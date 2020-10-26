Экзитпол: легализацию медицинской марихуаны поддержали 70% украинцев Материал редакции
Против легализации для снижения боли у тяжелобольных выступил каждый четвёртый опрошенный.
Вопрос о возможности легализации каннабиса в медицинских целях получил поддержку большинства в опросе, инициированным президентом страны Владимиром Зеленским, передаёт социологическая группа «Рейтинг», ссылаясь на данные экзипола.
Опрос прошёл 25 октября, в день голосования на местных выборах. В нём приняли участие 67% украинцев, 33% воздержались. Наибольшую поддержку (95%) получило предложение сократить число депутатов в Верховной Раде с 450 до 300 человек.
- За пожизненное заключение за коррупционные преступления выступил 81% респондентов;
- Право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, поддержали 78% человек;
- За создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях высказались 45% человек, против — 43%.
Зеленский позиционировал опрос как способ узнать мнение граждан, уточняя, что «никакого юридического фундамента» под ним нет. По мнению властей, он нужен был, чтобы «засвидетельствовать общественное мнение на уровне государства».
Странно читать комментарии знатоков у которых все сводится к тому «зачем это надо, все будут дуть». Ведь легализация просто выводит этот бизнес из тени. Тот кто курил - продолжит курить только без риска словить условку (в России - сесть). Тот кто не курил - не будет и дальше. Порог входа для детей станет реальным и регулированным - 18 лет. Сейчас любой 5тиклассник может заказать доставку или закладку. В минусе остаются только шакалы которые крышуют барыг : полиция, СБУ ( в России - силовики, у вас из так много что в названиях легко запутаться).
При том что в опросе стоит вопрос о легализации медицинской марихуаны. Это реально облегчает жизнь тем кто живет с постоянной болью. И это отличный шаг к либерализации общества.
Если вы живете в дремучем лесу и хотите жить лучше пора вылазить из берлоги, смотреть по сторонам, читать книги и расширять кругозор
Формат опроса не имеет юридической силы и похож на популистский шаг президента. Тем не менее это нормальная инициатива спрашивать что-то у людей
Может лучше построить дороги или еще что то? А не заниматься популизмом?
Вместо реальных дел, просто раздать всем водку и траву, что бы народ не думал о проблемах и не выходил на митинги?
ахахаха россиянин говорит о митингах украинцам
Логический крюк
но по части популизма ты прав, зеленского за это часто критикуют. да он на популизме в свой офис и въехал
Ты просто не понимаешь сути. Когда ситуация напряжена, перед выборами, выкатывают такие предложения типа: раздать всем по тысяче рублей, раздать водку и т.д., вместо того чтобы сделать что то полезное, вроде построить дорогу, школу и т.д.
Кстати, зачастую аргумент «ты просто не понимаешь» говорят люди с достаточно узким и однобоким взглядом на вещи и события. В то время как образованный человек пытается понять причину по которой собеседник «не понимает»
И что тебе твое образование дает? Твои дети вместо построенной школы будут дуть траву? Вот ты дашь. По твоему вместо нормальных дел, лучше раздать всем спиннеры.
Это по твоему:) если у тебя возникает вопрос «что даёт образование», наверное ты прав:)
Дороги и школы должны строить не перед выборами
Да но тебе просто выдадут травы и водки.
Мне не нужна водка, могу купить импортного вина. А медицинская трава помогает уменьшать хронические боли. Не вижу ничего похого
И чего ты добился митингами? Украину сейчас делят России, Европа и США. Смешно тебе наверное.
как чего? теперь меня солдаты нато в жопу ебут 😎
Ты просто жонглируешь словами, это не разговор. Твой вопрос это :Может лучше получать 2000$ зарплаты а не садится за пост в соцсети.
Очевидно что лучше что-то строить чем разрушать. Только опрос был не об этом и не о раздаче алкоголя и травы. А о том что по этому поводу думает обычный гражданин.
Привыкай что твоё мнение чего-то стоит иначе в будущем ты сотрешся с пылью.
С дорогами не удачный пример кстати, так как в Украине за 2020 календарный год построено и реконструировано дорог больше чем за предыдущие 10.
Я думаю, для легализации, всё таки подходят страны, с нормальным обществом. А если в колхозной стране разрешить, то будут дуть все подряд просто и всё. Посмотрите блогера Мопса, там столько солевых, опиоидных, всяких наркоманов. Это ужасно.
Я специально посмотрел, пару видосов на ютубе, про Украину. По факту Украина - это таже Россия, только с колхозным уклоном. У вас даже мегамол называется "Сельпо" или типа того.
лол у вас президент называется путин
Причем здесь это вообще? Я что сказал, что Россия подходит для легализации?
я только обратил внимание на то, что ты украинское общество назвал ненормальным
Все высмеивают Россию за ватнечество. Но по факту если посмотреть видео с Украины. Там тоже пьяные в жопу ходят, деруться, употребляют всякие колеса.
Ещё есть хорошая статья про то как Португалия несколько лет шла к легализации ВСЕГО. После чего у них упала смертность от наркотиков. Сами понимаете, запрещённый плод всегда желанней
А кто тебя заставляет употреблять алкоголь? А Мопс прикольный канал, но ситуация ужасная.
Я смотрел, раньше передачи Гордона, пока он не сошел с ума. Дак, было видно,как он завидует, когда к нему приезжали русские артисты, политики и т.д. По халопски себя вел.
Лол, в этом "Сильпо" мы можем спокойно купить хамон, пармезан, черную икру и кучу импортного алкоголя. Ничего себе колхоз
Я всегда рофлю с видосов, типа: "Ну шо ты холова, нажралась опять" - Это дико смешно. Деревенский сленг какой то.
Я не знаю о каких видосах речь и не знаю что такое "холова", кроме речки в России.
Ты только что украинский назвал деревенским сленгом?
Они не на украинском говорят. Ты считаешь что все украинцы как эти рагули? Жаль
Я такого не говорил. Я говорю про вирусные видосы, которые ты можешь посмотреть в интернете, на таком языке. Я ничего не имею против языка. Мне все равно.
Если бы на видео была высокразвитая страна, я бы так и сказал.
Во всех странах есть такие персонажи. Даже в "высокоразвитых". Мне очень не хотелось рушить твои фантазии.
Сильпо это обычные продуктовые магазы. Какая разница как они называются?
А ещё там есть небольшая сеть сильпо для богатых - le silpo. Звучит название смешно конечно, но думаю ле сильпо в Киеве один из самых крутых продуктовых магазинов в мире и точно самый крутой из тех, где я был.
Чем злиться, может лучше увеличил себе член? По моей статье: https://tjournal.ru/flood/226629-izvestnyy-bloger-vjlink-sdelal-utolshchenie-polovogo-chlena-v-pryamom-efire?comments
с нормальным обществом
ну спасибо блять
Ты абсолютно прав, но минусующие тебя люди уже, наверно, настолько скурились, что не могут адекватно воспринимать реальность.
Почитал твои комменты. Сорян, чел, но ты такой отбитый и ты нихуя не знаешь про марихуанну. Для тебя это табу — наркотик и все! Плохо! Как бабка какая то, которой в уши через ящик нассали и она топит сейчас, сама не зная за что
Всё не так плохо, и я бы с удовольствием с тобой это обсудил в частной беседе, но тут в комментариях писать долго и нудно.
Если кратко, то да - психоактивные вещества действительно очень полезны и эффективны и, возможно, именно благодаря им человечество достигло некоторых своих высот. Но спойлер - быдло использует их совсем не в тех целях и неправильно.
Я бы тоже с тобой обсудил, правда. И согласен, что тут флуда много. А то что быдло использует их не в тех целях — это понятно. Но тут ведь от человека зависит, не так ли? Как и с алкашами? Так и с наркоманами? Если человек долбаеб, то он и без наркотиков долбаеб и даже без алкоголя. Я увидел в твоих комментах осуждение всех кто употребляет. Я употребляю траву иногда, для меня это один из способ расслабиться, который мне приносит удовольствие. Но я бы себя никогда не назвал былом. И я считаю, что не малого добился в жизни. Могу позволить себе путешествовать по миру два раза в год, иметь не плохую зарплату и хорошую компанию друзей (кстати, где не все курят). Так почему тогда такое клеймо все ставят, на тех кто любит травку покурить? Но я тебя обманывать не буду, у меня были периоды, когда я из-за травы просрочивал сдачу проектов и ленился. Но это продолжалось день, затем я брал в себя в руки. Все от человека зависит
Он прав, что украинский = "какой-то деревенский сленг"?
Тот язык, на котором пьяное быдло ругается, когда дерётся в магазинах - не является ни украинским, ни сленгом, ни русским. Это обсценная речь, а не язык.
Он назвал сейчас всех украинцев колхозниками, а украинский - деревенским сленгом, судя по видео из интернета и каким-то блогерам.
Очень странно видеть поддержку таких речей от человека с украинским флагом на аве.
Я так не говорил. Просто с виду на видео, различий с Россией мало. Они только на словах. Хотя вы высмеиваете русских ватников и.т.д.
Да кому вы вообще нужны? Ирл людям абсолютно посрать на то, что у вас происходит.
Дак, ты россиийском ресурсе сидишь. Мы же не сидим на украинских сайтах. Потому, что даже не знаем их названий. Тебе нужны. Но ты этого никогда не признаешь. И я тебе понимаю.
Опять пошло про российский ресурс. Мы сидим в американском интернете. Потому что российского не существует.
Тут не только политику в РФ обсуждают. Ты мог бы что-то предъявлять, если б это был какой-то местный форум по российским госуслугам.
А так это просто ресурс в интернете.
Не так давно 73% населения Украины повелось на дешёвый популизм от КВНщика, который подтянул за собой назад во власть множество людей, которые привели Украину к жопе в период своей работы до революции достоинства.
Такие статистические факты отрицать сложно, поэтому я никогда не делаю утверждений относительно всего народа любой страны.
Но должен отметить, что в чём-то определённо прав.
Все с тобой понятно. Вопросов больше нет. "Настоящий патриот"
Мне очень жаль, что у тебя флаг Украины на аватаре. Потому что пользователи типа Arthur Sergeev будут думать, что все украинцы такие.
Ты чем слушаешь? Я же говорю, для легализации, для начала, надо выстроить нормальное общество.
Ну там же никто не говорит, что будут продавать как в Голландии или Испании на каждом углу. Речь идёт за капли и по рецепту. Понятно, что людям с нашим менталитетом только дай траву в общий доступ, будет тоже самое, что с бухлом и сигаретами. Ни к чему хорошему это не приведёт
Набежало ботов)) Добавлю свои 5 копеек. Легализация — это прямой путь к либерализации общества, вывод из тени этого бизнеса, наконец-то людей перестанут сажать, зоны переполнены сидельцами по этой глупой статье, сэкономят хоть деньги из бюджета и смогут нормально собирать налоги с продажи. Плюс к этому марихуана прекрасное седативное средство, в Штатах как компонент болеутоляющей терапии, моральное успокоение раковым больным и прочим живущим с постоянной болью. Кто с этим сталкивался и в теме медицины поймёт. Те кто курил, будут делать это легально. Кто не курил и так знают, что это наркотик и не будут курить. Дети в школах перестанут баловаться солью и химкой. А в школах курят и без всяких легалайзов и без розовых очков.
Какая легализация? Этот опрос такой же нелегальный, как и ганджубас для курения, который хочет под этой формулировкой получить для себя чернь. Надо гнать вон зеленского и его команду популистов.
В чём мой маразм? В том, что я не верю в лечение онкологии коноплёй? Или в том, что знаю что для обезболивания давно используются синтетические модификации ТГК, которые значительно более эффективны?
Или может то, что формулировки в этом опроснике это буквально вырванные из разных обсуждений вопросы, на которые нельзя никак ответить не имея информации по их реализации. Что такое свободная экономическая зона на Донбассе?
Извини, но тут я тебя развалю в хлам по делу.
А ну, расскажи мне, уважаемый планокур, что ты там своей соской с коноплёй себе именно лечишь?
я хоть порофлю
Трогательный велосипед
Он прав. Этими бумажками только жопу подтереть. Никакие правила голосования не были соблюдены. Да и вообще непонятно что это было. Мог бы с таким же успехом в телеге или гугл форме опрос запилить. Меньше бы денег потратили
Какой блять «опрос»? Это сука дрочь противозаконная, организованная стремительно теряющим рейтинг популистом. Никаких юридических последствий эта херота не имеет и ничего не означает. Типа как спрашивать мнение пенсионерки из села залупино говноедской области о Байдене.
Дневной якорь
А ты хочешь, чтобы результаты опроса вашего села сразу в Раду вносили? Его и провели для того, чтобы понять, нужно готовить законодательные инициативы или нет и для долбоебов специально уточнили, что это не референдум, а опрос граждан. Но долбоебы всегда всем недовольны.
Чем надо заболеть, чтобы тебе прописали в медицинских целях?
Открой СВЧ печь и подержи там яйки
Из того, что слышал - перспективное (ввиду малого числа систематических исследований - только сравнительно недавно стали проводиться в странах, где произошла либерализация оборота) средство против депрессии, возможно - помогает и при других психо-неврологических.
во, ништяк. Переезжаю
Готовься, правда, перед получением рецепта на косяк, опробовать и все остальные препараты: даже если таки опрос перерастёт в поправки к законам и нормативным актам - какое-то время наверняка будут тестировать лишь на тяжёлых случаях.
Инициатива перспективная, но я так же наслушался обещаний об изменениях в Украине))) я столько наслушался, про разблокировку ВК, и про сокращение депутатов, о том, что коррупции не будет и все будет прекрасно, вон радуга. Что Зеленский сделал за эти два года? Да, он выполнил "ВСЕ" обещания, которые он давал на предвыборной кампании. Хто я?
Кажется я плохо себя чувствую и меня тянет В Украину
Дневной якорь
Всех кого тянет на Украину из России сначала отправляют на передержку в ДНР
Опрос абсолютно популистский, не имеющий никакой юридической силы.
Команда клоуна пытается вернуть себе былую популярность.
А для легализации чего либо сперва нужно создать вменяемую судебную систему, коей на Украине пока нет в помине.