Студентка во Франции получила условный срок за комментарий, в котором назвала «заслуженной» смерть учителя в Париже Материал редакции
Местные власти ужесточили слежку за соцсетями после обезглавливания преподавателя.
19-летнюю студентку из французского Безансона приговорили к четырём месяцам условно по делу об оправдании терроризма, сообщает L'Est Republican. Девушка написала в фейсбуке, что смерть преподавателя Самюэля Пати, обезглавленного в пригороде Парижа, была «заслуженной».
Её комментарий появился под постом L'Est Republican, где говорилось об общенациональном митинге 18 октября в память об убитом. Девушка ответила пользователям, которые возмутились из-за убийства и поддержали близких погибшего. О её комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, которая отслеживает незаконный контент во французском сегменте сети.
Через несколько дней девушку задержали и допросили. На суде она заявила, что на тот момент не знала о произошедшем, и извинилась за комментарий. По её словам, она сама удалила его, когда «поняла свою ошибку».
Полиция проверила компьютер и смартфон девушки и не нашла связей с террористическими организациями. Прокурор запросил 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, заявив: «Я всё ещё хочу верить, что это был момент безумия». Однако суд вынес более мягкий приговор — четыре месяца условно и обязательство пройти курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях французского общества и его обязанностях.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал активнее бороться с проявлениями ненависти в интернете. По его словам, за неделю после убийства Пати Pharos зафиксировала 1279 обращений о незаконном контенте, 27 человек арестованы.
Самюэля Пати обезглавили 16 октября после того, как на лекции о свободе слова он показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда».
во франции штрафуют за комментарий в интернете
Это другое?
Да, если бы она жила в России ей бы 8 лет строгача дали.
То есть все лайкающие поддерживают наказание за комментарии в интернете, только не такие суровые? Давайте проясним. @Александра Хотимченко твое мнение?
Ебанулся, что ли, неадекватных вызывать? Тут и без неё щас ад начнётся.
Ну это я ещё @badkid @Марк Туллий @solawind не звал!
я за свободу слова
азазазза тупые трамписты как вас охуенно нагнул твиттер ахаха)))
твоя первая реакция прямо в момент когда это всё разворачивалось и тебе ещё не прислали свежую методичку.
Как твою сраку раздраконило от одного только тэга. Так и запишем.
Её особо и не наказали. Просто дали условный срок, чтоб "под наблюдением была" и курсы какие-то для вправки мозгов. Так, что я бы не назвал это "поддержкой наказания за комментарии".
Попробуй с условкой найди нормальную работу, кредит получи и т.п.
Годовой кот
Ну я же не виноват, что она что-то в поддержку терроризма сказала. Теперь будет знать, что терроризм это плохо.
p.s. Надеюсь с это в обратную сторону не сработает.
p.s.2 Не знаю были бы штраф+курсы лучше в этом случае.
Лично от меня: я считаю, что тех кто оправдывает терроризм надо наказывать. И мне обсалютно насрать как она будет жить дальше.
Как же я люблю такие выверты
Ну я такой. Меня не волнует судьба тех кто оправдывает терроризм, даже если она потом в суде что-то сказала в свое оправдание. Ладно про власть что-то говорила, так как власть не всегда делает все для народа. Но вот терроризм...
Наивненький котик.
Что ты хочешь этим сказать?
Даешь укусить пальчик, потом будешь удивляться что откусили руку.
Хорошо, что тебя не было на тж, когда инцел из Видного расстреливал фсбшников в районе Лубянки. Там больше половины комментаторов оправдывали этот террористический акт, сейчас бы уже заехали на восьмеру.
Сука, да блядь на треху за оправдание! Ты хоть учи законы, за которые присядешь!!)
Ну что ты ужас наводишь. Всего-то 5 лет максимум.
Годовой кот
Это я сделал отсылку на наше правосудуие. Где наказания за проступки немного не доработали. Вроде смотришь чел распылил кому-то в лицо баллончик, а его на 8 лет посадили(если не ошибаюсь), а пьянице за убитого человека дали столько же. Видишь несправедливость?
Да ему 8 дали за сопротивление. А ты не сопротивляйся. Она ж не сопротивляется, видишь?
Ничего бы ей не было, если учитель, конечно, не преподавал бы в академии ФСБ.
В России тоже так делают.
у них репортят, у нас доносят.
Наша тоталитарная машина, их гражданское общество
Этот комментарий можно много куда вставлять, хорошо сказано.
