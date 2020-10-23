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Артём Мазанов
3854

СМИ: на стримера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, завели уголовное дело Материал редакции

Дело возбудили по статье «Побои», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

145 комментариев
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На стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, возбудили уголовное дело после того, как он избил девушку в прямом эфире. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника журналистов, дело возбудили по статье 116 УК («Побои»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет. Согласно медицинской справке, Бурим причинил девушке «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника». Он находится под подпиской о невыезде.

Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола.

источник агентства «Москва»

О том, что на Бурима завели уголовное дело пишет и Baza. Издание сообщило, что стримера допросили 22 октября, от отдела полиции его сопровождали телохранители.

Baza
На блогера Mellstroy, который во время трансляции избил девушку, возбудили уголовное дело. Вчера он почти весь день и вечер провёл на допросе. От отдела полиции его сопровождали телохранители.

19 октября Mellstroy в прямом эфире разбил лицо пришедшей на его стрим девушке, ударив её несколько раз об стол. Причиной этого стал словесный конфликт: блогер во время стрима неоднократно оскорблял внешность девушки, а та в ответ заявила, что себя он называет «топчиком», но отказывается это доказать. После избиения девушка обратилась в полицию.

#новости #блогеры #стримы

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145 комментариев
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Гибкий рубин

15

До того как он ударил эту бабу, я о таком явлении ничего не слышал. Но когда узнал что такое «шоу» существует, у меня волосы в носу зашевелились. И это сейчас популярно? И это нравится смотреть современным пиздюкам? Поколение просто проебано в хлам. Мне кажется его уже не спасти.

Ответить

Ludmila Bi

Гибкий
39

И так говорят про каждое поколение

Ответить

Никита Сопов

Ludmila
18
Ответить

Годовой кот

Никита
4
Ответить

Атлант поправил плечи

Никита
0

Где-то на этой картинки олды с Аляски 

Ответить

Годовой кот

Атлант
0

Нет никакой Аляски. Это все выдумки.

Ответить

Слава Инженеров

Гибкий
11

Его аудитория не все поколение, а вкусы во все времена были разные

Ответить

YeezySpace

Гибкий
1

Это не самый жесткий трэш-стример, у этого есть деньги есть, а много других избивают/издеваются над другими фриками за донаты. Можете ещё погуглить Шкила и Валентин, Дима Радуга, Reeflay, Vjlink, Герман Ягодка, украинский вариант Мопс и много других.

Ответить

Гибкий рубин

YeezySpace
6

Спасибо, не надо. Думаю концепцию я понял.

Ответить

Паша Красников

YeezySpace
2

Зачем ты это знаешь?

Ответить

YeezySpace

Паша
0

хз, бывает весело посмотреть на жизнь отбросов или закинуть пару тысяч на какое-то действие по отношению к фрикам

Ответить

Антон Слизков

YeezySpace
9

ебать ты конч, что спонсируешь таких унтеров

Ответить

YeezySpace

Антон
1

Разве не смешно, когда спящего карлика с татуировкой как у Тайсона обливают мочей и называют это крещением? Всего 1к рублей.

Ответить

Андрей Петкевич

YeezySp…
1

Смешно конечно, если ты такой же отбитый.

Ответить

YeezySpace

Андрей
0

Если я был бы таким же отбитым, то сидел бы на месте стримера или карлика, не?
Ты можешь так воплотить свои мысли, которые в реальной жизни не сделал бы, вот в этом вся суть.

Ответить

Андрей Петкевич

YeezySp…
1

Нет, ты сидел бы на месте стримера, если бы не был таким трусливым. А так вы одинаковые, просто у него яйца крепче, и он делает, что хочет. А тебе приходится платить ему деньги за это.

У нормальных же людей таких желаний в принципе нет.

Ответить

Mmmax

YeezySp…
1

Миллениалы: Щас появится интернет везде и сосаети перейдет на следующий этап развития. Прочитают все книги, получат все образования.

Зумеры, реальность:
Разве не смешно, когда спящего карлика с татуировкой как у Тайсона обливают мочей и называют это крещением? Всего 1к рублей.

Ответить

YeezySpace

Антон
0

А что плохого? Они отрабатывают эти деньги на максимум.

Ответить

Zakhar Zakharov

YeezySpace
1

фу, вон из ТЖ

Ответить

over and over

Гибкий
1

Кокой ты нежный.

Ответить

пепси

over
0

Просто порваха

Ответить

Лысина Арика

Гибкий
1

Бле, интересно как смотрели на любителей Колизея/

Ответить

Годовой кот

Гибкий
0

Только не говори про все поколение. Есть же и нормальные люди.

