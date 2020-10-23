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Алексей Боржонов
4273

Житель Ирландии потерял сумку с кокаином и заявил о её пропаже в полицию. Он не думал, что её попросят открыть Материал редакции

Полицейские не обратили бы внимания на наркокурьера, но в итоге он получил условный срок.

44 комментария
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Наркокурьер в Ирландии рассказал полиции о пропаже сумки, умолчав, что в ней находился кокаин. Когда сумку нашли, полицейские попросили открыть её и обнаружили наркотики на сумму около 40 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей), сообщает Irish Examiner.

О произошедшем стало известно во время суда над 20-летним Даренном Барнуэллом. Весной 2018 года он приехал на поезде в Корк из Дублина, чтобы передать кокаин покупателю, но возле вокзала обнаружил, что забыл где-то сумку с наркотиками, и стал искать её.

Барнуэлл предположил, что сумка осталась в поезде, и попросил охранников на станции пустить его обратно, но получил отказ. После спора с ними, пишет Irish Times, курьер сообщил о пропаже в полицию. Затем он подумал, что мог оставить кокаин в супермаркете, куда зашёл после поезда, и вернулся туда.

К тому моменту персонал магазина обнаружил пропажу. Барнуэлл забрал сумку, но его остановила полиция, которая тоже её искала. Как утверждает судья, всё это время молодой человек вёл себя растерянно, чем и привлёк внимание полицейских.

Когда Барнуэлла попросили показать содержимое сумки, он признался в перевозке наркотиков. Как стало известно позднее, полиция не следила за курьером и не знала о его незаконной деятельности. Судья назвал случай «исключительным» и не приговорил Барнуэлла к реальному сроку из-за сотрудничества со следствием, назначив ему четыре года условно.

#новости #наркотики

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44 комментария
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Alexander Sol.

12

Ну, с другой стороны, а что ему оставалось делать? Товар не доставил, сумку проебал, на ней остались отпечатки, да и камеры наверняка его зафиксировали везде с этой сумкой. Если бы просто ушёл, его бы нашли скорее всего позже. Так хоть какой-то шанс был вернуть сумку без палева.

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Blahblah Pooh

Alexander
1

Так суть в том, что он попросту забыл ее в супермаркете. Но очканул, и побежал в поезд, потом в полицию. А стоило всего лишь в супермаркет зайти

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Alexander Sol.

Blahblah
2

Это да, постфактум это конечно очевидным кажется. Но вспомни свои мысли, когда ты потерял рюкзак/кошелёк/телефон или ещё что-то. Сразу думаешь "бля бля бля где я последний раз его видел?" и перебираешь. Хз почему его на поезде переклинило.

Может он уже ушёл далеко от супермаркета и решил, что из двух вариантов лучше в поезд бежать, пока тот не ушёл (хз мож конечная станция была). Когда осознаёшь, что ты влетел на 40к евро, то будешь как на измене и ещё не так тупить начнёшь :D

Ответить

Blahblah Pooh

Alexander
0

Да потому что объебанный был с перебором, господи)

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Alexander Sol.

Blahblah
2

Типа как в детстве с хлебом, пока из пекарни домой донесёшь, со всех углов понадкусаешь? :D Ну хз, не думаю, что заказчик будет также снисходителен, как и мама :D

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Blahblah Pooh

Alexand…
0

Зачем же из этой партии? Он получал со скидкой от поставщика, и «перекусил» перед дальней дорогой. И пошел себе, насвистывая, на поезд. Чух-чух, туту!) Не удивлюсь, если и в туалете поезда еще дозаправился, забавник эдакий

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Алексей Боржонов

Alexander
0

+ с заказчиками не расплатился бы никогда

Ответить

Blahblah Pooh

Алексей
0

40 тыс евро? Никогда не расплатился? Курьер у наркобарыг? Брось. Может, продал бы машину, и пару месяцев поработал бы бесплатно, это да. Но не так, чтоб прям пиздец-пиздец.

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Романелло Кивогенс

Blahblah
1

Думаю, после такого косяка никто бы не выдал ему новую партию наркоты.

Ответить

Blahblah Pooh

Романелло
0

Никто ему не выдаст новую партию из-за сотрудничества со следствием) Я так понимаю, все, больше некому выдавать ему партии

Ответить

Романелло Кивогенс

Alexander
0

С этим-то понятно, вот только зачем при наличии у себя сумки с наркотой заходить в супермаркет и оставлять её там в камере хранения (ну или как он ещё мог её там потерять)?

Ответить

Пипидастр

6

премию дарвина этому господину

Ответить

Совместный торшер

Пипидастр
1

Для этого нужно защитить генофонд человечества от своих потомков

Ответить

Игорь Янович

0

Сумка кокаина на 40 тыщ евро. А зачем он спичечный коробок с кокаином в сумку положил?

Ответить

Blahblah Pooh

Игорь
6

Ты явно не в курсе расценок)

Ответить

Игорь Янович

Blahblah
1

Ну извините, я не такой знаток кокаина как вы.

