The Insider и Bellingcat: хотя Россия отчиталась об уничтожении химоружия, в ряде институтов ещё производят «Новичок» Материал редакции
Журналисты назвали учреждения, в которых, по их данным, разрабатывается вещество, вероятно использованное при отравлении Навального.
В России продолжают разрабатывать и модернизировать химическое оружие для нужд спецлужб, сообщают The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Радио «Свобода». Совместное расследование изданий длилось больше года, авторы утверждают, что за это время выяснили, какие российские военные и научные институты продолжают работать над отравляющим веществом «Новичок» и какие учёные сопровождали спецоперации ГРУ с отравлениями.
По данным журналистов, работа над химоружием продолжается в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), а также на территории военной части 70855: там расположены формально не связанные между собой комплексы ФУБХУХО, научный центр «Сигнал» и ЦНИИХМ. При этом гарантировать полное уничтожение химоружия должны именно ГосНИИОХТ и ФУБХУХО (Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия).
В расследовании также упоминается 27-й научный центр Минобороны, куда входит химико-аналитическая лаборатория, аккредитованная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Этот центр получил патент на наноинкапсуляцию — технологию заключения молекул веществ в нанооболочку, позволяющую отсрочить их действие.
Расположен 27-й центр на месте Вольского филиала института ГОСНИИОХТ, где был впервые синтезирован «Новичок». Выходцы оттуда, эксперты в области наноинкапсуляции Георгий Назаров и Сергей Галан сейчас работают в «Сигнале», как и Виктор Таранченко, который специализируется на ингибиторах холинэстеразы (к ним относится «Новичок»).
Авторы расследования считают, что наноинкапсулирование могло сделать «Новичок» более эффективным и упростить его применение вместе с маскирующим веществом, которое скрывает симптомы и затрудняет постановку диагноза. Кроме того, технология позволяет отсрочить действие вещества.
Судя по сайту госзакупок, «Сигнал» тесно сотрудничает с петербургским Научно-исследовательским испытательным институтом военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ) и его директором Сергеем Чепуром. Ссылаясь на биллинги телефонных переговоров с данными по геолокации, журналисты утверждают, что Чепур не раз созванивался с директором «Сигнала» Артуром Жировым и специалистом по ингибиторам холинэстеразы Андреем Антохиным. Кроме того, Чепур незадолго до отравления Сергея Скрипаля звонил предполагаемым участникам операции Александру Мишкину, Денису Сергееву и главе их военной части Андрею Аверьянову.
The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Радио «Свобода» пришли к выводу, что несмотря на то, что Россия отчиталась об уничтожении химоружия, а программа его производства и исследования формально закрыта, де-факто она продолжается в целом ряде институтов. В звонках руководства «Сигнала» и Чепура нашли контакты не только с ГРУ, но и с «высокопоставленными офицерами ФСБ». «Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравление Навального, пока остается открытым», — подытожили авторы.
Тогда бы многоходовочный мог все расследовать и утереть всем врагам нос
Нехороший цветок
От кого скрывают Орлова на мобильном сайте?
Хотелось бы настоящих санкций за все вот это вот. Мне похуй, я и бакс за 100 потерплю ради благого дела, а вата похоже только пустым желудком учится
Увы, чем беднее народ - тем он более восхлавляет царя.
Соглашусь с тобой, но единственное что ты не учёл - это то, что чем беднее население, тем меньшее его волнует потребности пирамиды маслоу, что лежат выше, чем «где бы найти деньги пожрать», образованных станет меньше и соответсвенно цены в магазине будут скорее восприниматься как воля божья и пендосы, а не плохая экономическая политика, потому бухтеть особо смысла не имеет, царь ведь скоро все поправит, он такой защитник и патриот, ну и пропаганда подшлифует
Последний спрей
Уровень там всегда был не очень. Факторов было много, но я считаю что один из главных была перестройка, а конкретнее гласность, которую придумали изначально с благой целью улучшения совка, но в итоге невиданный поток правды открыл глаза на убогость и жестокость системы. Это как сейчас разрешить что угодно по ТВ говорить, ставлю что текущий строй продержится еще меньше чем СССР при гластности.
Недовольных-то будет полно, только вот стремления этих недовольных будут слабо коррелировать с твоими. Тебе вряд ли понравится. Короче, все весело едем вниз.
Толку то?
Умных больше уедет, тупые так и будут на царя смотреть с открытым ртом.
Как обычно в говне останется только средний класс (который и так основательно проредился за последние 5 лет).
Тут как раз "точечные" санкции самый топ, всю верхушку просто забанить в EU/US/AU/NZ и им просто придется вкладываться в Россию. Ну или в Китай уезжать :)
Уральский корабль
тоже потерплю бакс по 100, главное чтобы валютные переводы в Россию не закрыли
Проблема в том, что Россия не Беларусь, у которой нет нефти и газа. Поэтому самые эффективные санкции воплотить не получится. Теоретически можно ограничить их поставку, но тогда цены на энергоносители в самой Европе сильно подскочат. А так как главы государств там правят, а не царят, велик риск, что собственное население не оценит такой принципиальности и потребует вернуть всё взад.
Потому как травить людей это, конечно, плохо, но простому французскому обывателю на российских оппозиционеров, думаю, плевать. Как плевать нам на притеснение оппозиции где-нибудь во Вьетнаме (гипотетический вариант, понятия не имею, что там происходит). Точнее посочувствовать мы им конечно можем можно, но если завтра нам скажут, что наша страна вводит санкции против Вьетнама, и теперь цена на PS5 будет не 45 000 рублей, а все 60 000, мы наверняка офигеем и потребуем вернуть всё взад.
Капец сарай
«Это всё чушь! Производить Новичок нам просто не выгодно» Заявил Дмитрий Песков
Возможно, приходили в офис оператора с ксерокопией паспорта или получили доступ к системе слежения за мобильной связью Минсвязи или оператора сотовой связи.
Забавно, что слежка за своими гражаданами приходит к раскрытию государственных преступлений.
Интересно, если в будущем к власти придёт противник нынешнего президента, которые вскроет все архивы, поручит провести необходимые расследования и станут очевидными десятилетия тотального вранья (если допустить, что это и в самом деле было враньё), как отреагируют на это апологеты нынешнего режима, отрицающие и многочисленные отравления, и взломы сетей, и подмену проб на Олимпиаде, и массовую коррупцию среди камарильи, и уничтожение "Боинга" и ещё какие-то вещи?
Кто ж интересно им билинги разговоров дал если эта информация выдаётся операторами только по решению российской прокуратуры.