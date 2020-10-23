Суд в Польше фактически запретил аборты. Из-за этого в стране прошли протесты, полиция применила слезоточивый газ Материал редакции
В Польше отменили положение закона, позволявшее легально проводить 98% абортов.
Конституционный суд Польши 22 октября ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Местные жители устроили протесты, но полиция разогнала их, применив спецсредства.
Заболеваниями плода обосновывали большую часть легально проводимых абортов. Теперь так делать нельзя
Польские законы о прерывании беременности считаются одними из самых жёстких в Европе, отмечает Би-би-си. Женщина могла сделать аборт только в трёх случаях:
- Беременность угрожает здоровью матери;
- Беременность наступила после изнасилования;
- Медики выявили тяжёлое или неизлечимое заболевание плода.
Последнее положение, прописанное в законе 1993 года, суд признал неконституционным. Закон считался «абортивным компромиссом», который приняли под давлением консерваторов и католической церкви, выступавшей за полный запрет абортов.
Associated Press указывает, что за 2019 год в Польше провели более 1100 легальных абортов, большинство из которых обосновывали болезнью плода. Би-би-си отмечает, что их число составило 98% от общего количества прерываний беременности. При этом в Польше также развит «абортивный туризм», когда женщина отправляется в другие европейские страны — обычно Германию, Словакию или Чехию — с более мягкими законами и проводит операцию там. Точное количество таких абортов неизвестно, но Reuters со ссылкой на правозащитников сообщает о тысячах операций ежегодно.
В стране прошли протесты, несмотря на запреты из-за пандемии коронавируса
Вечером 22 октября в нескольких городах Польши прошли демонстрации, крупнейшая из них — в Варшаве. Там на улицы вышли около полутора тысяч человек, несмотря на официальный запрет массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.
Участники акции направились от Конституционного суда к дому вице-премьера страны, главы правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Там прошли столкновения между протестующими и полицией. Как утверждает представитель МВД Варшавы Сильвестр Марчак, демонстранты бросали камни в полицейских, в ответ те применили слезоточивый газ. Задержаны 15 человек, 35 оштрафованы, дела 89 направили в суд.
А я раньше думал что Польша нормальная, а оно вот как
Популярный паркур
Да не, уже много раз было говорено, что там у власти сейчас совершенно отбитые консервы и процент таких же консерв среди населения огромен. До кучи ещё и религиозные в край. Польша "нормальна" только тем, что попав туда, ты можешь съебать из неё подальше в Европу.
Коренной цветок
Среди граждан Польши много знакомых, дык вот, они мне говорят, что старшее поколение скучает по временам ПНР, то есть по диктатуре и реакционизму.
Популярный паркур
Такая хуйня есть везде, где в каком-либо виде присутствовал совок.
Больше всего охуел, когда узнал как на совок в восточной Германии надрачивают
Коренной цветок
Это да, такого карикатурного надрачивания на совок я даже в РФ не встречал.
Тактический яд
Да ладно, что может быть хуже икон со Сталиным?
Коренной цветок
Не со Сталиным там именно культ личности с железной рукой и т.д., здесь же именно идеологический аспект с верой в мировую революцию, без конкретной персоны вроде Хонеккера.
Ой да хорош пиздеть, типа в такой охуеенной по всем статьям стране Германии половина населенияи только чисто по идеологическим причинам тоскуют по совку? С жиру бесятся чтоли? Что-то ты не договариваешь
Коренной цветок
Бля, чувак ну всех причины разные, кто-то запомнил его школьником, у кто-то был в партии, кто-то из-за проблем с трудоустройством. Но нужно понимать, что таких товарищей мало. Плюс ты идеализируешь ФРГ
Я просто хотел сказать, что это не тупая ностальгия или неправильный менталитет совковый. Есть же причины, почему восточные не чувствуют себя в Германии как в своей стране.
Порно со Сталиным
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Может это повод задуматься.
Что дегенераты есть везде
учитывая особенности процесса воссоединения и то, что у них негатичные стороны совка были менее выраженными - неудивительно
С одной стороны, восточные немцы (именно немцы, а не понаехи) гораздо лучше относятся к русским, считают их "братьями по несчастью", многие даже кириллицу понимают. С другой, я бы не сказал, что это надрачивание так уж распространено. Мне довелось пожить в восточной глуши на границе с Польшей пару месяцев, и в разговорах с местными не очень часто встречал именно остальгию. Люди в возрасте 35-40 вообще по сути ничего по поводу ГДР не испытывают, ибо детьми маленькими были
Там дороги ещё классные, хотя я это помню с 2012, может что-то изменилось
Ещё лучше стали. На самом деле страна очень норм, просто во всех странах старшее поколение ёбнутое. Неужели я таким же буду.