Ответить

Гибкий рубин

Годовой
0

Комментарий удалён.

Ответить

alexferman

Гибкий
2

выглядит как будто все такие

Только если ты не очень умный

Ответить

пепси

alexferman
0

Так и да, не очень

Ответить

Годовой кот

Гибкий
1

Я видел, что ты вроде гнал на меня, а потом удалил сообщение? Или я ошибаюсь?
"Если тебе ок ...."

Ответить

Гибкий рубин

Годовой
0

Да есть конечно, но со стороны, когда уже не являешься частью этого поколения, выглядит как будто все такие.

Ответить

Крафтовый компот

Гибкий
0

А что за шоу было? Загуглил - его везде заблокали

Ответить

Рыжий

Гибкий
0

 До того как он ударил эту бабу, я о таком явлении ничего не слышал

Мопс и Андрюха прошли мимо тебя? Еще десяток стримеров таких есть. 
 И это нравится смотреть современным пиздюкам?

Ну ты же смотришь как люди за деньги избивают друг друга

Ответить

Maksytoff

Гибкий
0

Ты ещё Гобзавра не смотрел))

Ответить

Андрей Штольц

Гибкий
0

Так даже на тж статья про трэш стримы была, там ещё веселее ребята есть. 

Ответить

Ludmila Bi

–33

Не девушка, а проститутка. Почему это мало где уточняется?

Ответить

alexferman

Ludmila
44

Потому что от проституток бомбит только у долбоёбов

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера 

Ответить

Годовой кот

Ваша
1

Контент есть контент, даже если он хуевый.

Ответить

Необходимый магнит

Ludmila
14

Лучше иметь дочь проститутку, чем сына стримера

Ответить

Ludmila Bi

Необходимый
1

Нет

Ответить

Yury Grinev

Ludmila
10

Стримера ответ

Ответить

Любой якорь

Ludmila
3

Да

Ответить

Нехороший Абдужаббор

Ludmila
0

Да

Ответить

Владимир Филатов

Необходимый
0

и омоновца

Ответить

Kir Nagirnyak

Ludmila
13

А не похуй ли чем она занимается? Это ее пизда, че хочет то и делает с ней. Тут речь идёт о избиении и публичном унижении человека

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

Kir
–8

На западе происходит полный треш кстати с разложением общества. Свобода слова стала предлогом для уничтожения консервативного аспекта, на которой развивалось наше общество в течении не одного тысячилетия.
Я говорю про семью.

Ответить

Любой якорь

ABRAHAM
10

Иронично, что это транслирует АБРАХАМ ЛИНКОЛЬН

Ответить

Kir Nagirnyak

Любой
0

В голос 😅

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

Kir
–13

С наступлением матриархата в России, промоскуитет и проституция стали в некотором роде поощеряемым действием, и типо вполне оправданным.
Мириться с окружающей действительностью нельзя. В наших силах хотя бы не поддерживать "блядскую риторику" замаскированную под свободу самовыражения.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
6

МГшные инцелы приползли)

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexferman
–4

Где я за МГ? МГ псевдорадикальная помойка с закомплексованным ибланом в главной роли.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
6

Но твои сообщения прекрасно укладываются в типаж "закомплексованный еблан"

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
–5

Причем тут комплексы. Я что-то неправильное написал, оскорбил кого-то? Я пишу по делу, что у нас все признаки матриархата, а институт семьи больше 12 лет разрушается на законодательном и социальном уровнях. Чайлдфри, промоскуитет, потребительские отношения и многое другое. Люди просто вымирают понемногу, или по крайней мере люди подвергаются общественным процессам направленные на их вымирание и развращение.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
1

Чайлдфри, промоскуитет, потребительские отношения

Всё самое лучшее, до чего дошла человеческая мысль

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
0

Если это ирония, то неудачная

Ответить

alexferman

ABRAHAM
0

Нет, это истина

Ответить

Mmmax

ABRAHAM
0

Сам то потянешь полноценный патриархат?

Ответить

Паша Красников

ABRAHAM
1

закомплексованным ибланом

Пока что похоже на тебя

Ответить

Kir Nagirnyak

ABRAHAM
0

Чего блять? Ты из какого совка вылез?

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

Kir
–8

Узнал бы ты что на самом деле происходит, просто бы расстроился. Я лучше буду консерватором самым последним, но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь.
Действительно почитай для начала "Деманипулятор" третью главу. Узнаешь много нового о текущих социально-политических процессах, и о том куда они ведут

Ответить

alexferman

ABRAHAM
1

но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь

Молодец, иди отведай мамкиного пирожка

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
0

Что за усмешка? Вы бы по делу ответили.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
1

Ты пишешь как промытый, смысл с тобой серьёзно говорить?

