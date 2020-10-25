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Дамир Камалетдинов
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В Испании второй раз за год ввели чрезвычайное положение с комендантским часом из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Жители страны должны будут находиться дома с 23:00 до 06:00.

5 комментариев
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В Испании ввели режим ЧП по всей стране из-за пандемии Covid-19. С 25 октября власти всех регионов кроме Канарских островов должны будут ввести комендантский час.

Пока что власти не объявили о закрытии ресторанов, магазинов или запрете прогулок, но всем регионам рекомендовали ввести ограничения на выход из дома с 23:00 до 06:00. При этом региональные власти могут продлить или сократить время на один час.

Согласно правилам ЧП при определённых обстоятельствах власти могут ограничить передвижение между регионами страны или внутри них. При этом режим чрезвычайного положения по закону можно вводить на срок до 15 дней, а более длительное действие потребует одобрения парламента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес уже попросил парламентёров одобрить режим ЧП до 9 мая включительно. На заседании по вопросу введения режима он пояснил, что страна находится «в самой экстремальной и серьёзной ситуации за последние полвека».

Первый режим ЧП в Испании обьявили в середине марта. Он действовал до 21 июня, потом регионы страны начали поэтапно снимать ограничения.

Но с осени в Испанию пришла новая волна эпидемии и начала расти заболеваемость. 22 октября страна обновила суточный рекорд по приросту заболевших — за день зафиксировали почти 21 тысячу новых случаев. В общей сложности по официальным данным с начала пандемии в стране обнаружили 1,04 миллиона случаев Covid-19, умерли 34 752 человека.

#новости #covid19 #испания

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5 комментариев
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Христов нос

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Marhal_New _Arleana

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De ja vu

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Grave Digger

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Зачем ограничивать в часы, когда наоборот безопаснее всего гулять?

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Alex Macher

Grave
0

Бухают в этом время и в зубы целуются, а не гуляют.

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ouxen

0

скоро и у нас объявят повышенную готовность и самоизоляцию за свой счёт?

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