter
null