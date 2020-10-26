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Алексей Боржонов
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Мошенники стали массово регистрировать в рунете домены с названиями популярных брендов, маскируя их под сайты распродаж Материал редакции

В названиях доменов используют окончание -off, которое часто появляется у сайтов с распродажами.

4 комментария
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В рунете зафиксировали массовую регистрацию доменов с названием популярных брендов и окончанием -off, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline company.

Регистрацию проводят через одну и ту же российскую структуру с серверами на технических площадях компании в Белизе. Как утверждают эксперты, только за 20 октября зафиксировали появление 192 доменов, похожих на familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru. «СёрчИнформ» подтверждает эту информацию и добавляет, что после 20 октября появилось около 200 подобных сайтов.

Эксперты отмечают, что мошенники могут готовить кампанию с фальшивыми распродажами. Как уточняет глава блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачёв, владелец такого сайта может использовать его для накрутки трафика, фишинговых рассылок или создания полноценного фишингового сайта. Регистрация одного домена стоит около 200 рублей, потому общие затраты исчисляются десятками тысяч рублей.

Как отметил сооснователь компании BrandMonitor Кирилл Кириллов, регистрация сайтов с названиями крупных брендов происходит ежедневно, а заработок мошенников зависит от схемы. Торговцы контрафактом могут заработать от 3 до 10 миллионов рублей в год, добавил он. Кириллов утверждает, что заблокировать такой сайт можно за день, если он распространяет вредоносное ПО, но если же он нарушает права бренда, то закрыть его в досудебном порядке получается не всегда. Кроме того, технически блокировка невозможна, если серверы находятся в стране, где хостинг-провайдеры не блокируют сайты.

#новости #кибербезопаность

Алексей Боржонов PLUS
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4 комментария
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drama llama

10

Как внезапно-то

Минцифры предложило привязать регистрацию сайтов…
Полиции так будет проще получить информацию об администраторах, считают в ведомстве, но пока такую…
tjournal.ru
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Павел Мухунов

drama
1

Хех. Только домены в рф и так регистрируются на юр лиц или по паспорту.
А как интернет-магазины будут принимать оплату без реквизитов. Халява для следствия.
Но нет, давайте примем больше законов, больше отчётности, больше регистраций

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Золотой Кирилл

5

Ничто не отражает душу соотечественника столь пиздато, как постоянное желание друг-друга наебать

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Чехол от очков

Золотой
0

Если только желание не быть не наёбанным

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