В России впервые с начала пандемии выявили более 17 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки Материал редакции
Умерли 283 человека.
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Зафиксировали 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.
Всего в России выявили 1 480 646 случаев коронавируса. За весь период умерли 25 525 человек, выздоровел 1 119 251 человек. По подсчётам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения.
Больше всего новых заболевших в Москве (5478), Петербурге (710) и Московской области (472).
20 октября число новых заболевших превысило 16 тысяч человек.
Вспоминай старые про шашлычников
Тактический яд
Сейчас больше школьники и студенты
Не школьники завтра идут на шашлыки на 2 недели
Может ты хотел сказать "школьников на шашлык пустили"?
Уже не актуально.
А новости про коронавирус актуальны?
Да мы тебя и так заплюсуем, не переживай)
@Dragan Velimirovic ладно ты меня минусуешь, но других хоть не трогай.
Прошу прощения у обоих, ничего личного, у меня просто аллергия на комменты про корону
Годовой кот
Так я же просто написал, что нет больше шуток про корону. Минусуй лучше тех кто одну и туже шутку по 100 раз постит.
p.s. я не к чему не призываю, просто тоже бесит видеть одну и туже шутку каждый день.
Ну так помолчи, значит.
Комментарий про новый рекорд
Шутка про открытый пляжный сезон
Внимательный дым
Шутка про шашлычников
Язвительная шутка про обнуление
Смотрю на статистику и ощущение что контроль и фальсификация спадает, что думаете?
Ну что, прогнозируем даты второго локдауна. Думаю, через неделю минимум Москву снова закроют на всеобщий карантин.
В прошлый раз пары тысяч заражений в сутки хватило для всеобщего локдауна, а тут в одной Москве 5к случаев.
Населенный Мурод
Рейтинг плешивого второго локдауна не выдержит, так что расслабься 😌
Давай подробнее объясню (и да, я медик с частичной специализацией в эпидемиологию, если кому интересно).
1) Мы гораздо лучше стали понимать, как лечить и контролировать ковид. По сути это перестало быть неизлечимым заболеванием, при котором мы ничего не умеем делать. Контролировать цитокиновый шторм умеем, куча КИ по новым препаратам и т.д.
2) Страшно не количество случаев per se, а их соотношение с "пропускной способностью" стационаров — сейчас много коек развернуто и ждет "горяченьких" пациентов 24/7. Мобилизировать такие койки возможно в течение 5-10 часов.
3) Легкие пациенты все чаще лечатся на дому, у ~40% людей уже есть антитела, популяционный иммунитет - лишь вопрос времени.
4) Легче вкладывать 0.1% ВВП в поддержание системы ЗО в повышенной готовности на полгода, чем терять 0.25% ВВП в годовом выражении за каждую неделю локдауна.
Госпитализируют меньше потому, что мест нет. У друга (не Москва) в прошлом месяце мать с пневмонией (а все сейчас с ней) первый день госпитализации провела в коридоре. Скорую до этого отменяли спустя 9 часов ожидания. Всё забито людьми с пневмонией, даже КТ хрен сделаешь, т.к. запись на неделю вперёд.
Ты ещё тут?
По подсчётам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения.
По подсчётам ТАСС
Мы тут тоже умеем делить 1.48 миллиона на 145 миллионов.
Страшно становится думать о реальных цифрах