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
0

А зачем ты вообще тогда со мной говоришь?
Я имею точку зрения, здесь её описал, это меня реально волнует. Постебаться типо? С чего? Что я отстаиваю свою точку зрения?
Типо ты вообще не видишь другой возможной? Все ответы от тебя это обвинение в комплексах, "Мгшности" и усмешки. То есть по делу ответов 0. Тогда зачем ты мне отвечаешь? Если есть что сказать, то скажи по делу.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
0

Постебаться типо?

Да.

С чего?

С твоей промытости. Ты прочитал полторы книжки и понял КАК ВСЁ НА САМОМ ДЕЛЕ, как над таким потешным не постебаться?

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
0

С чего ты взял что полторы книжки? Я о подобном уже полтора года интересуюсь.

Ответить

alexferman

ABRAHAM
0

уже полтора года интересуюсь

Сцук

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

alexfer…
0

А сколько тебе надо? Лет 5? Лет 10?
Ладно, зря я начал тут писать что-то, сразу непринятие какое-то жуткое пошло. В ином случае я рассчитывал что кто-нибудь оспорит, или даст новую мысль к моей позиции, но ничего подобного не было.
Извини если задел твои глубокие чувства, я просто хотел по делу поговорить, жаль что это не взаимно

Ответить

alexferman

ABRAHAM
0

прибегает и сходу начинает толкать пропагандистские речи

я просто хотел по делу поговорить

Ответить

Паша Красников

ABRAHAM
1

что на самом деле происходит

на самом деле

Сразу нахуй.

Ответить

alexferman

Паша
0

Вот да, фраза-детектор промытышей

Ответить

Kir Nagirnyak

ABRAHAM
0

Я лучше буду консерватором самым последним, но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь.

Я тебя понял. Я тоже не поддерживаю деградацию. Тиктоки школьников и тд... В данном случае деградация это стримы ебалана, в которых он пиздит девушку на миллионную аудиторию. А проституция, дружище, это древняя профессия

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

Kir
1

Проституток и вправду зря вписал, это аспект который надо анализировать. То есть однозначного ответа пока не дать.

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

Kir
0

На самом деле если прочитаешь третью главу, как я посоветовал(есть много другой литературы, докладов, но для начала самая обобщенная информация), то узнаешь что тик-ток это самый наименьший и безобидный момент

Ответить

Евгений Миронов

Kir
–5

ну вот  опять же. Одно дело ты отличницу позвал уроки делать и такое устроил... Другое дело - девочка за деньги рот свой и анус под члены грязные подставляла. И сама это предлагала! мне, конечно, сложно влезть в шкуру девушки. 
Но со своей колокольни я не знаю, что более унизительно. Пару раз об стол еблом, или мелкие потные члены толстячков обсасывать за денюжку.

Ответить

alexferman

Евгений
4

девочка за деньги рот свой и анус под члены грязные подставляла. И сама это предлагала!

Бляха-муха, это прямо как в той пасте про ненависть к геям

Ответить

Евгений Миронов

alexferman
0

Ну серьёзно. Не понимаю логику до конца. Если проституция - не стрёмно, так упомяните. Здесь это играет роль! А то вроде не стрёмно, но упоминать лишний раз стрёмно, а то все, узнав правду, не туда подумают... Ну чё за?

Хотя бы как в статье про чувака, на 8 лет уехавшего за перцовый баллончик против ФСБшников. Там хоть в поледнем предложении подписано "а вообще пришли по статье об экстремизме". 
Ну и тут не мешало бы "надо отметить, что потерпевшая - эскортница и подобные тусовки для неё, скорее всего, привычное дело"

Ответить

alexferman

Евгений
0

проституция - не стрёмно

Да

Ответить

Евгений Миронов

alexfer…
1

Ты слышишь меня? Не стрёмно - так упомяните. Этот факт относится к делу! 

Ответить

alexferman

Евгений
1

Не стрёмно - так упомяните

Зачем?

Этот факт относится к делу!

Не относится

Ответить

Stolik Strigil

Евгений
1

Если проституция - не стрёмно, так упомяните. Здесь это играет роль!

Поясните, пожалуйста, какую конкретно роль играет род занятий девушки именно в этой ситуации. 

Ответить

Евгений Миронов

Stolik
–1

Посещение  треш стримов, где пиздят и ебут, а правит балом зверь под мефом, будучи при том открытой проституткой, является довольно рискованным вариантом для проведения вечера.

