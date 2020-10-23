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Алексей Боржонов
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Студентка во Франции получила условный срок за комментарий, в котором назвала «заслуженной» смерть учителя в Париже Материал редакции

Местные власти ужесточили слежку за соцсетями после обезглавливания преподавателя.

96 комментариев
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19-летнюю студентку из французского Безансона приговорили к четырём месяцам условно по делу об оправдании терроризма, сообщает L'Est Republican. Девушка написала в фейсбуке, что смерть преподавателя Самюэля Пати, обезглавленного в пригороде Парижа, была «заслуженной».

Её комментарий появился под постом L'Est Republican, где говорилось об общенациональном митинге 18 октября в память об убитом. Девушка ответила пользователям, которые возмутились из-за убийства и поддержали близких погибшего. О её комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, которая отслеживает незаконный контент во французском сегменте сети.

Через несколько дней девушку задержали и допросили. На суде она заявила, что на тот момент не знала о произошедшем, и извинилась за комментарий. По её словам, она сама удалила его, когда «поняла свою ошибку».

Полиция проверила компьютер и смартфон девушки и не нашла связей с террористическими организациями. Прокурор запросил 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, заявив: «Я всё ещё хочу верить, что это был момент безумия». Однако суд вынес более мягкий приговор — четыре месяца условно и обязательство пройти курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях французского общества и его обязанностях.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал активнее бороться с проявлениями ненависти в интернете. По его словам, за неделю после убийства Пати Pharos зафиксировала 1279 обращений о незаконном контенте, 27 человек арестованы.

Самюэля Пати обезглавили 16 октября после того, как на лекции о свободе слова он показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

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#новости #терактподпарижем #франция #соцсети

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96 комментариев
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Сергей Васильев

18

во франции штрафуют за комментарий в интернете

Это другое?

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Годовой кот

Сергей
31

Да, если бы она жила в России ей бы 8 лет строгача дали.

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Сергей Васильев

Годовой
6

То есть все лайкающие поддерживают наказание за комментарии в интернете, только не такие суровые? Давайте проясним. @Александра Хотимченко твое мнение?

Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
9

Ебанулся, что ли, неадекватных вызывать? Тут и без неё щас ад начнётся.

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
6

Ну это я ещё @badkid @Марк Туллий @solawind не звал!

Ответить

solawind

Сергей
0

Нахуя ты меня тегаешь? Я всегда писал что за свободу слова, можешь изучить хоть все мои тысячу постов и убедится. Сам придумал что-то, сам меня обвинил, сам сделал вид что победил, все как обычно у дураков.

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Сергей Васильев

solawind
2

я за свободу слова

азазазза тупые трамписты как вас охуенно нагнул твиттер ахаха)))

Ответить

solawind

Сергей
0

Я как раз там писал что решение твитера не удалять твиты, а вешать на них ссылку с фактами правильное. Ты какой-то совсем дурачок.

Ответить

Сергей Васильев

solawind
–3

твоя первая реакция прямо в момент когда это всё разворачивалось и тебе ещё не прислали свежую методичку.

Ответить

solawind

Сергей
0

это описание происходящих событий, я здесь не выражаю ни поддержки ни осуждения твиттера. Хотя от кого логики было ждать. Ищи дальше, найдешь где я конкретно писал что решение твиттера не удалять твиты даже с фейками верное.

Ответить

Alexey Snooker

solawind
0

Как твою сраку раздраконило от одного только тэга. Так и запишем.

Ответить

Годовой кот

Сергей
0

Её особо и не наказали. Просто дали условный срок, чтоб "под наблюдением была" и курсы какие-то для вправки мозгов. Так, что я бы не назвал это "поддержкой наказания за комментарии".

Ответить

Dmitry Yashin

Годовой
2

Попробуй с условкой найди нормальную работу, кредит получи и т.п.

Ответить

Годовой кот

Dmitry
2

Ну я же не виноват, что она что-то в поддержку терроризма сказала. Теперь будет знать, что терроризм это плохо.

p.s. Надеюсь с это в обратную сторону не сработает.

p.s.2 Не знаю были бы штраф+курсы лучше в этом случае.

Лично от меня: я считаю, что тех кто оправдывает терроризм надо наказывать. И мне обсалютно насрать как она будет жить дальше.

Ответить

Сергей Васильев

Годовой
–2

Как же я люблю такие выверты

Ответить

Годовой кот

Сергей
0

Ну я такой. Меня не волнует судьба тех кто оправдывает терроризм, даже если она потом в суде что-то сказала в свое оправдание. Ладно про власть что-то говорила, так как власть не всегда делает все для народа. Но вот терроризм...

Ответить

Сергей Васильев

Годовой
–2

Наивненький котик.

Ответить

Котик Ботик

Сергей
3
Ответить

Годовой кот

Сергей
0

Что ты хочешь этим сказать?

Ответить

Сергей Васильев

Годовой
–2

Даешь укусить пальчик, потом будешь удивляться что откусили руку.

Ответить

Сергей Раков

Годовой
0

Хорошо, что тебя не было на тж, когда инцел из Видного расстреливал фсбшников в районе Лубянки. Там больше половины комментаторов оправдывали этот террористический акт, сейчас бы уже заехали на восьмеру.

