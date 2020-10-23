Мишустин уволил замминистра цифрового развития Алексея Волина, курировавшего интернет и медиаотрасль Материал редакции
Вместо него эту должность займёт Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Алексея Волина. Об этом сообщается на сайте правительства.
Волин занимал этот пост с июля 2012 года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития. Правительство уточнило, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.
Новым куратором медиаиндустрии назначили Бэллу Черкесову, которая до этого руководила департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2008-2012 годах она работала на различных должностях в пресс-службе правительства. Волин заявил, что перед ведомством стоит много нерешённых задач: изменение закона о персональных данных, обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD, реклама алкоголя и рецептурных лекарств, а также «игровики», которых он назвал перспективной индустрией с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек.
Волин объяснил своё решение об уходе с поста выполнением всех задач. «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру [...] Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — заявил он.
а ты думал у комитета нет джи-ар компетенций?
На
Со
Са
Ла
Новость не слишком интересна без контекста - Волин это основатель и первый руководитель Роскомнадзора.
Даже если бы это было так, то ркн тогда и сейчас это абсолютно разные организации.
Они там жребий тянут что ли, кто какую должность займёт?