22 октября стало известно, что стриминговый сервис с короткими видео Quibi закроется спустя полгода после запуска. Его сотрудников уволят с выходным пособием. В открытом письме Катценберг и генеральный директор Quibi Мэг Уитман заявили, что Quibi не добился успеха из-за пандемии коронавируса и потому, что «сама идея не была достаточно сильной, чтобы оправдать отдельный потоковый сервис». Они добавили, что закрывают бизнес, возвращают деньги акционеров и «с достоинством прощаются с коллегами»: «Мы хотим, чтобы вы знали, что это решение не было принято без боя».