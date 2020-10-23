В аптеках заканчиваются препараты, необходимые для лечения Covid-19. В этом винят новую систему мониторинга Материал редакции
Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову, постоянно «виснет», производство останавливается, а препараты «застревают» на складах и не попадают в аптеки.
Представители аптечных сетей, фармакологические компании и дистрибьюторы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с жалобой на систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Ассоциация столкнулась со «стремительно нарастающей катастрофической неработоспособностью» системы, которая вынуждает компании принимать неотложные решения, чтобы «предотвратить коллапс лекарственного обеспечения».
Авторы письма заявили, что из-за проблем в системе почти парализовано производство товара, склады забиты лекарствами, многим компаниям пришлось остановить поставки в аптеки. Отсутствие минимального ассортимента товара грозит аптекам «огромными штрафами». Неполадки в системе не позволяют фармацевтам продавать даже те лекарства, которые уже есть в наличии.
Оператор маркировки — Центр развития передовых технологий (ЦРПТ), который принадлежит структурам «Ростеха», бизнесменам Алишеру Усманову и Александру Галицкому. Хотя систему запустили в июле, проблемы в работе происходят до сих пор. 30 сентября из-за масштабного сбоя пропали данные загруженных ранее препаратов. Восстановить удалось только 38% утерянной информации.
Для получения кодов фармкомпаниям необходимо заплатить ЦРПТ, рассказал «Новой Газете» владелец фармпроизводителя «Гротекс» Олег Жеребцов. «Чтобы получить коды, мы должны заплатить деньги, скинуть много миллионов рублей накануне. И после этого они нам должны коды выдавать по запросу. А система не выдаёт. Она виснет. Выдает с задержкой», — отметил он.
Уже после того, как производители передают промаркированные лекарства в аптеки, дистрибьютор должен вновь получить коды у ЦРПТ, а система опять может зависнуть. «Мы должны запросить КИЗы не у производителя, а в Москве, через ЦРПТ, а система висит. Фуру, которую мы раньше обрабатывали полчаса, мы теперь обрабатываем трое суток», — сообщила генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.
После того, как дистрибьютор получил код, его должен запросить фармацевт при продаже препарата. В итоге одна упаковка лекарства несколько раз проверяется системой. Во многих аптеках уже закончились лекарства, в том числе те, что применяют в лечении коронавируса: антибиотики, антикоагулянты, обычные антивирусные средства, подтвердила Кальметьева.
Новосибирский депутат назвал нехватку лекарств в аптеках «критическим сбоем»: «Жители города уже едут в сельские районы, чтобы из последних запасов купить там необходимые лекарства».
Другой депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников предположил, что систему ввели в период пандемии специально, чтобы повысить выручку. «В результате стремления капиталиста к максимальной прибыли затруднена вся цепочка поставки лекарств, поставщики неделями не могут загрузить фуры у производителя и отвезти их в аптеки. В итоге жители лишились возможности приобрести жизненно необходимые в период пандемии лекарства, в первую очередь — антибиотики и противовирусные препараты», — заявил Стрельников.
Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову
Казалось бы, ничто не предвещало беды, да?
Годовой кот
Похуй.
В то время когда Нетфликс и другие гиганты успешно применяют технологии для практически безграничного масштабирования систем и прекрасных показателей по отказоустойчивости, у нас продвигают свои продукты которые хрен масштабируешь и про возрастающую нагрузку, конечно никто не думает.
Нетфликс, во-первых, частный, во-вторых, не за один день стал нетфликсом, в-третьих, они вынуждены работать, ибо конкуренты не спят. А тут что? Кто-то просил эту маркировку? Граждане? Бизнес? Нет! Есть альтернативы? Тоже нет. Просто Усманову стало обидно, что у Михалкова есть свой налог, а у него нет. И теперь у нас есть "барин 1%" и "султан 50 копеек". А то, что оно не может работать под нагрузкой, оно никого не беспокоит. Главное, что продажи QR кодов за 50 копеек штука идут куда надо.
Кто то удивлен, что правильные компании, которым это отдали, обосрались и сделали говно?
Каждый раз говорят про это, каждый раз итог один
Новая кормушка в копилку к "Платон", "Коммерсантъ", "Меркурий", маркировка одежды и т.д. и т.п.
Так-то на бумаге система звучит здраво и логично. Но в итоге, конечно, всё разваливается нахуй, столкнувшись с российской действительностью.
Звучит как совершенно вредная для людей вещь. Давайте каждую спичку будем отдельно маркировать, тогда каждый пожар отследим и налоги не потеряются.
Заебали они каждый год в ноябре искусственно прятать лекарства чтобы поднять цены.
Это, кстати, распространяется не только на поставки в аптеки, но и во все медицинские организации. Так что все больницы и поликлиники тоже пользуются этой системой, и не думаю, что у них она каким-то чудом работает без сбоев.
Наверно потому что пневмония остаётся ещё и после того, как корона вылечена. И прочие осложнения.
Чтобы к вирусной пневмонии не добавилась бактериальная.
Это все хуйня.
Лечить бактериальную надо по факту.А так ты убиваешь всю полезную флору,повышая риск пневмония после антибиотиков,а какие схемы пиздец просто.У меня медсестра 2,5 месяца была на больничном и перепробовала 4-5 антибиотиков
Блядь, Кибердянск всё ближе. Это уже выглядит как готовый сюжет для нового комикса.
усманыч как истинный черномазый геноцидит дорогих россиян
Из знакомой аптечной сети сбегает уже второй ответственный за эту херобору айтишник за полгода. В начале года там вообще конь не валялся, хз как они её запустили. Деньги высасывают в пустоту (которая кому нужно пустота) просто со всех сторон.
Это должно было позволить отслеживать движение лекарств от производителя до покупателя, а также исключить подделку лекарств и неуплату налогов.
исключить подделку лекарств
Очень вряд ли.
исключить неуплату налогов.
Вот только поэтому. Так что подыхайте, но копеечку государству верните.