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Дамир Камалетдинов
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Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное Материал редакции

Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.

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Фото Tut.by

25 октября истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии выдвинула нынешнему президенту страны Александру Лукашенко. Оппозиция требовала освобождения политзаключённых, прекращения насилия и ухода Лукашенко с поста. В противном случае Тихановская пригрозила 26 октября начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.

Власти страны не стали выполнять условия протестующих, поэтому оппозиция призвала жителей страны выйти на массовые протесты 25 октября. TJ собирает главное с акции, коротая может стать поворотным моментом белорусских митингов.

Перед массовыми протестами в Минске закрыли 12 станций метро, отключили интернет и оцепили улицы

За два часа до начала протестов в Минске отключили мобильный интернет. После этого минский метрополитен закрыл 12 станций на вход и выход.

Чай з малинавым варэннем
В итоге закрыли 12 станций:

Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская.

Прямо перед началом акций силовики начали перекрывать улицы и дороги. Но жители вместо этого собрались на неперекрытых улицах, а также на площадях Свободы и Победы.

TUT.BY новости ✔
Минск. Люди собираются у ратуши, аплодируют и кричат «Жыве Беларусь». Туда подтягиваются люди с улицы Ленина и со стороны Немиги.

По состоянию на 15:19 журналисты насчитали 100 тысяч человек у стелы на площади Свободы. Протестующие продолжают прибывать.

TUT.BY новости ✔
Минск. Голова колонны добралась до стелы. Хвост все еще на мосту у площади Свободы.

Сразу после начала акции начались первые задержания

Первыми задержали журналистов изданий «Новы час» и «КП»

Чай з малинавым варэннем
В Минске первые задержания.

Задержали журналистов изданий «Новы час» и КП

#новости #белоруссия #протесты

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6 комментариев
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Роскошный браслет

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Удачи белорусы ✊

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Владимир Филатов

Роскошный
2

завтра начнётся основное событие

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Роскошный браслет

Владимир
0

А щас тогда, что желать? Не удачи что ли?(

Ответить

Владимир Филатов

Роскошный
0

Нет, я просто к слову

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Владимир Филатов

0

Это новость про технологии?

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Энергетический Абдужаббор

Владимир
0

Да

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