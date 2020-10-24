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Дамир Камалетдинов
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В Чебоксарах тату-мастер пожарил сосиски на Вечном огне и стал фигурантом уголовного дела о вандализме Материал редакции

Дело возбудили на следующий же день.

13 комментариев
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В Чебоксарах задержали 23-летнего пользователя Instagram, которые опубликовал в «историях», как жарит сосиски на Вечном огне. Следственный комитет возбудил дело на следующий день после публикации.

По данным издания «Про Город», задержанным оказался тату-мастер Денис Николаев, который опубликовал ролик 21 октября. В «историях» он жарил сосиски на Вечном огне в парке Победы Чебоксар с двумя другими людьми, подпевал песне Тимати «Хавчик» и интересовался у подписчиков, проводят ли они время так же.

Сосисончики, вечер у огня — по кайфу! А вы так гуляете?

из «истории» Дениса Николаева

Управление СК по Чувашии возбудило дело о вандализме на следующий жен день, а 23 октября Николаева задержали. Пока ему не избрали меру пресечения, но 24 октября продлили срок задержания на 72 часа.

#новости #регионы

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13 комментариев
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Shreibikus

16

Тупое быдло получит штраф. Че бубнить-то.

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Деревенский мангал

4

Наконец-то новости, а то совсем скучно сегодня было.

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Denis Krivonosov

4

Пацаны на зоне обрадуются тату мастеру

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Деревенский мангал

Denis
0

Был тату-мастером, а станет кольщиком.

Ответить

Независимый хот-дог

3

А у нас в городе вечный огонь только по праздникам включают.

Ответить

Деревенский мангал

Независимый
0

Правильно, газ денег стоит.

Ответить

Честной Даниль

–1

Правильно, нечего над ветеранами издеваться, они в его время голодали, испортили молодёшь!!!!!!

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Roman Golovin

Честной
0

Пережирнил, похоже

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Независимый хот-дог

Roman
0

50 на 50

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André

2

Я бы ещё ему за Тимати пятеру присунул особого режима. Чтобы неповадно молодёжи было. 

Ответить

Деревенский мангал

1

Сначало он жарил сосиски, а потом его отжарят менты.

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Пупсик Бай

0

в пиздючестве, когда прогуливал уроки зимой с дружбаном, мы грели ноги  у вечного огня в парке

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Алексей Панкратов

0

И все бы ничего, если бы это был первый случай в истории. Но нет же. Каждый год хоть одного отбитого судят по такому делу. Долбоебы необучаемы. А ведь кто то у него татуировки бил. Жаль. 

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