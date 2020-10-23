Новости
Екатерина Кузнецова
3759

В аптеках заканчиваются препараты, необходимые для лечения Covid-19. В этом винят новую систему мониторинга  Материал редакции

Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову, постоянно «виснет», производство останавливается, а препараты «застревают» на складах и не попадают в аптеки.

38 комментариев
В закладки
Слушать

Представители аптечных сетей, фармакологические компании и дистрибьюторы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с жалобой на систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Ассоциация столкнулась со «стремительно нарастающей катастрофической неработоспособностью» системы, которая вынуждает компании принимать неотложные решения, чтобы «предотвратить коллапс лекарственного обеспечения».

Авторы письма заявили, что из-за проблем в системе почти парализовано производство товара, склады забиты лекарствами, многим компаниям пришлось остановить поставки в аптеки. Отсутствие минимального ассортимента товара грозит аптекам «огромными штрафами». Неполадки в системе не позволяют фармацевтам продавать даже те лекарства, которые уже есть в наличии.

С 1 июля в России заработала новая система национальной цифровой маркировки лекарств. Теперь все фармакологические препараты должны быть промаркированы и иметь специальный цифровой код (КИЗ), который затем вносится в систему «Мониторинга движения лекарственных препаратов» (МДЛП). Это должно было позволить отслеживать движение лекарств от производителя до покупателя, а также исключить подделку лекарств и неуплату налогов.

Оператор маркировки — Центр развития передовых технологий (ЦРПТ), который принадлежит структурам «Ростеха», бизнесменам Алишеру Усманову и Александру Галицкому. Хотя систему запустили в июле, проблемы в работе происходят до сих пор. 30 сентября из-за масштабного сбоя пропали данные загруженных ранее препаратов. Восстановить удалось только 38% утерянной информации.

Для получения кодов фармкомпаниям необходимо заплатить ЦРПТ, рассказал «Новой Газете» владелец фармпроизводителя «Гротекс» Олег Жеребцов. «Чтобы получить коды, мы должны заплатить деньги, скинуть много миллионов рублей накануне. И после этого они нам должны коды выдавать по запросу. А система не выдаёт. Она виснет. Выдает с задержкой», — отметил он.

Вы представляете, что такое, если линия зависает на три часа? Это как три часа не работает аэропорт.

Олег Жеребцов
владелец фармпроизводителя «Гротекс»

Уже после того, как производители передают промаркированные лекарства в аптеки, дистрибьютор должен вновь получить коды у ЦРПТ, а система опять может зависнуть. «Мы должны запросить КИЗы не у производителя, а в Москве, через ЦРПТ, а система висит. Фуру, которую мы раньше обрабатывали полчаса, мы теперь обрабатываем трое суток», — сообщила генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

После того, как дистрибьютор получил код, его должен запросить фармацевт при продаже препарата. В итоге одна упаковка лекарства несколько раз проверяется системой. Во многих аптеках уже закончились лекарства, в том числе те, что применяют в лечении коронавируса: антибиотики, антикоагулянты, обычные антивирусные средства, подтвердила Кальметьева.

Антибиотиков нет, антикоагулянтов нет, даже лидокаина нет. У производителя лежит полусырой продукт, и он не может выпустить товар на рынок, потому что не получил коды, а аптека не может оприходовать, потому что тоже не получила коды.

Аделя Кальметьева
генеральный директор аптечной сети «Фармленд»

Новосибирский депутат назвал нехватку лекарств в аптеках «критическим сбоем»: «Жители города уже едут в сельские районы, чтобы из последних запасов купить там необходимые лекарства».

Другой депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников предположил, что систему ввели в период пандемии специально, чтобы повысить выручку. «В результате стремления капиталиста к максимальной прибыли затруднена вся цепочка поставки лекарств, поставщики неделями не могут загрузить фуры у производителя и отвезти их в аптеки. В итоге жители лишились возможности приобрести жизненно необходимые в период пандемии лекарства, в первую очередь — антибиотики и противовирусные препараты», — заявил Стрельников.

#медицина #россия #новости

Екатерина Кузнецова PLUS
+26 272
Подписывайтесь на мой инстаграм @_kuznetsova — там мемы и коты
12
50
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430"], "comments": 38, "likes": 50, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 226353, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 17:27:10 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

GoodSanta

35

Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову

Казалось бы, ничто не предвещало беды, да?

Ответить

ouxen

GoodSanta
5

Все предвещало

Ответить

Дмитрий Поляков

10
Ответить

Годовой кот

Дмитрий
0

Похуй.

Ответить

Алексей Алексеев

Годовой
0

Похуй.

Ответить

Дмитрий Поляков

Алексей
2

👀

Ответить

Ze Katze

Дмитрий
0
Ответить

Годовой кот

10

"С 1 июля в России заработала новая система национальной цифровой маркировки лекарств".
Напридумывают всякую хуйню, а потом "ой, она работает не так как мы ожидали и все пошло по пизде".

Ответить

ouxen

Годовой
–4

Никто ничего не ожидал и не рйкает, зватит зуйню нести

Ответить

Alexander Kuzmenko

5

В то время когда Нетфликс и другие гиганты успешно применяют технологии для практически безграничного масштабирования систем и прекрасных показателей по отказоустойчивости, у нас продвигают свои продукты которые хрен масштабируешь и про возрастающую нагрузку, конечно никто не думает.