Ответить

Blahblah Pooh

Сергей
0

Сука, да блядь на треху за оправдание! Ты хоть учи законы, за которые присядешь!!)

Ответить

Blahblah Pooh

Годовой
1

Ну что ты ужас наводишь. Всего-то 5 лет максимум. 

Ответить

Годовой кот

Blahblah
0

Это я сделал отсылку на наше правосудуие. Где наказания за проступки немного не доработали. Вроде смотришь чел распылил кому-то в лицо баллончик, а его на 8 лет посадили(если не ошибаюсь), а пьянице за убитого человека дали столько же. Видишь несправедливость?

Ответить

Blahblah Pooh

Годовой
0

Да ему 8 дали за сопротивление. А ты не сопротивляйся. Она ж не сопротивляется, видишь?

Ответить

Романелло Кивогенс

Годовой
0

Ничего бы ей не было, если учитель, конечно, не преподавал бы в академии ФСБ.

Ответить

Андрей Рядькин

Годовой
–1

Вроде на 5 уехал мужчина пару дней назад

Ответить

Рыжий

Сергей
6

Как ни странно - да. Полиция не выискивала ее комментарии, ее тупо зарепортили (настучали, если так понятнее) другие юзеры. А не полиция нашла ее коммент 8летней давности и не завела на нее оправдание нацизма

Ответить

Сергей Васильев

Рыжий
4

В России тоже так делают.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Сергей
3

у них репортят, у нас доносят. 

Ответить

Марк Варламов

Zeynal
15

Наша тоталитарная машина, их гражданское общество

Ответить

Сергей Васильев

Марк
1

Этот комментарий можно много куда вставлять, хорошо  сказано.

Ответить

Марк Варламов

Сергей
0

Лол, написал его в личке по другому поводу неделю назад, сейчас скопировал

Ответить

Уральский

Сергей
0
Ответить

Сергей Васильев

Zeynal
4

ОХ УЖ ЭТОТ СЛАДКИЙ ЗАПАХ ХРУСТЯЩЕГО ФРАНЦУЗСКОГО РЕПОРТА!

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Ну тогда все норм, че ты

Ответить

Сергей Васильев

Рыжий
2

Разверни пожалуйста извилину и ещё раз подумай над ответом.

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Оближи мой палец указательный

Ответить

Сергей Васильев

Рыжий
2

либерал попался на симпатиях к террору и медленно сползает... даром что рыжий

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Думаешь среди евреев не бывает террористов?

Ответить

Марк Варламов

Рыжий
2

Полиция не выискивала ее комментарии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал усилить мониторинг соцсетей

Ответить

Dmitry Yashin

Рыжий
1

ЫЫ))) Нравится, когда тебя ебут только на полхуя, а не на целый?))

Ответить

Рыжий

Dmitry
0

 когда тебя ебут только на полхуя, а не на целый?))

Написал человек, живущий в государстве. Все равно что свинья, сидя в луже, будет орать другим свиньям какие они грязные

Ответить

Dmitry Yashin

Рыжий
0

Ну ты же орёшь)))

Ответить

Коренной цветок

Сергей
2

В Европе могут ещё и посадить, за одобрение насилия.
А если ты про однополую любовь будешь писать, рисунки голых жоп выкладывать, про марихуану песни и стихи сочинять, то тебе только лайков накидают. 

Ответить

Рыжий

Коренной
4

 про марихуану песни и стихи сочинять

Ответить

Коренной цветок

Рыжий
0

Пропаганда наркоты

Ответить

Рыжий

Коренной
1

Будешь писать заяву на Алегрову ?

Ответить

Коренной цветок

Рыжий
1

Только в отдел борьбы с говномузыкой

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

да

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Развернёшь свое мнение, пирожочек?

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

Разверну, кукусик. Видишь ли, в чем дело, по сути своей российское государство - рудиментарный атавизм тоталитарного государства, структурно переродившегося в автономно действующую структурную бюрократию. Внутри этой структуры существуют самодостаточные и замкнутые сами на себя подразделения, которые в большей или меньшей степени имитируют воспроизводство своих формальных функций, а на деле поголовно заняты увеличением влияния своего подразделения и увеличением состояния его иерархического руководства. У этой системы есть очевидные плюсы: открытость и готовность к кооптации новых членов (надо только принимать правила игры), и также есть очевидные минусы: ригидность и неспособность к обратной связи в силу замкнутости, а также принятие решений исходя только из своей внутренней рациональности и целесообразности.

Если же ты, отказываясь принимать во внимание очевидные отличия принципов работы российского государства от приблизительно любой модели либеральной представительной демократии, судишь только по внешней схожести событий, причем не всех событий в принципе, а произвольно выбирая те, которые соотносятся с твоими личными соображениями, то в таком случае ты впадаешь в состояние, известное, как когнитивное искажение.

