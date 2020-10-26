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Артём Мазанов
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«Яндекс» впервые опубликовал статистику по выдаче данных россиян: 15 тысяч запросов за шесть месяцев Материал редакции

Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.

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«Яндекс» получил такое количество запросов от российских органов государственной власти за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте компании.

Информацию властям предоставили по 12,9 тысячам запросов, по остальным отказали из-за несоответствия требованиям закона. Органы власти чаще всего запрашивали информацию по пользователям сервисов «Паспорт» и «Почта», далее идут «Такси» и «Драйв».

Инфографика «Яндекса» по запросам за 2020 год

«Яндекс» уточнил, что в «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому часто силовикам нужны данные оттуда. «Это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов для мошенничества»», — уточнила компания. В сообщении также сказано, что доступ к содержимому почтового ящика или переписке в мессенджере предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки, а не по запросу органов власти.

«Яндекс» опубликовал и статистику по запросам властей с июля по декабрь 2019 года — 14 638 обращений.

Инфографика «Яндекса» по запросам за 2019 год

Глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский рассказал «Медузе», что компания передаёт «минимально необходимые данные». Он уточнил, что госорганы запрашивают и информацию о передвижениях пользователя. «Если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям — мы обязаны раскрыть [информацию]», — уточнил Грабовский.

Отмечу еще, что маршрут может быть нужен в случаях, когда произошла какая-то авария, а виновник покинул место [ДТП]. Или вообще понять, был ли таксист на заказе «Яндекс.Такси» или нет в это время.

Илья Грабовский
глава пресс-службы «Яндекса»

По законам РФ компания обязана отвечать на запросы властей, отказ предоставить данные может грозить приостановкой деятельности и уголовной ответственностью для руководителя. Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.

#новости #яндекс

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65 комментариев
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Роман Чернов

35

Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.

Ля красиво конечно

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André

Роман
7

К слову, у нас к гостайне относится перечень сущностей, составляющих гостайну. А при взаимодействии с определенными учреждениями и службами, сам факт взаимодействия - тоже гостайна.
А что не гостайна - так совершенно секретно или секретно.

Ответить

Нынешний Никита

André
6

пиздец, эти учреждения и службы сливают данные заявителей налево и направо, лично в эту яму попадал

Ответить

Georgy Georgiev

André
0

Что не гостайна - так совершенно секретно или секретно

Брух, эти грифы и есть гостайна. Или ты хочешь сказать, что к гт относится только "особой важности"? 

Ответить

Люц Шнайдер

Роман
3

А в других странах компании обычно предупреждают потенциальных преступников, что данные о них запрашиваются?

Ответить

Степан Раскольный

Люц
4

Потенциальные преступники в других странах на самом деле нарушают закон.
Например, на Медузе в аналогичной новости рассказали, что место жительства Голунова выяснили по запросу истории поездок на яндекс такси

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
–9

Т.е. субъекты по которым запрашивают данные у российских компаний это 100% невиновные ни в чём люди? 

Ответить

Степан Раскольный

Люц
10

Нет, но, во-первых, я привел пример явно политического, вероятнее всего сфабрикованного дела против журналиста. А во-вторых,  обратное утверждение, что это 100% виновные люди, будет звучать не менее абсурдно.

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
–11

Погоди. Какая разница, что ты там привёл в пример. Я задал вопрос предупреждают ли компании в других странах. Нахуй ты передёргиваешь на политику? 

Ответить

Степан

Люц
5

Нахуй ты передёргиваешь на политику

Передергиваю я на прон обычо, а тут я говорю о том, что если под другими странами подразумеваются европы/сша, а не третий мир, то там правовая система более прозрачна и количество ебанутых дел за репосты 6-летней давности субъективно меньше.
К тому же те самые другие страны выпустили постановление GDPR, которое обязывает компании по запросу выдать ВСЕ твои данные, которые они у себя хранят. Так что ты сам можешь в какой-то степени контролировать инфу о себе.

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
0

Давай вернёмся к моему вопросу. Я спросил есть или нет. Зачем мне твоё субъективное мнение? В тексте ясно сказано, в каких, в том числе случаях, запрашивают инфу. А ты игнорируешь это и почему-то переводишь диалог исключительно в плоскость репрессий за комментарии.

