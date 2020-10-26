WSJ: Facebook в случае волнений после выборов в США применит инструменты для предотвращения этнических конфликтов Материал редакции
Их используют только в крайнем случае, чтобы ограничить разжигание ненависти на платформе.
Facebook во время выборов президента США готов применить инструменты, которые соцсеть использовала для предотвращения этнических конфликтов в Мьянме и на Шри-Ланке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Facebook станет замедлять распространение набирающих популярность постов, изменит алгоритмы выдачи в новостной ленте, а также поменяет правила, определяющие потенциально опасный контент. Это позволит ограничить пользователей от дезинформации и призывов к насилию, считают источники издания.
Инструменты разрабатывали для стран, «подверженных риску», отмечает WSJ. В США их будут использовать только в «тяжёлых условиях», таких как угрозы насилия во время выборов, рассказали источники издания и добавили, что компания должна быть готова ко всем сценариям.
The Wall Street Journal напомнил, что в 2018 году Facebook критиковали за бездействие во время нападений на мусульман в Мьянме и Шри-Ланке. После этого соцсеть признала, что «делает недостаточно» для предотвращения разжигания ненависти на платформе, и пообещала лучше подготовиться к подобным ситуациям.
Ага, там пол Америки с этим BLM разгромили...
Пермский парфюмер
ну то негры, а тут заинтересованный голосующий электорат
их можно понять - там уже месяц многие на очке сидя...переживают, ожидая беспорядков после неприятия итогов выборов любой проигравшей стороной
Там фишка в том, что сторонники Байденп будут голосовать по почте, мол вирус и все такое, а вот Трамповским пихуй - они идут голосовать в на участки. Из-за особенностей подсчёта голоса с почты обработаются с опозданием в несколько дней. Так вот, многие бояться, чтобы Трамп в наглую не принял результаты первого дня (выгодные ему), да и в целом его лидерство в первые дни может создать очень много шума.
В общем, весело у них там.
А я думал они кукурузку с курочкой на халяву раздавать начнут, так сказать, чтобы замаслить тёмную сторону