Месяц назад компания запустила пилотный проект во всех городах присутствия, кроме Москвы. Региональные тесты помогли скорректировать алгоритм, теперь его распространили на Москву, сообщили TJ в компании.

Эксперимент в Москве продлится несколько недель. Тест перед бронированием автомобиля нужно будет проходить с 23:00 до 5:00, так как в это время более высок риск того, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. Пользователям придётся пройти викторину или опрос с различными вариантами заданий, по которым надо подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость.