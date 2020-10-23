СМИ: на стримера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, завели уголовное дело Материал редакции
Дело возбудили по статье «Побои», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
На стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, возбудили уголовное дело после того, как он избил девушку в прямом эфире. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника журналистов, дело возбудили по статье 116 УК («Побои»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет. Согласно медицинской справке, Бурим причинил девушке «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника». Он находится под подпиской о невыезде.
О том, что на Бурима завели уголовное дело пишет и Baza. Издание сообщило, что стримера допросили 22 октября, от отдела полиции его сопровождали телохранители.
19 октября Mellstroy в прямом эфире разбил лицо пришедшей на его стрим девушке, ударив её несколько раз об стол. Причиной этого стал словесный конфликт: блогер во время стрима неоднократно оскорблял внешность девушки, а та в ответ заявила, что себя он называет «топчиком», но отказывается это доказать. После избиения девушка обратилась в полицию.
До того как он ударил эту бабу, я о таком явлении ничего не слышал. Но когда узнал что такое «шоу» существует, у меня волосы в носу зашевелились. И это сейчас популярно? И это нравится смотреть современным пиздюкам? Поколение просто проебано в хлам. Мне кажется его уже не спасти.
И так говорят про каждое поколение
Где-то на этой картинки олды с Аляски
Его аудитория не все поколение, а вкусы во все времена были разные
Это не самый жесткий трэш-стример, у этого есть деньги есть, а много других избивают/издеваются над другими фриками за донаты. Можете ещё погуглить Шкила и Валентин, Дима Радуга, Reeflay, Vjlink, Герман Ягодка, украинский вариант Мопс и много других.
Зачем ты это знаешь?
хз, бывает весело посмотреть на жизнь отбросов или закинуть пару тысяч на какое-то действие по отношению к фрикам
ебать ты конч, что спонсируешь таких унтеров
Разве не смешно, когда спящего карлика с татуировкой как у Тайсона обливают мочей и называют это крещением? Всего 1к рублей.
Смешно конечно, если ты такой же отбитый.
Если я был бы таким же отбитым, то сидел бы на месте стримера или карлика, не?
Ты можешь так воплотить свои мысли, которые в реальной жизни не сделал бы, вот в этом вся суть.
Нет, ты сидел бы на месте стримера, если бы не был таким трусливым. А так вы одинаковые, просто у него яйца крепче, и он делает, что хочет. А тебе приходится платить ему деньги за это.
У нормальных же людей таких желаний в принципе нет.
Миллениалы: Щас появится интернет везде и сосаети перейдет на следующий этап развития. Прочитают все книги, получат все образования.
Зумеры, реальность:
Разве не смешно, когда спящего карлика с татуировкой как у Тайсона обливают мочей и называют это крещением? Всего 1к рублей.
Кокой ты нежный.
Только не говори про все поколение. Есть же и нормальные люди.
Комментарий удалён.
выглядит как будто все такие
Только если ты не очень умный
Я видел, что ты вроде гнал на меня, а потом удалил сообщение? Или я ошибаюсь?
"Если тебе ок ...."
Да есть конечно, но со стороны, когда уже не являешься частью этого поколения, выглядит как будто все такие.
Так даже на тж статья про трэш стримы была, там ещё веселее ребята есть.
Не девушка, а проститутка. Почему это мало где уточняется?
Потому что от проституток бомбит только у долбоёбов
более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера
Необходимый магнит
Лучше иметь дочь проститутку, чем сына стримера
Нет
А не похуй ли чем она занимается? Это ее пизда, че хочет то и делает с ней. Тут речь идёт о избиении и публичном унижении человека
На западе происходит полный треш кстати с разложением общества. Свобода слова стала предлогом для уничтожения консервативного аспекта, на которой развивалось наше общество в течении не одного тысячилетия.
Я говорю про семью.
Любой якорь
Иронично, что это транслирует АБРАХАМ ЛИНКОЛЬН
С наступлением матриархата в России, промоскуитет и проституция стали в некотором роде поощеряемым действием, и типо вполне оправданным.
Мириться с окружающей действительностью нельзя. В наших силах хотя бы не поддерживать "блядскую риторику" замаскированную под свободу самовыражения.
МГшные инцелы приползли)
Где я за МГ? МГ псевдорадикальная помойка с закомплексованным ибланом в главной роли.
