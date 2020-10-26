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Алексей Боржонов
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На Сахалине чиновника уволили за «картографическую ошибку». Он показал карту, где Курилы отмечены одним цветом с Японией Материал редакции

В правительстве Сахалинской области напомнили о неприкосновенности границ России.

25 комментариев
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Острова Кунашир, Шикотан и Итуруп отмечены тем же цветом, что и японский Хоккайдо Фото Sakhalin.info

Сахалинского чиновника уволили после того, как он во время заседания с участием членов правительства региона показал карту, где Курильские острова отмечены как территория Японии. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Увольнение произошло «сразу после» заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области, говорится в заявлении. На карте, показанной в презентации сотрудником сахалинского агентства по рыболовству, Курильские острова отмечены тем же цветом, что и японский остров Хоккайдо.

В правительстве показанный слайд назвали «недопустимой халатностью» и заявили, что это карта с японского сайта. Губернатор региона Валерий Лимаренко «был крайне возмущён» произошедшим и потребовал провести служебное расследование. Комиссия признала виновными двух человек: сотрудника, показавшего карту, и руководителя агентства по рыболовству. Последнему объявили выговор.

Правительство Сахалинской области напомнило, что неприкосновенность территории закреплена в Конституции России. Летом 2020 года «абсолютное большинство сахалинцев и курильчан» проголосовали за поправки в основной закон страны, говорится в заявлении.

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#новости #япония

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25 комментариев
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Пушкинский крюк

24

"Правительство Сахалинской области напомнило, что поправки в Конституцию, принятые летом 2020 года, закрепляют неприкосновенность территорий"

Когда поправки работают, но не так как мы ожидали...

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Никита Сивирин

Пушкинский
10

Законы в этой стране работают выборочно. Никогда такого не было

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Ren Nu

Пушкинский
0

В космосе штоли не учат нормально цитировать -__-

Ответить

Пушкинский крюк

Ren
0

Я бы с радостью, но я с телефона сижу. В приложении нет цитирования. ;(

Ответить

Посторонний будильник

Пушкинский
2

Цитирование в приложении делается вот так

Ответить

Пушкинский крюк

Посторонний
1

Тест

p.s. О, спасибо тебе добрый человек. Я тебя не забуду.

Ответить

Ren Nu

Пушкинский
1
Ответить

Бешеный Паша

11

Суверенитет настолько суверенный, что трещит по швам из-за графической ошибки.

Ответить

Пушкинский крюк

4

Конечно чивновник дебил, но ведь каждый может ошибиться.

Ответить

Роман Белоус

Пушкинский
4

Ну и какая разница? Одного дебила на другого заменят, за то все испытали патриотический оргазм

Ответить

Чувствительный чайник

Роман
3

Чиновника заменили, а карту нет.

Ответить

Dra

Пушкинский
0

Ну так у нас экологическая катастрофа примерно там же считается намного, намного менее значимой, чем очепятка на картах. Это для них норма.

Ответить

Командный коктейль

4

Девочка или мальчик которые рисовали уже в бегах?

Ответить

Alexey Snooker

Командный
0

рисовали

рис

Ответить

Чувствительный чайник

Alexey
0
Ответить

Эдуардыч 2.0

2

А если бы Крым нарисовал Украинским, то его бы закопали заживо...

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Эдуардыч
1

распяли. в трусиках.

Ответить

NightmareZ

1

Его расстреляли ещё две недели назад.

Ответить

Hillary

1

Ему еще повезло, что на карте поместился только Дальний Восток. За неправильный цвет Крыма посадили бы еще

Ответить

Иван Сидоров

0

Курилы – Косово 

Ответить

Иван Иванович

0

то есть Южный Сахалин никого не смутил?)

Ответить

1 2

0

Россию вытолкнули в космос из-за неправильного цвета Крыма

Ответить

Shenmue

0

Фамилия чиновника не Накурюсясан случаем?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Надеюсь он восстановится через суд

Ответить

Антон Лисин

–1

В чем неправда 

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