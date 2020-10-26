Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.

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«Яндекс» получил такое количество запросов от российских органов государственной власти за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте компании.

Информацию властям предоставили по 12,9 тысячам запросов, по остальным отказали из-за несоответствия требованиям закона. Органы власти чаще всего запрашивали информацию по пользователям сервисов «Паспорт» и «Почта», далее идут «Такси» и «Драйв».

Инфографика «Яндекса» по запросам за 2020 год

«Яндекс» уточнил, что в «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому часто силовикам нужны данные оттуда. «Это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов для мошенничества»», — уточнила компания. В сообщении также сказано, что доступ к содержимому почтового ящика или переписке в мессенджере предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, а не по запросу органов власти.

«Яндекс» опубликовал и статистику по запросам властей с июля по декабрь 2019 года — 14 638 обращений.

Инфографика «Яндекса» по запросам за 2019 год

Глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский рассказал «Медузе», что компания передаёт «минимально необходимые данные». Он уточнил, что госорганы запрашивают и информацию о передвижениях пользователя. «Если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям — мы обязаны раскрыть [информацию]», — уточнил Грабовский.

Отмечу еще, что маршрут может быть нужен в случаях, когда произошла какая-то авария, а виновник покинул место [ДТП]. Или вообще понять, был ли таксист на заказе «Яндекс.Такси» или нет в это время. Илья Грабовский

глава пресс-службы «Яндекса»

По законам РФ компания обязана отвечать на запросы властей, отказ предоставить данные может грозить приостановкой деятельности и уголовной ответственностью для руководителя. Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.