Ответить

Степан

Люц
2

Да я хуй его знает если честно, есть или нет. Необходимости в этом там точно меньше и правовая система другая, вот я к чему. Поэтому сравнивать такие вещи не особо корректно, как по мне. Это как сравнить налоги в европе и России без учета реального дохода населения.

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
0

Ну т.е. потенциальных нарушителей закона, использующих сервисы, нужно предупреждать, что ими интересуются? 

Ответить

Степан

Люц
1

А почему бы и нет? Если ты реально нарушил закон, то вряд ли для тебя это будет новостью.

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
0

Ну ты же понимаешь, что это не новость о том, что ты нарушил закон, а новость о том, что тебя ищут. Есть категории преступников, которые начинают скрываться, давить на или устранять свидетелей, пытаются каким-то образом скрыть следы преступления предпринимают иные действия.  Ты как-то узко смотришь на проблему. Если ты сбил пешехода, то для тебя это не новость. А если к тебе звонят из системы Безопасный город, например, и говорят: Вась, тут следователь приходил, брал записи с видеокамер. 

Ответить

Степан

Люц
0

Я не понял при чем здесь безопасный город и камеры,  нельзя выдать все записи по конкретному человеку. По крайней мере сейчас, пока распознавание лиц не впихнули в камеру каждого двора.
А здесь запрос к конкретному сервису по получению данных конкретной учетной записи. Типа уведомление спугнет преступника и он встанет на лыжи? Ну да, в каких-то случаях так и будет. Этим скорее всего и обосновывали, когда добавляли в закон такой запрет. Но мне, как человеку не убивающему свидетелей при первом шорохе, было бы полезно заранее узнать, что происходит какая-то херня.

Ответить

Люц Шнайдер

Степан
0

Хорошо, что ты законопослушный и не будешь устранять свидетелей или скрываться. Как об этом узнает Яндекс? Там есть какая-то форма с опросником при регистрации? Типа: если к вам приедут менты и запросят мои данные, предупредите меня, обязуюсь не скрываться.

Ответить

Иван Иванов

Люц
0

99%

Ответить

Иван Иванович

Степан
0

это другое?)

Ответить

Роман Чернов

Люц
4

Я не знаю, как в других странах, если честно. Но это не лучшая практика, на мой взгляд. Почему нельзя поделить? Если запрашивают данные о потенциальном террористе, то канеш ему не надо сообщать. А если это вопросы по каким-то мелким вещам, то человек имеет право знать, что под него копают, разве нет?

Ответить

Dra

Люц
1

А ты в курсе, что сам преступник до мозга костей? И за то, что ты повседневно делаешь в инторнете, некоторые люди сидят.

Ответить

Люц Шнайдер

Dra
0

Нихуясебе. Что же я такого делаю?

Ответить

Dra

Люц
3

Хуяришь каменты. Этого достаточно, чтобы нынешнее правосудие тебя посадило при желании.

Ответить

Люц Шнайдер

Dra
0

Удачи

Ответить

Ваша Закладко

Dra
1

сидят в инторнете

Ответить

Masha Kovalyova

Люц
1

Если отсутствует или истек gag order, то предупреждают, конечно же

Ответить

Люц Шнайдер

Masha
0

Т.е. в других случаях не предупреждают, так? 

Ответить

Masha Kovalyova

Люц
0

Каких других? У них очень простая политика: если закон/суд позволяет (или как только позволит), то мы отправим пользователю уведомление. Если не позволяет, то, конечно, не будут уведомлять.
https://policies.google.com/terms/information-requests

Ответить

Люц Шнайдер

Masha
1

В новости "отказали из-за несоответствия требованиям закона" . Если закон позволяет, Яндекс отказывает в выдаче данных. Или это другое? 

Ответить

Masha Kovalyova

Люц
0

Другое, тут предупреждают о том, что данные выдали же. Если запрос некорректный, то гугл так же откажет (и уведомлять, наверное, не будет).