Не факт, но возможно. Так то я и из старшего поколения много адекватов вижу, но средняя температура по больнице обычно стремится к состоянию, которое было при их молодости
В смысле, если ты разделяешь эти консервативные взгляды, но Путие, Милонов и прочие клоуны тебя достали.
Отличное место, друзья там живут. Отлично, Григорий, нормально Константин.
Учитывая с каким упорством Польша вставляет палки в колеса рф с транзитом газа наверное никогда, лол
Польша вообще в какой-то суперпозиции находится: постоянно срется и с ЕС и с Россией, принимает какие-то мудацкие законы, агрит своих же граждан и при этом остаётся приятной, красивой и интересной страной
Спорно
Краков охуенчик, я туда в прошлом году чуть ли не на каждые выходные летал.
Последние доводы откуда?
Отвечу я. Страна классная, деревени и сельское хозяйство развиты, дороги отличные, инфраструктура не хуже Германии. Кроме того относительно понятный язык, хорошие условия для жизни, налоги там и всё такое. Ну и если бы не вот эта дичь с абортами, влезанием власти в судебную систему и повальное католичество головного мозга, то было бы вообще круто, тк мигрантов почти нет + мне лично нравится, что в целом они против лгбт движухи выступают.
Как-то не бьется то, что почти вся обслуга в Кракове из Украины, с отсутствием мигрантов
Под мигрантами я понимаю выходцев с ближнего востока, африки и всё такое. Украинцы не пойдут учителю голову отрезать, они туда работать приехали.
Ты хотел сказать "беженцы"
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За отсутствие мигрантов в современном мире приходится платить тем, что ты не можешь расчленять детей, печально конечно, но что тут поделаешь.
Может потому что Польша для полков, и это независимая страна которая хочет добра для своих граждан?
агрит своих же граждан
Забавно говорить за всех граждан, когда на митинг вышло 3.5 левака, это не отражает мнения всех поляков.
Польша для полков
А сами поляки все чаще пользуются возможностью не жить в этой стране мечты.
А сами поляки все чаще пользуются возможностью не жить в этой стране мечты.
Ну не надо, это все равно что миф про прибалтов где каждый первый работает в западной европе.
просто у поляков во рту член дяди Сэма, вот они и пытаются его обслужить
Что плохого в запрете абортов?
Аборты будут делать люди по-любому. А значит, будет риск здоровью девушкам. Раз. Нежеланные дети — это беда. Два. Если на детей нет денег — то у них будет очень плохая жизнь. Три. Есть зародыши с пороками развития, которым лучше не развиваться и рождаться вовсе. Четыре.
Короче смысл запрета что бы
1. Поддерживать рождаемость
2. Про плодить нищету бред, Польша как и все страны ЕС имеют высокую социалку(по сравнению с СНГ точно), так что ребенка оденут, обуют и выучат, к слову ребенка можно отдать в дет. дом после родов, если не хочешь брать на себя ответственность.
3. Думать надо было раньше, контрацепции куча, это расчет на пасcивных людей которые не поедут в соседнюю страну ради аборта.
Есть зародыши с пороками развития, которым лучше не развиваться и рождаться вовсе
4. Аборты о медицинским показаниям делаются, в статье написано.
Аборты о медицинским показаниям делаются, в статье написано.
Только в случае угрозы жизни матери. Если сам плод не жилец - это не основание для аборта.
Поддерживать рождаемость
И получим толпу нежеланных детей.
Не желаешь детей отдай в дет. дом, если забеременела неси ответственность, если тебе уж так надо можешь поехать в соседнюю страну. И если у тебя есть деньги, конечно.
1. Планы на 20 лет в современном мире, с его высокой миграцией? Так себе идея
2. Ты знаком с детдомовскими? Поговори. Спойлер: они не самые веселые и радостные ребята
3. А. Ну поговорим, когда трахаться начнешь
4. Ок, тут не поручусь. Может, не прав
2. Иностранцам запретили усыновлять российских детей не потому, что иностранцам не нужны дети соотечественники. Просто в других странах очереди на усыновление.