Ответить

Blahblah Pooh

Игорь
4

Да ничего, нечем гордиться. И штука переоцененная. Выспись, пожри, проснись бодрым в солнечный день, включи любимую бодрую музыку — вот тебе и оно. 

Ответить

Вова А.

Blahblah
0
Сколько стоят наркотики и где в России больше…
Употребление перечисленных ниже веществ запрещено в России и может нанести непоправимый вред…
varlamov.ru
Ответить

Blahblah Pooh

Вова
0

Варламов совсем охуел) нормальная у него аналитика )

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

А кокаин вернули? 

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
0

Судя по тому, что он сотрудничал со следствием — возможно. Дело было в 2018, всплыло только сейчас. Похоже, всех за жопу уже взяли, до кого смогли дотянуться

Ответить

Заслуженный Валера

1
Ответить

badResistor

Заслуженный
2

Смеется над размером партии кокаина)

Ответить

Организационный паркур

1

Почему он переобулся и не сказал, что сумка не его.

Ответить

Уральский корабль

Организационный
1

или что там были грязные труселя, а какой-то злодей их подменил на кокс

Ответить

Blahblah Pooh

1

@Алексей Боржонов там в тексте ошибка. Ему щас 20 лет ( https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/man-who-loses-bag-with-40-000-of-cocaine-rings-garda%C3%AD-to-report-it-missing-1.4389217 ), а на момент взятия его за жопу, оказывается, было вообще 18. Он совсем юный распездол был, получается

Man who loses bag with €40,000 of cocaine rings…
‘An unusual crime’: Judge sentences the 20-year-old to four years, suspended in its entirety with…
www.irishtimes.com
Ответить

Blahblah Pooh

Blahblah
1

И у него не было сумки. Это был БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ))) ахаха))) И полиция ничего не искала (хотя он и репортнул, что потерял свой пакет), а этот тип попросту очканул. Полиция его остановила, ибо он запаниковал, и заглянула в пакет. Кто вообще так переводит, автор, ну ты че?)

Ответить

Blahblah Pooh

Blahblah
0

И он не сотрудничал со следствием. Да это вообще две разные истории, и оригинал интереснее!! Короче, 18-летний чел поехал на электричке с бумажным пакетом с кокаином в Cork city. Приехал, сошел с поезда, потупил и понял, что пакета нет. И тут он испугался. Побежал к станции обратно, посрался с охраной, пытаясь узнать, гдеблядьмойпакет. Потом позвонил в полицию, и сказал, что у него пропал пакет. Потом вспомнил, что заходил в магаз неподалеку, на MacCurtain Street (откуда взялся супермаркет?!). Там ему отдали пакет, который обнаружили работающие в магазине люди, которые в пакет не заглянули. Выходит он из магаза этого, и тут на выходе его принимает полиция. Ибо он, похоже, выглядел дико)) Они заглянули в пакет — а там, опа, кокоса на 40 тыс евро. Такая вот история

Ответить

Алексей Боржонов

Blahblah
–1

Когда его взяли было 20 лет, сейчас 22

Ответить

Blahblah Pooh

Алексей
1

Да нет же, ему щас 20, а было это 2 года назад

Ответить

Алексей Боржонов

Blahblah
0

здесь 22. У Irish Times, как я понял, речь о том, что 20-летний Даррен Барнуэлл приехал тогда на поезде

https://www.irishexaminer.com/news/courtandcrime/arid-40069520.html

Ответить

Blahblah Pooh

Алексей
1

Не, все же 20: 
https://www.thesun.ie/news/6056600/drugs-courier-lost-bag-cocaine-reported-missing-gardai/
https://districtmagazine.ie/news/man-loses-e40000-worth-of-cocaine-and-calls-gardai-to-report-it-missing/

Ответить

Blahblah Pooh

1

Да он объебанный был)

Ответить

the art of гепард

1
Ответить

Dead Horse

1
Ответить

Valeria Makarova

1

– Ты знаешь этого мудака, Эрл?

Ответить

Годовой кот

0

Какой умный курьер.

Ответить

Ваша Закладко

Годовой
0

почти пришел к успеху

Ответить

кум кумич

0
Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

0

Когда Барнуэлла попросили показать содержимое сумки, он признался в перевозке наркотиков. Как стало известно позднее, полиция не следила за курьером и не знала о его незаконной деятельности.

Мораль: учите свои права и шлите полицейских нах (вежливо)

Ответить

Руслан Астратов

0

Ебать ты лох.jpg

Ответить

Ледяной холод

0

Условка, охуеть. У нас бы на пж отъехал.

Ответить

Любовь Черепанова

0

Действительно, а зачем думать то?)))

Ответить

Andvart

0

Не представляю, насколько рфные "правоохранители" потирают ручки от потенциальных погонов и одновременно плачут.
Даррен, заезжай в рф!((

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