В РФ закон просто запрещает всем раскрывать сведения о расследовании без явного разрешения следователя. В ряде других стран, в тех же штатах, все несколько иначе, во многих случаях нужен явный запрет суда, без него раскрывать сведения можно.

Ответить

Илья Гераськин

Masha
0

Ууу бездуховщина!

Ответить

Slow Dimon

Роман
0

Крысиво

Ответить

rossoshmap

19

Комитет мы ждем статистику

Ответить

Логический крюк

rossoshmap
0

немного оффтопа. жаль, что при подписке на тж-плюс платежи обрабатывает российская компания, принадлежащая тинькофф-банку. захочу в россию — покажут комменты на тж и не пустят. не переживу(

Ответить

Yury Grinev

rossoshmap
0

ФСБ надо узнать, какие посты публиковал Вася у себя в блоге?

Ответить

AZP

8

Яндекс отказал мусорам.
В эфире рубрика "пиздёж года"

Ответить

Ваша Закладко

AZP
0

отказала. не такая

Ответить

Нынешний Никита

4

Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз

Товарищ майор хотел найти и наказать яндекс курьера за холодную шавуху

Ответить

Нынешний Никита

2

страшно

Ответить

Степан Раскольный

2

Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз

Mama I'm a criminal

Ответить

конгруэ́нтный

2
Ответить

Ваша Закладко

конгруэ́нтный
0

это капча силовиков?

Ответить

Видный кран

1

Ну то есть примерно каждого седьмого они сдают с потрохами, согласно этой картинке из интернета. Интересно, какова реальная цифра.

Ответить

Eugen T

1

Нормально же на батле сидели, чо начинаецо

Ответить

Ваша Закладко

Eugen
0

они рофлят

Ответить

Sergey Michko

1
Ответить

Энергичный ключ

1

 Законы также запрещают компании предупреждать пользователей, если поступил запрос на выдачу данных о них.

Ответить

André

0

Почему я должен им верить?

Ответить

Вирусный Абдужаббор

André
0

Та не то чтобы тут положительное особо о себе рассказывают-то. Чего б и не верить.

Ответить

André

Вирусный
1

15 тысяч запросов за 6 месяцев — капля в море. 
Думаю, что их могло быть значительно больше. 

Ответить

Вирусный Абдужаббор

André
0

Почему это капля в море? С чем ты сравниваешь?

Ответить

Ваша Закладко

Вирусный
1

с постоянным беспрерывным дампом. погодите, датацентры мвд только в арктике достроят

Ответить

Иван Иванович

Ваша
2

И что ментам делать с этим дампом? SQL запросы писать? Копаться в логах? Запросы в Яндекс намного проще выглядят

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

ты уже в пакете яровой, патриот цифровой оптимизации

Ответить

Вирусный

Ваша
1

Памп эн дамп, всё как завещал батя

Ответить

Скелет Лучник

0

Аахахахахахаа

Ответить

Волчаркин

0

Но ведь в Яндекс Паспорте хранится вся инфа по паролями и банковским картам 

Ответить

КтоКакБог

Волчаркин
0

зачем там вообще что-то хранить?

Ответить

Viktor Nevzorov

КтоКакБог
0

Обогащают не спрашивая. Это ощущается по ретаргетингу, например.

Ответить

Обычный Влад

0

Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.

Прочитал как "отсосала".

Ответить

Дитковский

0

@Eldar привет

Ответить

Viktor Nevzorov

0

- Алиса, ты микрофон точно отключила?
- Да, конечно. Откройте дверь, вам стучат.

Ответить

так не пойдёт

0

Ваще интересно, а кто-то собирается ещё подобные данные показывать, статистику давать? Или только яндекс такой "плохой" и решил показать как на самом деле обстоит ситуация?

Ответить

Данила

так
0

Гугли transparency report %company_name%

Ответить

Taktischer Corgi

0

 Компания отказала силовикам 2,4 тысячи раз.

я скорее поверю не в то, что яндекс отказал хотя бы по одному запросу, а в то, что он вдогонку этим 15 тысячам запросов от органов, ещё и бонусом сверху 15 тыс других личностей слил по собственной "доброй воле", мол подозрительные какие-то

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