Житель Ирландии потерял сумку с кокаином и заявил о её пропаже в полицию. Он не думал, что её попросят открыть Материал редакции
Полицейские не обратили бы внимания на наркокурьера, но в итоге он получил условный срок.
Наркокурьер в Ирландии рассказал полиции о пропаже сумки, умолчав, что в ней находился кокаин. Когда сумку нашли, полицейские попросили открыть её и обнаружили наркотики на сумму около 40 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей), сообщает Irish Examiner.
О произошедшем стало известно во время суда над 20-летним Даренном Барнуэллом. Весной 2018 года он приехал на поезде в Корк из Дублина, чтобы передать кокаин покупателю, но возле вокзала обнаружил, что забыл где-то сумку с наркотиками, и стал искать её.
Барнуэлл предположил, что сумка осталась в поезде, и попросил охранников на станции пустить его обратно, но получил отказ. После спора с ними, пишет Irish Times, курьер сообщил о пропаже в полицию. Затем он подумал, что мог оставить кокаин в супермаркете, куда зашёл после поезда, и вернулся туда.
К тому моменту персонал магазина обнаружил пропажу. Барнуэлл забрал сумку, но его остановила полиция, которая тоже её искала. Как утверждает судья, всё это время молодой человек вёл себя растерянно, чем и привлёк внимание полицейских.
Когда Барнуэлла попросили показать содержимое сумки, он признался в перевозке наркотиков. Как стало известно позднее, полиция не следила за курьером и не знала о его незаконной деятельности. Судья назвал случай «исключительным» и не приговорил Барнуэлла к реальному сроку из-за сотрудничества со следствием, назначив ему четыре года условно.
Ну, с другой стороны, а что ему оставалось делать? Товар не доставил, сумку проебал, на ней остались отпечатки, да и камеры наверняка его зафиксировали везде с этой сумкой. Если бы просто ушёл, его бы нашли скорее всего позже. Так хоть какой-то шанс был вернуть сумку без палева.
Так суть в том, что он попросту забыл ее в супермаркете. Но очканул, и побежал в поезд, потом в полицию. А стоило всего лишь в супермаркет зайти
Это да, постфактум это конечно очевидным кажется. Но вспомни свои мысли, когда ты потерял рюкзак/кошелёк/телефон или ещё что-то. Сразу думаешь "бля бля бля где я последний раз его видел?" и перебираешь. Хз почему его на поезде переклинило.
Может он уже ушёл далеко от супермаркета и решил, что из двух вариантов лучше в поезд бежать, пока тот не ушёл (хз мож конечная станция была). Когда осознаёшь, что ты влетел на 40к евро, то будешь как на измене и ещё не так тупить начнёшь :D
Да потому что объебанный был с перебором, господи)
Типа как в детстве с хлебом, пока из пекарни домой донесёшь, со всех углов понадкусаешь? :D Ну хз, не думаю, что заказчик будет также снисходителен, как и мама :D
Зачем же из этой партии? Он получал со скидкой от поставщика, и «перекусил» перед дальней дорогой. И пошел себе, насвистывая, на поезд. Чух-чух, туту!) Не удивлюсь, если и в туалете поезда еще дозаправился, забавник эдакий
40 тыс евро? Никогда не расплатился? Курьер у наркобарыг? Брось. Может, продал бы машину, и пару месяцев поработал бы бесплатно, это да. Но не так, чтоб прям пиздец-пиздец.
Думаю, после такого косяка никто бы не выдал ему новую партию наркоты.
Никто ему не выдаст новую партию из-за сотрудничества со следствием) Я так понимаю, все, больше некому выдавать ему партии
С этим-то понятно, вот только зачем при наличии у себя сумки с наркотой заходить в супермаркет и оставлять её там в камере хранения (ну или как он ещё мог её там потерять)?
премию дарвина этому господину
Совместный торшер
Для этого нужно защитить генофонд человечества от своих потомков
Сумка кокаина на 40 тыщ евро. А зачем он спичечный коробок с кокаином в сумку положил?
Ты явно не в курсе расценок)
Ну извините, я не такой знаток кокаина как вы.
Да ничего, нечем гордиться. И штука переоцененная. Выспись, пожри, проснись бодрым в солнечный день, включи любимую бодрую музыку — вот тебе и оно.
А кокаин вернули?
Судя по тому, что он сотрудничал со следствием — возможно. Дело было в 2018, всплыло только сейчас. Похоже, всех за жопу уже взяли, до кого смогли дотянуться
Уральский корабль
или что там были грязные труселя, а какой-то злодей их подменил на кокс
@Алексей Боржонов там в тексте ошибка. Ему щас 20 лет ( https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/man-who-loses-bag-with-40-000-of-cocaine-rings-garda%C3%AD-to-report-it-missing-1.4389217 ), а на момент взятия его за жопу, оказывается, было вообще 18. Он совсем юный распездол был, получается
И у него не было сумки. Это был БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ))) ахаха))) И полиция ничего не искала (хотя он и репортнул, что потерял свой пакет), а этот тип попросту очканул. Полиция его остановила, ибо он запаниковал, и заглянула в пакет. Кто вообще так переводит, автор, ну ты че?)
И он не сотрудничал со следствием. Да это вообще две разные истории, и оригинал интереснее!! Короче, 18-летний чел поехал на электричке с бумажным пакетом с кокаином в Cork city. Приехал, сошел с поезда, потупил и понял, что пакета нет. И тут он испугался. Побежал к станции обратно, посрался с охраной, пытаясь узнать, гдеблядьмойпакет. Потом позвонил в полицию, и сказал, что у него пропал пакет. Потом вспомнил, что заходил в магаз неподалеку, на MacCurtain Street (откуда взялся супермаркет?!). Там ему отдали пакет, который обнаружили работающие в магазине люди, которые в пакет не заглянули. Выходит он из магаза этого, и тут на выходе его принимает полиция. Ибо он, похоже, выглядел дико)) Они заглянули в пакет — а там, опа, кокоса на 40 тыс евро. Такая вот история
Да нет же, ему щас 20, а было это 2 года назад
Когда Барнуэлла попросили показать содержимое сумки, он признался в перевозке наркотиков. Как стало известно позднее, полиция не следила за курьером и не знала о его незаконной деятельности.
Мораль: учите свои права и шлите полицейских нах (вежливо)
Не представляю, насколько рфные "правоохранители" потирают ручки от потенциальных погонов и одновременно плачут.
Даррен, заезжай в рф!((