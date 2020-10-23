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Алексей Боржонов
2390

Суд в Польше фактически запретил аборты. Из-за этого в стране прошли протесты, полиция применила слезоточивый газ Материал редакции

В Польше отменили положение закона, позволявшее легально проводить 98% абортов.

136 комментариев
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Надпись на баннере: «Пытка» Фото Getty

Конституционный суд Польши 22 октября ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Местные жители устроили протесты, но полиция разогнала их, применив спецсредства.

Заболеваниями плода обосновывали большую часть легально проводимых абортов. Теперь так делать нельзя

Польские законы о прерывании беременности считаются одними из самых жёстких в Европе, отмечает Би-би-си. Женщина могла сделать аборт только в трёх случаях:

  • Беременность угрожает здоровью матери;
  • Беременность наступила после изнасилования;
  • Медики выявили тяжёлое или неизлечимое заболевание плода.

Последнее положение, прописанное в законе 1993 года, суд признал неконституционным. Закон считался «абортивным компромиссом», который приняли под давлением консерваторов и католической церкви, выступавшей за полный запрет абортов.

Associated Press указывает, что за 2019 год в Польше провели более 1100 легальных абортов, большинство из которых обосновывали болезнью плода. Би-би-си отмечает, что их число составило 98% от общего количества прерываний беременности. При этом в Польше также развит «абортивный туризм», когда женщина отправляется в другие европейские страны — обычно Германию, Словакию или Чехию — с более мягкими законами и проводит операцию там. Точное количество таких абортов неизвестно, но Reuters со ссылкой на правозащитников сообщает о тысячах операций ежегодно.

В стране прошли протесты, несмотря на запреты из-за пандемии коронавируса

Вечером 22 октября в нескольких городах Польши прошли демонстрации, крупнейшая из них — в Варшаве. Там на улицы вышли около полутора тысяч человек, несмотря на официальный запрет массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

Paweł Balinowski @PBalinowski
Tak wyglada policyjny kordon, oddzielający protestujących od domu Jarosława Kaczyńskiego. Były starcia, dwa razy użyto gazu. Tłum skanuje „policjanci, macie żony”.

@RMF24pl https://t.co/ost2He7ZAg
Paweł Balinowski @PBalinowski
Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.

@RMF24pl https://t.co/iqYz6e4VDR
Фото Reuters

Участники акции направились от Конституционного суда к дому вице-премьера страны, главы правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Там прошли столкновения между протестующими и полицией. Как утверждает представитель МВД Варшавы Сильвестр Марчак, демонстранты бросали камни в полицейских, в ответ те применили слезоточивый газ. Задержаны 15 человек, 35 оштрафованы, дела 89 направили в суд.

#новости #польша #протесты

Спасибо за наводку Кто это
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136 комментариев
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Популярный паркур

24

Пиздец. Евросоюзу типа "ок", что в его состав входит такая опухоль? Как скоро Россия станет тесно дружить с Польшей и что в таком случае будет с отношениями Пу и Тараканища?

Ответить

Эстонский

Популярный
5

А я раньше думал что Польша нормальная, а оно вот как

Ответить

Популярный паркур

Эстонский
29

Да не, уже много раз было говорено, что там у власти сейчас совершенно отбитые консервы и процент таких же консерв среди населения огромен. До кучи ещё и религиозные в край. Польша "нормальна" только тем, что попав туда, ты можешь съебать из неё подальше в Европу.

Ответить

Коренной цветок

Популярный
2

Среди граждан Польши много знакомых, дык вот, они мне говорят, что старшее поколение скучает по временам ПНР, то есть по диктатуре и реакционизму.

Ответить

Популярный паркур

Коренной
11

Такая хуйня есть везде, где в каком-либо виде присутствовал совок.

Ответить

Лёша Любимцев

Популяр…
6

Больше всего охуел, когда узнал как на совок в восточной Германии надрачивают

Ответить

Популярный

Лёша
7

Психов везде хватает.