Совместный торшер
Нет никакого запрета абортов, есть вывод их в нелегальную сферу
Ну да, ну да. Не убили, а прекратили процессы жизнедеятельности. Ты не чиновник случаем?
Совместный торшер
Я не об этом написал. (тут было сомнительное утверждение, пошел проверять)
Да что за мифы. В совке спокойно... ага. А совок для тебя — это все, что внутри Садового, да? да-да, я все успел прочитать!)))
нет, я не из москвы. просто я знаю истории нелегальных абортов, что они были через знакомых
Ну вот. И представь себе, как ты через знакомых найдешь абортарий. Учитвая, что гугл-карт с отзывами не было. А ты какая-нибудь деревенская деваха в 16 лет. Проволка в вагину — это че, норм? Или грудничку иголки в голову?(
ты не в ту сторону воюешь
Я просто представил себя на месте поляков. И такой:
Думаю просто происходит популизм
Не, у них там ебанутый парламент собрался. Побочный эффект демократии. В следующий раз выберут повнимательнее.
Совместный
Да, но нелегальные тоже были, походу иногда было проще договориться. Что такое было легальные и нелегальные конечно затрудняюсь ответить. Видимо был список социальных показаний, в которых "залетела" не было
Да даже тестов не было на беременность. Знаешь, как (нелегально, и под большой тайной) узнавали? Сдавали мочу, а ее давали нюхать обученным то ли крысам, то ли мышам. А они как-то реагировали. Такое вот средневековье.
Популярный паркур
Тебе не понять, иди рвись с негров дальше.
Вот нахуй ты токсишь? Если ответ тебе очевиден — почему бы не ответить? Или ты сам не знаешь? А если не знаешь, нахуя токсишь? Хули токсиииишь!!!?
Популярный паркур
Нахуй Снукеру что-то объяснять, он сам всё прекрасно знает, просто накидывает.
Ну так если накидывает — че ведешься? Развели тут ядовитое болото, шагу не ступить, не измазавшись в говне. Я вас приучу к порядку!
ммм? не слышу?
Популярный
Так ты вытащи члены из ушей и слух улучшится.
Почему ты пишешь на куколдском? Я тебя не понимаю, пиши по русски.
Почему ты так зациклен на неграх? твоя девушка что ушла к черному парню с большим членом или ты куколд?
Польша имеет имперские амбиции раз в сто большие, чем Россия и СССР вместе взятые. Скорее Россия с Польшей друг другу глотки перегрызут за влияние на Восточную Европу.
Это же просто аборты, охуеть дружба по интересам. Между польской церковью и рпц пропасть. На политическом уровне еще хуже отношач.
евросоюз типа ок
А хули нет? Поляки очень близки к церкви, кат.церковь очень против абортов. ЕС тут предъявить нечего.
Это же просто аборты, охуеть дружба по интересам. Между польской церковью и рпц пропасть. На политическом уровне еще хуже отношач
Ты шуточки совсем определять не умеешь? Или просто притворяешься?
Поляки очень близки к церкви, кат.церковь очень против абортов. ЕС тут предъявить нечего.
С каких пор кат. церковь стала Европой?
С каких пор кат. церковь стала Европой?
Я говорю ЕС в скрепные дела стран-участниц особо лезть не может, если права человека не нарушаются.
Чот ты ерунду высрал какую-то.
Россия не будет дружить с Польшей, т.к. поляки лютые националисты с весомой ролью религии в обществе. Собственно церковь и проталкивает такие законы.
Думаю очевидно для многих что аборты будут продолжать делать или нелегально или в других странах. Но самое страшное что кто-то додумается о прерываниях беременности средневековыми методами обрекая себя на беды со здоровьем. Ну и количество отказников в данных окошках тоже возрастут.
Сколько стоит автобус до Чехии, Калининграда, Словакии? Польша не за железным занавесом живëт, а в еврозоне. Неужели поляки так бедно живут, что до соседней страны не доедут?
Тактический яд
Заебок ехать в другую страну ради прерывания беременности. Особенно когда границы закрыты из-за ковида.
Внутри ЕС не закрыты сейчас, но вообще да, это пиздец. Аборты нужно отдать на откуп бабам - пусть что хотят то и делают.
С поправкой на то, что не бабам, а родителям
Родители могут быть несовершеннолетними/не в браке/ещё кучу причин. Так что принимать решение за своё тело должна женщина. Если мужик не смог её уговорить оставить ребёнка значит всё.
