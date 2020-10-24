У президента Польши Анджея Дуды нашли Covid-19 Материал редакции
Диагноз подтвердился после очередного теста на коронавирус SARS-CoV-2.
Президент Польши Анджей Дуда заразился Covid-19. Несмотря на положительный тест, пока глава государства чувствует себя хорошо и не находится на госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский в твиттере.
В октябре в Польше увеличилось количество заражений Covid-19. 23 октября в стране зафиксировали новый суточный рекорд — 13,6 тысяч заболевших за день. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 228,3 тысячи человек, а умерли — 4,1 тысяча человек по официальным данным властей.
При этом в октябре из-за роста заболеваемости в Польше разделили страну на красную и жёлтую зоны по степени интенсивности ограничений. 24 октября ограничения распространили всю страну, школы перевели на дистанционное обучение, а комендантческий час для детей в будние дни без родителей ограничили с 8 до 16:00.
Кафе и рестораны могут работать только на вынос, а жителям нельзя собираться в группы более чем из пяти человек. Власти также отменили новогодние гуляния в Варшаве, Познани, Гданьске и Гдыни.
Не жаль
Стоп, а чем он тебе не нравится?
Он никакой, по сути президент в Польше это Ярослав Качинский. Который уже почти 10 лет ведет "Путинизацию Польши" все эти законы что ЛГБТ это никто, аборты нельзя, налоги ебанутые, инфляция растёт вместе с ЗП и все это на плечах предпринимателей, выживайте как хотите. Фермеры наше все, у них нет налога на прибыль, нет фиксированной минимальной ставки, обязанности иметь фискальную кассу и безнал, вообщем ты понимаешь. При этом и им уже кислород перекрывают.
лёш, ну ты готовь понемногу трактор-то. приезжай к нам, тут президент молодой и задорный, скоро в евросоюз вступим, крым вернём и заживём. тебе понравится
Ничтожный Женя
Заживете хорошо и лучше чем в рф, но не скоро, через 1-2 поколения обгоните рф по уровню жизни.
снова не тот дед
Родственник Дудя?
@Вахтёр тут орлов, прими меры
А как он в бункере смог заразиться...
Да этот ковид у половины населения, дальше что
Диджей дадуда?