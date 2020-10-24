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Дамир Камалетдинов
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В МГУ нашли следы распада ракетного топлива в пробах воды с Камчатки. Раньше учёные отвергали эту версию Материал редакции

В пробах обнаружили два продукта распада известного компонента ракетного топлива.

47 комментариев
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Учёные химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен в пробах воды с Камчатки. Вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива. Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян в выпуске «Редакции» и обратили внимание в «Дожде».

Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По его словам, вещества являются продуктом распада гептила: учёный считает, что именно этот компонент ракетного топлива мог вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к «красному приливу».

О массовой гибели морских животных на Камчатке в начале октября сообщили местные жители и серфёры, которые катались там круглый год. На берегу обнаружили сотни погибших существ, а люди, контактировавшие с водой, жаловались на тошноту, ожоги глаз и недомогание. В соцсетях и СМИ ситуацию назвали экологической катастрофой.

После этого Greenpeace, Следственный комите и учёные РАН начали изучать причины произошедшего. До результатов проб в СМИ звучали несколько версий катастрофы, включая разлив нефти, утечку ракетного топлива с военного полигона или ядерные отходы.

Однако позже учёный-эколог Филипп Сапожников в разговоре с TJ заявил, что нефтепродукты в обнаруженных концентрациях не могли повлиять на цветение водорослей, а в реке, впадающей в Авачинский залив, не нашли специфических веществ, способных отравить море. «Особенно ракетного топлива», — пояснил исследователь.

Наши коллеги из группы «Берега России» подсчитали, сколько понадобилось бы такого топлива, чтобы реально отравить хотя бы полосу прибоя Авачинского залива, протяжённостью 40 километров. Для этого по маленькой речке Налычева нужно было бы сбросить в море несколько крупных железнодорожных цистерн с топливом. Эта речка вымерла бы вся: берега были бы покрыты мёртвыми птицами, мёртвыми медведями, погибли бы все растения по берегам реки, но сейчас там жизнь продолжается.

Филипп Сапожников
учёный-океанолог

В СК и РАН также считают основной версией случившегося цветение токсичных водорослей. При этом учёные не исключают влияние вредных веществ, но не считают, что они сильно повлияли на проблему.

«Красные приливы» — общее название для природного явления, когда некоторые виды водорослей цветут и выделяют токсины, приводящие к массовому отравлению морских животных. Это естественный процесс, который постоянно наблюдают в разных местах по всему миру, включая Камчатку.

Пока учёные не знают всех причин возникновения «красных приливов», однако воздействие человека считается одним из второстепенных факторов. Главными причинами являются солёность, температура воды и ветер. При этом люди всё же могут усилить цветение водорослей в отдельных регионах, например, ведя сельскохозяйственную деятельность.

Примечания: В первой версии заметки говорилось, что версию о ракетном топливе отвергал Greenpeace, но на самом деле об этом заявил учёный-океанолог Филипп Сапожников. Редакция приносит извинения за неточность, в материал внесены исправления.

#новости #экология #камчатка

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47 комментариев
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Bulky Blackcrappie

39

Чёртовы водоросли там уже ракеты строят, похоже 😤

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Деревенский мангал

Bulky
28

Водоросли пошли в атаку.

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Не я

Деревенский
1

Не, это уже овощи

Ответить

Daniil Minashkin

Bulky
7

В это время водоросли

Ответить

Дмитрий Чернышов

Bulky
3

Это уже какой-то стелларис.

Ответить

Andre Macareno

Bulky
2

Взяли космическую победу втихаря

Ответить

Независимый хот-дог

19

Это всё Илон Маск, кароч, помните как камера на платформах выключается, когда ступени садятся? Ну вот он, кароч, их тупо меняет на новые быстренько, ну, типа, хуякс такая села сама, а на самом деле это другая, новая. А старые нам на Камчатку везут и выбрасывают, пендосы проклятые.

Ответить

Пипидастр

Независимый
9

вот жеж суки, зла на них не хватает

Ответить

Независимый хот-дог

Пипидастр
2

Это кто?

Ответить

Пипидастр

Независимый
2

будущий генсек рсфср

Ответить

Artyom Sidorov

Независимый
1

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Независимый хот-дог

Artyom
1

@Дмитрий Орлов объясни мне, кто это

Ответить

Деревенский мангал

Независимый
1

Дед какой-то.