Упоминание как минимум не создавало бы ложного ощущения бедной овечки. 

Ответить

Паша Красников

Евгений
1

По этому стримера надо оправдать, ведь он всегда так себя ведёт. Можно ещё грамоту выдать за стабильное поведение.

Ответить

Евгений Миронов

Паша
0

А вот перекашивать не будем. По методичке прям будто работа пошла) Стримера никто не обеляет. речь про неё исключительно сейчас, и про честное упоминание её рода деятельности. А не прятки за словом "блогер".

Ответить

alexferman

Евгений
0

и про честное упоминание её рода деятельности

Всем плевать на её род деятельности, кроме моралфагнутых ебанатов.

Ответить

Рыжий

alexfer…
0

Вот бы кто-нибудь на нее заяву написал. Было бы прикольно посмотреть, как у тутошних хомячков бомбанет 

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Вот бы кто-нибудь на нее заяву написал

За что?

Ответить

Рыжий

alexfer…
0

Наркотики, как минимум 

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Она там перед камерой употребляла что ли?

Ответить

Паша Красников

Евгений
1

Упоминаю: проституция - не стрёмно

Ответить

Kir Nagirnyak

Евгений
1

Тут разница в том, что на потные члены толстяков она согласие давала, а вот ебалом об стол она вряд ли хотела получить

Ответить

Любой якорь

Ludmila
6

Что это меняет? А ещё она в детстве кукле ногу случайно отломила. За такое у нас вообще убивают

Ответить

Dmitry Yashin

Любой
–7

Проститутки должны быть к такому готовы. Особенно те, которые идут на стримы к такому персонажу.

Ответить

Паша Красников

Dmitry
1

Я тоже бываю готов к нападению, когда иду по тёмной подворотне в рабочем районе, но если всё же нападут - приложу усилия, чтобы злоумышленники были наказаны.

Ответить

Паша Красников

Ludmila
6

Курица - не птица, женщина - не человек. Понятненько.

Ответить

Yury Grinev

Ludmila
6

По твоему мнению проституток можно пиздить? 

Ответить

Гибкий рубин

Ludmila
5

А проститутка не человек? И её можно бить?

Ответить

Годовой кот

Гибкий
0

Смотря какая. Если завышает себе цену то спокойно.

p.s. это шутка.

Ответить

Евгений Миронов

Ludmila
–5

Да вот тоже бомбит. Ну типа окей, вольна распоряжаться, но, бля... Упомянуть, что это не прост блогер, а проститутка открытая пришла туда - обязаны, я считаю. Это ли не полное освещение ситуации? Это ли не важный фактик в произошедшем? Выводы пусть сами все сделают в меру своей испорченности, но упомянуть НАДО! Он её не на скрипке поиграть позвал.

Ответить

Паша Красников

Евгений
2

А ещё на ней было красное платье, а этот цвет, как известно, вызывает яркие низменные эмоции от похоти до агрессии.
Так что сама виновата.

Ответить

Паша Красников

Евгений
1

Это ли не важный фактик в произошедшем

Нет, не важный.

Ответить

Bad Mother Fucker

Ludmila
0

в чем противоречие?

Ответить

Годовой кот

14

Так и надо этому еблану.

p.s. какой-то его фанат мне минус влепил(((

Ответить

alexferman

Годовой
13

"Так и надо" будем говорить, если он сядет)

Ответить

Годовой кот

alexferman
1

Рано или поздно его точно на бутылку посадят, надо только подождать...

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

не пострадал от таракана, кстати

Ответить

Mmmax

Годовой
0

Тут больше загадка как он вообще с целым лицом ходил до сих пор.

Ответить

Годовой кот

Mmmax
1

Тот кто мне минус влепил? Я тоже об этом задумывался.

Ответить

Mmmax

Годовой
1

Минусы на ТЖ вообще к статье за экстремизм нужно приравнять.
@Путин где поправки?

Ответить

Ваша Закладко

Mmmax
1

эдвард бил подкинул ему телефон чопа для влогеров

Ответить

Zakhar Zakharov

11

Автор поста, причиной было совсем не это. Он все время унижал внешность девушки, что сиськи как у собаки, ребра вытаращены и все такое. Девушка и сказала, что раз уж ты такой топчик, то покажи грудь, пресс или зассал? вот это и была настоящая причина. а тут преподнесено так, что девочка хотела увидеть голый торс этого блогера, что ошибочно

Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
0

@Артём Мазанов 

Ответить

Dra

7

Дадут условно и штраф, скриньте.

