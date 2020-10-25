Новости
Дамир Камалетдинов
1973

В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь» на фоне роста заболеваемости Covid-19 в городе Материал редакции

Организатором концерта выступил местный муниципалитет.

24 октября муниципалитет Большой Охты провёл концерт к 75-летию Победы в Великой отечественной войне в БКЗ «Октябрьский». Гостями концерта оказались пенсионеры, на видео с мероприятия видно, что никто не контролировал социальную дистанцию и правильно надетые маски. На это обратила внимание «Фонтанка».

В группе администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте» говорится, что таких концертов будет два. При этом жители муниципалитета старше 60 лет получат билеты через кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям. При этом администраторы группы удаляют все комментарии о возможной опасности посещения мероприятия.

Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений.

МО «Большая Охта»

#новости #петербург #регионы

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27 комментариев
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Молодой химик

22

Вот что происходит, когда пранкеры становятся депутатами

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1 2

Молодой
9

Вован Путин и Лексус Медведев

Ответить

Эдуардыч 2.0

1
2

Лексус Мишустин вообще-то

Ответить

Роскошный браслет

Молодой
0

"24 октября муниципалитет Большой Охты провёл концерт к 75-летию Победы в Великой отечественной войне в БКЗ «Октябрьский»" ну это же концерт к 75-летию ВОВ. Патриотичненько.

Ответить

Роскошный браслет

15

Они запомнят этот концерт на всю оставшуюся жизнь... где-то 3-4 недели осталось жить.

Ответить

Христов нос

11

На всю оставшуюся жизнь

Ответить

Крепкий стоячок

6

Какой ещё блять совет старейшин

Ответить

Роскошный браслет

Крепкий
16

Те которые решают кому жить, а кому нет.

Ответить

Молодой химик

Крепкий
10
Ответить

1 2

Крепкий
6

Друиды собираются раз в год, ты что не смотрел Астерикса и Обеликса 

Ответить

Blahblah Pooh

10

Спонсором выступил...

Ответить

Sloy Pyli

3

«Последний концерт»

Ответить

1 2

3

Ещё нарожают пенсионеров

Ответить

Экспертный шмель

2

Чинуши ради освоения очередного бюджета на концерт подвергают сотни стариков смертельной опасности. Пиздец

Ответить

Искренний холод

2

Голосуют сначала за единую Россию, а потом на концерты ходят

Ответить

Джон Кроули

1

Правильно, всем этим ветеранам место на палке на параде, а они суки живут и опустошают пенсионный фонд. Кроме концерта нужны ещё экскурсии в короновирусные больницы.

Ответить

Случайный паук например

0

Долбоёбов, которые сейчас попрутся на такой "концерт" не особо то и жалко, если честно. Земля стекловатой.

Ответить

Способный Данила

Случайный
1

На таких движняках многие гости - просто одинокие старики, которые на стенку дома лезут. А тут кто-то про них вспомнил и куда-то пригласил, небось ещё и думают что невежливо не пойти (и не позовут в следующий раз, если не пойдёшь).

Ответить

Oleg Vorogushin

Способный
2

А потом идут голосовать за Пу и поправки в конституцию

Ответить

Ivan

Случайный
0

Потом эти пенсы ползут домой, контактируя с кучей людей

Ответить

Андрей Владимирович

0

У меня возник вопрос, почему такие глупые вещи происходят по всей стране? Не может же быть просто так, что на такой большой территории вечно какая-то дичь, то тут, то там. 

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Oleg Vorogushin

Андрей
1

К сожалению, может

Ответить

Дмитрий Крестов

0

Символично 

Ответить

Эдуардыч 2.0

0

В открытую пошли

Ответить

Jenny Smith

0

так в самом деле начнёшь верить, что ковид с самолётов распыляют.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Jenny
0

через 5g вышки излучают

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Антон Лисин

0

Стало баранов любящих концерты нахаляву.

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