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Понятно, но видишь ли, в чем дело, по сути своей французское государство - рудиментарный атавизм пятой республики, структурно переродившейся в автономно действующую структурную бюрократию. Внутри этой структуры существуют самодостаточные и замкнутые сами на себя подразделения, которые в большей или меньшей степени имитируют воспроизводство своих формальных функций, а на деле поголовно заняты увеличением влияния своего подразделения и увеличением состояния его иерархического руководства. У этой системы есть очевидные плюсы: открытость и готовность к кооптации новых членов (надо только принимать правила игры), и также есть очевидные минусы: ригидность и неспособность к обратной связи в силу замкнутости, а также принятие решений исходя только из своей внутренней рациональности и целесообразности.

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

Ну, честно говоря, и так было очевидно, что в твоей голове собственных мыслей никогда не водилось, но я рад тому, что ты это лишний раз подтвердил

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Тот момент когда сломался  и обиделся на свою собственную копипасту...

Ответить

Bad Mother

Сергей
–1

ну что ты, кукусик, обижаться на тебя, это как обижаться на собаку, которая гадит посреди тротуара. Животное симпатичное, сообразительное и не виновато в том, что его плохо выдрессировали.

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Приятно знать, что ты относишься ко мне как к лучшим и самым чистым существам на всей планете! 

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

Ну, я же не какой-то там леволиберальный американец

Ответить

робот-бёрдвотчер

Сергей
0

Нет, это тоже плохо.

Ответить

Марк Варламов

3

Можно национальность студентки?

Ответить

Dmitry Yashin

Марк
5

Щас Arab Lives Matter начнётся)

Ответить

Alexey Snooker

Dmitry
2
Ответить

Руслан Астратов

Alexey
1

Есть видео, где она проходит пробы на роль Жасмин? 

Ответить

Уральский корабль

Руслан
0

Экая у тебя бедная фантазия, однако)

Ответить

Blahblah Pooh

Уральск…
1

Ты че это мои коменты воруешь, собака?)

Ответить

Уральский

Blahblah
0

бля что за кал
нахрена нужен интернет тогда
если в нем нельзя говорить то что хочешь сказать
бред какой то 

Ответить

Руслан Астратов

Уральск…
0

Фантазию тоже нужно чем-то подкармливать
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Blahblah Pooh

Руслан
0

Это бот. Нас развели(

Ответить

Уральский

Blahblah
0

Да не может такого быть!!!

Ответить

Рыжий

Марк
4

Кстати да, почему в посте нет имени осужденной

Ответить

Alexey Snooker

Рыжий
0

Потому что это Франция

Ответить

конгруэ́нтный

4

бля что за кал 
нахрена нужен интернет тогда 
если в нем нельзя говорить то что хочешь сказать 
бред какой то 

мало ли что я говорю
вы смотрите что я делаю а не говорю 
что тут блять такого недоступного 

Ответить

Blahblah Pooh

конгруэ́нтный
0

Ну потому что в интернете полно ведомых людей. Вот я тебя убежу, что ты закомплексованная слабая личность — ты будешь пол-вечера вздыхать. А кто-то возьмет и убедит, что во всем виноваты круассаны. И ты пойдешь их взрывать. Кому это надо? 

Ответить

Mmmax

3

Лучше бы в вебкам пошла

Ответить

Годовой кот

Mmmax
0

А ты ее там искал?

Ответить

Годовой кот

2

Как я понял во Франции одни террористы. Страшно там жить.

*уехал жить во Францию*

Ответить

Dmitry Yashin

–5

Трудно себе представить общество более двуличное и мерзотное, чем французское сейчас.

Ответить

Blahblah Pooh

Dmitry
4

Экая у тебя бедная фантазия, однако)

Ответить

# realfiddy

Blahblah
0

@Шахтёр травля слабоумных 

Ответить

Сережа Иванов

1

Да не может такого быть!!!

Ответить

Blahblah Pooh

1

Так, а ну-ка, есть тут граждане Франции на ТЖ? Щас на вас всех будем заявы писать!) Развели тут оплот свободомыслия!

Ответить

Blahblah Pooh

1

Франция наносит ответный удар

Ответить

Zero-one-one

0

Она в плену у своего мужчины мусульманина

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
0

 мужчины мусульманина

Тавтология 

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
0

Есть и женщины 

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
0

Они не в счет

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
0

Это сексизм

Ответить

Рыжий

Zero-on…
0

Левак, фууу

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
1

Я трансниггер

Ответить

Рыжий

Zero-on…
0

Из далекого космоса?

Ответить

AZP

Рыжий
0

Они не люди

Ответить

Корпоративный фитиль

0

Почему мне показалось, что это студентка не местная, и приехала учиться и вести разгульную студенческую жизнь из какой-то другой страны.

Ответить

Denis Manchenko

0

Такова Европа.
Карикатуры "Чарли" на мусульман - это "фильтр".
А вот обида на эти карикатуры - угроза.

Хотя тут уже другой случай.

Ответить

Denis Manchenko

0

И, да, свобода слова то есть, но найти "единомышленников",
во Франции не прочь. Да, через соцсети, не "за руку" c улицы.

Ответить

Andrew Voronin

0

Имеет право на мнение.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

В Гейропке даже набрасывать нельзя. Вот это свобода

Ответить
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