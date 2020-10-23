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Аня Бегиашвили
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The Insider и Bellingcat: хотя Россия отчиталась об уничтожении химоружия, в ряде институтов ещё производят «Новичок» Материал редакции

Журналисты назвали учреждения, в которых, по их данным, разрабатывается вещество, вероятно использованное при отравлении Навального.

33 комментария
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ГНИИ военной медицины Фото The Insider

В России продолжают разрабатывать и модернизировать химическое оружие для нужд спецлужб, сообщают The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Радио «Свобода». Совместное расследование изданий длилось больше года, авторы утверждают, что за это время выяснили, какие российские военные и научные институты продолжают работать над отравляющим веществом «Новичок» и какие учёные сопровождали спецоперации ГРУ с отравлениями.

По данным журналистов, работа над химоружием продолжается в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), а также на территории военной части 70855: там расположены формально не связанные между собой комплексы ФУБХУХО, научный центр «Сигнал» и ЦНИИХМ. При этом гарантировать полное уничтожение химоружия должны именно ГосНИИОХТ и ФУБХУХО (Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия).

В расследовании также упоминается 27-й научный центр Минобороны, куда входит химико-аналитическая лаборатория, аккредитованная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Этот центр получил патент на наноинкапсуляцию — технологию заключения молекул веществ в нанооболочку, позволяющую отсрочить их действие.

Расположен 27-й центр на месте Вольского филиала института ГОСНИИОХТ, где был впервые синтезирован «Новичок». Выходцы оттуда, эксперты в области наноинкапсуляции Георгий Назаров и Сергей Галан сейчас работают в «Сигнале», как и Виктор Таранченко, который специализируется на ингибиторах холинэстеразы (к ним относится «Новичок»).

Авторы расследования считают, что наноинкапсулирование могло сделать «Новичок» более эффективным и упростить его применение вместе с маскирующим веществом, которое скрывает симптомы и затрудняет постановку диагноза. Кроме того, технология позволяет отсрочить действие вещества.

Судя по сайту госзакупок, «Сигнал» тесно сотрудничает с петербургским Научно-исследовательским испытательным институтом военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ) и его директором Сергеем Чепуром. Ссылаясь на биллинги телефонных переговоров с данными по геолокации, журналисты утверждают, что Чепур не раз созванивался с директором «Сигнала» Артуром Жировым и специалистом по ингибиторам холинэстеразы Андреем Антохиным. Кроме того, Чепур незадолго до отравления Сергея Скрипаля звонил предполагаемым участникам операции Александру Мишкину, Денису Сергееву и главе их военной части Андрею Аверьянову.

The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Радио «Свобода» пришли к выводу, что несмотря на то, что Россия отчиталась об уничтожении химоружия, а программа его производства и исследования формально закрыта, де-факто она продолжается в целом ряде институтов. В звонках руководства «Сигнала» и Чепура нашли контакты не только с ГРУ, но и с «высокопоставленными офицерами ФСБ». «Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравление Навального, пока остается открытым», — подытожили авторы.

Назови мое имя. Кто и как производит в России…
Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его…
theins.ru

#новости #отравлениенавального #скрипаль

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33 комментария
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Серебряный Кирилл

13

Совместное расследование изданий длилось больше года

Всё ясно. Либералы отравили Навального новичком, чтобы привлечь внимание к своему расследованию...

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Слава Инженеров

Серебряный
0

Тогда бы многоходовочный мог все расследовать и утереть всем врагам нос

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Нехороший цветок

Серебряный
0

От кого скрывают Орлова на мобильном сайте?

Ответить

Нехороший цветок

Нехороший
0

Ааа это фишка плюса, ок

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solawind

6

Хотелось бы настоящих санкций за все вот это вот. Мне похуй, я и бакс за 100 потерплю ради благого дела, а вата похоже только пустым желудком учится

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Alex Blake

solawind
8

Увы, чем беднее народ - тем он более восхлавляет царя. 

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solawind

Alex
0

Ну не совсем так, по статистике все же кол-во недовольных с экономикой коррелирует. Как бы не старались пропагандоны, цены в магазинах убедительнее. События типа Крыма вызывают временный подьем

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Руденко Сергей

solawind
2

Соглашусь с тобой, но единственное что ты не учёл - это то, что чем беднее население, тем меньшее его волнует потребности пирамиды маслоу, что лежат выше, чем «где бы найти деньги пожрать», образованных станет меньше и соответсвенно цены в магазине будут скорее восприниматься как воля божья и пендосы, а не плохая экономическая политика, потому бухтеть особо смысла не имеет, царь ведь скоро все поправит, он такой защитник и патриот, ну и пропаганда подшлифует

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solawind

Руденко
3

Ну например, союз зашатался именно из за плохого уровня жизни и неспособности властей это исправить. Остальное там вторично

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Последний спрей

solawind
0

Уровень там всегда был не очень. Факторов было много, но я считаю что один из главных была перестройка, а конкретнее гласность, которую придумали изначально с благой целью улучшения совка, но в итоге невиданный поток правды открыл глаза на убогость и жестокость системы. Это как сейчас разрешить что угодно по ТВ говорить, ставлю что текущий строй продержится еще меньше чем СССР при гластности.