Ответить

Паша Красников

Dra
1

Надеюсь на его показательную казнь

Ответить

Miguel

Dra
0

Штраф не дадут, его нет в санкции этой статьи: "...наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет." Так что, наиболее вероятно, дадут часов 200 обязательных работ либо условку.

Ответить

Кирилл Спиридонов

–9

Как эта шалава хайпит, но этот дегрод получит условку

Ответить

Паша Красников

Кирилл
2

Тебя бы мордой по асфальту бы повозили - ты тоже бы хайпил?

Ответить

Bob Kentuki

Паша
4

столы теперь из асфальта делают, ок
ну и прийти к долбаебу на долбаебский стрим где занимаются долбоебством и жаловаться, что ты в этом поучаствовала, такое себе

Ответить

Паша Красников

Bob
0

А, то есть по асфальту нельзя, а по столу можно?

Ответить

Кирилл Спиридонов

Паша
2

Не нужно переходить на личности, давай смоделируем ситуацию
Девушка экскортница, приходит на хату к этому обрыгану, на стримах которого происходит полнейшая дичь и заведомо зная о том что там платят деньги за унижения перед камерой
Я никого не оправдываю и не ущемляю, но с моей точки зрения она получила то чего хотела

Ответить

Рыжий

Паша
0

За исполненное Мелстрой должен ответить. Но девушка сама пришла к чуваку, который избивает девушек регулярно. Это даже не виктимность, это я хз как назвать даже. Или она думала, что с ней такого точно не случится?

Ответить

Miguel

4

На него же возбуждали дело ещё в 2017 году в Гомеле, когда он на стримах разводил школьниц в чатрулетке на нюдсы. Странно, что это тогда заглохло.

Ответить

Шамиль Басаев

2

Стримера-ббпешника на бутылку, инста-блогерку-торговку-пиздой в монастырь. 

Ответить

alexferman

Шамиль
1

Басаева - прикончить

Ответить

Любой якорь

alexferman
1

Сначала металлическую пластину в череп

Ответить

Заработный франт

3

Ноунейм какой-то

Ответить

Yaroslav Sugonyako

1

Стримеры-дурачки и малолетние шалавы не особо отличаются. Не хочется вонять про мораль или ценности, но кто все эти девушки? чем они занимаются в своей жизни? Лично мне неприятно наблюдать за таким. А когда их по ебалу еще бьют, то они друг становятся такими беззащитными и нежными, а не охуевшими и борзыми. 
P.S. осуждаю насилие

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

И в группах его фанатов, конечно же "сама виновата"

Ответить

alexferman

ＫＩＢØＵＮＥ
3

в группах его фанатов

Можно брать каждого первого и сжигать в печах как биомусор

Ответить

Атлант поправил плечи

alexferman
0

а по проще нельзя наказание придумать? 

Ответить

alexferman

Атлант
0

Куда уж проще?

Ответить

Паша Красников

Атлант
0
Ответить

Oleg Mironov

–6

А псевдо мобели какая статья? По чему на нее нету статьи за эскорт, и наркоту? 

Ответить

Паша Красников

Oleg
1

Ты случайно не из МГ?

Ответить

Необходимый магнит

Oleg
0

Потому что она есть на тебя, ахахахах

Ответить

Родной Никита

1

П  Л  Е  В  А  Т  Ь

Ответить

Евгений Миронов

1

"блогер назвал себя «топчиком», но отказывался показать свою грудь. После этого девушка обратилась в полицию"

Ответить

Plan 🇧&🇨

1

Блогер Mellstroy

От отдела полиции его сопровождали телохранители.

Что?

Ответить

Рыжий

Plan
0

У чувака денег столько, что он в телохранители себе полицейских купить может

Ответить

Санитарный пёс_анон

–1

На бутылку блогера.

Ответить

Костя Васильев

Санитарный
0

@Вахтёр надеюсь ты примешь меры

Ответить

Санитарный пёс_анон

Костя
1
Ответить

Заработный франт

Санитарный
1

На столько плохо, что хорошо

Ответить

Коля Арарагиев

0

🤞🏻

Ответить

Годовой кот

Коля
–1

@Дитковский разберись с этим человеком .

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Пох на еблана и телку. Но рад, что денег поднимет и популярности в своих акках. Уже контракты подписала ☺️

Ответить

Владимир Федечкин

–1

В наше-то время осуждать баб за проституцию. 

Ответить
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Путин о Навальном: если бы власти хотели отравить этого «фигуранта», то ему бы не разрешили улететь в Германию
Президент снова не назвал имя оппозиционера и рассказал, что лично отреагировал на письмо Юлии Навальной.
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