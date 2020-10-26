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Артём Мазанов
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Мэрия Москвы пообещала не пускать в транспорт пассажиров с повышенной температурой Материал редакции

Тепловизоры будут реагировать на температуру тела выше 37,5 градусов.

24 комментария
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Устройства появились при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД, сообщает Дептранс города.

По заявлению властей, если тепловизор выявит у человека повышенную температуру, то пассажиру измерят её обычным градусником. Если повышение подтвердится — его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.

Дептранс не уточнил, на каком законном основании пассажирам с температурой запретят сесть в транспорт. В указах мэра Сергея Собянина подобные ограничения не прописаны.

16 октября власти Москвы рассказали, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена. Такие меры принимаются на фоне рекордного прироста количества заболевших коронавирусом.

#новости #москва #карантинвроссии

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24 комментария
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Московский

7

Сложность, строгость и маразматичность этой идеи как всегда сочтётся с необязательностью её исполнения, тк сие есть попил денег на установке этих тепловизоров :)

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Иван Иванович

4

тепловизоры хуйня, коронавирус победят только ректальные измерения температуры, по крайней мере с остальными мерами они хорошо сочетаются

Ответить

Роман Александров

Иван
3

Сначала ректально градусником измерять температуру, потом рисовать на лице усы этим градусником, чтобы как только человек перестанет обонять фекалии понял что заражён. 

Ответить

Командный коктейль

Иван
0

Это на западе детей в сраку насилуют градусником, у нас нормальное общество подмышку суём.

Ответить

Роман Александров

Командный
0

Тоже слышал об этом, интересно, а есть видео где на этом моменте выстраивается конспирологическая теория? 

Ответить

Командный коктейль

Роман
1

Вот тут про это хорошо сказано, https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

Ответить

Роман Александров

Командный
1

Благодарю, очень познавательное видео, открыло мне на многое глаза

Ответить

Пушкинский крюк

4

Температура 37,6°

Ответить

Super 72

2

А ничего, что более половины случаев короны без температуры или при 37, а вот у женщин перед месячными может быть до 38? 

С другой стороны, зимой открытые поверхности кожи холоднее 36 градусов даже у тех, у кого жар. Короче это очень сырая идея

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Евгений Иванов

Super
2

Больной наглотался мороженого и прошёл!

Ответить

Sloy Pyli

Super
0

Нет обоняния, у еды вкус не пойми чего, температура между 36.6 - 37.2.

Ответить

Sloy Pyli

Sloy
0

Хотя в общественный транспорт я сам не полезу.

Ответить

Обосранный унитаз

2

Закон, не закон...дядя сережа сказал не пущать - вот и весь сказ

Ответить

Видный кран

0

Без эксперта тут не разобраться. Вызываю @Myemptyblog для разъяснения ситуации.

Ответить

Нынешний Никита

Видный
1

Как он теперь ездить будет??Ведь шапочка из фольги лоб нагреет до смерти. А робот-кондуктор ирод не пустит. Ой бедный.....

Ответить

Видный кран

Нынешний
1

Пойдёт мстить собяке –  чихать и плеваться в ковидобесов.

Ответить

Yuri Miller

0

Но ведь это называется карантин - when you restrict movement of sick people

Ответить

Евгений Иванов

0

А если это нормальное состояние организма?

У девушек это бывает при месячных или овуляции, фиг их помнит =

Ответить

Вынужденный шмель

Евгений
0

Да лол. Повышенная температура может быть даже при переутомлении

Ответить

Роман Белоус

0

Прям представляю, сколько прогулов будет и увольнений. 

Ответить

Mezzo Deesa

Роман
0

Сколько?

Ответить

Роман Белоус

Mezzo
0

12573 в первый день, 12574 во второй. Так мне представляется

Ответить

aliftin

0

Идеи с каждым днем все более ебанутый. К четвергу мэрия Москвы скажет что будут ебашить с орбитальной пушки лазером по тем кто без маски. За температуру будут уничтожать всю семью. 

Ответить

Антон Лисин

0

От прививок температура появляется. Теперь всем пешком ходить что-ли. 

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