Ответить

Ivan Pogoreloff

Alexander
13

Нетфликс, во-первых, частный, во-вторых, не за один день стал нетфликсом, в-третьих, они вынуждены работать, ибо конкуренты не спят. А тут что? Кто-то просил эту маркировку? Граждане? Бизнес? Нет! Есть альтернативы? Тоже нет. Просто Усманову стало обидно, что у Михалкова есть свой налог, а у него нет. И теперь у нас есть "барин 1%" и "султан 50 копеек". А то, что оно не может работать под нагрузкой, оно никого не беспокоит. Главное, что продажи QR кодов за 50 копеек штука идут куда надо.

Ответить

Zasad Asdasd

6

Кто то удивлен, что правильные компании, которым это отдали, обосрались и сделали говно?
Каждый раз говорят про это, каждый раз итог один

Ответить

ouxen

Zasad
–1

Из-за таких «кто-то« и живем в говне, которые думаю что такую херню запускают ради их удобства и пользы

Ответить

Ярослав Невский

4

Новая кормушка в копилку к "Платон", "Коммерсантъ", "Меркурий", маркировка одежды и т.д. и т.п.

Ответить

ouxen

Ярослав
0

Все думают, что это для нашего же удобства и безопасности

Ответить

Искандер Вахидов

3

олег за все берется смело

Ответить

vvtwittep

3

Косорукие рукожопы за еду разве могли сделать что то нормально? 

Ответить

norm

1

Так-то на бумаге система звучит здраво и логично. Но в итоге, конечно, всё разваливается нахуй, столкнувшись с российской действительностью.

Ответить

Антон Пострунин

norm
2

Звучит как совершенно вредная для людей вещь. Давайте каждую спичку будем отдельно маркировать, тогда каждый пожар отследим и налоги не потеряются. 

Ответить

Рыжий

Антон
1

Не подавай им идеи, чудак

Ответить

Антон Лисин

1

Заебали они каждый год в ноябре искусственно прятать лекарства чтобы поднять цены.

Ответить

Max

1

Как всегда, все через жопу.

Ответить

AngryMeerkat

1

Это, кстати, распространяется не только на поставки в аптеки, но и во все медицинские организации. Так что все больницы и поликлиники тоже пользуются этой системой, и не думаю, что у них она каким-то чудом работает без сбоев.

Ответить

Свойственный рак

0

Святое российское распиздяйство. Ничего нового. 

Ответить

Организационный паркур

0

в том числе те, что применяют в лечении коронавируса: антибиотики

антибиотики

Зачем от коронавируса применяют антибиотики?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Организационный
1

Наверно потому что пневмония остаётся ещё и после того, как корона вылечена. И прочие осложнения. 

Ответить

Евгений Абрамовских

Организационный
1

Чтобы к вирусной пневмонии не добавилась бактериальная. 

Ответить

Роберт Депримов

Евгений
0

Это все хуйня.
Лечить бактериальную надо по факту.А так ты убиваешь всю полезную флору,повышая риск пневмония после антибиотиков,а какие схемы пиздец просто.У меня медсестра 2,5 месяца была на больничном и перепробовала 4-5 антибиотиков

Ответить

Совместный торшер

0

Расстрелять

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Блядь, Кибердянск всё ближе. Это уже выглядит как готовый сюжет для нового комикса.

Ответить

Alien Alien

0

Бизнесмены набиваю карманы аууффф

Ответить

ouxen

0

усманыч как истинный черномазый геноцидит дорогих россиян

Ответить

Антон Лисин

ouxen
0

Его баба птську ртом поддерживает и бестолку 

Ответить

Неизменный супер_стар

0

С сигаретами и другой табачкой будет ровно такой же пиздец, но чуть позже.

Ответить

Аяз Умбатов

0

Усманов, этот тот, который интернет развивает? Ну ну

Ответить

Pavel Averyanov

0

Из знакомой аптечной сети сбегает уже второй ответственный за эту херобору айтишник за полгода. В начале года там вообще конь не валялся, хз как они её запустили. Деньги высасывают в пустоту (которая кому нужно пустота) просто со всех сторон.

Ответить

ユリー シャネ

0

Это должно было позволить отслеживать движение лекарств от производителя до покупателя, а также исключить подделку лекарств и неуплату налогов.

исключить подделку лекарств

Очень вряд ли.
исключить неуплату налогов.

Вот только поэтому. Так что подыхайте, но копеечку государству верните.

Ответить

Ahtalex

0

Так и напишите крупно, что эта параша называется - ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Суд в Польше фактически запретил аборты. Из-за этого в стране прошли протесты, полиция применила слезоточивый газ
В Польше отменили положение закона, позволявшее легально проводить 98% абортов.
386
Новости
«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов
Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.
447
Разборы
Что происходит после обезглавливания учителя в Париже: от депортации экстремистов до нападения на мусульманок
Власти Франции хотят ужесточить условия предоставления убежища, а Рамзан Кадыров требует не сваливать всё на чеченцев.
313
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Архитектура: Кофейная фабрика в Тбилиси
Снаружи — бункер «гармошкой», внутри — переплетение бетонных лестниц и лес внутри здания.
61
Интернет
Житель Индианаполиса украсил дом мемом «This is fine» на Хэллоуин
Идеальная декорация для 2020 года.
10
Новости
«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов
Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.
447
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Bkmz Иванов

Запись в подсайте Twitter

# realfiddy

Студентка во Франции получила…

Пипидастр

У России было несколько месяцев…

Jared

Работы на Inktober

Игорь Янович

Запись в подсайте Животные

пепси

У России было несколько месяцев…

Bad Mother Fucker

Студентка во Франции получила…

Пипидастр

У России было несколько месяцев…

Сергей Васильев

Студентка во Франции получила…

Taktischer Corgi

Запись в подсайте Telegram
null