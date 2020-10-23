Местные власти ужесточили слежку за соцсетями после обезглавливания преподавателя.

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19-летнюю студентку из французского Безансона приговорили к четырём месяцам условно по делу об оправдании терроризма, сообщает L'Est Republican. Девушка написала в фейсбуке, что смерть преподавателя Самюэля Пати, обезглавленного в пригороде Парижа, была «заслуженной».

Её комментарий появился под постом L'Est Republican, где говорилось об общенациональном митинге 18 октября в память об убитом. Девушка ответила пользователям, которые возмутились из-за убийства и поддержали близких погибшего. О её комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, которая отслеживает незаконный контент во французском сегменте сети.

Через несколько дней девушку задержали и допросили. На суде она заявила, что на тот момент не знала о произошедшем, и извинилась за комментарий. По её словам, она сама удалила его, когда «поняла свою ошибку».

Полиция проверила компьютер и смартфон девушки и не нашла связей с террористическими организациями. Прокурор запросил 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, заявив: «Я всё ещё хочу верить, что это был момент безумия». Однако суд вынес более мягкий приговор — четыре месяца условно и обязательство пройти курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях французского общества и его обязанностях.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал активнее бороться с проявлениями ненависти в интернете. По его словам, за неделю после убийства Пати Pharos зафиксировала 1279 обращений о незаконном контенте, 27 человек арестованы.