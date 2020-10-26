В названиях доменов используют окончание -off, которое часто появляется у сайтов с распродажами.

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В рунете зафиксировали массовую регистрацию доменов с названием популярных брендов и окончанием -off, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline company.

Регистрацию проводят через одну и ту же российскую структуру с серверами на технических площадях компании в Белизе. Как утверждают эксперты, только за 20 октября зафиксировали появление 192 доменов, похожих на familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru. «СёрчИнформ» подтверждает эту информацию и добавляет, что после 20 октября появилось около 200 подобных сайтов.

Эксперты отмечают, что мошенники могут готовить кампанию с фальшивыми распродажами. Как уточняет глава блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачёв, владелец такого сайта может использовать его для накрутки трафика, фишинговых рассылок или создания полноценного фишингового сайта. Регистрация одного домена стоит около 200 рублей, потому общие затраты исчисляются десятками тысяч рублей.