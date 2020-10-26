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Алексей Боржонов
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WSJ: Facebook в случае волнений после выборов в США применит инструменты для предотвращения этнических конфликтов Материал редакции

Их используют только в крайнем случае, чтобы ограничить разжигание ненависти на платформе.

15 комментариев
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Facebook во время выборов президента США готов применить инструменты, которые соцсеть использовала для предотвращения этнических конфликтов в Мьянме и на Шри-Ланке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Facebook станет замедлять распространение набирающих популярность постов, изменит алгоритмы выдачи в новостной ленте, а также поменяет правила, определяющие потенциально опасный контент. Это позволит ограничить пользователей от дезинформации и призывов к насилию, считают источники издания.

Инструменты разрабатывали для стран, «подверженных риску», отмечает WSJ. В США их будут использовать только в «тяжёлых условиях», таких как угрозы насилия во время выборов, рассказали источники издания и добавили, что компания должна быть готова ко всем сценариям.

The Wall Street Journal напомнил, что в 2018 году Facebook критиковали за бездействие во время нападений на мусульман в Мьянме и Шри-Ланке. После этого соцсеть признала, что «делает недостаточно» для предотвращения разжигания ненависти на платформе, и пообещала лучше подготовиться к подобным ситуациям.

#новости #facebook #сша

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15 комментариев
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Пермский парфюмер

5

ребята как-то пиздецки драматизируют 

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Закомплексованная Душа

Пермский
1

Ага, там пол Америки с этим BLM разгромили...

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Пермский парфюмер

Закомплексованн…
1

ну то негры, а тут заинтересованный голосующий электорат 

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Shenmue

Пермский
0

Типа в африке негры, в Германии немцы?

Ответить

Пермский парфюмер

Shenmue
0

чё

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Евгений Клочков

Пермский
1

их можно понять - там уже месяц многие на очке сидя...переживают, ожидая беспорядков после неприятия итогов выборов любой проигравшей стороной

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Максим Абрамчик

Пермский
1

Там фишка в том, что сторонники Байденп будут голосовать по почте, мол вирус и все такое, а вот Трамповским пихуй - они идут голосовать в на участки. Из-за особенностей подсчёта голоса с почты обработаются с опозданием в несколько дней. Так вот, многие бояться, чтобы Трамп в наглую не принял результаты первого дня (выгодные ему), да и в целом его лидерство в первые дни может создать очень много шума.
В общем, весело у них там. 

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Вирусный Абдужаббор

Максим
–1

Вот это ты натянул масочную сегрегацию на глобус так натянул

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Видный кран

3

Самым лучшим инструментом было бы просто вырубить его нахуй.

Ответить

Ху Эмай

Видный
2

Дуров перелогинься

Ответить

Евгений Клочков

1

Забанят аккаунт игры Race Wars?

Ответить

Alex Fielding

0

Напалм?

Ответить

Semen Semenov

0

Забанит всех избирателей Трампа?

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Дмитрий Хоккаидов

0

Пишет SJW*

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Shenmue

0

А я думал они кукурузку с курочкой на халяву раздавать начнут, так сказать, чтобы замаслить тёмную сторону

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