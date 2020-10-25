В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь» на фоне роста заболеваемости Covid-19 в городе Материал редакции
Организатором концерта выступил местный муниципалитет.
24 октября муниципалитет Большой Охты провёл концерт к 75-летию Победы в Великой отечественной войне в БКЗ «Октябрьский». Гостями концерта оказались пенсионеры, на видео с мероприятия видно, что никто не контролировал социальную дистанцию и правильно надетые маски. На это обратила внимание «Фонтанка».
В группе администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте» говорится, что таких концертов будет два. При этом жители муниципалитета старше 60 лет получат билеты через кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям. При этом администраторы группы удаляют все комментарии о возможной опасности посещения мероприятия.
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 27, "likes": 25, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 226871, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 25 Oct 2020 11:18:50 +0300", "is_special": false }
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Так зачем же нужен этот…
Так зачем же нужен этот…
Хабиб Нурмагомедов победил…
Под сенью Великого Аркодага
Хабиб Нурмагомедов победил…
В Чебоксарах тату-мастер…
Так зачем же нужен этот…
Запись в подсайте Twitter
Так зачем же нужен этот…
Молодой химик
Вот что происходит, когда пранкеры становятся депутатами
1 2Молодой
Вован Путин и Лексус Медведев
Эдуардыч 2.01
Лексус Мишустин вообще-то
Роскошный браслет
"24 октября муниципалитет Большой Охты провёл концерт к 75-летию Победы в Великой отечественной войне в БКЗ «Октябрьский»" ну это же концерт к 75-летию ВОВ. Патриотичненько.
Роскошный браслет
Они запомнят этот концерт на всю оставшуюся жизнь... где-то 3-4 недели осталось жить.
Христов нос
На всю оставшуюся жизнь
Крепкий стоячок
Какой ещё блять совет старейшин
Роскошный браслет
Те которые решают кому жить, а кому нет.
Молодой химик
1 2Крепкий
Друиды собираются раз в год, ты что не смотрел Астерикса и Обеликса
Blahblah Pooh
Спонсором выступил...
Sloy Pyli
«Последний концерт»
1 2
Ещё нарожают пенсионеров
Экспертный шмель
Чинуши ради освоения очередного бюджета на концерт подвергают сотни стариков смертельной опасности. Пиздец
Искренний холод
Голосуют сначала за единую Россию, а потом на концерты ходят
Джон Кроули
Правильно, всем этим ветеранам место на палке на параде, а они суки живут и опустошают пенсионный фонд. Кроме концерта нужны ещё экскурсии в короновирусные больницы.
Случайный паук например
Долбоёбов, которые сейчас попрутся на такой "концерт" не особо то и жалко, если честно. Земля стекловатой.
Способный Данила
На таких движняках многие гости - просто одинокие старики, которые на стенку дома лезут. А тут кто-то про них вспомнил и куда-то пригласил, небось ещё и думают что невежливо не пойти (и не позовут в следующий раз, если не пойдёшь).
Oleg VorogushinСпособный
А потом идут голосовать за Пу и поправки в конституцию
IvanСлучайный
Потом эти пенсы ползут домой, контактируя с кучей людей
Андрей Владимирович
У меня возник вопрос, почему такие глупые вещи происходят по всей стране? Не может же быть просто так, что на такой большой территории вечно какая-то дичь, то тут, то там.
Oleg VorogushinАндрей
К сожалению, может
Дмитрий Крестов
Символично
Эдуардыч 2.0
В открытую пошли
Jenny Smith
так в самом деле начнёшь верить, что ковид с самолётов распыляют.
Dmitry PasyutinJenny
через 5g вышки излучают
Антон Лисин
Стало баранов любящих концерты нахаляву.