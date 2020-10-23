СК возбудил четвёртое дело из-за стрельбы в Нижегородской области: против бывшего замначальника отдела полиции Материал редакции
Следователи считают, что подполковник полиции плохо контролировал работу подразделения по делам несовершеннолетних.
СК возбудил четвёртое уголовное дело из-за стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области. Об этом правоохранительные органы рассказали изданию «Криминальный Нижний».
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбудили против подполковника полиции Дмитрия Кожокара, который ранее исполнял обязанности заместителя начальника отдела полиции. Следователи считают, что он плохо контролировал работу подразделения по делам несовершеннолетних, одна из сотрудниц которого уже проходит по этому делу.
12 октября у автобусной остановки в Нижегородской области 18-летний подросток расстрелял шестерых людей, включая его бабушку. Источник ТАСС заявлял, что причиной стрельбы стал конфликт между Данилом Монаховым и бабушкой. На следующий день стрелка нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. После этого СК возбудил три уголовных дела:
- По части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»);
- Против инспектора отдела по делам несовершеннолетних, которая в марте 2019 года не стала привлекать стрелка к ответственности, хотя уже тогда поступала информация о подготовке убийств. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
- Против врача, выдавшего справку для разрешения на оружие. Его арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц;