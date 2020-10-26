Новости
Артём Мазанов
2094

Экзитпол: легализацию медицинской марихуаны поддержали 70% украинцев Материал редакции

Против легализации для снижения боли у тяжелобольных выступил каждый четвёртый опрошенный.

102 комментария
В закладки

Вопрос о возможности легализации каннабиса в медицинских целях получил поддержку большинства в опросе, инициированным президентом страны Владимиром Зеленским, передаёт социологическая группа «Рейтинг», ссылаясь на данные экзипола.

Опрос прошёл 25 октября, в день голосования на местных выборах. В нём приняли участие 67% украинцев, 33% воздержались. Наибольшую поддержку (95%) получило предложение сократить число депутатов в Верховной Раде с 450 до 300 человек.

  • За пожизненное заключение за коррупционные преступления выступил 81% респондентов;
  • Право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, поддержали 78% человек;
  • За создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях высказались 45% человек, против — 43%.

Зеленский позиционировал опрос как способ узнать мнение граждан, уточняя, что «никакого юридического фундамента» под ним нет. По мнению властей, он нужен был, чтобы «засвидетельствовать общественное мнение на уровне государства».

#новости #украина

Спасибо за наводку William Nash
Артём Мазанов PLUS
+150 375
И это не новость ИА «Панорама»
1
33
{ "author_name": "William Nash", "author_type": "self", "tags": ["\u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 102, "likes": 33, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 227153, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Oct 2020 08:14:48 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Батрак

52

Странно читать комментарии знатоков у которых все сводится к тому «зачем это надо, все будут дуть». Ведь легализация просто выводит этот бизнес из тени. Тот кто курил - продолжит курить только без риска словить условку (в России - сесть). Тот кто не курил - не будет и дальше. Порог входа для детей станет реальным и регулированным - 18 лет. Сейчас любой 5тиклассник может заказать доставку или закладку. В минусе остаются только шакалы которые крышуют барыг : полиция, СБУ ( в России - силовики, у вас из так много что в названиях легко запутаться).

При том что в опросе стоит вопрос о легализации медицинской марихуаны. Это реально облегчает жизнь тем кто живет с постоянной болью. И это отличный шаг к либерализации общества.

Если вы живете в дремучем лесу и хотите жить лучше пора вылазить из берлоги, смотреть по сторонам, читать книги и расширять кругозор

Ответить

Александр Батрак

Александр
9

Формат опроса не имеет юридической силы и похож на популистский шаг президента. Тем не менее это нормальная инициатива спрашивать что-то у людей

Ответить

Arthur Sergeev

Александр
–12

Может лучше построить дороги или еще что то? А не заниматься популизмом?
Вместо реальных дел, просто раздать всем водку и траву, что бы народ не думал о проблемах и не выходил на митинги?

Ответить

Логический крюк

Arthur
6

ахахаха россиянин говорит о митингах украинцам

Ответить

Логический крюк

Логический
3

но по части популизма ты прав, зеленского за это часто критикуют. да он на популизме в свой офис и въехал

Ответить

Arthur Sergeev

Логический
–8

Ты просто не понимаешь сути. Когда ситуация напряжена, перед выборами, выкатывают такие предложения типа: раздать всем по тысяче рублей, раздать водку и т.д., вместо того чтобы сделать что то полезное, вроде построить дорогу, школу и т.д.

Ответить

Александр Батрак

Arthur
9

Кстати, зачастую аргумент «ты просто не понимаешь» говорят люди с достаточно узким и однобоким взглядом на вещи и события. В то время как образованный человек пытается понять причину по которой собеседник «не понимает»

Ответить

Arthur Sergeev

Алексан…
–10

И что тебе твое образование дает? Твои дети вместо построенной школы будут дуть траву? Вот ты дашь. По твоему вместо нормальных дел, лучше раздать всем спиннеры.  

Ответить

Александр Батрак

Arthur
0

Это по твоему:) если у тебя возникает вопрос «что даёт образование», наверное ты прав:)

Ответить

Трогательный велосипед

Arthur
5

Дороги и школы должны строить не перед выборами

Ответить

Arthur Sergeev

Трогате…
1

Да но тебе просто выдадут травы и водки. 

Ответить

Трогательный

Arthur
1

Мне не нужна водка, могу купить импортного вина. А медицинская трава помогает уменьшать хронические боли. Не вижу ничего похого

Ответить

Женя Игоревич

Трогате…
0

Привет. 

Ответить

Arthur Sergeev

Логический
–6

И чего ты добился митингами? Украину сейчас делят России, Европа и США. Смешно тебе наверное. 

Ответить

Логический крюк

Arthur
4

как чего? теперь меня солдаты нато в жопу ебут 😎

Ответить

Arthur Sergeev

Логичес…
–5

https://youtu.be/tDIxUIRyosI

Ответить

Александр Батрак

Arthur
5

Ты просто жонглируешь словами, это не разговор. Твой вопрос это :Может лучше получать 2000$ зарплаты а не садится за пост в соцсети.

Очевидно что лучше что-то строить чем разрушать. Только опрос был не об этом и не о раздаче алкоголя и травы. А о том что по этому поводу думает обычный гражданин.
Привыкай что твоё мнение чего-то стоит иначе в будущем ты сотрешся с пылью.

С дорогами не удачный пример кстати, так как в Украине за 2020 календарный год построено и реконструировано дорог больше чем за предыдущие 10.

Ответить

Жабка

Arthur
0

Одно другому не мешает. Я конечно не особо слежу, но вы так говорите, будто опрос о легализации травы - это все, что сделал Зеленский. Он же не лично ходит опрашивает, а те люди, что занимаются опросом вряд ли могли быть задействованы в строительстве дорог.

Ответить

Arthur Sergeev

–27

Я думаю, для легализации, всё таки подходят страны, с нормальным обществом. А если в колхозной стране разрешить, то будут дуть все подряд просто и всё. Посмотрите блогера Мопса, там столько солевых, опиоидных, всяких наркоманов. Это ужасно.  

Ответить

William Nash

Arthur
13

ну во первых, почему в 2020 эта страна колхозная?
во вторых, разве не дуют итак все?
зочем нам смотреть на блогеров, тем более мопса? чтобы брать с него пример или операться на его мнение?

Ответить

Arthur Sergeev

William
–14

Я специально посмотрел, пару видосов на ютубе, про Украину. По факту Украина - это таже Россия, только с колхозным уклоном. У вас даже мегамол называется "Сельпо" или типа того.

Ответить

Логический крюк

Arthur
40

лол у вас президент называется путин

Ответить

Arthur Sergeev

Логический
–3

Причем здесь это вообще? Я что сказал, что Россия подходит для легализации?

Ответить

Логический крюк

Arthur
7

я только обратил внимание на то, что ты украинское общество назвал ненормальным

Ответить

Arthur Sergeev

Логичес…
–6

Все высмеивают Россию за ватнечество. Но по факту если посмотреть видео с Украины. Там тоже пьяные в жопу ходят, деруться, употребляют всякие колеса. 

Ответить

Трогательный

Arthur
1

Во всех странах есть вжопу пьяные и наркоманы.

Ответить

William Nash

Arthur
6

все страны подходят для легалайза...
боже)) да почитай ты уже статейки какие нибудь про вред алкоголя и полезные свойства CBD и выключи телевизор с мопсом/пукиным

Ответить

Kir Nagirnyak

William
2

Ещё есть хорошая статья про то как Португалия несколько лет шла к легализации ВСЕГО. После чего у них упала смертность от наркотиков. Сами понимаете, запрещённый плод всегда желанней

Ответить

Arthur Sergeev

William
–3

А кто тебя заставляет употреблять алкоголь? А Мопс прикольный канал, но ситуация ужасная.

Ответить

Рыжий

Arthur
6

А кто тебя будет заставлять курить марихуанну?

Ответить

William Nash

Arthur
0

меня заставляет употреблять алкоголь государство, общество, которое меня окружает и которому навязало то самое государство 

Ответить

Arthur Sergeev

Логический
–1

Я смотрел, раньше передачи Гордона, пока он не сошел с ума. Дак, было видно,как он завидует, когда к нему приезжали русские артисты, политики и т.д. По халопски себя вел.   

Ответить

Трогательный велосипед

Arthur
5

Лол, в этом "Сильпо" мы можем спокойно купить хамон, пармезан, черную икру и кучу импортного алкоголя. Ничего себе колхоз

Ответить

Arthur Sergeev

Трогательный
0

Я всегда рофлю с видосов, типа: "Ну шо ты холова, нажралась опять" - Это дико смешно. Деревенский сленг какой то. 

Ответить

Трогательный

Arthur
–1

Я не знаю о каких видосах речь и не знаю что такое "холова", кроме речки в России.
Ты только что украинский назвал деревенским сленгом? 

Ответить

Arthur Sergeev

Трогате…
–1

https://youtu.be/wWw_7C-QZRQ

Ответить

Трогательный

Arthur
0

Они не на украинском говорят. Ты считаешь что все украинцы как эти рагули? Жаль

Ответить

Arthur Sergeev

Трогате…
–1

Я такого не говорил. Я говорю про вирусные видосы, которые ты можешь посмотреть в интернете, на таком языке. Я ничего не имею против языка. Мне все равно.
Если бы на видео была высокразвитая страна, я бы так и сказал. 

Ответить

Трогательный

Arthur
1

Во всех странах есть такие персонажи. Даже в "высокоразвитых". Мне очень не хотелось рушить твои фантазии.

Ответить

Дмитрий

Трогате…
–3

Ты только что украинский назвал деревенским сленгом?

Только не сленг, а диалект.

Ответить

Don Baton

Arthur
1

Сильпо это обычные продуктовые магазы. Какая разница как они называются?
А ещё там есть небольшая сеть сильпо для богатых - le silpo. Звучит название смешно конечно, но думаю ле сильпо в Киеве один из самых крутых продуктовых магазинов в мире и точно самый крутой  из тех, где я был.

Ответить

Arthur Sergeev

William
–1

Чем злиться, может лучше увеличил себе член? По моей статье: https://tjournal.ru/flood/226629-izvestnyy-bloger-vjlink-sdelal-utolshchenie-polovogo-chlena-v-pryamom-efire?comments

Известный блогер VJLink сделал утолщение…
Кирилл Зырянов - блогер известный, своими, треш стримами сделал утолщение полового…
tjournal.ru
Ответить

Логический крюк

Arthur
0

с нормальным обществом

ну спасибо блять

Ответить

Arthur Sergeev

Логический
0

Незачто

Ответить

Александр Калинин

Arthur
–2

Ты абсолютно прав, но минусующие тебя люди уже, наверно, настолько скурились, что не могут адекватно воспринимать реальность.

Ответить

Kir Nagirnyak

Александр
2

Почитал твои комменты. Сорян, чел, но ты такой отбитый и ты нихуя не знаешь про марихуанну. Для тебя это табу — наркотик и все! Плохо! Как бабка какая то, которой в уши через ящик нассали и она топит сейчас, сама не зная за что

Ответить

Александр Калинин

Kir
0

Всё не так плохо, и я бы с удовольствием с тобой это обсудил в частной беседе, но тут в комментариях писать долго и нудно.
Если кратко, то да - психоактивные вещества действительно очень полезны и эффективны и, возможно, именно благодаря им человечество достигло некоторых своих высот. Но спойлер - быдло использует их совсем не в тех целях и неправильно.

Ответить

Kir Nagirnyak

Александр
3

Я бы тоже с тобой обсудил, правда. И согласен, что тут флуда много. А то что быдло использует их не в тех целях — это понятно. Но тут ведь от человека зависит, не так ли? Как и с алкашами? Так и с наркоманами? Если человек долбаеб, то он и без наркотиков долбаеб и даже без алкоголя. Я увидел в твоих комментах осуждение всех кто употребляет. Я употребляю траву иногда, для меня это один из способ расслабиться, который мне приносит удовольствие. Но я бы себя никогда не назвал былом. И я считаю, что не малого добился в жизни. Могу позволить себе путешествовать по миру два раза в год, иметь не плохую зарплату и хорошую компанию друзей (кстати, где не все курят). Так почему тогда такое клеймо все ставят, на тех кто любит травку покурить? Но я тебя обманывать не буду, у меня были периоды, когда я из-за травы просрочивал сдачу проектов и ленился. Но это продолжалось день, затем я брал в себя в руки. Все от человека зависит

Ответить

Трогательный велосипед

Александр
0

Он прав, что украинский = "какой-то деревенский сленг"?

Ответить

Александр Калинин

Трогательный
0

Тот язык, на котором пьяное быдло ругается, когда дерётся в магазинах - не является ни украинским, ни сленгом, ни русским. Это обсценная речь, а не язык.

Ответить

Трогательный велосипед

Александр
3

Он назвал сейчас всех украинцев колхозниками, а украинский - деревенским сленгом, судя по видео из интернета и каким-то блогерам.

Очень странно видеть поддержку таких речей от человека с украинским флагом на аве.

Ответить

Arthur Sergeev

Трогате…
0

Я так не говорил. Просто с виду на видео, различий с Россией мало. Они только на словах. Хотя вы высмеиваете русских ватников и.т.д. 

Ответить

Трогательный

Arthur
–1

Да кому вы вообще нужны? Ирл людям абсолютно посрать на то, что у вас происходит.

Ответить

Arthur Sergeev

Трогате…
–1

Дак, ты россиийском ресурсе сидишь. Мы же не сидим на украинских сайтах. Потому, что даже не знаем их названий. Тебе нужны. Но ты этого никогда не признаешь.  И я тебе понимаю.

Ответить

Трогательный

Arthur
1

Опять пошло про российский ресурс. Мы сидим в американском интернете. Потому что российского не существует.

Тут не только политику в РФ обсуждают. Ты мог бы что-то предъявлять, если б это был какой-то местный форум по российским госуслугам.
А так это просто ресурс в интернете.

Ответить

Александр

Трогате…
–2

Не так давно 73% населения Украины повелось на дешёвый популизм от КВНщика, который подтянул за собой назад во власть множество людей, которые привели Украину к жопе в период своей работы до революции достоинства.
Такие статистические факты отрицать сложно, поэтому я никогда не делаю утверждений относительно всего народа любой страны.
Но должен отметить, что в чём-то определённо прав.

Ответить

Трогательный

Алексан…
0

Все с тобой понятно. Вопросов больше нет. "Настоящий патриот"

Ответить

Александр

Трогате…
0

Патриотизм это фикция.

Ответить

Трогательный

Алексан…
1

Мне очень жаль, что у тебя флаг Украины на аватаре. Потому что пользователи типа Arthur Sergeev будут думать, что все украинцы такие.

Ответить

Александр

Трогате…
0

Адекватные люди по одному человеку население страны не оценивают, так что можешь придержать свою жалость :)

Ответить

Рыжий

Arthur
0

Наркоманов и в сейчас полно в Украине, России. Посмотри продажи сигарет и алкоголя 

Ответить

Arthur Sergeev

Рыжий
0

Ты чем слушаешь? Я же говорю, для легализации, для начала, надо выстроить нормальное общество. 

Ответить

Рыжий

Arthur
1

Есть часть наркотиков легализована (не самая безопасная, к тому же) - значит, все норм с обществом, не?

Ответить

William Nash

Arthur
1

как же ты ценишь украинский народ и общество))) до сих пор оно "ненормальное" ....
когда по твоему оно - общество (ты) будет нормальным?

Ответить

wicked warp

Arthur
0

Ну там же никто не говорит, что будут продавать как в Голландии или Испании на каждом углу. Речь идёт за капли и по рецепту. Понятно, что людям с нашим менталитетом только дай траву в общий доступ, будет тоже самое, что с бухлом и сигаретами. Ни к чему хорошему это не приведёт

Ответить

William Nash

wicked
0

если употреблять алкоголь вместе с каннабисом - это будет для организма куда лучше, нежели употреблять просто алкоголь.
это уже доказано и проверено.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

William
0

Kek

Ответить

Zoid Q

7

Набежало ботов)) Добавлю свои 5 копеек. Легализация — это прямой путь к либерализации общества, вывод из тени этого бизнеса, наконец-то людей перестанут сажать, зоны переполнены сидельцами по этой глупой статье, сэкономят хоть деньги из бюджета и смогут нормально собирать налоги с продажи. Плюс к этому марихуана прекрасное седативное средство, в Штатах как компонент болеутоляющей терапии, моральное успокоение раковым больным и прочим живущим с постоянной болью. Кто с этим сталкивался и в теме медицины поймёт. Те кто курил, будут делать это легально. Кто не курил и так знают, что это наркотик и не будут курить. Дети в школах перестанут баловаться солью и химкой. А в школах курят и без всяких легалайзов и без розовых очков.

Ответить

Александр Калинин

–10

Какая легализация? Этот опрос такой же нелегальный, как и ганджубас для курения, который хочет под этой формулировкой получить для себя чернь. Надо гнать вон зеленского и его команду популистов.

Ответить

William Nash

Александр
8

и жить в 19 веке с коррупцией и старчиским моразмом как твоя бабка

Ответить

Александр Калинин

William
–6

В чём мой маразм? В том, что я не верю в лечение онкологии коноплёй? Или в том, что знаю что для обезболивания давно используются синтетические модификации ТГК, которые значительно более эффективны?
Или может то, что формулировки в этом опроснике это буквально вырванные из разных обсуждений вопросы, на которые нельзя никак ответить не имея информации по их реализации. Что такое свободная экономическая зона на Донбассе?
Извини, но тут я тебя развалю в хлам по делу.

Ответить

William Nash

Александр
5

иди, дружок, в таком случае лечи онкологию алкоголем...

Ответить

Александр Калинин

William
–3

А ну, расскажи мне, уважаемый планокур, что ты там своей соской с коноплёй себе именно лечишь?
я хоть порофлю

Ответить

William Nash

Алексан…
2

если ты не глупый ватник и смотришь вдаль и вширь, учишься, развиваешься, вот тебе ознакомительный ролик

https://www.youtube.com/watch?v=XvwASmdTEOI

Ответить

Александр

William
–6

Извини, но в отличии от тебя я могу развиваться без сосания психоактивных веществ. Этими видосами можешь только свою укуренную тусовочку удовлетворить.

Ответить

Александр Батрак

Алексан…
3

Ты такой глупыш конечно

Ответить

William Nash

Алексан…
–1

что и требовалось доказать - ты глупый.

Ответить

Александр

William
0

Ты ничего не доказал, кроме того что ты планокур и не различаешь медицину и паллиативную помощь.

Ответить

Трогательный велосипед

William
1

Он прав. Этими бумажками только жопу подтереть. Никакие правила голосования не были соблюдены. Да и вообще непонятно что это было. Мог бы с таким же успехом в телеге или гугл форме опрос запилить. Меньше бы денег потратили

Ответить

Evgenij Koval

Александр
0

А кого не надо гнать? Томоса с мовой?

Ответить

Alexander Personazhe

1

Какой блять «опрос»? Это сука дрочь противозаконная, организованная стремительно теряющим рейтинг популистом. Никаких юридических последствий эта херота не имеет и ничего не означает. Типа как спрашивать мнение пенсионерки из села залупино говноедской области о Байдене.

Ответить

Дневной якорь

Alexander
1

А ты хочешь, чтобы результаты опроса вашего села сразу в Раду вносили? Его и провели для того, чтобы понять, нужно готовить законодательные инициативы или нет и для долбоебов специально уточнили, что это не референдум, а опрос граждан. Но долбоебы всегда всем недовольны.

Ответить

Роман Белоус

2

Чем надо заболеть, чтобы тебе прописали в медицинских целях?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Роман
4

Открой СВЧ печь и подержи там яйки

Ответить

Роман Белоус

Дмитрий
4

чота слишком жосска

Ответить

Uwe Strich

Роман
0

Из того, что слышал - перспективное (ввиду малого числа систематических исследований - только сравнительно недавно стали проводиться в странах, где произошла либерализация оборота) средство против депрессии, возможно - помогает и при других психо-неврологических.

Ответить

Роман Белоус

Uwe
0

во, ништяк. Переезжаю

Ответить

Uwe Strich

Роман
1

Готовься, правда, перед получением рецепта на косяк, опробовать и все остальные препараты: даже если таки опрос перерастёт в поправки к законам и нормативным актам - какое-то время наверняка будут тестировать лишь на тяжёлых случаях.

Ответить

Логический крюк

2

хотите, чтобы было как на украине??

Ответить

Bad Mother Fucker

Логический
0

ДА!

Ответить

Sergey Korneev

1

"медицинской"

Ответить

Алекс 00101

0

Инициатива перспективная, но я так же наслушался обещаний об изменениях в Украине))) я столько наслушался, про разблокировку ВК, и про сокращение депутатов, о том, что коррупции не будет и все будет прекрасно, вон радуга. Что Зеленский сделал за эти два года? Да, он выполнил "ВСЕ" обещания, которые он давал на предвыборной кампании. Хто я?

Ответить

Безумный инструмент

0
Ответить

Александр Калинин

–7
Ответить

Kir Kirsky

0

Кажется я плохо себя чувствую и меня тянет В Украину

Ответить

Дневной якорь

Kir
1

Всех кого тянет на Украину из России сначала отправляют на передержку в ДНР

Ответить

Arthur Sergeev

Kir
0

У тебя ломка от травы просто.

Ответить

Алиса Барышман

Kir
0

Можно в Грузию же

Ответить

Газовый месяц

0

На Украине это на том велосипеде на котором твою мамку за гаражи возили на клык давать?

Ответить

Вирусный Абдужаббор

Газовый
0

@Вахтёр у вас олд порвался, может затопить весь комитет

Ответить

Максим Гольдмарк

–1

Сообщение удалено

Ответить

Роман Трусов

–3

Опрос абсолютно популистский, не имеющий никакой юридической силы.
Команда клоуна пытается вернуть себе былую популярность.
А для легализации чего либо сперва нужно создать вменяемую судебную систему, коей на Украине пока нет в помине.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
70% участников опроса на Украине поддержали легализацию марихуаны (медицинской)
Стали известны промежуточные итоги всеукраинского опроса, на котором большинство поддержало инициативы президента Владимира Зеленского. В частности, речь идёт о легализации марихуаны в медицинских целях и "зачистке" Верховной рады - сокращении числа депутатов до 300.
102
Интернет
Утекло ЦП сына Байдена
В интернете появилось видео с ноутбука Хантера Байдена (сын Джо Байдена). В них он употребляет большое количество наркотиков и занимается сексом с (вроде бы уже подтвердили) своей племянницей Natalie Biden, а на момент съёмки ей было 14 лет. Также из сливов с ноутбука стало известно, что Хантер любит играть в League of Legends.
329
Интернет
Так зачем же нужен этот дурацкий Paypal?
В статье пойдёт речь только об использовании Paypal со стороны покупателя. Продавцам в Paypal живётся несладко…
206
Популярное за три дня
Истории
«Мафиозная организация»: как удержать диктатуру вопреки давлению оппозиции и других стран — на примере Венесуэлы
На чём строится диктатура президента «рабочего класса», от которой массово бегут граждане страны.
125
Новости
Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
187
Новости
В МГУ нашли следы распада ракетного топлива в пробах воды с Камчатки. Раньше учёные отвергали эту версию
В пробах обнаружили два продукта распада известного компонента ракетного топлива.
61
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Roman Konchalov

Минцифры предложило привязать…

Алиса Барышман

Экзитпол: легализацию…

bro mi

В Чебоксарах тату-мастер…

Mikhail Lukup

Хакеры похитили личные дела…

Ху Эмай

Прямая трансляция…

Алексей Кирсанов

Хакеры похитили личные дела…

# realfiddy

Что дозволено Юпитеру, не…

Mikhail Lukup

Хакеры похитили личные дела…

bro mi

Экзитпол: легализацию…

Тот самый

Экзитпол: легализацию…

Павел Мухунов

Мошенники стали массово…

Алексей Кирсанов

Хакеры похитили личные дела…

# realfiddy

Прямая трансляция…

NATO Liberator…

Запись в подсайте Telegram

Stas Kartuzov

Минцифры предложило привязать…

В ХУИПЕ

Запись в подсайте Twitter

Тот самый

Экзитпол: легализацию…

Kubig

Запись в подсайте Twitter

Mikhail Lukup

Хакеры похитили личные дела…

Oldfag TV

Хакеры похитили личные дела…
null