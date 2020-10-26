Они считают, что местную систему здравоохранения «настиг полный коллапс».

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Врачи из четырёх курганских больниц написали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили направить в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию письма. Ранее его скриншоты опубликовал Ura.ru.

Письмо подписали коллективы больниц, «непосредственно занятых борьбой с эпидемией», отмечает Би-би-си. Копии обращения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

Авторы письма утверждают, что курганские власти существенно занижают статистику по Covid-19 и не принимают необходимых мер по борьбе с пандемией. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы её члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

Врачи рассказали, что в больницах не хватает медперсонала, а также мест для больных. Кроме того, они заявили о «крупных неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях». По их мнению, исправить ситуацию могут только военные медики и срочное строительство инфекционного госпиталя.

Сотрудница курганской больницы рассказала Би-би-си на условиях анонимности, что в городе не ожидали «такой масштабной» второй волны коронавируса. По её словам, «многие опытные диспетчеры-фельдшеры» заболели, а вместо них «нагнали» студентов-старшекурсников.

«Если смотреть назад из сегодняшнего момента, когда уже есть коронавирус, то там, в прошлом, проблем не было вообще. Свои нюансы были — мелкие по сравнению с тем, что сейчас творится. Неукомплектованность, полнейшая неукомплектованность. Если бы хотя бы на два-три человека в смене было больше», — сказала она.

Власти региона не ответили на запрос Би-би-си о ситуации в регионе. Также ответ не получил Ura.ru. Однако после выхода материала Ura.ru в телеграм-канале оперштаба региона появилось сообщение, где сказано о «действительно очень высокой» нагрузке на медицинскую систему области. При этом оперштаб заверил, что местные власти стараются «повысить эффективность работы существующих учреждений».