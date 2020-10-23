Полицейские не обратили бы внимания на наркокурьера, но в итоге он получил условный срок.

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Наркокурьер в Ирландии рассказал полиции о пропаже сумки, умолчав, что в ней находился кокаин. Когда сумку нашли, полицейские попросили открыть её и обнаружили наркотики на сумму около 40 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей), сообщает Irish Examiner.

О произошедшем стало известно во время суда над 20-летним Даренном Барнуэллом. Весной 2018 года он приехал на поезде в Корк из Дублина, чтобы передать кокаин покупателю, но возле вокзала обнаружил, что забыл где-то сумку с наркотиками, и стал искать её.

Барнуэлл предположил, что сумка осталась в поезде, и попросил охранников на станции пустить его обратно, но получил отказ. После спора с ними, пишет Irish Times, курьер сообщил о пропаже в полицию. Затем он подумал, что мог оставить кокаин в супермаркете, куда зашёл после поезда, и вернулся туда.

К тому моменту персонал магазина обнаружил пропажу. Барнуэлл забрал сумку, но его остановила полиция, которая тоже её искала. Как утверждает судья, всё это время молодой человек вёл себя растерянно, чем и привлёк внимание полицейских.