Вместо него эту должность займёт Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Алексея Волина. Об этом сообщается на сайте правительства.

Волин занимал этот пост с июля 2012 года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития. Правительство уточнило, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.

Были достигнуты серьёзные результаты в борьбе с интернет-пиратством – объём поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. правительство РФ

Новым куратором медиаиндустрии назначили Бэллу Черкесову, которая до этого руководила департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2008-2012 годах она работала на различных должностях в пресс-службе правительства. Волин заявил, что перед ведомством стоит много нерешённых задач: изменение закона о персональных данных, обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD, реклама алкоголя и рецептурных лекарств, а также «игровики», которых он назвал перспективной индустрией с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек.

Волин объяснил своё решение об уходе с поста выполнением всех задач. «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру [...] Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — заявил он.