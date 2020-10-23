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Ольга Щербинина
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Microsoft решил отсудить права на торговую марку Minecraft в России. Сейчас она принадлежит малоизвестному юрлицу Материал редакции

Шесть лет назад её зарегистрировали для производства детских молочных напитков, но так и не использовали.

19 комментариев
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Компания Microsoft и разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали иск к ООО «Сити», чтобы отсудить права на торговую марку Minecraft в России. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Третьим лицом в деле выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Ёе представитель пояснил РБК, что «Сити» зарегистрировала в России товарный знак Minecraft в июне 2014 года и не использовала его. Microsoft — обладатель исключительного права на игру, разработчиком которой является Mojang. Однако компания не может зарегистрировать в России товарный знак, пока он принадлежит «Сити».

Представитель компании «Коломенское молоко» сообщил, что юридическое лицо «Сити» создали для регистрации торговых знаков. По его словам, они предлагали Microsoft выпускать детские напитки из сока с сывороткой по франшизе под брендом Minecraft. Производство не получило ответа и подало заявление на регистрацию товарного знака. Компания так и не запустила продукт «в силу различных обстоятельств».

В 2016 году Microsoft уже требовал уступить торговый знак. «Коломенское молоко» вновь предложило сотрудничество по франшизе, но компания не согласилась. О нынешнем иске производитель молока узнал от РБК, он «не в курсе сути дела, однако готов отказаться от торгового знака, если этого потребует суд».

«Сити» зарегистрировали в Екатеринбурге в 2010 году. Отрасль работы — деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Сейчас на неё зарегистрировано 11 товарных знаков. Владельцем компании указана кипрская Yazz Vodka Limited.

#новости #microsoft #minecraft #игры

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но есть и хорошие новости?
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19 комментариев
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Сергей Сергеев

16

Коломенское молоко против Microsoft

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Bad Mother Fucker

Сергей
0

схватка двух йокодзун

Ответить

Александр Абраменко

7

Исход предсказуем, windows.ru у вполне себе живого производства окон отобрали, а тут обычный патентный тролль

Ответить

Полицейский цвет

4
Ответить

Несерьёзный Валера

Полицейский
–4

Я прям отупел, пока досмотрел. Спасибо!

Ответить

Годовой кот

Несерьёзный
4

Был Серьёзный Валера, а стал Не Серьезным Валерой. Помянем.

Ответить

Uwe Strich

Несерьёзный
3

Держи, может поможет восстановиться; в предыдущем видео «4-е на 1-го», для справки, тех.победа была за Охотниками

Ответить

Derakl Feak

Uwe
3

Не ожидал это тут увидеть. В каждом выпуске он умудряется удивить, как же он хорош

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

Derakl
1

dream stan detected 🌚🌚🌚

Ответить

Несерьёзный Валера

Uwe
2

О май гащ.

Ответить

Годовой кот

Полицейский
0

Вот зачем? Я открыл видео и оглох. Чуть не ослеп.

Ответить

Полицейский цвет

Годовой
4

маинкрафт это моя жизнь

Ответить

Danya Kondr

Полицейский
0

Ты почему из скайпа не вышел? Он мог нас снимать!

Ответить

Оскорбления и спам

2

Надеюсь эти молочники победят, нет более лицемерной и русофобской конторы чем МСРУ. Уже третий год ссут на лицо обычным покупателям и пиздят про то как им дорог наш рынок.

Ответить

Никита Борисова

1

Интересно, когда Mojang с Microsoft возьмутся за распространителей пиратских лаунчеров, которые мало того что пираты, так ещё и занимаются воровством тонны личных данных.

Там дошло до того, что пираты зарегистрировали торговую марку и ИП, после чего забанили десятки групп во вконтакте, которые даже не были тематически связаны с Minecraft или лаунчерами.

Меня одного насторожил этот пиздец с официальными пиратским лаунчерами, рекламой в них и "антивирусами" со "сбором обезличенной анонимной информации"? 

Типа, кубики кубиками, но какого хуя.

Ответить

Годовой кот

0

Новость дня.

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Санитарный пёс_анон

0

Запустили бы что-нибудь под этим брендом что бы не отдавай.

Ответить

Алексей Панкратов

0

Украинцы, вы тоже прочитали Коломойское молоко? 

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Rhys Prince

Алексей
0

Ага 😁

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