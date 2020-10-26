Их используют только в крайнем случае, чтобы ограничить разжигание ненависти на платформе.

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Facebook во время выборов президента США готов применить инструменты, которые соцсеть использовала для предотвращения этнических конфликтов в Мьянме и на Шри-Ланке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Facebook станет замедлять распространение набирающих популярность постов, изменит алгоритмы выдачи в новостной ленте, а также поменяет правила, определяющие потенциально опасный контент. Это позволит ограничить пользователей от дезинформации и призывов к насилию, считают источники издания.

Инструменты разрабатывали для стран, «подверженных риску», отмечает WSJ. В США их будут использовать только в «тяжёлых условиях», таких как угрозы насилия во время выборов, рассказали источники издания и добавили, что компания должна быть готова ко всем сценариям.