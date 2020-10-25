Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное Материал редакции
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
25 октября истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии выдвинула нынешнему президенту страны Александру Лукашенко. Оппозиция требовала освобождения политзаключённых, прекращения насилия и ухода Лукашенко с поста. В противном случае Тихановская пригрозила 26 октября начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.
Власти страны не стали выполнять условия протестующих, поэтому оппозиция призвала жителей страны выйти на массовые протесты 25 октября. TJ собирает главное с акции, коротая может стать поворотным моментом белорусских митингов.
Перед массовыми протестами в Минске закрыли 12 станций метро, отключили интернет и оцепили улицы
За два часа до начала протестов в Минске отключили мобильный интернет. После этого минский метрополитен закрыл 12 станций на вход и выход.
Прямо перед началом акций силовики начали перекрывать улицы и дороги. Но жители вместо этого собрались на неперекрытых улицах, а также на площадях Свободы и Победы.
По состоянию на 15:19 журналисты насчитали 100 тысяч человек у стелы на площади Свободы. Протестующие продолжают прибывать.
Сразу после начала акции начались первые задержания
Первыми задержали журналистов изданий «Новы час» и «КП»
завтра начнётся основное событие
Роскошный браслет
А щас тогда, что желать? Не удачи что ли?(
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