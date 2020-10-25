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Дамир Камалетдинов
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Глава минской милиции заявил о нападении «агрессивных» протестующих на центральное РУВД Материал редакции

По его словам, милиционерам были известны «цели» протестующих.

29 комментариев
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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков рассказал о нападении протестующих на Центральное РУВД в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, участники митингов начали бросать камни в здание ведомства и сотрудников, после чего протестующих задержали.

В эфире телеканала показали разбитое окно и лежащий рядом с ним камень, но не сам момент нападения. При это Кубраков упомянул, что милиция знала о целях протестующих и якобы смогла пресечь захват центральных площадей.

Цели протестующих нам, конечно, были известны: сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие, цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями.

Иван Кубраков
глава минской милиции

Кубраков отметил, что милиция «держала всё под контролем». Он также рассказал о забрасывании сотрудников камнями не только при нападении на РУВД, но и при «попытке прорваться к площади флага».

По словам главы минской милиции, силовики задержали около 120 человек. Он рассказал, что пострадали два сотрудника.

25 октября в Белоруссии прошли массовые протесты в последний день истечения срока «народного ультиматума». Представители оппозиции страны требовали прекратить насилие, отпустить политзаключённых и освободить пост президента.

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#новости #белоруссия #протесты

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29 комментариев
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Роскошный браслет

16

Ой, бедняжка. Вообще похуй.

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Славянский хот-дог

Роскошный
1

Да кто им вообще поверит, что беларусы могли кидать камни)

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Роскошный браслет

Славянский
2

Ага, могли сказать что кинули букет цветов, было бы правдоподобнее :/

Ответить

Похожий кубок

5

цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями.

И че? Плитку бы разобрали?

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Максим Козаченко

Похожий
9

Да, а там тоннель из Польши с натовцами

Ответить

Честный кот

Максим
0

Примерно так

Ответить

Антон Лисин

Похожий
0

Растащили бы на дачи.

Ответить

Славянский хот-дог

7

Не удивлюсь если окно выбило взрывом.
upd: вот так было в соседних домах

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Andre Macareno

1

попытке прорваться к площади флага

Так они просто в тим фортресс в режиме «захват флага» играли

Ответить

Данила

Andre
0

Кто-то от окна рокетджампнул.

Ответить

Сергей Васильев

1

Почему это важно?

Ответить

Имя Фамилия

Сергей
0

Для Лукашенко это важно

Ответить

Славянский хот-дог

1

Расстояние между силовиками и протестующими в момент начала стрельбы составляет не менее 50 метров.

https://t.me/radiosvaboda/19250

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Роскошный браслет

0

Как же меня логотип канала (в правом верхнем углу) бесит.

Ответить

Voronko Славик

0

Хотели захватить площади ? Это как ? Провозгласить свою власть по периметру площади, поставить палатку - главный командный пункт?

Ответить

Zero-one-one

Voronko
0

Как в Украине

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GoodSanta

Voronko
0

Нахуй палатку - надо ставить флаг.

Ответить

Испанский парфюмер

GoodSanta
0
Ответить

Максим Шпилёв

0

участники митингов начали бросать стёкла в здание ведомства и сотрудников

Бросать стёкла?

Ответить

Антон Лисин

Максим
0

Ага. 3*3 метра.

Ответить

Crazy .

0

Ага, видимо, конкретно из этой квартиры кидали.
Осторожно: в видео присутствуют сцены нападения животных на людей.

Ответить

Aman Medetbekov

0

Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора который бросит коктейль Молотова, гранату или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней Омона чтобы потом с чистой совестью начать жестко подавлять митингующих?
Или боятся что в таком случае народ тоже заведется и начнется война? В таком случае не понимаю тактики "по чуть чуть избивать, сажать на бутылки и стрелять резиновыми пулями", это ведь дает такой же эффект и усиливает неприязнь общества к Лукашенко.

