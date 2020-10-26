Врачи из Кургана рассказали о «неконтролируемой эпидемии» Covid-19 и попросили Путина прислать военных медиков в регион Материал редакции
Они считают, что местную систему здравоохранения «настиг полный коллапс».
Врачи из четырёх курганских больниц написали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили направить в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию письма. Ранее его скриншоты опубликовал Ura.ru.
Письмо подписали коллективы больниц, «непосредственно занятых борьбой с эпидемией», отмечает Би-би-си. Копии обращения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Авторы письма утверждают, что курганские власти существенно занижают статистику по Covid-19 и не принимают необходимых мер по борьбе с пандемией. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы её члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.
Врачи рассказали, что в больницах не хватает медперсонала, а также мест для больных. Кроме того, они заявили о «крупных неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях». По их мнению, исправить ситуацию могут только военные медики и срочное строительство инфекционного госпиталя.
Сотрудница курганской больницы рассказала Би-би-си на условиях анонимности, что в городе не ожидали «такой масштабной» второй волны коронавируса. По её словам, «многие опытные диспетчеры-фельдшеры» заболели, а вместо них «нагнали» студентов-старшекурсников.
«Если смотреть назад из сегодняшнего момента, когда уже есть коронавирус, то там, в прошлом, проблем не было вообще. Свои нюансы были — мелкие по сравнению с тем, что сейчас творится. Неукомплектованность, полнейшая неукомплектованность. Если бы хотя бы на два-три человека в смене было больше», — сказала она.
Власти региона не ответили на запрос Би-би-си о ситуации в регионе. Также ответ не получил Ura.ru. Однако после выхода материала Ura.ru в телеграм-канале оперштаба региона появилось сообщение, где сказано о «действительно очень высокой» нагрузке на медицинскую систему области. При этом оперштаб заверил, что местные власти стараются «повысить эффективность работы существующих учреждений».
Резкий рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала октября. В начале месяца оперштаб сообщал о 35-40 новых случаях в сутки, к концу октября — больше 70. За всё время пандемии в Курганской области выявлено 5462 случая Covid-19, 81 человек умер.
Ну там на самом деле проблема с врачами, так что увольнять будет весьма глупо. Более того, из-за близости Тюмени спрос на вакансии врачей там и так низкий (разница в ЗП между двумя соседними городами очень большая).
Помню истории, когда на область один аппарат МРТ был, им ещё хвастались когда купили, но не было врачей которые умеют с ним работать.
Видный кран
Такими темпами за этот год добрая половина врачей вымрет нахуй. Останутся там только молодые и крепкие дебилы со свеже-купленными дипломами.
Чувствительный чайник
Щас бы медицинский диплом купить и в ординатуру
Видный кран
и чо, потыкался немного в гос говне, а потом в коммерцию, вечная профессия, платят хорошо
Это Вы "Интернов" пересмотрели, посмотрите "Во все тяжкие" смените направление
Люди массово заболевают обычным ОРВИ, но зачем паника при этом?
Тоже не понимаю, арбидол купил и все нормально будет, развели хуйню какую то
Не Арбидол, а Кагоцел...
Учи матчасть...
Не кагоцел, а аскорбинку. В школе что ли не учился?
У меня в школе от любой хуйни уголь давали, без ноги к медсестре приди, и все равно уголь получишь
Получается что если разжечь тебе пукан, то можно долго обогревать комнату?
Видный кран
В Кузбассе жил?)
Кагоцел придумали ещё в советском союзе, а аскорбинки придумали американцы.
Учи матчасть...
Не аскорбинку надо, а крестный ход с иконами устроить. Инфа сотка.
Всю жизнь подорожник ко лбу прикладываю, а сверху - партбилет (КПСС или "Единой России").
Умирали, умирают и будут умирать.
Только зачем при этом сейчас панику разводить?
Умирают те, кто слабые и больные, умирают старые, которым 80 лет.
Только зачем при этом панику разводить?
Безумный инструмент
Панику разводить надо, чтобы из бюджета больше денег выделялось на "борьбу с ужасной инфекцией". В труху! В труху!
Видный кран
А умирают из-за паники и стресса, само собой.
нет, умирают из-за остановки сердца, что ты как нерусский
Кстати, ок, обычный ОРВИ. А че Путин-то в бункере заперся? Тоже паникует на пустом месте?
Безумный инструмент
Дедушка уже старенький. Ему и ОРВИ опасно.
Чо там весной-то говорили насчёт карантина? У холопов правда память как у рыбки, но я напомню - там было про то, что "нам надо время чтобы подготовить медицинскую систему", "нужно подготовить место", "нужно подготовить оборудование и запасы медикаментов".
