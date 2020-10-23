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Екатерина Кузнецова
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В аптеках заканчиваются препараты, в том числе необходимые для лечения Covid-19. В этом винят новую систему мониторинга  Материал редакции

Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову, постоянно «виснет», производство останавливается, а препараты «застревают» на складах и не попадают в аптеки.

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Представители аптечных сетей, фармакологические компании и дистрибьюторы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с жалобой на систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Ассоциация столкнулась со «стремительно нарастающей катастрофической неработоспособностью» системы, которая вынуждает компании принимать неотложные решения, чтобы «предотвратить коллапс лекарственного обеспечения».

Авторы письма заявили, что из-за проблем в системе почти парализовано производство товара, склады забиты лекарствами, многим компаниям пришлось остановить поставки в аптеки. Отсутствие минимального ассортимента товара грозит аптекам «огромными штрафами». Неполадки в системе не позволяют фармацевтам продавать даже те лекарства, которые уже есть в наличии.

С 1 июля в России заработала новая система национальной цифровой маркировки лекарств. Теперь все фармакологические препараты должны быть промаркированы и иметь специальный цифровой код (КИЗ), который затем вносится в систему «Мониторинга движения лекарственных препаратов» (МДЛП). Это должно было позволить отслеживать движение лекарств от производителя до покупателя, а также исключить подделку лекарств и неуплату налогов.

Оператор маркировки — Центр развития передовых технологий (ЦРПТ), который принадлежит структурам «Ростеха», бизнесменам Алишеру Усманову и Александру Галицкому. Хотя систему запустили в июле, проблемы в работе происходят до сих пор. 30 сентября из-за масштабного сбоя пропали данные загруженных ранее препаратов. Восстановить удалось только 38% утерянной информации.

Для получения кодов фармкомпаниям необходимо заплатить ЦРПТ, рассказал «Новой Газете» владелец фармпроизводителя «Гротекс» Олег Жеребцов. «Чтобы получить коды, мы должны заплатить деньги, скинуть много миллионов рублей накануне. И после этого они нам должны коды выдавать по запросу. А система не выдаёт. Она виснет. Выдает с задержкой», — отметил он.

Вы представляете, что такое, если линия зависает на три часа? Это как три часа не работает аэропорт.

Олег Жеребцов
владелец фармпроизводителя «Гротекс»

Уже после того, как производители передают промаркированные лекарства в аптеки, дистрибьютор должен вновь получить коды у ЦРПТ, а система опять может зависнуть. «Мы должны запросить КИЗы не у производителя, а в Москве, через ЦРПТ, а система висит. Фуру, которую мы раньше обрабатывали полчаса, мы теперь обрабатываем трое суток», — сообщила генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

После того, как дистрибьютор получил код, его должен запросить фармацевт при продаже препарата. В итоге одна упаковка лекарства несколько раз проверяется системой. Во многих аптеках уже закончились лекарства, в том числе те, что применяют в лечении коронавируса: антибиотики, антикоагулянты, обычные антивирусные средства, подтвердила Кальметьева.

Антибиотиков нет, антикоагулянтов нет, даже лидокаина нет. У производителя лежит полусырой продукт, и он не может выпустить товар на рынок, потому что не получил коды, а аптека не может оприходовать, потому что тоже не получила коды.

Аделя Кальметьева
генеральный директор аптечной сети «Фармленд»

Новосибирский депутат назвал нехватку лекарств в аптеках «критическим сбоем»: «Жители города уже едут в сельские районы, чтобы из последних запасов купить там необходимые лекарства».

Другой депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников предположил, что систему ввели в период пандемии специально, чтобы повысить выручку. «В результате стремления капиталиста к максимальной прибыли затруднена вся цепочка поставки лекарств, поставщики неделями не могут загрузить фуры у производителя и отвезти их в аптеки. В итоге жители лишились возможности приобрести жизненно необходимые в период пандемии лекарства, в первую очередь — антибиотики и противовирусные препараты», — заявил Стрельников.

#медицина #россия #новости

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11 комментариев
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Дмитрий Поляков

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Годовой кот

Дмитрий
0

Похуй.

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Алексей Алексеев

Годовой
0

Похуй.

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Дмитрий Поляков

Алексей
1

👀

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Годовой кот

2

"С 1 июля в России заработала новая система национальной цифровой маркировки лекарств".
Напридумывают всякую хуйню, а потом "ой, она работает не так как мы ожидали и все пошло по пизде".

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Женский фитиль

1

Система, принадлежащая «Ростеху» и Усманову

Казалось бы, ничто не предвещало беды, да?

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norm

0

Так-то на бумаге система звучит здраво и логично. Но в итоге, конечно, всё разваливается нахуй, столкнувшись с российской действительностью.

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Max

0

Как всегда, все через жопу.

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Совместный торшер

0

Расстрелять

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Свойственный рак

0

Святое российское распиздяйство. Ничего нового. 

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Дмитрий Григорьев

0

Блядь, Кибердянск всё ближе. Это уже выглядит как готовый сюжет для нового комикса.

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