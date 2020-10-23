Росприроднадзор не обнаружил техногенную причину загрязнения.

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Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что причиной ЧП на Камчатке стал природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины. Об этом он рассказал во время круглого стола, посвящённого итогам расследования.

«Виновникам торжества» он назвал токсины, выделяемые микроводорослями рода Karenia, представителей динофлагеллят. Это — водоросли, обитающие преимущественно в морях. Karenia известна токсичным цветением, которое способно наносить экологический ущерб, включая гибель фауны. У людей такие водоросли могут вызывать дыхательную недостаточность и нейротоксическое отравление.

По его словам, массовая гибель гидробионтов произошла из-за «обеднения воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно, и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы». Адрианов добавил, что морские млекопитающие не пострадали от экологической катастрофы — погибли только рыбы и гидробионты.

В своей презентации академик также показал фотографии аналогичного происшествия, но в Калифорнии. По его словам, там причиной случившегося также стало массовое цветение Karenia.

Заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников сообщил, что учёные обнаружили на Камчатке крупные пятна токсичного планктона ещё весной, они пришли из Японии. «Сначала это сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», — пояснил он.

По итогам анализа 5 тысяч проб, взятых в районе загрязнения акватории на Камчатке, Росприроднадзор не выявил следов, указывающих на то, что причины ЧП были техногенными, заявила глава ведомства Светлана Радионова. Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Там обнаружили превышения по некоторым показателям, но, по словам Радионовой, они не могли привести к массовой гибели морских обитателей.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.

О версии с токсичными водорослями впервые публично заявили 5 октября на совещании местных учёных с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным. 11 октября директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров сказал, что версия с цветением водорослей стала основной.