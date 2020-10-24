В Чебоксарах тату-мастер пожарил сосиски на Вечном огне и стал фигурантом уголовного дела о вандализме Материал редакции
Дело возбудили на следующий же день.
В Чебоксарах задержали 23-летнего пользователя Instagram, которые опубликовал в «историях», как жарит сосиски на Вечном огне. Следственный комитет возбудил дело на следующий день после публикации.
По данным издания «Про Город», задержанным оказался тату-мастер Денис Николаев, который опубликовал ролик 21 октября. В «историях» он жарил сосиски на Вечном огне в парке Победы Чебоксар с двумя другими людьми, подпевал песне Тимати «Хавчик» и интересовался у подписчиков, проводят ли они время так же.
Управление СК по Чувашии возбудило дело о вандализме на следующий жен день, а 23 октября Николаева задержали. Пока ему не избрали меру пресечения, но 24 октября продлили срок задержания на 72 часа.
Пацаны на зоне обрадуются тату мастеру
Я бы ещё ему за Тимати пятеру присунул особого режима. Чтобы неповадно молодёжи было.
в пиздючестве, когда прогуливал уроки зимой с дружбаном, мы грели ноги у вечного огня в парке
И все бы ничего, если бы это был первый случай в истории. Но нет же. Каждый год хоть одного отбитого судят по такому делу. Долбоебы необучаемы. А ведь кто то у него татуировки бил. Жаль.