Лол, написал его в личке по другому поводу неделю назад, сейчас скопировал
Разверни пожалуйста извилину и ещё раз подумай над ответом.
Полиция не выискивала ее комментарии
Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал усилить мониторинг соцсетей
ЫЫ))) Нравится, когда тебя ебут только на полхуя, а не на целый?))
Коренной цветок
В Европе могут ещё и посадить, за одобрение насилия.
А если ты про однополую любовь будешь писать, рисунки голых жоп выкладывать, про марихуану песни и стихи сочинять, то тебе только лайков накидают.
да
Развернёшь свое мнение, пирожочек?
Разверну, кукусик. Видишь ли, в чем дело, по сути своей российское государство - рудиментарный атавизм тоталитарного государства, структурно переродившегося в автономно действующую структурную бюрократию. Внутри этой структуры существуют самодостаточные и замкнутые сами на себя подразделения, которые в большей или меньшей степени имитируют воспроизводство своих формальных функций, а на деле поголовно заняты увеличением влияния своего подразделения и увеличением состояния его иерархического руководства. У этой системы есть очевидные плюсы: открытость и готовность к кооптации новых членов (надо только принимать правила игры), и также есть очевидные минусы: ригидность и неспособность к обратной связи в силу замкнутости, а также принятие решений исходя только из своей внутренней рациональности и целесообразности.
Если же ты, отказываясь принимать во внимание очевидные отличия принципов работы российского государства от приблизительно любой модели либеральной представительной демократии, судишь только по внешней схожести событий, причем не всех событий в принципе, а произвольно выбирая те, которые соотносятся с твоими личными соображениями, то в таком случае ты впадаешь в состояние, известное, как когнитивное искажение.
Понятно, но видишь ли, в чем дело, по сути своей французское государство - рудиментарный атавизм пятой республики, структурно переродившейся в автономно действующую структурную бюрократию. Внутри этой структуры существуют самодостаточные и замкнутые сами на себя подразделения, которые в большей или меньшей степени имитируют воспроизводство своих формальных функций, а на деле поголовно заняты увеличением влияния своего подразделения и увеличением состояния его иерархического руководства. У этой системы есть очевидные плюсы: открытость и готовность к кооптации новых членов (надо только принимать правила игры), и также есть очевидные минусы: ригидность и неспособность к обратной связи в силу замкнутости, а также принятие решений исходя только из своей внутренней рациональности и целесообразности.
Ну, честно говоря, и так было очевидно, что в твоей голове собственных мыслей никогда не водилось, но я рад тому, что ты это лишний раз подтвердил
Тот момент когда сломался и обиделся на свою собственную копипасту...
ну что ты, кукусик, обижаться на тебя, это как обижаться на собаку, которая гадит посреди тротуара. Животное симпатичное, сообразительное и не виновато в том, что его плохо выдрессировали.
Приятно знать, что ты относишься ко мне как к лучшим и самым чистым существам на всей планете!
Можно национальность студентки?
Щас Arab Lives Matter начнётся)
Есть видео, где она проходит пробы на роль Жасмин?
Уральский корабль
Экая у тебя бедная фантазия, однако)
Ты че это мои коменты воруешь, собака?)
бля что за кал
нахрена нужен интернет тогда
если в нем нельзя говорить то что хочешь сказать
бред какой то
Фантазию тоже нужно чем-то подкармливать
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Это бот. Нас развели(
бля что за кал
нахрена нужен интернет тогда
если в нем нельзя говорить то что хочешь сказать
бред какой то
мало ли что я говорю
вы смотрите что я делаю а не говорю
что тут блять такого недоступного
Ну потому что в интернете полно ведомых людей. Вот я тебя убежу, что ты закомплексованная слабая личность — ты будешь пол-вечера вздыхать. А кто-то возьмет и убедит, что во всем виноваты круассаны. И ты пойдешь их взрывать. Кому это надо?
Трудно себе представить общество более двуличное и мерзотное, чем французское сейчас.
Экая у тебя бедная фантазия, однако)
Так, а ну-ка, есть тут граждане Франции на ТЖ? Щас на вас всех будем заявы писать!) Развели тут оплот свободомыслия!
Она в плену у своего мужчины мусульманина
мужчины мусульманина
Тавтология
Есть и женщины
Они не в счет
Это сексизм
Такова Европа.
Карикатуры "Чарли" на мусульман - это "фильтр".
А вот обида на эти карикатуры - угроза.
Хотя тут уже другой случай.
И, да, свобода слова то есть, но найти "единомышленников",
во Франции не прочь. Да, через соцсети, не "за руку" c улицы.