Полиции так будет проще получить информацию об администраторах, считают в ведомстве, но пока такую регистрацию не планируют делать обязательной.

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Минцфиры предложило регистрировать администраторов сайтов с доменами .ru и .рф через сайт Госуслуг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

Инициатива должна упростить работу правоохранительным органам, в частности, бороться с мошенниками, утверждает директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьёв. По его словам, тема мошенничества стала особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса. Если предложение примут, то регистраторам доменов не нужно будет запрашивать данные у каждого клиента — они смогут получать их напрямую из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков считает, что полиция сможет получить данные не в течение 30 дней по запросу, а «буквально в два клика». Инициатива действительно может повысить уровень информбезопасности, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, но только если регистрацию через Госуслуги сделают обязательной. Воробьёв при этом отрицает, что у Минцфиры есть такие планы.