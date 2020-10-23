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Артём Мазанов
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Мишустин уволил замминистра цифрового развития Алексея Волина, курировавшего интернет и медиаотрасль Материал редакции

Вместо него эту должность займёт Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента.

16 комментариев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Алексея Волина. Об этом сообщается на сайте правительства.

Волин занимал этот пост с июля 2012 года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития. Правительство уточнило, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.

Были достигнуты серьёзные результаты в борьбе с интернет-пиратством – объём поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

правительство РФ

Новым куратором медиаиндустрии назначили Бэллу Черкесову, которая до этого руководила департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2008-2012 годах она работала на различных должностях в пресс-службе правительства. Волин заявил, что перед ведомством стоит много нерешённых задач: изменение закона о персональных данных, обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD, реклама алкоголя и рецептурных лекарств, а также «игровики», которых он назвал перспективной индустрией с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек.

Волин объяснил своё решение об уходе с поста выполнением всех задач. «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру [...] Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — заявил он.

#новости

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16 комментариев
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Нехороший Абдужаббор

2

Походу Мишустин почитал тж и сделал выводы.

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Ваша Закладко

Нехороший
1

а ты думал у комитета нет джи-ар компетенций?

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Mmmax

Ваша
0

ТЖ кстати, чисто под интеграцию политпроектов. Монетки по другому особо не соберешь.
*Странно, что до сих пор как-то почти-нейтралитет получается соблюдать

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Umberto Eco

0

На 
Со
Са
Ла

Ответить

Alex Macher

Umberto
0

ржали всем офисом

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Новость не слишком интересна без контекста - Волин это основатель и первый руководитель Роскомнадзора.

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Артём Мазанов

Semyon
2

Первым руководителем был Борис Боярсков, а уже после изменения — Сергей Ситников. Волин к этому не имел отношения 

Ответить

Alex Macher

Semyon
0

Даже если бы это было так, то ркн тогда и сейчас это абсолютно разные организации.

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Евгений Миронов

0

Лучше б Беллу показали. 

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Антон Склянов

0
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Ваша Закладко

Антон
0

госпиарщица. ясно понятно. максут и бэлла - форс эвейкенс

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Митя Простомолотов

0

Они там жребий тянут что ли, кто какую должность займёт?

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Ваша Закладко

Митя
0

колоду тасуют 

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Обосранный унитаз

0

Алексей Уволин

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Годовой кот

0

*секситский комментарий*

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Kir Nagirnyak

0

День увольнения объявляется открытым

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