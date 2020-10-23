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Ольга Щербинина
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В России впервые с начала пандемии выявили более 17 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

Умерли 283 человека.

53 комментария
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За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Зафиксировали 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

Всего в России выявили 1 480 646 случаев коронавируса. За весь период умерли 25 525 человек, выздоровел 1 119 251 человек. По подсчётам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения.

Больше всего новых заболевших в Москве (5478), Петербурге (710) и Московской области (472).

20 октября число новых заболевших превысило 16 тысяч человек.

#новости #covid19

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но есть и хорошие новости?
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53 комментария
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Годовой кот

27

Я даже не знаю как это прокомментировать, чтоб пару плюсиков получить. Все шутки уже давно написаны.

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rossoshmap

Годовой
33

Вспоминай старые про шашлычников

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Тактический яд

rossoshmap
1

Сейчас больше школьники и студенты 

Ответить

rossoshmap

Тактический
2

Не школьники завтра идут на шашлыки на 2 недели

Ответить

Годовой кот

rossoshmap
1

Может ты хотел сказать "школьников на шашлык пустили"?

Ответить

rossoshmap

Годовой
0

Нет, я про каникулы

Ответить

Годовой кот

rossoshmap
0

Уже не актуально.

Ответить

rossoshmap

Годовой
0

А новости про коронавирус актуальны?

Ответить

Годовой кот

rossoshmap
1

Без этих новостей уже как-то непривычно.

Ответить

Kir Nagirnyak

Годовой
2

Да мы тебя и так заплюсуем, не переживай) 

Ответить

Годовой кот

Kir
2

*смущён*

Ответить

Годовой кот

Kir
1

@Dragan Velimirovic ладно ты меня минусуешь, но других хоть не трогай.

Ответить

Случайный спрей

Годовой
0

Прошу прощения у обоих, ничего личного, у меня просто аллергия на комменты про корону

Ответить

Kir Nagirnyak

Случайный
0

А на новости? 

Ответить

Годовой кот

Случайный
0

Так я же просто написал, что нет больше шуток про корону. Минусуй лучше тех кто одну и туже шутку по 100 раз постит.

p.s. я не к чему не призываю, просто тоже бесит видеть одну и туже шутку каждый день.

Ответить

Случайный спрей

Годовой
0

Ладно, ладно, просто на ловлю хайпа у меня тоже аллергия.

Ответить

over and over

Годовой
1

Ну так помолчи, значит.

Ответить

Годовой кот

over
1

А плюсиков то хочется(((

Ответить

Стройный файл

Годовой
0

Это не шутки, мы встретились в маршрутке. RIP

Ответить

Андрей Трифоненко

9

Поскорее бы какие-нибудь выборы, чтобы на спад пошло

Ответить

Упоротый Голубь

8

> но есть и хорошие новости

Нет. 

Ответить

Кирилл Мещеряков

4

Комментарий про новый рекорд

Ответить

Miku Hatsune

Кирилл
4

Шутка про открытый пляжный сезон

Ответить

Внимательный дым

Miku
3

Шутка про шашлычников

Ответить

Andrey Mironov

Внимательный
1

Язвительная шутка про обнуление

Ответить

Ху Эмай

Andrey
0

комментарий про маски и перчатки

Ответить

Ваша Закладко

Ху
0

ковид бумирует 📈

Ответить

Владимир Шнайдер

0

Смотрю на статистику и ощущение что контроль и фальсификация спадает, что думаете?

Ответить

Petr Petrov

Владимир
10

все под контролем, не переживай

Ответить

Какой Кошмар

Владимир
0

пхаахахахахахаха

Ответить

Павел Каташев

Владимир
0

Питер исправно пишет заболевших в 2 раза больше выздоровевших

Ответить

Павел Каташев

Владимир
0

Или наоборот

Ответить

Semyon Bochkaryov

–2

Ну что, прогнозируем даты второго локдауна. Думаю, через неделю минимум Москву снова закроют на всеобщий карантин.

Ответить

André

Semyon
2

Не закроют. Сейчас мало людей госпитализириуют, койки развёрнуты, все остальное - маняфантазии. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

André
0

В прошлый раз пары тысяч заражений в сутки хватило для всеобщего локдауна, а тут в одной Москве 5к случаев.

Ответить

Населенный Мурод

Semyon
0

Рейтинг плешивого второго локдауна не выдержит, так что расслабься 😌 

Ответить

André

Semyon
0

Давай подробнее объясню (и да, я медик с частичной специализацией в эпидемиологию, если кому интересно).

1) Мы гораздо лучше стали понимать, как лечить и контролировать ковид. По сути это перестало быть неизлечимым заболеванием, при котором мы ничего не умеем делать. Контролировать цитокиновый шторм умеем, куча КИ по новым препаратам и т.д.
2) Страшно не количество случаев per se, а их соотношение с "пропускной способностью" стационаров — сейчас много коек развернуто и ждет "горяченьких" пациентов 24/7. Мобилизировать такие койки возможно в течение 5-10 часов.
3) Легкие пациенты все чаще лечатся на дому, у ~40% людей уже есть антитела,  популяционный иммунитет - лишь вопрос времени.
4) Легче вкладывать 0.1% ВВП в поддержание системы ЗО в повышенной готовности на полгода, чем терять 0.25% ВВП в годовом выражении за каждую неделю локдауна.

Ответить

Alexey Andreev

André
0

Госпитализируют меньше потому, что мест нет. У друга (не Москва) в прошлом месяце мать с пневмонией (а все сейчас с ней) первый день госпитализации провела в коридоре. Скорую до этого отменяли спустя 9 часов ожидания. Всё забито людьми с пневмонией, даже КТ хрен сделаешь, т.к. запись на неделю вперёд.

Ответить

Roman E.

2

Чудо чудесное!

Ответить

Ivan Popov

–2
Ответить

Легендарный томагавк_два

–1

2, сука пуша, вы там не ахуели?

Ответить

Тактический яд

Легендарный
2

Ты ещё тут?

Ответить

Легендарный томагавк_два

Тактический
1
Ответить

Тактический яд

Легендарный
0

@Шахтёр 😱

Ответить

Тактический яд

Легендарный
2

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Ответить

Тактический яд

Легендарный
2

ПУШ

Ответить

Тактический яд

Легендарный
2

ВНИМАНИЕ

Ответить

Алексей Соколов

0

Вирус, пошел вон!

Ответить

Дмитрий Рублев

0

А куда пропал грипп?

Ответить

Обосранный унитаз

0

Доброе утро всем в чятике 

Ответить

Anton Golovanov

0

По подсчётам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения.

По подсчётам ТАСС

Мы тут тоже умеем делить 1.48 миллиона на 145 миллионов.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

–3

Страшно становится думать о реальных цифрах

Ответить

Алексей Иванов

Дмитрий
0

Умножай на три

Ответить
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