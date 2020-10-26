Минцифры предложило привязать регистрацию сайтов к Госуслугам, чтобы эффективнее бороться с мошенниками Материал редакции
Полиции так будет проще получить информацию об администраторах, считают в ведомстве, но пока такую регистрацию не планируют делать обязательной.
Минцфиры предложило регистрировать администраторов сайтов с доменами .ru и .рф через сайт Госуслуг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.
Инициатива должна упростить работу правоохранительным органам, в частности, бороться с мошенниками, утверждает директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьёв. По его словам, тема мошенничества стала особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса. Если предложение примут, то регистраторам доменов не нужно будет запрашивать данные у каждого клиента — они смогут получать их напрямую из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков считает, что полиция сможет получить данные не в течение 30 дней по запросу, а «буквально в два клика». Инициатива действительно может повысить уровень информбезопасности, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, но только если регистрацию через Госуслуги сделают обязательной. Воробьёв при этом отрицает, что у Минцфиры есть такие планы.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что правоохранительные органы и так «без труда» получают информацию об администраторах сайтов. Тем не менее, добавляет он, предложение Минцифры может освободить администраторов от необходимости предоставлять данные по запросу и хранить их.
Гениально, странно что до сих пор не ввели подобную практику, может петицию на чендж.орг создать?
Нормальная идея. Хочешь зарегистрировать в домене .ru/.рф, сделай через госуслуги. Если у тебя нет целей для развода — тебе это никак не мешает.
Душните по поводу любого предложения.
Давайте вообще суд отменим.
Если полиция считает тебя преступником - нет повода ей не доверять. Так ведь? Это же тебе никак не мешает?
Что мешает размещать посадку для разводов на сотне других доменов? У лохов выше лояльность в зоне ru рф? Вообще не видел ни одного фишинга, где оплату приходит на том же домене, что и посадка. RTFM!
чтобы эффективнее бороться с мошенниками
Угу, с мошенниками бороться.
Там с мошенниками ВНУТРИ системы исполнения наказаний уже несколько лет не могут бороться. Которые звонят и разводят граждан на деньги с телефонов, которые приносят им сотрудники этой же самой системы. Существующей на деньги тех же самых налогоплательщиков, у которых они воруют деньги.