Ответить

Коренной цветок

Лёша
5

Это да, такого карикатурного надрачивания на совок я даже в РФ не встречал.

Ответить

Тактический яд

Коренной
2

Да ладно, что может быть хуже икон со Сталиным?

Ответить

Коренной цветок

Тактиче…
1

Не со Сталиным там именно культ личности с железной рукой и т.д., здесь же именно идеологический аспект с верой в мировую революцию, без конкретной персоны вроде Хонеккера.

Ответить

Стройный файл

Коренной
1

Ой да хорош пиздеть, типа в такой охуеенной по всем статьям стране Германии половина населенияи только чисто по идеологическим причинам тоскуют по совку? С жиру бесятся чтоли? Что-то ты не договариваешь

Ответить

Коренной цветок

Стройный
3

Бля, чувак ну всех причины разные, кто-то запомнил его школьником, у кто-то был в партии, кто-то из-за проблем с трудоустройством. Но нужно понимать, что таких товарищей мало. Плюс ты идеализируешь ФРГ

Ответить

Стройный файл

Коренной
0

Я просто хотел сказать, что это не тупая ностальгия или неправильный менталитет совковый. Есть же причины, почему восточные не чувствуют себя в Германии как в своей стране.

Ответить

alexferman

Тактиче…
1

Порно со Сталиным

Ответить

alexferman

alexfer…
0

*за исключением того эпизода, когда он в ссылке 13-летнюю пёхал

Ответить

Магомед

Коренной
0

Так они лучше всего сов.блока жили.

Ответить

Стройный файл

Лёша
1

Может это повод задуматься.

Ответить

alexferman

Стройный
0

Что дегенераты есть везде

Ответить

Стройный файл

alexfer…
0

И расисты. Восточных немцев так шеймят западные соотечественники

Ответить

Евгений Клочков

Лёша
0

учитывая особенности процесса воссоединения и то, что у них негатичные стороны совка были менее выраженными - неудивительно 

Ответить

NiemandDa

Лёша
0

С одной стороны, восточные немцы (именно немцы, а не понаехи) гораздо лучше относятся к русским, считают их "братьями по несчастью", многие даже кириллицу понимают. С другой, я бы не сказал, что это надрачивание так уж распространено. Мне довелось пожить в восточной глуши на границе с Польшей пару месяцев, и в разговорах с местными не очень часто встречал именно остальгию. Люди в возрасте 35-40 вообще по сути ничего по поводу ГДР не испытывают, ибо детьми маленькими были

Ответить

Эстонский

Популярный
0

Там дороги ещё классные, хотя я это помню с 2012, может что-то изменилось

Ответить

thetrickster

Эстонский
2

Ещё лучше стали. На самом деле страна очень норм, просто во всех странах старшее поколение ёбнутое. Неужели я таким же буду.

Ответить

Litnikov Danil

thetric…
0

Не факт, но возможно. Так то я и из старшего поколения много адекватов вижу, но средняя температура по больнице обычно стремится к состоянию, которое было при их молодости

Ответить

Dmitry Kórotkov

Популярный
0

В смысле, если ты разделяешь эти консервативные взгляды, но Путие, Милонов и прочие клоуны тебя достали.
Отличное место, друзья там живут. Отлично, Григорий, нормально Константин.

Ответить

AZP

Эстонский
0

Там даже работу магазинов по воскресеньям отменили под давлением церкви.
Особенно охуели украинцы и беларусы, которые "на закупы" ездили.

