В МГУ нашли следы распада ракетного топлива в пробах воды с Камчатки. Раньше учёные отвергали эту версию Материал редакции
В пробах обнаружили два продукта распада известного компонента ракетного топлива.
Учёные химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен в пробах воды с Камчатки. Вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива. Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян в выпуске «Редакции» и обратили внимание в «Дожде».
Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По его словам, вещества являются продуктом распада гептила: учёный считает, что именно этот компонент ракетного топлива мог вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к «красному приливу».
О массовой гибели морских животных на Камчатке в начале октября сообщили местные жители и серфёры, которые катались там круглый год. На берегу обнаружили сотни погибших существ, а люди, контактировавшие с водой, жаловались на тошноту, ожоги глаз и недомогание. В соцсетях и СМИ ситуацию назвали экологической катастрофой.
После этого Greenpeace, Следственный комите и учёные РАН начали изучать причины произошедшего. До результатов проб в СМИ звучали несколько версий катастрофы, включая разлив нефти, утечку ракетного топлива с военного полигона или ядерные отходы.
Однако позже учёный-эколог Филипп Сапожников в разговоре с TJ заявил, что нефтепродукты в обнаруженных концентрациях не могли повлиять на цветение водорослей, а в реке, впадающей в Авачинский залив, не нашли специфических веществ, способных отравить море. «Особенно ракетного топлива», — пояснил исследователь.
В СК и РАН также считают основной версией случившегося цветение токсичных водорослей. При этом учёные не исключают влияние вредных веществ, но не считают, что они сильно повлияли на проблему.
«Красные приливы» — общее название для природного явления, когда некоторые виды водорослей цветут и выделяют токсины, приводящие к массовому отравлению морских животных. Это естественный процесс, который постоянно наблюдают в разных местах по всему миру, включая Камчатку.
Пока учёные не знают всех причин возникновения «красных приливов», однако воздействие человека считается одним из второстепенных факторов. Главными причинами являются солёность, температура воды и ветер. При этом люди всё же могут усилить цветение водорослей в отдельных регионах, например, ведя сельскохозяйственную деятельность.
Примечания: В первой версии заметки говорилось, что версию о ракетном топливе отвергал Greenpeace, но на самом деле об этом заявил учёный-океанолог Филипп Сапожников. Редакция приносит извинения за неточность, в материал внесены исправления.
Чёртовы водоросли там уже ракеты строят, похоже 😤
Деревенский мангал
Водоросли пошли в атаку.
Это всё Илон Маск, кароч, помните как камера на платформах выключается, когда ступени садятся? Ну вот он, кароч, их тупо меняет на новые быстренько, ну, типа, хуякс такая села сама, а на самом деле это другая, новая. А старые нам на Камчатку везут и выбрасывают, пендосы проклятые.
вот жеж суки, зла на них не хватает
Независимый хот-дог
Это кто?
Прочтите примечание, это была ошибка редакции TJ, речь шла про другого специалиста.
Вау, гринпис полит. ангажированный, ну и ну.
а где политика?
Что-то у меня такое ощущение, что гринпис у нас как российское отделение ютуба.
да точно тебе говорю
Из того что я понял, это действительно могли быть водоросли, но произошло это из-за их взаимодействия с выбросами
@Дамир Камалетдинов Добавь пожалуйста то, что в видео он рассказывает про виды берущихся анализов (в видео на 3:45).
Интересный момент.
бля, он такую хуйню порет про красные приливы, видно, что ничего про них не прочитал
Если кто ещё не в курсе, greenpeace это такая организация, которая организована исключительно ради зарабатывания денег путем давления на неугодных. И там где надо, они скажут то, что их попросят, как в вышеприведенной ситуации
Directed by Robert Weide
Почему у тебя на аве уебан?
Пошёл нахуй, я за тебя голосовал, а не за Ивахнова
Спасибо
Вот тебе :Р
Если кто-то знает, кто это - напишите
@Дитковский ебать ты жонглёр твинками, не успел московский коммент оставить, как ты уже лайкнул
Твоя мать сын шлюха
«Особенно ракетного топлива», — пояснила представитель организации.
Я тоже так говорю обычно, когда саркастирую
ну так водоросли и используются в качестве топлива для ракет
Там репортерша редакции ездила вдоль побережья и много проб собирала. нашли только в одной. Если там пиздецпиздец из-за топлива, то его нашли бы везде, разве нет?
я не оправдываю само нахождение топлива там. то, что оно утекло - это чп, но связано ли оно конкретно в данном случае с гибелью и отравлениями?
Каким образом топливо могло спровоцировать красный прилив, о чем говорят в видео?
Гринпис давно карманной компанией стал.
При чём тут Greenpeace, когда в заметке он упоминается только один раз и то, в контексте начала расследования. Или у вас какой-то триггер стоит и обязательно надо какую-нибудь гадость про неугодную вам организацию написать при каждом её упоминании?