Это ради этого полгода назад вводились "Нерабочие дни", "Самоизоляция". Там ещё людей штрафовали за выход из дома, помните? Ну чтобы эти люди не мешали готовить места и оборудование.
Там ещё и деньги выделяли. Миллиарды из бюджета брали на "подготовку". Ну вот чтобы оборудование закупить там, медикаменты, медиков подготовить новых - медиков-то в России довольно много, просто они все из клиник бегут из-за сраных зарплат, но деньги выделили им на очень большие зарплаты. Странно, что реально эти зарплаты не выросли, а количество медицинского персонала наоборот снизилось.
Такая вот подготовочка.
Впрочем, действительно важные вещи подготовили. Автозаки закупили, камеры для общественного транспорта закупили и всё такое, важное! Ну чтобы холопы-то дома сидели, а не шастали туда-сюда по вверенной территории.
Хотя у холопов память как у рыбки, им можно раз в полгода в уши дуть про "необходимость сидеть дома, чтобы подготовить медицинскую систему".
И каждые полгода несколько миллиардов тоже можно выделять. Бюджеты сами себя не освоят.
Главное - не забывать мариновать больных посильнее. Ну там, отменять плановые операции, держать простуженных людей 5-10 часов на холоде при "оформлении", вот эти все необходимые для "подготовки медицинской системы" вещи. Тогда холопам можно будет ещё и страшные картинки показать, чтобы они посильнее боялись и требовали барский сапог ещё глубже в задницу засунуть. Ну чтобы "подготовка" была ещё старательнее. Эдак можно даже новый "налог на подготовку ввести". А что? Подготовка же это дело такое, ВАЖНОЕ. Вы же не хотите чтобы медицинская система рухнула?
Следующим шагом нужно будет собирать смсками на лечение от коронавируса какого-нибудь больного Вовочки. Страна большая, сердобольных много, накидают авось, смсками-то.
Видный кран
Чел реально не может понять что вирус и жадные идиоты в правительтве это две ничем не связанные вещи. Видимо толстый слой фольги мешает мыслительным процессам.
Контрольный Женя
Так это же искусственно созданные проблемы! Ты не понимаешь!!
Кем по-твоему?
Контрольный Женя
Путиным
Вот ты и попался, а говорил что нихуя Путин за 20 лет построить и создать не смог
Видный кран
Ну да, раз власти бабки пиздят, значит они вирус и создали, извини, чё это я, действительно)
Ты кажется забыл о главном
попросили Путина
Ну больше им просить некого очевидно. Обама не поможет уже.
Курган граничит с Казахстаном, а Казахстан как известно страна по уровню развития близка к США, можно было бы и обратится за помощью
Назарбаев приди, порядок наведи!
Лодка не качается, а тонет
Ебаная совковая методичка, скрывать он народа все, выдавая за действительность сказки
Вот не соглашусь с Вами, при чём тут совок? Я вообще не уверен в той статистике, что подаётся по всему миру, сходите в ближайшую поликлинику, у Вас сложится верное мнение (я сейчас пишу из очереди в поликлинике к терапевту)! А тут важно, что медики уже кричат SOS, наша задача собрать всю информацию, понять, что всё очень серьёзно, медицинская система не выдерживает! Всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!
Хочется почитать комменты от "Фомы" которые утверждают, что ковид, это всё наигранно, происки спецслужб, передел рынка и тд, мол у моего знакомого (родственника) всё прошло легко, а значит и делать то нечего всё само разрулится пустяки всё это, хайп и тд ну и конечно минусаторов милости просим, которые жаждят минус вылепить без объяснения своей позиции...
За МКАДом есть жизнь?
Кстати, весной этих военных медиков отправляли помогать Италии и кому там еще. Почему же внутри страны они ничего не делают? Хоть бы развернули временные госпитали в регионах. В Якутии тоже швах полный, по словам знакомых.
Безумный инструмент
Какая Якутия, вы о чём?
Военные медики уже вылетели знаете куда? В АРМЕНИЮ. Несколько бортов оборудования и медицинских припасов.
Геополитика. Отнеситесь с пониманием.
Ключевого абзаца из новости здесь почему-то нет: "А в транспорте, на улице люди как-то так настроены: "Мы все переболеем, кто выживет, тот выживет". Большинство - без масок. Без перчаток. Правила не соблюдаются. В магазинах отпускают продукты без маски".
Безумный инструмент
Всё правильно делают.
Вот на фото все граждане без масок, кроме одного, который и заболел в итоге.