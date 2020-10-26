На Сахалине чиновника уволили за «картографическую ошибку». Он показал карту, где Курилы отмечены одним цветом с Японией Материал редакции
В правительстве Сахалинской области напомнили о неприкосновенности границ России.
Сахалинского чиновника уволили после того, как он во время заседания с участием членов правительства региона показал карту, где Курильские острова отмечены как территория Японии. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.
Увольнение произошло «сразу после» заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области, говорится в заявлении. На карте, показанной в презентации сотрудником сахалинского агентства по рыболовству, Курильские острова отмечены тем же цветом, что и японский остров Хоккайдо.
В правительстве показанный слайд назвали «недопустимой халатностью» и заявили, что это карта с японского сайта. Губернатор региона Валерий Лимаренко «был крайне возмущён» произошедшим и потребовал провести служебное расследование. Комиссия признала виновными двух человек: сотрудника, показавшего карту, и руководителя агентства по рыболовству. Последнему объявили выговор.
Правительство Сахалинской области напомнило, что неприкосновенность территории закреплена в Конституции России. Летом 2020 года «абсолютное большинство сахалинцев и курильчан» проголосовали за поправки в основной закон страны, говорится в заявлении.
Законы в этой стране работают выборочно. Никогда такого не было
В космосе штоли не учат нормально цитировать -__-
Пушкинский крюк
Я бы с радостью, но я с телефона сижу. В приложении нет цитирования. ;(
Посторонний будильник
Цитирование в приложении делается вот так
Ну и какая разница? Одного дебила на другого заменят, за то все испытали патриотический оргазм
Ну так у нас экологическая катастрофа примерно там же считается намного, намного менее значимой, чем очепятка на картах. Это для них норма.
А если бы Крым нарисовал Украинским, то его бы закопали заживо...
Ему еще повезло, что на карте поместился только Дальний Восток. За неправильный цвет Крыма посадили бы еще