Но твои сообщения прекрасно укладываются в типаж "закомплексованный еблан"
Причем тут комплексы. Я что-то неправильное написал, оскорбил кого-то? Я пишу по делу, что у нас все признаки матриархата, а институт семьи больше 12 лет разрушается на законодательном и социальном уровнях. Чайлдфри, промоскуитет, потребительские отношения и многое другое. Люди просто вымирают понемногу, или по крайней мере люди подвергаются общественным процессам направленные на их вымирание и развращение.
Чайлдфри, промоскуитет, потребительские отношения
Всё самое лучшее, до чего дошла человеческая мысль
Если это ирония, то неудачная
Чего блять? Ты из какого совка вылез?
Узнал бы ты что на самом деле происходит, просто бы расстроился. Я лучше буду консерватором самым последним, но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь.
Действительно почитай для начала "Деманипулятор" третью главу. Узнаешь много нового о текущих социально-политических процессах, и о том куда они ведут
но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь
Молодец, иди отведай мамкиного пирожка
Что за усмешка? Вы бы по делу ответили.
Ты пишешь как промытый, смысл с тобой серьёзно говорить?
А зачем ты вообще тогда со мной говоришь?
Я имею точку зрения, здесь её описал, это меня реально волнует. Постебаться типо? С чего? Что я отстаиваю свою точку зрения?
Типо ты вообще не видишь другой возможной? Все ответы от тебя это обвинение в комплексах, "Мгшности" и усмешки. То есть по делу ответов 0. Тогда зачем ты мне отвечаешь? Если есть что сказать, то скажи по делу.
Постебаться типо?
Да.
С чего?
С твоей промытости. Ты прочитал полторы книжки и понял КАК ВСЁ НА САМОМ ДЕЛЕ, как над таким потешным не постебаться?
С чего ты взял что полторы книжки? Я о подобном уже полтора года интересуюсь.
уже полтора года интересуюсь
Сцук
А сколько тебе надо? Лет 5? Лет 10?
Ладно, зря я начал тут писать что-то, сразу непринятие какое-то жуткое пошло. В ином случае я рассчитывал что кто-нибудь оспорит, или даст новую мысль к моей позиции, но ничего подобного не было.
Извини если задел твои глубокие чувства, я просто хотел по делу поговорить, жаль что это не взаимно
прибегает и сходу начинает толкать пропагандистские речи
я просто хотел по делу поговорить
что на самом деле происходит
на самом деле
Сразу нахуй.
Я лучше буду консерватором самым последним, но поддерживать "прогрессивное" общество с его деградацией, я не собираюсь.
Я тебя понял. Я тоже не поддерживаю деградацию. Тиктоки школьников и тд... В данном случае деградация это стримы ебалана, в которых он пиздит девушку на миллионную аудиторию. А проституция, дружище, это древняя профессия
Проституток и вправду зря вписал, это аспект который надо анализировать. То есть однозначного ответа пока не дать.
На самом деле если прочитаешь третью главу, как я посоветовал(есть много другой литературы, докладов, но для начала самая обобщенная информация), то узнаешь что тик-ток это самый наименьший и безобидный момент
ну вот опять же. Одно дело ты отличницу позвал уроки делать и такое устроил... Другое дело - девочка за деньги рот свой и анус под члены грязные подставляла. И сама это предлагала! мне, конечно, сложно влезть в шкуру девушки.
Но со своей колокольни я не знаю, что более унизительно. Пару раз об стол еблом, или мелкие потные члены толстячков обсасывать за денюжку.
девочка за деньги рот свой и анус под члены грязные подставляла. И сама это предлагала!
Бляха-муха, это прямо как в той пасте про ненависть к геям
Ну серьёзно. Не понимаю логику до конца. Если проституция - не стрёмно, так упомяните. Здесь это играет роль! А то вроде не стрёмно, но упоминать лишний раз стрёмно, а то все, узнав правду, не туда подумают... Ну чё за?
Хотя бы как в статье про чувака, на 8 лет уехавшего за перцовый баллончик против ФСБшников. Там хоть в поледнем предложении подписано "а вообще пришли по статье об экстремизме".
Ну и тут не мешало бы "надо отметить, что потерпевшая - эскортница и подобные тусовки для неё, скорее всего, привычное дело"
проституция - не стрёмно
Да
Ты слышишь меня? Не стрёмно - так упомяните. Этот факт относится к делу!
Не стрёмно - так упомяните
Зачем?
Этот факт относится к делу!
Не относится
Если проституция - не стрёмно, так упомяните. Здесь это играет роль!
Поясните, пожалуйста, какую конкретно роль играет род занятий девушки именно в этой ситуации.
Посещение треш стримов, где пиздят и ебут, а правит балом зверь под мефом, будучи при том открытой проституткой, является довольно рискованным вариантом для проведения вечера.
