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Ольга Щербинина
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Основатель закрывшегося Quibi посоветовал сотрудникам послушать песню из «Троллей» для улучшения настроения Материал редакции

Всех работников сервиса уволят с выплатой компенсации.

9 комментариев
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Основатель Quibi Джеффри Катценберг посоветовал сотрудникам послушать песню Get Back Up Again из фильма «Тролли», чтобы поднять себе настроение во время закрытия компании, пишет The Wall Street Journal.

22 октября стало известно, что стриминговый сервис с короткими видео Quibi закроется спустя полгода после запуска. Его сотрудников уволят с выходным пособием. В открытом письме Катценберг и генеральный директор Quibi Мэг Уитман заявили, что Quibi не добился успеха из-за пандемии коронавируса и потому, что «сама идея не была достаточно сильной, чтобы оправдать отдельный потоковый сервис». Они добавили, что закрывают бизнес, возвращают деньги акционеров и «с достоинством прощаются с коллегами»: «Мы хотим, чтобы вы знали, что это решение не было принято без боя».

Get Back Up Again в исполнении Анны Кендрик входит в саундтрек к мультфильму 2016 года «Тролли». Он играет, когда принцесса Розочка начинает своё путешествие по лесу троллей по пути в город бергенов.

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9 комментариев
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Ze Katze

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Ну и ладно. Компенсацию хоть дали. У нас бы тупо всех поувольняли без компенсаций, ещё бы и штрпыонули директору на новый ренж ровер 

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DJ Качан

Ze
0
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Johny Lee

DJ
0

Как будто что то плохое он сделал

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Павел Макров

Ze
0

Ващет кажется в Америке все крайне хуево с выплатами компенсаций.
Как я понимаю, в Америке слабо регулируются трудовые отношения законодательными актами. Отпуск тебе не гарантирован, как и выплата компенсаций. Все решается в индивидуальном порядке и твоим трудовым договором.

В рашке же при официальном трудоустройстве ее чаще выплачивают

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Kir Nagirnyak

3

И правда настроение поднялось

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Годовой кот

2

Ебать он тролль.

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Санитарный пёс_анон

0

Порвался.

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народный урбанист

0

Ору с комментаторов, которые пишут "аунас бы, аунас", чуваки собрали почти 2 ярда зелени и теперь закрываются. Там не пособия надо выплачивать, а по Ламборджини каждому, с участком недалеко от Женевского озера.

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Stalker 7Q

народный
0

 закрывают бизнес, возвращают деньги акционеров

Жопой читай @ комментируй

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