Все может быть, но общий подход в том что ребенок это плод двух человек. А в частностях да, может быть много вариантов
ребенок это плод двух человек
Они по очереди плод вынашивают что ли?
Ну как бы чтобы плод завязался, батя все таки нужен, или лучше относится к нему как быку производителю? Алсо жить какое то время с гормональной бочкой тот ещё подвиг, судя по моим знакомым.
Но я скорее про то что ответственность, как и право голоса должны быть у двух партнёров
чтобы плод завязался, батя все таки нужен
Огромное, конечно, достижение - засадить и оплодотворить.
Суть в том, что плод - часть тела именно бабы, со всеми вытекающими. Мужик там просто рядом стоит. Плод может подорвать бабе здоровье, а то и убить её. Мужику грозит максимум крушение его ожиданий и маняфантазий. Ахренеть трагедия.
засадить и оплодотворить.
Блять, прикинь, детей иногда заводят не только случайно чтоб потрахаться.
Ты только что беременных назвал гормональными бочками или мне показалось?
Тактический яд
Вродь некоторые и внутренние границы закрыли
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А почему не заебок? Я конечно не знаю, сколько абортов делает за свою жизнь прогрессивная женщина, может и накладно выйдет.
Ну как минимум всегда удобнее, чтоб лечение оказывали по месту жительства.
Да так на любой пиздецовый запрет можно ответить. Не нравится — уезжай в другую страну жить/делать аборт/целоваться с партнером твоего пола/etc. Хули, все же так просто!
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о прерываниях беременности средневековыми методами
Ой пиздец. А может развиться до наших времен и обучиться контрацепции?
Ну расскажи нам, как ты ни разу не очковал, что от тебя девушка залетит, когда что-то пошло не так
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Ебать. Я правильно понимаю, что теперь под запретом даже аборты в случае серьёзных нарушений у плода или матери?
дыа)
Какой пиздец. Не, я в плане себя (делаю акцент: в плане себя. другие женщины имеют право делать, что считают нужным) - противник абортов в случае просто обычной ситуации, но блин. Если у плода нарушения, которые означают, что он будет инвалидом/человеком с генетическими нарушениями - то куда более негуманно обрекать его на несчастное существование.
Слышала про целое движение родителей, которые получали ещё утробно диагностированную анэнцефалию - и всё равно принимали решение оставить ребёнка. Считаю, что это отвратительно со стороны этих людей, тк они таким образом просто решают снять с себя ответственность, чтобы потом не чувствовать вину. Мол, пусть ребёнок родится, помучается пару дней или недель, а мы будем чистенькие и грустненькие. Тьфу ты блеть
во, нашла даже сайт. это пиздец, это просто пиздец
Ребенок с анэнцефалией рождается с полным или частичным отсутствием больших полушарий головного мозга, костей свода черепа
Рану на голове можно просто закрыть шапочкой
В прекрасной России будущего беженцам из Польши будут предоставлять убежище и бесплатные аборты
В любой стране, которая не _живёт своим трудом_ начинается пиздец уровня "давайте запретим людям что-нибудь цивилизованное и вернёмся к вонючей средневековой духовности".
Если бы у Польши было поменьше траншей от Евросоюза - такой дряни бы не было.
На фото - граффити из Польши: полицай и священник убивают гея.
Польша-то как раз своим трудом живёт, пусть и получает транши ЕС. Парадокс в том, что любители Евросоюза, либеральной повестки из этой самой Польши давно уехали.
@Беларусь уведомление
Мне интересно послушать сторонников запрета абортов, почему аборты надо запрещать?
Религиозных доводов навалом, ничего адекватного. По сути, это полная дичь и бред.
У пролайферов очень простой аргумент и он не имеет отношения к религии:
1. Плод — это человек, аборт — это убийство.
2. Если людей убивать вообще говоря плохо и запрещено, то аборты вообще говоря должны быть запрещены (т.е. имеют место исключения при изнасилованиях и т.д.)
Это очень слабая аргументация.
Забавно, но пролайферов волнует судьба плода только до рождения, после рождения — воруй, убивай, еби гусей. К тому же я не думаю, что кто-либо, кроме самых отбитых идиотов, считает, что аборты — это нечто хорошее.
Именно из-за запрета абортов в польском макдоналдсе пятнадцать лет назад издал свой первый писк @Уютный Багажник . Думайте сами, хорошо это или плохо.