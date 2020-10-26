«Яндекс» впервые опубликовал статистику по выдаче данных россиян: 15 тысяч запросов за шесть месяцев Материал редакции
Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.
«Яндекс» получил такое количество запросов от российских органов государственной власти за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте компании.
Информацию властям предоставили по 12,9 тысячам запросов, по остальным отказали из-за несоответствия требованиям закона. Органы власти чаще всего запрашивали информацию по пользователям сервисов «Паспорт» и «Почта», далее идут «Такси» и «Драйв».
«Яндекс» уточнил, что в «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому часто силовикам нужны данные оттуда. «Это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов для мошенничества»», — уточнила компания. В сообщении также сказано, что доступ к содержимому почтового ящика или переписке в мессенджере предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, а не по запросу органов власти.
«Яндекс» опубликовал и статистику по запросам властей с июля по декабрь 2019 года — 14 638 обращений.
Глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский рассказал «Медузе», что компания передаёт «минимально необходимые данные». Он уточнил, что госорганы запрашивают и информацию о передвижениях пользователя. «Если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям — мы обязаны раскрыть [информацию]», — уточнил Грабовский.
По законам РФ компания обязана отвечать на запросы властей, отказ предоставить данные может грозить приостановкой деятельности и уголовной ответственностью для руководителя. Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.
Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.
Ля красиво конечно
Нынешний Никита
пиздец, эти учреждения и службы сливают данные заявителей налево и направо, лично в эту яму попадал
Что не гостайна - так совершенно секретно или секретно
Брух, эти грифы и есть гостайна. Или ты хочешь сказать, что к гт относится только "особой важности"?
А в других странах компании обычно предупреждают потенциальных преступников, что данные о них запрашиваются?
Потенциальные преступники в других странах на самом деле нарушают закон.
Например, на Медузе в аналогичной новости рассказали, что место жительства Голунова выяснили по запросу истории поездок на яндекс такси
Т.е. субъекты по которым запрашивают данные у российских компаний это 100% невиновные ни в чём люди?
Нет, но, во-первых, я привел пример явно политического, вероятнее всего сфабрикованного дела против журналиста. А во-вторых, обратное утверждение, что это 100% виновные люди, будет звучать не менее абсурдно.
Погоди. Какая разница, что ты там привёл в пример. Я задал вопрос предупреждают ли компании в других странах. Нахуй ты передёргиваешь на политику?
Нахуй ты передёргиваешь на политику
Передергиваю я на прон обычо, а тут я говорю о том, что если под другими странами подразумеваются европы/сша, а не третий мир, то там правовая система более прозрачна и количество ебанутых дел за репосты 6-летней давности субъективно меньше.
К тому же те самые другие страны выпустили постановление GDPR, которое обязывает компании по запросу выдать ВСЕ твои данные, которые они у себя хранят. Так что ты сам можешь в какой-то степени контролировать инфу о себе.
Давай вернёмся к моему вопросу. Я спросил есть или нет. Зачем мне твоё субъективное мнение? В тексте ясно сказано, в каких, в том числе случаях, запрашивают инфу. А ты игнорируешь это и почему-то переводишь диалог исключительно в плоскость репрессий за комментарии.
Ну т.е. потенциальных нарушителей закона, использующих сервисы, нужно предупреждать, что ими интересуются?
Ну ты же понимаешь, что это не новость о том, что ты нарушил закон, а новость о том, что тебя ищут. Есть категории преступников, которые начинают скрываться, давить на или устранять свидетелей, пытаются каким-то образом скрыть следы преступления предпринимают иные действия. Ты как-то узко смотришь на проблему. Если ты сбил пешехода, то для тебя это не новость. А если к тебе звонят из системы Безопасный город, например, и говорят: Вась, тут следователь приходил, брал записи с видеокамер.
Я не понял при чем здесь безопасный город и камеры, нельзя выдать все записи по конкретному человеку. По крайней мере сейчас, пока распознавание лиц не впихнули в камеру каждого двора.
А здесь запрос к конкретному сервису по получению данных конкретной учетной записи. Типа уведомление спугнет преступника и он встанет на лыжи? Ну да, в каких-то случаях так и будет. Этим скорее всего и обосновывали, когда добавляли в закон такой запрет. Но мне, как человеку не убивающему свидетелей при первом шорохе, было бы полезно заранее узнать, что происходит какая-то херня.
Хорошо, что ты законопослушный и не будешь устранять свидетелей или скрываться. Как об этом узнает Яндекс? Там есть какая-то форма с опросником при регистрации? Типа: если к вам приедут менты и запросят мои данные, предупредите меня, обязуюсь не скрываться.
Я не знаю, как в других странах, если честно. Но это не лучшая практика, на мой взгляд. Почему нельзя поделить? Если запрашивают данные о потенциальном террористе, то канеш ему не надо сообщать. А если это вопросы по каким-то мелким вещам, то человек имеет право знать, что под него копают, разве нет?
Нихуясебе. Что же я такого делаю?
Если отсутствует или истек gag order, то предупреждают, конечно же
Т.е. в других случаях не предупреждают, так?
Каких других? У них очень простая политика: если закон/суд позволяет (или как только позволит), то мы отправим пользователю уведомление. Если не позволяет, то, конечно, не будут уведомлять.
https://policies.google.com/terms/information-requests
В новости "отказали из-за несоответствия требованиям закона" . Если закон позволяет, Яндекс отказывает в выдаче данных. Или это другое?
Другое, тут предупреждают о том, что данные выдали же. Если запрос некорректный, то гугл так же откажет (и уведомлять, наверное, не будет).
В РФ закон просто запрещает всем раскрывать сведения о расследовании без явного разрешения следователя. В ряде других стран, в тех же штатах, все несколько иначе, во многих случаях нужен явный запрет суда, без него раскрывать сведения можно.
Комитет мы ждем статистику
Логический крюк
немного оффтопа. жаль, что при подписке на тж-плюс платежи обрабатывает российская компания, принадлежащая тинькофф-банку. захочу в россию — покажут комменты на тж и не пустят. не переживу(
Яндекс отказал мусорам.
В эфире рубрика "пиздёж года"
Нормально же на батле сидели, чо начинаецо
Почему я должен им верить?
Та не то чтобы тут положительное особо о себе рассказывают-то. Чего б и не верить.
Почему это капля в море? С чем ты сравниваешь?
с постоянным беспрерывным дампом. погодите, датацентры мвд только в арктике достроят
И что ментам делать с этим дампом? SQL запросы писать? Копаться в логах? Запросы в Яндекс намного проще выглядят
Но ведь в Яндекс Паспорте хранится вся инфа по паролями и банковским картам
Обогащают не спрашивая. Это ощущается по ретаргетингу, например.
- Алиса, ты микрофон точно отключила?
- Да, конечно. Откройте дверь, вам стучат.
Ваще интересно, а кто-то собирается ещё подобные данные показывать, статистику давать? Или только яндекс такой "плохой" и решил показать как на самом деле обстоит ситуация?
Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.
я скорее поверю не в то, что яндекс отказал хотя бы по одному запросу, а в то, что он вдогонку этим 15 тысячам запросов от органов, ещё и бонусом сверху 15 тыс других личностей слил по собственной "доброй воле", мол подозрительные какие-то