Упоминание как минимум не создавало бы ложного ощущения бедной овечки.
По этому стримера надо оправдать, ведь он всегда так себя ведёт. Можно ещё грамоту выдать за стабильное поведение.
А вот перекашивать не будем. По методичке прям будто работа пошла) Стримера никто не обеляет. речь про неё исключительно сейчас, и про честное упоминание её рода деятельности. А не прятки за словом "блогер".
и про честное упоминание её рода деятельности
Всем плевать на её род деятельности, кроме моралфагнутых ебанатов.
Вот бы кто-нибудь на нее заяву написал
За что?
Тут разница в том, что на потные члены толстяков она согласие давала, а вот ебалом об стол она вряд ли хотела получить
Что это меняет? А ещё она в детстве кукле ногу случайно отломила. За такое у нас вообще убивают
Проститутки должны быть к такому готовы. Особенно те, которые идут на стримы к такому персонажу.
Я тоже бываю готов к нападению, когда иду по тёмной подворотне в рабочем районе, но если всё же нападут - приложу усилия, чтобы злоумышленники были наказаны.
Гибкий рубин
А проститутка не человек? И её можно бить?
Да вот тоже бомбит. Ну типа окей, вольна распоряжаться, но, бля... Упомянуть, что это не прост блогер, а проститутка открытая пришла туда - обязаны, я считаю. Это ли не полное освещение ситуации? Это ли не важный фактик в произошедшем? Выводы пусть сами все сделают в меру своей испорченности, но упомянуть НАДО! Он её не на скрипке поиграть позвал.
А ещё на ней было красное платье, а этот цвет, как известно, вызывает яркие низменные эмоции от похоти до агрессии.
Так что сама виновата.
"Так и надо" будем говорить, если он сядет)
Годовой кот
Рано или поздно его точно на бутылку посадят, надо только подождать...
Годовой кот
Тот кто мне минус влепил? Я тоже об этом задумывался.
Автор поста, причиной было совсем не это. Он все время унижал внешность девушки, что сиськи как у собаки, ребра вытаращены и все такое. Девушка и сказала, что раз уж ты такой топчик, то покажи грудь, пресс или зассал? вот это и была настоящая причина. а тут преподнесено так, что девочка хотела увидеть голый торс этого блогера, что ошибочно
Дадут условно и штраф, скриньте.
Штраф не дадут, его нет в санкции этой статьи: "...наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет." Так что, наиболее вероятно, дадут часов 200 обязательных работ либо условку.
Как эта шалава хайпит, но этот дегрод получит условку
Тебя бы мордой по асфальту бы повозили - ты тоже бы хайпил?
столы теперь из асфальта делают, ок
ну и прийти к долбаебу на долбаебский стрим где занимаются долбоебством и жаловаться, что ты в этом поучаствовала, такое себе
Не нужно переходить на личности, давай смоделируем ситуацию
Девушка экскортница, приходит на хату к этому обрыгану, на стримах которого происходит полнейшая дичь и заведомо зная о том что там платят деньги за унижения перед камерой
Я никого не оправдываю и не ущемляю, но с моей точки зрения она получила то чего хотела
На него же возбуждали дело ещё в 2017 году в Гомеле, когда он на стримах разводил школьниц в чатрулетке на нюдсы. Странно, что это тогда заглохло.
Стримера-ббпешника на бутылку, инста-блогерку-торговку-пиздой в монастырь.
Басаева - прикончить
Стримеры-дурачки и малолетние шалавы не особо отличаются. Не хочется вонять про мораль или ценности, но кто все эти девушки? чем они занимаются в своей жизни? Лично мне неприятно наблюдать за таким. А когда их по ебалу еще бьют, то они друг становятся такими беззащитными и нежными, а не охуевшими и борзыми.
P.S. осуждаю насилие
И в группах его фанатов, конечно же "сама виновата"
в группах его фанатов
Можно брать каждого первого и сжигать в печах как биомусор
а по проще нельзя наказание придумать?
А псевдо мобели какая статья? По чему на нее нету статьи за эскорт, и наркоту?
"блогер назвал себя «топчиком», но отказывался показать свою грудь. После этого девушка обратилась в полицию"
Блогер Mellstroy
От отдела полиции его сопровождали телохранители.
Что?
@Вахтёр надеюсь ты примешь меры
Санитарный пёс_анон
🤞🏻
Пох на еблана и телку. Но рад, что денег поднимет и популярности в своих акках. Уже контракты подписала ☺️