Оппозиция белорусов будем честны очень инертная, если не трогать их то будет сценарии как в Хабаровске, походят, тихо мирно по протестуют и по домам. А так Лукашенко просто не дает огню потухнуть со своими выходками. 

Ответить

пепси

Aman
0

народ тоже заведется и начнется война

Да

Он совок. Ему плевать на неприязнь. Он считает, что он выше и над всеми. 

Ответить

Aman Medetbekov

пепси
0

У меня мутные сомнения на счет этого, у оппозиции сейчас нету лидеров посреди митингующих. Кто начнет захватывать органы власти? Плюс у Лукашенко просто нереально огромная армия, на душу населения они в числе лидеров по всей земле.

Я сам вживую видел 2 революции, следил за революцией в Украине. Там в оппозиции были не просто лидеры, а политики, причем очень влиятельные политики. Которые знали что будут делать в случае победы, были четкие лидеры. А в Беларуси почти все лидеры оппозиции сидят в тюрьме, а оставшиеся в другой стране. 

У народа сейчас нету лидера, нету плана, кто им будет поставлять оружие, продовольствие? Абсолютно никакой организации нету. Поэтому если начнется бойня то армия очень быстро задавит население которое не привыкло воевать.

Поэтому у Беларуси только один верный путь, это забастовки и санкции, а потом ждать, ждать, ждать пока Лука или его окружение не устанет от всего этого. Когда окружение Луки поймет что поддерживая его они сильно опустошают свой карман, тогда они его сами и сольют.

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Славянский хот-дог

Aman
0

Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора 

А они есть. Например сегодня за две минут до разгона было такое сообщение
«Выйти из толпы. Сейчас будем работать».

https://t.me/motolkohelp/15797

Я подумал, что это вброс. Но реально начали разгонять, через две минуты

#МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться
Тихарям, работающим в толпе поступил приказ «Выйти из толпы. Сейчас будем работать».

@motolkohelp
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Романелло Кивогенс

Aman
0

 Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора который бросит коктейль Молотова, гранату или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней Омона чтобы потом с чистой совестью начать жестко подавлять митингующих?

Убивать омоновцев чревато для самого провокатора. Вряд ли ему потом дадут сбежать. Иные же провокации возможны, но в нынешних условиях они вряд ли будут иметь должный эффект.

если не трогать их то будет сценарии как в Хабаровске, походят, тихо мирно по протестуют и по домам.

Они опасаются, что если не будут трогать протестующих, на следующие акции может прийти гораздо больше народу. Сейчас многих всё же страх того, что тебя могут избить, покалечить, арестовать, оштрафовать или даже посадить. Скажем, если у тебя серьёзное хроническое заболевание, то даже 15 суток в приёмнике покажутся очень не сладкими. Опять же, у кого-то может больная мать (или инвалид), и он не может рисковать оставить её одну даже на 15 суток. Кто-то боится отчисления из института и потому не выходит. А кто-то цепляется за работу и по той же причине сидит дома. 

Если этот страх исчезнет, людей на улице может стать гораздо больше. А очень тяжело убедительно играть роль всенародного лидера, если на улицы выйдут сотни тысяч людей.

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Александр Добриневский

Aman
0

или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней

Это хороший варик, дядь, только вот он приведет к неминуемым последствиям – луке придет пиздец. Если он будет жестко разъебывать людей, они обозлятся еще сильнее, и с улиц точно не уйдут. А если вдруг случайная пуля попадет в ребенка, старика, беременную женщину, это будет последней каплей для всех, включая его цепных псов. Я уже молчу про весь цивилизованный мир. Даже рашка открестится от этого дибила.
Ну а второе – чисто технически склепать правдеподобную провокацию, учитывая вообще все моменты – сложно. 
Поэтому единственно верный путь для народа это такие вот протестные митинги, а там уже видно будет. В забастовки лично я не особо верю (что они произойдут)

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Антон Лисин

0

Мусора смотрю везде тупые.

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ouxen

0

да нет у них никаких целей

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