Facebook потребовал прекратить сбор данных для исследования политического таргетинга в соцсети Материал редакции
В компании заявили, что проект нью-йоркского университета нарушает требования о сборе данных в Facebook.
Facebook потребовал прекратить сбор данных для исследования нью-йоркского университета (NYU) о методах политической рекламы в соцсети. Более 6,5 тысяч добровольцев использовали специальное расширение вуза, собиравшее данные о рекламе, которую им показывает соцсеть.
Как рассказали исследователи NYU, 16 октября Facebook прислали им письмо, в котором сообщил, что университет нарушает правила о запрете сбора массовых данных в соцсети. Представители компании предупредили, что если NYU сам не закроет проект, к нему применят «принудительные меры».
Как отметила Лора Эдельсон, работающая над проектом, исследователи закроют его только в одном случае — если Facebook внедрит ту же функцию в общедоступную версию соцсети.
После скандала о политической рекламе на выборах в 2016 году Facebook изменил свою политику и начал рассказывать пользователям, кто платит за рекламу, когда она запущена и на кого географически распространяется. Однако компания не раскрыла информацию о том, по каким именно параметрам таргетинг определяет, кому показать объявления.
Исследователи в лаборатории рекламы NYU хотели предоставить журналистам и исследователям возможность искать объявления по конкретным штатам и другим параметрам. Так все желающие могли бы лучше понять, на кого именно нацелена та или иная реклама.
С момента запуска после 2016 года проект NYU собрал данные более чем о 200 тысячах политических объявлений. По мнению исследователей, их система регистрирует объявления, которые не попадают в общедоступную библиотеку объявлений Facebook.
После выхода материала WSJ о нападках Facebook на проект NYU, в компании сначала заявили, что если университет не закроет проект, то соцсеть изменит код и заблокирует возможность собирать данные. А потом представитель Facebook рассказала изданию, что компания не станет мешать проекту университета до конца выборов в США.
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