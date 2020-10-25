Глава минской милиции заявил о нападении «агрессивных» протестующих на центральное РУВД Материал редакции
По его словам, милиционерам были известны «цели» протестующих.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков рассказал о нападении протестующих на Центральное РУВД в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, участники митингов начали бросать камни в здание ведомства и сотрудников, после чего протестующих задержали.
В эфире телеканала показали разбитое окно и лежащий рядом с ним камень, но не сам момент нападения. При это Кубраков упомянул, что милиция знала о целях протестующих и якобы смогла пресечь захват центральных площадей.
Кубраков отметил, что милиция «держала всё под контролем». Он также рассказал о забрасывании сотрудников камнями не только при нападении на РУВД, но и при «попытке прорваться к площади флага».
По словам главы минской милиции, силовики задержали около 120 человек. Он рассказал, что пострадали два сотрудника.
25 октября в Белоруссии прошли массовые протесты в последний день истечения срока «народного ультиматума». Представители оппозиции страны требовали прекратить насилие, отпустить политзаключённых и освободить пост президента.
Славянский хот-дог
Да кто им вообще поверит, что беларусы могли кидать камни)
Роскошный браслет
Ага, могли сказать что кинули букет цветов, было бы правдоподобнее :/
Да, а там тоннель из Польши с натовцами
попытке прорваться к площади флага
Так они просто в тим фортресс в режиме «захват флага» играли
Почему это важно?
Расстояние между силовиками и протестующими в момент начала стрельбы составляет не менее 50 метров.
Хотели захватить площади ? Это как ? Провозгласить свою власть по периметру площади, поставить палатку - главный командный пункт?
участники митингов начали бросать стёкла в здание ведомства и сотрудников
Бросать стёкла?
Ага, видимо, конкретно из этой квартиры кидали.
Осторожно: в видео присутствуют сцены нападения животных на людей.
Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора который бросит коктейль Молотова, гранату или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней Омона чтобы потом с чистой совестью начать жестко подавлять митингующих?
Или боятся что в таком случае народ тоже заведется и начнется война? В таком случае не понимаю тактики "по чуть чуть избивать, сажать на бутылки и стрелять резиновыми пулями", это ведь дает такой же эффект и усиливает неприязнь общества к Лукашенко.
Оппозиция белорусов будем честны очень инертная, если не трогать их то будет сценарии как в Хабаровске, походят, тихо мирно по протестуют и по домам. А так Лукашенко просто не дает огню потухнуть со своими выходками.
У меня мутные сомнения на счет этого, у оппозиции сейчас нету лидеров посреди митингующих. Кто начнет захватывать органы власти? Плюс у Лукашенко просто нереально огромная армия, на душу населения они в числе лидеров по всей земле.
Я сам вживую видел 2 революции, следил за революцией в Украине. Там в оппозиции были не просто лидеры, а политики, причем очень влиятельные политики. Которые знали что будут делать в случае победы, были четкие лидеры. А в Беларуси почти все лидеры оппозиции сидят в тюрьме, а оставшиеся в другой стране.
У народа сейчас нету лидера, нету плана, кто им будет поставлять оружие, продовольствие? Абсолютно никакой организации нету. Поэтому если начнется бойня то армия очень быстро задавит население которое не привыкло воевать.
Поэтому у Беларуси только один верный путь, это забастовки и санкции, а потом ждать, ждать, ждать пока Лука или его окружение не устанет от всего этого. Когда окружение Луки поймет что поддерживая его они сильно опустошают свой карман, тогда они его сами и сольют.
Славянский хот-дог
Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора
А они есть. Например сегодня за две минут до разгона было такое сообщение
«Выйти из толпы. Сейчас будем работать».
https://t.me/motolkohelp/15797
Я подумал, что это вброс. Но реально начали разгонять, через две минуты
@motolkohelp
Не понимаю что мешает Лукашистам внедрить в оппозицию какого нибудь провокатора который бросит коктейль Молотова, гранату или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней Омона чтобы потом с чистой совестью начать жестко подавлять митингующих?
Убивать омоновцев чревато для самого провокатора. Вряд ли ему потом дадут сбежать. Иные же провокации возможны, но в нынешних условиях они вряд ли будут иметь должный эффект.
если не трогать их то будет сценарии как в Хабаровске, походят, тихо мирно по протестуют и по домам.
Они опасаются, что если не будут трогать протестующих, на следующие акции может прийти гораздо больше народу. Сейчас многих всё же страх того, что тебя могут избить, покалечить, арестовать, оштрафовать или даже посадить. Скажем, если у тебя серьёзное хроническое заболевание, то даже 15 суток в приёмнике покажутся очень не сладкими. Опять же, у кого-то может больная мать (или инвалид), и он не может рисковать оставить её одну даже на 15 суток. Кто-то боится отчисления из института и потому не выходит. А кто-то цепляется за работу и по той же причине сидит дома.
Если этот страх исчезнет, людей на улице может стать гораздо больше. А очень тяжело убедительно играть роль всенародного лидера, если на улицы выйдут сотни тысяч людей.
или начнет стрелять пустив под расход парочку жизней
Это хороший варик, дядь, только вот он приведет к неминуемым последствиям – луке придет пиздец. Если он будет жестко разъебывать людей, они обозлятся еще сильнее, и с улиц точно не уйдут. А если вдруг случайная пуля попадет в ребенка, старика, беременную женщину, это будет последней каплей для всех, включая его цепных псов. Я уже молчу про весь цивилизованный мир. Даже рашка открестится от этого дибила.
Ну а второе – чисто технически склепать правдеподобную провокацию, учитывая вообще все моменты – сложно.
Поэтому единственно верный путь для народа это такие вот протестные митинги, а там уже видно будет. В забастовки лично я не особо верю (что они произойдут)