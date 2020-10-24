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Дамир Камалетдинов
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У президента Польши Анджея Дуды нашли Covid-19 Материал редакции

Диагноз подтвердился после очередного теста на коронавирус SARS-CoV-2.

32 комментария
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Президент Польши Анджей Дуда Фото PAP/Mateusz Marek

Президент Польши Анджей Дуда заразился Covid-19. Несмотря на положительный тест, пока глава государства чувствует себя хорошо и не находится на госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский в твиттере.

В октябре в Польше увеличилось количество заражений Covid-19. 23 октября в стране зафиксировали новый суточный рекорд — 13,6 тысяч заболевших за день. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 228,3 тысячи человек, а умерли — 4,1 тысяча человек по официальным данным властей.

При этом в октябре из-за роста заболеваемости в Польше разделили страну на красную и жёлтую зоны по степени интенсивности ограничений. 24 октября ограничения распространили всю страну, школы перевели на дистанционное обучение, а комендантческий час для детей в будние дни без родителей ограничили с 8 до 16:00.

Кафе и рестораны могут работать только на вынос, а жителям нельзя собираться в группы более чем из пяти человек. Власти также отменили новогодние гуляния в Варшаве, Познани, Гданьске и Гдыни.

#новости #covid19 #польша #европа

Дамир Камалетдинов PLUS
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32 комментария
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Дитковский

11

Не жаль

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Ничтожный Женя

Дитковский
0

Стоп, а чем он тебе не нравится?

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Дитковский

Ничтожный
13

Он никакой, по сути президент в Польше это Ярослав Качинский. Который уже почти 10 лет ведет "Путинизацию Польши" все эти законы что ЛГБТ это никто, аборты нельзя, налоги ебанутые, инфляция растёт вместе с ЗП и все это на плечах предпринимателей, выживайте как хотите. Фермеры наше все, у них нет налога на прибыль, нет фиксированной минимальной ставки, обязанности иметь фискальную кассу и безнал, вообщем ты понимаешь. При этом и им уже кислород перекрывают.

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Пипидастр

Дитковский
7

лёш, ну ты готовь понемногу трактор-то. приезжай к нам, тут президент молодой и задорный, скоро в евросоюз вступим, крым вернём и заживём. тебе понравится

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Ничтожный Женя

Пипидастр
2

Заживете хорошо и лучше чем в рф, но не скоро, через 1-2 поколения обгоните рф по уровню жизни.

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Ничтожный Женя

Дитковский
0

Можем махнуться, не глядя.

Ответить

Пипидастр

Ничтожный
0

не любит геев и тжшников

Ответить

Пипидастр

Пипидастр
9

ну то есть геев

Ответить

Пипидастр

5

снова не тот дед

Ответить

Пипидастр

Пипидастр
12

а он и не дед

Ответить

AZP

Пипидастр
0

И жена красивая

Ответить

Кисель Имбиревич

3

Да бля опять не туда воюет

Ответить

true iBegginer

1

Родственник Дудя?

Ответить

Пипидастр

true
1

дудь немецкий хохол

Ответить

Оригинальный Слава

Пипидастр
1

@Вахтёр оскорбления социальных групп. В понедельник проверю

Ответить

Пипидастр

Оригинальный
0

@Вахтёр тут орлов, прими меры

Ответить

Оригинальный Слава

Пипидастр
1

@Сергей Звезда травля

Ответить

Пипидастр

Оригина…
1

цьом :3

Ответить

Деревенский мангал

Пипидастр
0

⚡⚡

Ответить

Деревенский мангал

1

Не тот.

Ответить

Алина Черная

1

А как он в бункере смог заразиться... 

Ответить

AZP

Алина
0

В бункере только ссыкливый Вова сидит.
Поляк-то даже за границу ездит - недавно в Одессе был и в Киеве.

Ответить

Пипидастр

AZP
0

ты прав, в украину ссыкуны не ездят

Ответить

Alien Alien

1

Да этот ковид у половины населения, дальше что

Ответить

AZP

Alien
0

Нужно писать миллиарды статей об этом.

Ответить

AZP

0

Это ему за запрет абортов

Ответить

Оригинальный Слава

–2

Очередной сумасшедший правак. Надеюсь ковид освободит Польшу от него.

Ответить

Оригинальный Слава

Оригинальный
0

https://tjournal.ru/news/218757-tramp-zarazilsya-koronavirusom?comment=4214634

Трамп заразился коронавирусом — Новости на TJ
Также заболела его супруга.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Оригинальный
1
Ответить

Автомобильный магнит

0

Круто

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Peter Brand

0

Диджей дадуда?

Ответить

Пара Беллум

Peter
0

Скорее, рэпер.

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