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Артём Мазанов
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«Делимобиль» начал тестировать водителей в Москве на трезвость в ночное время Материал редакции

Задания перед бронированием позволят определить уровень концентрации и скорость реакции пользователя.

45 комментариев
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Месяц назад компания запустила пилотный проект во всех городах присутствия, кроме Москвы. Региональные тесты помогли скорректировать алгоритм, теперь его распространили на Москву, сообщили TJ в компании.

Эксперимент в Москве продлится несколько недель. Тест перед бронированием автомобиля нужно будет проходить с 23:00 до 5:00, так как в это время более высок риск того, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. Пользователям придётся пройти викторину или опрос с различными вариантами заданий, по которым надо подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость.

Если пользователь не достигнет пороговых значений, ему предложат отказаться от бронирования или пройти авторизацию через видеоселфи.

После тестового периода в Москве компания проанализирует полученные данные и разработает альтернативные меры в случае непрохождения водителем теста. Результаты теста также могут включить в рейтинг водителей, который «Делимобиль» анонсировал 19 октября.

#новости #каршеринг #делимобиль

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45 комментариев
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Пипидастр

13

я и трезвый не понимаю что в тесте на скриншоте надо делать

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Kostya Zubanov

Пипидастр
0

на первом скрине инструкция

Ответить

Пипидастр

Kostya
9

его не было сразу, а я без инструкции последний раз из шкафа стол собрал

Ответить

Ivan

Kostya
0

Ага, там указано выбирать черно-белый квадрат, на втором скрине таких нет

Ответить

Уральский корабль

Ivan
1

особенно непонятно, подходит ли правый нижний под этот шаблон

Ответить

Эстонский

Уральский
0

Сук и правда 

Ответить

Уральский

Эстонск…
1

а не, надо на рамку еще смотреть
но я не бухой, просто тупой

Ответить

Эстонский

Уральск…
0

Лучше бы бухой был

Ответить

Западный Валера

Пипидастр
0

@кто это

Ответить

Кто это

Западный
0

Я не знаю других имен Пипидастр

Ответить

Пипидастр

Западный
0

я ньюфаг

Ответить

Западный Валера

Пипидастр
0

нет 

Ответить

Западный Валера

Западный
0

я ньюфаг

Ответить

Пипидастр

Западный
0

ты растение

Ответить

Страшный пришелец

5

А зачем эти дурацкие тесты? Не проще ли поставить алкозамок?

Ответить

Годовой кот

Страшный
1

Это надо в дверной замок дунуть что ли? Так и в дурку забрать могут.

Ответить

Страшный пришелец

Годовой
3
Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Страшный
12
Ответить

Иван Грозный

Страшный
4

@
даешь подышать трезвому нонейму
@
 уезжаешь в говнину бухим
@
профит

Ответить

Dmitry Yashin

Иван
0

Для избежания такой практики, например, в Швеции частенько операторы систем алкозамков рандомно могут затребовать прислать фото или видео твоего выдоха.

Ответить

Petr Petrov

Иван
0

так в салоне камеры ж

Ответить

Иван Грозный

Petr
0

как все сложно в этом ващем наступившем будущем

Ответить

Годовой кот

Страшный
1

Взяла и все обломала.
Да и вряд-ли он приживется. Придется где-то сменный насадки хранить, да и с ними не очень гигиенично будет. А если ещё про короновирус начать говорить то вообще ещё не скоро появится.

Ответить

Страшный пришелец

Годовой
1

В США уже прижилось, людей, попавшихся на пьяном вождении принуждают за свой счет устанавливать такие штуки в свои машины. Имхо, отличный метод борьбы с пьяницами за рулем.

Ответить

Годовой кот

Страшный
0

Ну тогда может года через два их увидим.

Ответить

сироп от щекотки

Страшный
1

Да что все на этом рту помешались вот..
Почему нельзя придумать, чтоб нормально вставить алкотестер в анус! 

Ответить

Годовой кот

Страшный
0

А если наркотики?

Ответить

Petr Petrov

Годовой
0

тем более

Ответить

Андрей Рядькин

Страшный
1

примерно 100к с машины поэтому нет 

Ответить

Dmitry Yashin

Страшный
0

Это очень дорого. Тесты дешевле.

Ответить

Страшный пришелец

Dmitry
1

Я теперь хочу выпить и пройти эти тесты

Ответить

Dmitry Yashin

Страшный
0

Я лет 7 назад пробовал на айфоне приложения типа stop drunk dial, там похожая схема работы была, только надо было решать математические примеры для разблокировки телефона, типа 15647+24*32-17. Даже бухим в щи проходил, так что можешь даже не пробовать - неэффективно.

Ответить

Страшный пришелец

Dmitry
2

Загадки и задачи по пьяне решаются легко, но задания на реакцию в теории могут сработать

Ответить

Dmitry Yashin

Страшный
1

А, там и такое есть. Я по традиции сначала коммент написал, а статью не читал, конечно же.

Ответить

Твердый коктейль

Страшный
0

И правда так проще, но наверное дороже 

Ответить

Годовой кот

2

Понял, теперь буду бухим садится в машину до 23:00 и кататься всю ночь.

Ответить

Физический волк

2

Главная в России кнопка — «все равно поеду»

Ответить

solawind

0

Хахах я бухим только лучше код пишу, а тут какие то квадратики

Ответить

Taktischer Corgi

solawind
5

код пишу

с каких это пор комменты на тж так называются

Ответить

Пипидастр

solawind
0

кстати да

Ответить

Пипидастр

Пипидастр
–1

хтмл пишется изи, и я уже не говорю про css…

Ответить

Пипидастр

Пипидастр
0

охуеть пошутил, погромисты так и рвутся

Ответить

serguun42

1

«Я сюда что, шарады разгадывать пришёл?»

Ответить

Зимний микроскоп

0

садится

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Alexander Golovnin

0

А выделение цветом " все равно поеду", сделано для тог что бы тот кто не прошел тест хотя бы не промахнулся по кнопке ?

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