Ответить

Яня

Эстонский
0

Очень религиозная страна же

Ответить

Лёша Любимцев

Популярный
10

Учитывая с каким упорством Польша вставляет палки в колеса рф с транзитом газа наверное никогда, лол
Польша вообще в какой-то суперпозиции находится: постоянно срется и с ЕС и с Россией, принимает какие-то мудацкие законы, агрит своих же граждан и при этом остаётся приятной, красивой и интересной страной

Ответить

Константин Курасов

Лёша
0

Спорно

Ответить

пепси

Константин
10

Мнение совка не учитывается 

Ответить

Dmitry Kórotkov

Константин
2

Краков охуенчик, я туда в прошлом году чуть ли не на каждые выходные летал.

Ответить

# realfiddy

Лёша
0

Последние доводы откуда?

Ответить

thetrickster

#
1

Отвечу я. Страна классная, деревени и сельское хозяйство развиты, дороги отличные, инфраструктура не хуже Германии. Кроме того относительно понятный язык, хорошие условия для жизни, налоги там и всё такое. Ну и если бы не вот эта дичь с абортами, влезанием власти в судебную систему и повальное католичество головного мозга, то было бы вообще круто, тк мигрантов почти нет + мне лично нравится, что в целом они против лгбт движухи выступают.

Ответить

NiemandDa

thetrickster
0

Как-то не бьется то, что почти вся обслуга в Кракове из Украины, с отсутствием мигрантов

Ответить

thetrickster

Niemand…
11

Под мигрантами я понимаю выходцев с ближнего востока, африки и всё такое. Украинцы не пойдут учителю голову отрезать, они туда работать приехали.

Ответить

Илья Гераськин

thetric…
0

Ты хотел сказать "беженцы"

Ответить

thetrickster

Илья
0

Да хоть как их назови - в своей стране я бы их видеть не хотел.

Ответить

Комментарий удален

Сергей Васильев

thetrickster
0

За отсутствие мигрантов в современном мире приходится платить тем, что ты не можешь расчленять детей, печально конечно, но что тут поделаешь.

Ответить

Лёша Любимцев

#
0

Тиктокеров стерилизуют и отправляют на опыты

Ответить

Alexey Snooker

Лёша
–4

Может потому что Польша для полков, и это независимая страна которая хочет добра для своих граждан? 
агрит своих же граждан

Забавно говорить за всех граждан, когда на митинг вышло 3.5 левака, это не отражает мнения всех поляков.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Alexey
0

 Польша для полков

А сами поляки все чаще пользуются возможностью не жить в этой стране мечты.

Ответить

Alexey Snooker

Semyon
0

А сами поляки все чаще пользуются возможностью не жить в этой стране мечты.

Ну не надо, это все равно что миф про прибалтов где каждый первый работает в западной европе.

Ответить

Магомед Шереметьев

Alexey
0

Только решать за женщину- это левачество 

Ответить

Danila Romanov

Лёша
–3

просто у поляков во рту член дяди Сэма, вот они и пытаются его обслужить

Ответить

Alexey Snooker

Популярный
–3

Что плохого в запрете абортов?

Ответить

Blahblah Pooh

Alexey
9

Аборты будут делать люди по-любому. А значит, будет риск здоровью девушкам. Раз. Нежеланные дети — это беда. Два. Если на детей нет денег — то у них будет очень плохая жизнь. Три. Есть зародыши с пороками развития, которым лучше не развиваться и рождаться вовсе. Четыре. 

Ответить

Alexey Snooker

Blahblah
–1

Короче смысл запрета что бы
1. Поддерживать рождаемость
2. Про плодить нищету бред, Польша как и все страны ЕС имеют высокую социалку(по сравнению с СНГ точно), так что ребенка оденут, обуют и выучат, к слову ребенка можно отдать в дет. дом после родов, если не хочешь брать на себя ответственность.
3. Думать надо было раньше, контрацепции куча, это расчет на пасcивных людей которые не поедут в соседнюю страну ради аборта.
Есть зародыши с пороками развития, которым лучше не развиваться и рождаться вовсе

4. Аборты о медицинским показаниям делаются, в статье написано. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Alexey
1

Аборты о медицинским показаниям делаются, в статье написано.

Только в случае угрозы жизни матери. Если сам плод не жилец - это не основание для аборта.

Поддерживать рождаемость

И получим толпу нежеланных детей. 

Ответить

Alexey Snooker

Semyon
0

Не желаешь детей отдай в дет. дом, если забеременела неси ответственность, если тебе уж так надо можешь поехать в соседнюю страну. И если у тебя есть деньги, конечно.

Ответить

Semyon

Alexey
0

То есть, ты хочешь увеличивать количество детей в детдомах? Ну такое. Детдома это не замена семье, а достаточно уродливый суррогат, редко оттуда выходят счастливые люди.

Ответить

Blahblah Pooh

Alexey
1

1. Планы на 20 лет в современном мире, с его высокой миграцией? Так себе идея
2. Ты знаком с детдомовскими? Поговори. Спойлер: они не самые веселые и радостные ребята
3. А. Ну поговорим, когда трахаться начнешь
4. Ок, тут не поручусь. Может, не прав

Ответить

Илья Гераськин

Blahblah
0

2. Иностранцам запретили усыновлять российских детей не потому, что иностранцам не нужны дети соотечественники. Просто в других странах очереди на усыновление.

Ответить

Совместный торшер

Alexey
1

Нет никакого запрета абортов, есть вывод их в нелегальную сферу

Ответить

Blahblah Pooh

Совместный
0

Ну да, ну да. Не убили, а прекратили процессы жизнедеятельности. Ты не чиновник случаем?

Ответить

Совместный торшер

Blahblah
0

Я не об этом написал. (тут было сомнительное утверждение, пошел проверять)

Ответить

Blahblah Pooh

Совмест…
0

Да что за мифы. В совке спокойно... ага. А совок для тебя — это все, что внутри Садового, да? да-да, я все успел прочитать!)))

Ответить

Совместный

Blahblah
0

нет, я не из москвы. просто я знаю истории нелегальных абортов, что они были через знакомых

Ответить

Blahblah Pooh

Совмест…
0

Ну вот. И представь себе, как ты через знакомых найдешь абортарий. Учитвая, что гугл-карт с отзывами не было. А ты какая-нибудь деревенская деваха в 16 лет. Проволка в вагину — это че, норм? Или грудничку иголки в голову?(

Ответить

Совместный

Blahblah
0

ты не в ту сторону воюешь

Ответить

Blahblah Pooh

Совмест…
0

Я просто представил себя на месте поляков. И такой:

Ответить

Совместный

Blahblah
0

Думаю просто происходит популизм

Ответить

Blahblah Pooh

Совмест…
0

Не, у них там ебанутый парламент собрался. Побочный эффект демократии. В следующий раз выберут повнимательнее.

Ответить

Semyon

Совмест…
0

В СССР аборты были разрешены с 1955 года.

Ответить

Совместный

Semyon
0

Да, но нелегальные тоже были, походу иногда было проще договориться. Что такое было легальные и нелегальные конечно затрудняюсь ответить. Видимо был список социальных показаний, в которых "залетела" не было

Ответить

Blahblah Pooh

Совмест…
0

Да даже тестов не было на беременность. Знаешь, как (нелегально, и под большой тайной) узнавали? Сдавали мочу, а ее давали нюхать обученным то ли крысам, то ли мышам. А они как-то реагировали. Такое вот средневековье. 

Ответить

Популярный паркур

Alexey
–3

Тебе не понять, иди рвись с негров дальше.

Ответить

Blahblah Pooh

Популярный
2

Вот нахуй ты токсишь? Если ответ тебе очевиден — почему бы не ответить? Или ты сам не знаешь? А если не знаешь, нахуя токсишь? Хули токсиииишь!!!?

Ответить

Популярный паркур

Blahblah
–2

Нахуй Снукеру что-то объяснять, он сам всё прекрасно знает, просто накидывает.

