Мэрия Москвы пообещала не пускать в транспорт пассажиров с повышенной температурой Материал редакции
Тепловизоры будут реагировать на температуру тела выше 37,5 градусов.
Устройства появились при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД, сообщает Дептранс города.
По заявлению властей, если тепловизор выявит у человека повышенную температуру, то пассажиру измерят её обычным градусником. Если повышение подтвердится — его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.
Дептранс не уточнил, на каком законном основании пассажирам с температурой запретят сесть в транспорт. В указах мэра Сергея Собянина подобные ограничения не прописаны.
16 октября власти Москвы рассказали, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена. Такие меры принимаются на фоне рекордного прироста количества заболевших коронавирусом.
Сложность, строгость и маразматичность этой идеи как всегда сочтётся с необязательностью её исполнения, тк сие есть попил денег на установке этих тепловизоров :)
тепловизоры хуйня, коронавирус победят только ректальные измерения температуры, по крайней мере с остальными мерами они хорошо сочетаются
Сначала ректально градусником измерять температуру, потом рисовать на лице усы этим градусником, чтобы как только человек перестанет обонять фекалии понял что заражён.
Командный коктейль
Это на западе детей в сраку насилуют градусником, у нас нормальное общество подмышку суём.
Тоже слышал об этом, интересно, а есть видео где на этом моменте выстраивается конспирологическая теория?
Командный коктейль
Вот тут про это хорошо сказано, https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Благодарю, очень познавательное видео, открыло мне на многое глаза
А ничего, что более половины случаев короны без температуры или при 37, а вот у женщин перед месячными может быть до 38?
С другой стороны, зимой открытые поверхности кожи холоднее 36 градусов даже у тех, у кого жар. Короче это очень сырая идея
Без эксперта тут не разобраться. Вызываю @Myemptyblog для разъяснения ситуации.
А если это нормальное состояние организма?
У девушек это бывает при месячных или овуляции, фиг их помнит =
Вынужденный шмель
Да лол. Повышенная температура может быть даже при переутомлении
Прям представляю, сколько прогулов будет и увольнений.
Сколько?
Идеи с каждым днем все более ебанутый. К четвергу мэрия Москвы скажет что будут ебашить с орбитальной пушки лазером по тем кто без маски. За температуру будут уничтожать всю семью.