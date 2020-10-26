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Ольга Щербинина
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В Катаре пассажирок рейса в Австралию отправили на принудительный медосмотр из-за найденного в аэропорту новорождённого Материал редакции

Так пытались найти мать ребёнка.

28 комментариев
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Пассажирок рейса Доха — Сидней перед вылетом отправили на принудительный медосмотр. Это было связано с тем, что в туалете международного аэропорта Хамад нашли брошенного новорождённого. Медики проверили, не рожал ли недавно кто-то из женщин, пишет Би-би-си.

По информации издания, с рейса сняли 13 австралиек. Их доставили в кареты скорой помощи, которые стояли на взлётно-посадочной полосе. Перед посещением врачей их вынудили снять нижнее бельё.

Одна из женщин рассказала, что избежала осмотра. Она предположила, что это связано с её возрастом (больше 60 лет). Но, по её словам, ситуация всё равно была «ужасающей». «У меня подкашивались ноги. Я боялась, что меня куда-то заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит?» — сказала она. Другой пассажир рассказал, что после осмотра многие женщины вернулись в самолёт расстроенными, одна плакала.

Правительство Катара ещё не отреагировало на случившееся. Неясно, проверяли ли пассажирок других рейсов. Администрация аэропорта также не уточнила эту информацию. В заявлении аэропорта говорится: «Медработники выразили официальным лицам обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия женщины, которая только что родила, и попросили найти её до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где обнаружили новорождённого, попросили в этом помочь».

Власти Австралии заявили, что такое обращение с женщинами «выходит за рамки обстоятельств, при которых они могут дать свободное и информированное согласие». По словам главы МИДа Мэрис Пэйн, пока не рассматривает случившееся как насилие, так как не видела полного отчёта. Она добавила, что Австралия «определит следующие шаги» после объяснений от катарских официальных лиц.

#новости #катар #австралия

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28 комментариев
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Пушкинский крюк

9

Решила бросить ребенка что бы не оплачивать ещё один билет на самолёт?

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Ху Эмай

Пушкинский
0

до 2х лет полеты бесплатны, там только сбор около 50 евро и все

Ответить

Пушкинский крюк

Ху
10

50 евро? Ебать деньжища. Не, лучше ребенка оставить, пусть сам зарабатывает.

Ответить

Ze Katze

Пушкинский
1

50 евро за ребёнка?
Что за расценки... 

Ответить

Роман Белоус

Ху
0

отличная цена за бесплатный полёт

Ответить

Ху Эмай

Роман
1

это ты еще не видел цены на бесплатные полеты по милям. Иногда бывает дешевле лоукостом полететь, чем так бесплатно

Ответить

Roman Golovin

5

Власти Австралии заявили, что такое обращение с женщинами «выходит за рамки обстоятельств, при которых они могут дать свободное и информированное согласие»

Можно ещё в КНДР полететь и удивляться, что тебя посадили за плакат

Ответить

Владимир Филатов

Roman
1

А потом умереть

Ответить

Polina Malahova

4

Если это прямо только что родившийся ребенок, то у женщины там нехуево так кровь должна идти (ну и еще живот не сразу втягивается, это же не шарик резиновый). Но я не понимаю, почему только с одного рейса женщин решили "проверить", типа, какая-нибудь из сотрудниц аэропорта не могла этого сделать?

Ответить

Московский

0

ДНК тест их чем не устроил, я понимаю, что в странах ближнего востока плохо с правами женщин, но зачем устраивать такой цирк, учитывая что для такого вмешательства в нормальных странах обычно нужно решение суда.

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Павел Макров

Московский
10

ДНК тест не за секунду делается, а тут я так понял они всё-таки улетели

Ответить

Московский

Павел
0

А что, они ребенка насильно пихнули обратно в самолёт? Всучили даме? Она потеряла его что ли, а не специально оставила?

Ответить

Павел Макров

Московский
0

Хз, но мамашу они хотя бы установили видммо.
Дальше можно передать это в австралийскую юрисдикцию.

Ответить

Masha Kovalyova

Павел
0

Если нашли, то вряд ли передали бы. В Катаре от года до трех тюрьмы за внебрачный секс (плюс, если мусульманин, то ещё от порки плетью до смертной казни).

Ответить

Павел Макров

Masha
0

Ну начнут разбирательство в Катаре, закончат в Австралии, экстрадируют и все.

Я думаю в Австралии статья оставление в опасности точно есть.

Ответить

Olexandr Martyn

Московский
–3

Делают ДНК тест всех баб в районе аеропорта и пока не будет анализов все самолёты стоят....
На самом деле вообще не очень понятно, что такого в том, чтобы пройти медосмотр, возможно все уже боялись что нацепляли всякого во время отдыха.

Ответить

АТВ

3

Я не помню, а в прошлом году тоже были такие безумные новости или это какая-то особенность 2020?

Ответить

Павел Макров

1

Проебался мамаша получается, гражданство нельзя в Катаре получить просто родившись в Катаре, но в целом было близко.
За попытку лайк

Ответить

alien inс.

1

Кек, и я там живу. 

Ответить

Roman Golovin

alien
0

В Австралии?

Ответить

alien inс.

Roman
0

В Катаре 😰

Ответить

Лекарственный кавалер

alien
0

Ух, одна из лучших стран, хороший выбор

Ответить

Фаллическая угроза

alien
0

Зачем жить в такой духоте?

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

1

По словам главы МИДа Мэрис Пэйн, пока не рассматривает случившееся как насилие, так как не видела полного отчёта

Уж чья бы корова мычала. Насилие – это держать своих граждан И ИНОСТРАНЦЕВ взаперти без права выезда на протяжении 7 месяцев

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Shenmue

0

Вот полная жопа, женщин к генекологу, а мы тут переживаем за слежку в смартфонах! Это я о том, что хреново они следят раз ничего не знают о пассажирах в самолёте!

Ответить

Mezzo Deesa

0

Ну австралии вроде если не разблокируешь телефон могут и посадить.
Зачем ехать в катар, тоже большой вопрос.

Ответить

Фаллическая угроза

Mezzo
0

Ну так курорт.

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Антон Пострунин

0

Почему только один рейс проверили? Почему только австралиек? Почему не объяснили что происходит? 
Вообще, выглядит как логичная процедура, ведь как-то же надо найти мать, просто как-то они это все не по человечески сделали. Если бы объяснили, что происходит, наверняка большинство бы им постаралось помочь.

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