Ответить

Blahblah Pooh

Популяр…
1

Ну так если накидывает — че ведешься? Развели тут ядовитое болото, шагу не ступить, не измазавшись в говне. Я вас приучу к порядку!

Ответить

Alexey Snooker

Популяр…
0

ммм? не слышу?

Ответить

Популярный

Alexey
0

Так ты вытащи члены из ушей и слух улучшится.

Ответить

Alexey Snooker

Популяр…
0

Почему ты пишешь на куколдском? Я тебя не понимаю, пиши по русски.

Ответить

Alexey Snooker

Популярный
0

Почему ты так зациклен на неграх? твоя девушка что ушла к черному парню с большим членом или ты куколд?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Alexey
0

Для начала расскажи, что хорошего в запрете абортов.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Популярный
2

Польша имеет имперские амбиции раз в сто большие, чем Россия и СССР вместе взятые. Скорее Россия с Польшей друг другу глотки перегрызут за влияние на Восточную Европу.

Ответить

Стройный файл

Популярный
1

Это же просто аборты, охуеть дружба по интересам. Между польской церковью и рпц пропасть. На политическом уровне еще хуже отношач.
евросоюз типа ок

А хули нет? Поляки очень близки к церкви, кат.церковь очень против абортов. ЕС тут предъявить нечего.

Ответить

Популярный паркур

Стройный
1

Это же просто аборты, охуеть дружба по интересам. Между польской церковью и рпц пропасть. На политическом уровне еще хуже отношач

Ты шуточки совсем определять не умеешь? Или просто притворяешься?
Поляки очень близки к церкви, кат.церковь очень против абортов. ЕС тут предъявить нечего.

С каких пор кат. церковь стала Европой?

Ответить

Стройный файл

Популярный
–2

С каких пор кат. церковь стала Европой?

Я говорю ЕС в скрепные дела стран-участниц особо лезть не может, если права человека не нарушаются.

Ответить

Популярный паркур

Стройный
0

Чот ты ерунду высрал какую-то.

Ответить

Стройный файл

Популяр…
0

Ты случайно не тян?

Ответить

Тактический яд

Стройный
1

Тут все тян. Чтобы доказать, что ты - кун, вышли член для идентификации 

Ответить

Популярный

Стройный
0

Опять какую-то хуйню высрал

Ответить

NiemandDa

Стройный
0

Еще как может и лезет, ибо страны победнее довольно сильно от всяких дотаций ЕС зависят, особенно на инфраструктурные проекты, на которых так любят политические очки зарабатывать, просто это все не очень открыто происходит

Ответить

Стройный файл

Niemand…
0

Ну политику никто не отменял.

Ответить

пепси

Популярный
1

Там просто ребята своеобразно скрепные: КГМ у них поголовно

Ответить

Люц Шнайдер

Популярный
0

Россия не будет дружить с Польшей, т.к. поляки лютые националисты с весомой ролью религии в обществе. Собственно церковь и проталкивает такие законы. 

Ответить

Алена Яровая

13

Думаю очевидно для многих что аборты будут продолжать делать или нелегально или в других странах. Но самое страшное что кто-то додумается о прерываниях беременности средневековыми методами обрекая себя на беды со здоровьем. Ну и количество отказников в данных окошках тоже возрастут.

Ответить

Константин Курасов

Алена
2

Сколько стоит автобус до Чехии, Калининграда, Словакии? Польша не за железным занавесом живëт, а в еврозоне. Неужели поляки так бедно живут, что до соседней страны не доедут?

Ответить

Тактический яд

Константин
16

Заебок ехать в другую страну ради прерывания беременности. Особенно когда границы закрыты из-за ковида.

Ответить

thetrickster

Тактический
6

Внутри ЕС не закрыты сейчас, но вообще да, это пиздец. Аборты нужно отдать на откуп бабам - пусть что хотят то и делают.

