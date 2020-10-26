Так пытались найти мать ребёнка.

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Пассажирок рейса Доха — Сидней перед вылетом отправили на принудительный медосмотр. Это было связано с тем, что в туалете международного аэропорта Хамад нашли брошенного новорождённого. Медики проверили, не рожал ли недавно кто-то из женщин, пишет Би-би-си.

По информации издания, с рейса сняли 13 австралиек. Их доставили в кареты скорой помощи, которые стояли на взлётно-посадочной полосе. Перед посещением врачей их вынудили снять нижнее бельё.

Одна из женщин рассказала, что избежала осмотра. Она предположила, что это связано с её возрастом (больше 60 лет). Но, по её словам, ситуация всё равно была «ужасающей». «У меня подкашивались ноги. Я боялась, что меня куда-то заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит?» — сказала она. Другой пассажир рассказал, что после осмотра многие женщины вернулись в самолёт расстроенными, одна плакала.

Правительство Катара ещё не отреагировало на случившееся. Неясно, проверяли ли пассажирок других рейсов. Администрация аэропорта также не уточнила эту информацию. В заявлении аэропорта говорится: «Медработники выразили официальным лицам обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия женщины, которая только что родила, и попросили найти её до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где обнаружили новорождённого, попросили в этом помочь».

Власти Австралии заявили, что такое обращение с женщинами «выходит за рамки обстоятельств, при которых они могут дать свободное и информированное согласие». По словам главы МИДа Мэрис Пэйн, пока не рассматривает случившееся как насилие, так как не видела полного отчёта. Она добавила, что Австралия «определит следующие шаги» после объяснений от катарских официальных лиц.