Ответить

Пипидастр

15

пипидастр хуйни не скажет

Ответить

Ничтожный Женя

4

Елена Сакирко

координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace, эксперт по социально-экологическим вопросам, связанным с добычей нефти и изменением климата

Может нахер уволить такого человека, который вместо защиты природы, защищает кошельки своих хозяев.

Ответить

Сергей Васильев

Ничтожный
4

Тимур Петров только что уволил 95% защитников природки.

Ответить

Пипидастр

Ничтожный
0

уволят, когда им это будет выгодно

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Ничтожный
0

Прочтите примечание, это была ошибка редакции TJ, речь шла про другого специалиста.

Ответить

ユリー シャネ

3

Вау, гринпис полит. ангажированный, ну и ну.

Ответить

Владимир Филатов

ユリー
2

а где политика?

Ответить

Roman Golovin

Владимир
0

Водоросли вне политики

Ответить

Дмитрий Чернышов

ユリー
1

Что-то у меня такое ощущение, что гринпис у нас как российское отделение ютуба.

Ответить

Деревенский мангал

1

Да водоросли это, а не топливо.

Ответить

Пипидастр

Деревенский
2

да точно тебе говорю

Ответить

Bad Mother Fucker

Пипидастр
1

и вообще он сам отравился

Ответить

Kir Kirsky

Деревенский
0

Из того что я понял, это действительно могли быть водоросли, но произошло это из-за их взаимодействия с выбросами

Ответить

common sense

1

@Дамир Камалетдинов  Добавь пожалуйста то, что в видео он рассказывает про виды берущихся анализов (в видео на 3:45).
Интересный момент.

Ответить

Дамир Камалетдинов

common
1

добавил, ага

Ответить

Danila Romanov

common
0

бля, он такую хуйню порет про красные приливы, видно, что ничего про них не прочитал

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Если кто ещё не в курсе, greenpeace это такая организация, которая организована исключительно ради зарабатывания денег путем давления на неугодных. И там где надо, они скажут то, что их попросят, как в вышеприведенной ситуации 

Ответить

Московский

0

Directed by Robert Weide

Ответить

Дитковский

Московский
1

Почему у тебя на аве уебан?

Ответить

Московский

Дитковский
1

Пошёл нахуй, я за тебя голосовал, а не за Ивахнова

Ответить

Дитковский

Московский
0

Спасибо

Ответить

Московский

Дитковский
0

Вот тебе :Р

Ответить

Московский

Московс…
1

Если кто-то знает, кто это - напишите 

Ответить

Пипидастр

Московс…
–1

@Дитковский ебать ты жонглёр твинками, не успел московский коммент оставить, как ты уже лайкнул

Ответить

Московский

Пипидас…
–1

Твоя мать сын шлюха

Ответить

Пипидастр

Московс…
0

ты что порвался чтоле
@Дмитрий Орлов, зашей пострадавшего

Ответить

Меглин

Московс…
0

@Вахтёр поляк опять использует акк Московского для травли твинков.

Ответить

Московский

Московс…
0

@Дитковский ты нахуя мне все уведомления включил, я хикка 

Ответить

Roman Golovin

0

«Особенно ракетного топлива», — пояснила представитель организации.

Я тоже так говорю обычно, когда саркастирую

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Danila Romanov

0

нашли, но цифры не скажу, вообще ничего не покажу, поверьте мне на слово

Ответить

Зарегистрировался только что

0

ну так водоросли и используются в качестве топлива для ракет

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Vadim Nemnasev

0

Там репортерша редакции ездила вдоль побережья и много проб собирала. нашли только в одной. Если там пиздецпиздец из-за топлива, то его нашли бы везде, разве нет?

я не оправдываю само нахождение топлива там. то, что оно утекло - это чп, но связано ли оно конкретно в данном случае с гибелью и отравлениями?

Каким образом топливо могло спровоцировать красный прилив, о чем говорят в видео?

Ответить

Антон Лисин

–1

Гринпис давно карманной компанией стал.

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Антон
0

При чём тут Greenpeace, когда в заметке он упоминается только один раз и то, в контексте начала расследования. Или у вас какой-то триггер стоит и обязательно надо какую-нибудь гадость про неугодную вам организацию написать при каждом её упоминании?

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