Ответить

Litnikov Danil

thetrickster
1

С поправкой на то, что не бабам, а родителям

Ответить

thetrickster

Litnikov
6

Родители могут быть несовершеннолетними/не в браке/ещё кучу причин. Так что принимать решение за своё тело должна женщина. Если мужик не смог её уговорить оставить ребёнка значит всё.

Ответить

Litnikov Danil

thetric…
0

Все может быть, но общий подход в том что ребенок это плод двух человек. А в частностях да, может быть много вариантов

Ответить

alexferman

Litnikov
7

ребенок это плод двух человек

Они по очереди плод вынашивают что ли?

Ответить

Litnikov Danil

alexfer…
–3

Ну как бы чтобы плод завязался, батя все таки нужен, или лучше относится к нему как быку производителю? Алсо жить какое то время с гормональной бочкой тот ещё подвиг, судя по моим знакомым. 

Но я скорее про то что ответственность, как и право голоса должны быть у двух партнёров

Ответить

alexferman

Litnikov
8

чтобы плод завязался, батя все таки нужен

Огромное, конечно, достижение - засадить и оплодотворить.

Суть в том, что плод - часть тела именно бабы, со всеми вытекающими. Мужик там просто рядом стоит. Плод может подорвать бабе здоровье, а то и убить её. Мужику грозит максимум крушение его ожиданий и маняфантазий. Ахренеть трагедия.

Ответить

Иван У.

alexfer…
0

Но если мужчина не может принудительно оставить ребенка, то и платить алименты в противном случае принудительно его нельзя заставлять. Если он заранее официально отказался от будущего ребенка. 

Ответить

Мария Казакова

Иван
0

А что мешает мужчине надеть гандон?

Ответить

Litnikov Danil

alexfer…
–4

засадить и оплодотворить.

Блять, прикинь, детей иногда заводят не только случайно чтоб потрахаться.

Ответить

Тактический яд

Litnikov
1

Ты только что беременных назвал гормональными бочками или мне показалось? 

Ответить

Litnikov Danil

Тактиче…
0

Ну по факту так и есть

Ответить

Тактический яд

Litnikov
2

Нет

Ответить

Тактический яд

thetrickster
1

Вродь некоторые и внутренние границы закрыли

Temporary Reintroduction of Border Control…
Temporary Reintroduction of Border Control
ec.europa.eu
Ответить

Стройный файл

Тактический
0

А почему не заебок? Я конечно не знаю, сколько абортов делает за свою жизнь прогрессивная женщина, может и накладно выйдет.

Ответить

Тактический яд

Стройный
1

Ну как минимум всегда удобнее, чтоб лечение оказывали по месту жительства.

Ответить

Роберт Депримов

Стройный
0

Рекорд,который я видел - 10 беременностей и 2 родов

Ответить

Evgeny Volnov

Константин
7

Да так на любой пиздецовый запрет можно ответить. Не нравится — уезжай в другую страну жить/делать аборт/целоваться с партнером твоего пола/etc. Хули, все же так просто!

Ответить

Стройный файл

Алена
–2

о прерываниях беременности средневековыми методами

Ой пиздец. А может развиться до наших времен и обучиться контрацепции?

Ответить

Blahblah Pooh

Стройный
1

Ну расскажи нам, как ты ни разу не очковал, что от тебя девушка залетит, когда что-то пошло не так

Ответить

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the art of гепард

3

Ебать. Я правильно понимаю, что теперь под запретом даже аборты в случае серьёзных нарушений у плода или матери?

