«Делимобиль» начал тестировать водителей в Москве на трезвость в ночное время Материал редакции
Задания перед бронированием позволят определить уровень концентрации и скорость реакции пользователя.
Месяц назад компания запустила пилотный проект во всех городах присутствия, кроме Москвы. Региональные тесты помогли скорректировать алгоритм, теперь его распространили на Москву, сообщили TJ в компании.
Эксперимент в Москве продлится несколько недель. Тест перед бронированием автомобиля нужно будет проходить с 23:00 до 5:00, так как в это время более высок риск того, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. Пользователям придётся пройти викторину или опрос с различными вариантами заданий, по которым надо подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость.
Если пользователь не достигнет пороговых значений, ему предложат отказаться от бронирования или пройти авторизацию через видеоселфи.
После тестового периода в Москве компания проанализирует полученные данные и разработает альтернативные меры в случае непрохождения водителем теста. Результаты теста также могут включить в рейтинг водителей, который «Делимобиль» анонсировал 19 октября.
я и трезвый не понимаю что в тесте на скриншоте надо делать
на первом скрине инструкция
Это надо в дверной замок дунуть что ли? Так и в дурку забрать могут.
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даешь подышать трезвому нонейму
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уезжаешь в говнину бухим
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профит
Для избежания такой практики, например, в Швеции частенько операторы систем алкозамков рандомно могут затребовать прислать фото или видео твоего выдоха.
так в салоне камеры ж
Взяла и все обломала.
Да и вряд-ли он приживется. Придется где-то сменный насадки хранить, да и с ними не очень гигиенично будет. А если ещё про короновирус начать говорить то вообще ещё не скоро появится.
Да что все на этом рту помешались вот..
Почему нельзя придумать, чтоб нормально вставить алкотестер в анус!
А если наркотики?
Это очень дорого. Тесты дешевле.
Я теперь хочу выпить и пройти эти тесты
Я лет 7 назад пробовал на айфоне приложения типа stop drunk dial, там похожая схема работы была, только надо было решать математические примеры для разблокировки телефона, типа 15647+24*32-17. Даже бухим в щи проходил, так что можешь даже не пробовать - неэффективно.
Загадки и задачи по пьяне решаются легко, но задания на реакцию в теории могут сработать
А, там и такое есть. Я по традиции сначала коммент написал, а статью не читал, конечно же.
Хахах я бухим только лучше код пишу, а тут какие то квадратики
А выделение цветом " все равно поеду", сделано для тог что бы тот кто не прошел тест хотя бы не промахнулся по кнопке ?