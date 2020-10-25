По его словам, милиционерам были известны «цели» протестующих.

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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков рассказал о нападении протестующих на Центральное РУВД в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, участники митингов начали бросать камни в здание ведомства и сотрудников, после чего протестующих задержали.

В эфире телеканала показали разбитое окно и лежащий рядом с ним камень, но не сам момент нападения. При это Кубраков упомянул, что милиция знала о целях протестующих и якобы смогла пресечь захват центральных площадей.

Цели протестующих нам, конечно, были известны: сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие, цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями. Иван Кубраков глава минской милиции

Кубраков отметил, что милиция «держала всё под контролем». Он также рассказал о забрасывании сотрудников камнями не только при нападении на РУВД, но и при «попытке прорваться к площади флага».

По словам главы минской милиции, силовики задержали около 120 человек. Он рассказал, что пострадали два сотрудника.

25 октября в Белоруссии прошли массовые протесты в последний день истечения срока «народного ультиматума». Представители оппозиции страны требовали прекратить насилие, отпустить политзаключённых и освободить пост президента.