Ответить

Владимир Филатов

the
3

При любом раскладе

Ответить

Mmmax

the
2

Ты просто больных не рожай и все

Ответить

Роман Белоус

the
1

дыа)

Ответить

the art of гепард

Роман
1

Какой пиздец. Не, я в плане себя (делаю акцент: в плане себя. другие женщины имеют право делать, что считают нужным) - противник абортов в случае просто обычной ситуации, но блин. Если у плода нарушения, которые означают, что он будет инвалидом/человеком с генетическими нарушениями - то куда более негуманно обрекать его на несчастное существование. 
Слышала про целое движение родителей, которые получали ещё утробно диагностированную анэнцефалию - и всё равно принимали решение оставить ребёнка. Считаю, что это отвратительно со стороны этих людей, тк они таким образом просто решают снять с себя ответственность, чтобы потом не чувствовать вину. Мол, пусть ребёнок родится, помучается пару дней или недель, а мы будем чистенькие и грустненькие. Тьфу ты блеть

Ответить

the art of гепард

the
1

во, нашла даже сайт. это пиздец, это просто пиздец

Дети с анэнцефалией
информация о анэнцефалии
www.anencephaly.info
Ответить

Роман Белоус

the
7

Ребенок с анэнцефалией рождается с полным или частичным отсутствием больших полушарий головного мозга, костей свода черепа

Рану на голове можно просто закрыть шапочкой

Ответить

the art of

Роман
3

Да там жесть на жести

Ответить

Artyom Sidorov

Роман
0

блядь, аж поплохело

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

В прекрасной России будущего беженцам из Польши будут предоставлять убежище и бесплатные аборты

Ответить

Anton Gostev

Stanley
0

А с кого нологи потом сдирать?

Ответить

Корпоративный фитиль

1

В любой стране, которая не _живёт своим трудом_ начинается пиздец уровня "давайте запретим людям что-нибудь цивилизованное и вернёмся к вонючей средневековой духовности".
Если бы у Польши было поменьше траншей от Евросоюза - такой дряни бы не было.

На фото - граффити из Польши: полицай и священник убивают гея.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Корпоративный
1

Польша-то как раз своим трудом живёт, пусть и получает транши ЕС. Парадокс в том, что любители Евросоюза, либеральной повестки из этой самой Польши давно уехали.

Ответить

Nevi Lant

Корпоративный
0

топ, жаль у нас таких нет, только говно всякое

Ответить

Стройный файл

0

@Беларусь уведомление

Ответить

Беларусь

Стройный
3

и?

Ответить

Roman Golovin

Беларусь
0

This is the future that liberals want

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Aнус Роскомнадзора

Беларусь
0

уведомление, @Беларусь 

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Стройный файл

Беларусь
0

Скрепы не жмут с двух сторон?

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Пипидастр

Стройный
0

ещё третья сторона есть, южнее. тоже так себе правда

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Санитарный пёс_анон

1

Ничего, будут в Россию ездить на аборты или в подвалах у частников.

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Элементарный корабль

1

За что голосовали, то и получили) Подобные инициативы не принимают без ощутимой поддержки части населения.

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AZP

Элементарный
0

Там президент жутко консервативный почти 50/50 выиграл недавно. 

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Anton Gostev

0

Мне интересно послушать сторонников запрета абортов, почему аборты надо запрещать?
Религиозных доводов навалом, ничего адекватного. По сути, это полная дичь и бред.

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Roflan Rofler

Anton
2

У пролайферов очень простой аргумент и он не имеет отношения к религии:

1. Плод — это человек, аборт — это убийство.
2. Если людей убивать вообще говоря плохо и запрещено, то аборты вообще говоря должны быть запрещены (т.е. имеют место исключения при изнасилованиях и т.д.)

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Anton Gostev

Roflan
0

Это очень слабая аргументация.
Забавно, но пролайферов волнует судьба плода только до рождения, после рождения — воруй, убивай, еби гусей. К тому же я не думаю, что кто-либо, кроме самых отбитых идиотов, считает, что аборты — это нечто хорошее.

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Сергей Васильев

0

Именно из-за запрета абортов в польском макдоналдсе пятнадцать лет назад издал свой первый писк @Уютный Багажник . Думайте сами, хорошо это или плохо.

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