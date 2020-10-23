Дело возбудили по статье «Побои», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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На стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, возбудили уголовное дело после того, как он избил девушку в прямом эфире. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника журналистов, дело возбудили по статье 116 УК («Побои»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет. Согласно медицинской справке, Бурим причинил девушке «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника». Он находится под подпиской о невыезде.

Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола. источник агентства «Москва»

О том, что на Бурима завели уголовное дело пишет и Baza. Издание сообщило, что стримера допросили 22 октября, от отдела полиции его сопровождали телохранители.

Baza На блогера Mellstroy, который во время трансляции избил девушку, возбудили уголовное дело. Вчера он почти весь день и вечер провёл на допросе. От отдела полиции его сопровождали телохранители.

19 октября Mellstroy в прямом эфире разбил лицо пришедшей на его стрим девушке, ударив её несколько раз об стол. Причиной этого стал словесный конфликт: блогер во время стрима неоднократно оскорблял внешность девушки, а та в ответ заявила, что себя он называет «топчиком», но отказывается это доказать. После избиения девушка обратилась в полицию.