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Blahblah Pooh

solawind
0

Недовольных-то будет полно, только вот стремления этих недовольных будут слабо коррелировать с твоими. Тебе вряд ли понравится. Короче, все весело едем вниз. 

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Leonid Celevra

Alex
0

Чёт когда народ богаче был, он тоже хвалил царя

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colorless

solawind
0

Толку то?
Умных больше уедет, тупые так и будут на царя смотреть с открытым ртом.
Как обычно в говне останется только средний класс (который и так основательно проредился за последние 5 лет).

Тут как раз "точечные" санкции самый топ, всю верхушку просто забанить в EU/US/AU/NZ и им просто придется вкладываться в Россию. Ну или в Китай уезжать :)

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solawind

colorless
1

По-моему они прекрасно там покупают недвигу на детей/жен и ничуть от этих персональных санкций не страдают. Скорее наоборот, по хорошему власть уже не отдадут, потому что понимают что невыездные.

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Пипидастр

solawind
0

я тоже потерплю

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Уральский корабль

solawind
0

тоже потерплю бакс по 100, главное чтобы валютные переводы в Россию не закрыли

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Романелло Кивогенс

solawind
0

Проблема в том, что Россия не Беларусь, у которой нет нефти и газа. Поэтому самые эффективные санкции воплотить не получится. Теоретически можно ограничить их поставку, но тогда цены на энергоносители в самой Европе сильно подскочат. А так как главы государств там правят, а не царят, велик риск, что собственное население не оценит такой принципиальности и потребует вернуть всё взад.

Потому как травить людей это, конечно, плохо, но простому французскому обывателю на российских оппозиционеров, думаю, плевать. Как плевать нам на притеснение оппозиции где-нибудь во Вьетнаме (гипотетический вариант, понятия не имею, что там происходит). Точнее посочувствовать мы им конечно можем можно, но если завтра нам скажут, что наша страна вводит санкции против Вьетнама, и теперь цена на PS5 будет не 45 000 рублей, а все 60 000, мы наверняка офигеем и потребуем вернуть всё взад. 

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the art of гепард

2

Капец сарай

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FOX

the
10
Ответить

Пипидастр

FOX
1

убежище рептилоидов?

Ответить

Твердый коктейль

FOX
0

Обожаю Обитель зла 

Ответить

Годовой кот

the
0

Это просто прикрытие. Там подземный бункер/хим. лаборатория на 100 этажей.

Ответить

Уральский корабль

Годовой
2

еще атомный реактор и секретное метро

Ответить

Годовой кот

Уральский
1

Не забудь про ангар для реактивных самолётов.

Ответить

Alex Blake

5

«Это всё чушь! Производить Новичок нам просто не выгодно» Заявил Дмитрий Песков

Ответить

Danya Kondr

Alex
0

Компот

Ответить

Нехороший Абдужаббор

3

 Ссылаясь на биллинги телефонных переговоров с данными по геолокации

Не понял, а откуда у них такая информация?

Ответить

Костя Сабуров

Нехороший
1

Возможно, приходили в офис оператора с ксерокопией паспорта или получили доступ к системе слежения за мобильной связью Минсвязи или оператора сотовой связи.
Забавно, что слежка за своими гражаданами приходит к раскрытию государственных преступлений.

Ответить

Уральский корабль

Нехороший
0

от опсосов, вестимо

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Интересно, если в будущем к власти придёт противник нынешнего президента, которые вскроет все архивы, поручит провести необходимые расследования и станут очевидными десятилетия тотального вранья (если допустить, что это и в самом деле было враньё), как отреагируют на это апологеты нынешнего режима, отрицающие и многочисленные отравления, и взломы сетей, и подмену проб на Олимпиаде, и массовую коррупцию среди камарильи, и уничтожение "Боинга" и ещё какие-то вещи? 

Ответить

Alex Sharp

0

Не может быть

Ответить

Andrey Roland

0

Интересное оглавление

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Виталий

0

Кто ж интересно им билинги разговоров дал если эта информация выдаётся операторами только по решению российской прокуратуры. 

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