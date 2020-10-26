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Алексей Боржонов
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Врачи из Кургана рассказали о «неконтролируемой эпидемии» Covid-19 и попросили Путина прислать военных медиков в регион Материал редакции

Они считают, что местную систему здравоохранения «настиг полный коллапс».

71 комментарий
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Врачи из четырёх курганских больниц написали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили направить в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию письма. Ранее его скриншоты опубликовал Ura.ru.

Письмо подписали коллективы больниц, «непосредственно занятых борьбой с эпидемией», отмечает Би-би-си. Копии обращения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

Авторы письма утверждают, что курганские власти существенно занижают статистику по Covid-19 и не принимают необходимых мер по борьбе с пандемией. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы её члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

Врачи рассказали, что в больницах не хватает медперсонала, а также мест для больных. Кроме того, они заявили о «крупных неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях». По их мнению, исправить ситуацию могут только военные медики и срочное строительство инфекционного госпиталя.

Сотрудница курганской больницы рассказала Би-би-си на условиях анонимности, что в городе не ожидали «такой масштабной» второй волны коронавируса. По её словам, «многие опытные диспетчеры-фельдшеры» заболели, а вместо них «нагнали» студентов-старшекурсников.

«Если смотреть назад из сегодняшнего момента, когда уже есть коронавирус, то там, в прошлом, проблем не было вообще. Свои нюансы были — мелкие по сравнению с тем, что сейчас творится. Неукомплектованность, полнейшая неукомплектованность. Если бы хотя бы на два-три человека в смене было больше», — сказала она.

Власти региона не ответили на запрос Би-би-си о ситуации в регионе. Также ответ не получил Ura.ru. Однако после выхода материала Ura.ru в телеграм-канале оперштаба региона появилось сообщение, где сказано о «действительно очень высокой» нагрузке на медицинскую систему области. При этом оперштаб заверил, что местные власти стараются «повысить эффективность работы существующих учреждений».

Резкий рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала октября. В начале месяца оперштаб сообщал о 35-40 новых случаях в сутки, к концу октября — больше 70. За всё время пандемии в Курганской области выявлено 5462 случая Covid-19, 81 человек умер.

#новости #covid19

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71 комментарий
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Пушкинский крюк

7

Кажись их теперь за правду уволят...

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пиу-пиу

Пушкинский
0

Ну там на самом деле проблема с врачами, так что увольнять будет весьма глупо. Более того, из-за близости Тюмени спрос на вакансии врачей там и так низкий (разница в ЗП между двумя соседними городами очень большая).

Помню истории, когда на область один аппарат МРТ был, им ещё хвастались когда купили, но не было врачей которые умеют с ним работать.

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Видный кран

пиу-пиу
0

Такими темпами за этот год добрая половина врачей вымрет нахуй. Останутся там только молодые и крепкие дебилы со свеже-купленными дипломами.

Ответить

Чувствительный чайник

Видный
4

Щас бы медицинский диплом купить и в ординатуру

Ответить

Видный кран

Чувствительный
0

и чо, потыкался немного в гос говне, а потом в коммерцию, вечная профессия, платят хорошо

Ответить

Чувствительный

Видный
2

чё все такие продуманные та

Ответить

Shenmue

Чувствительный
0

Это Вы "Интернов" пересмотрели, посмотрите "Во все тяжкие" смените направление

Ответить

Blahblah Pooh

Видный
0

Я не хочу лайкать этот комент( Но согласен

Ответить

Пушкинский крюк

пиу-пиу
0

Я так написал, так как у нас правду не любят.

Ответить

Командный коктейль

Пушкинский
–1

Уволят, но только за панику.

Ответить

Евгений Иванов

–11

Люди массово заболевают обычным ОРВИ, но зачем паника при этом?

Ответить

Алексей Селезнев

Евгений
6

Тоже не понимаю, арбидол купил и все нормально будет, развели хуйню какую то

Ответить

Павел Макров

Алексей
3

Не Арбидол, а Кагоцел...
Учи матчасть...

Ответить

Видный кран

Павел
0

Не кагоцел, а аскорбинку. В школе что ли не учился?

Ответить

Алексей Селезнев

Видный
0

У меня в школе от любой хуйни уголь давали, без ноги к медсестре приди, и все равно уголь получишь 

Ответить

Атлант поправил

Алексей
2

Получается что если разжечь тебе пукан, то можно долго обогревать комнату? 

Ответить

Видный кран

Алексей
0

В Кузбассе жил?)

Ответить

Алексей Селезнев

Видный
0

В кальянке)

Ответить

Blahblah Pooh

Алексей
0

А мог бы и пизды)

Ответить

vvtwittep

Алексей
0

Смотрю ты чудом выжил! 

Ответить

Павел Макров

Видный
0

Кагоцел придумали ещё в советском союзе, а аскорбинки придумали американцы.
Учи матчасть...

Ответить

Видный кран

Павел
0

слышь, ты ох**л чоли

Ответить

Blahblah Pooh

Видный
0

Не аскорбинку надо, а крестный ход с иконами устроить. Инфа сотка. 

Ответить

Видный кран

Blahblah
0

*под иконами

Ответить

Ivan Boldyrev

Павел
0

Всю жизнь подорожник ко лбу прикладываю, а сверху - партбилет (КПСС или "Единой России"). 

Ответить

Shenmue

Алексей
0

Шутки не Ваш конёк

Ответить

FOX

Евгений
0

а умирают от заразного воспаления легких?

Ответить

Евгений Иванов

FOX
–3

Умирали, умирают и будут умирать.

Только зачем при этом сейчас панику разводить?

Умирают те, кто слабые и больные, умирают старые, которым 80 лет.

Только зачем при этом панику разводить?

Ответить

Видный кран

Евгений
0

Ещё один альтернативно-одарённый спартанец

Ответить

Безумный инструмент

Евгений
0

Панику разводить надо, чтобы из бюджета больше денег выделялось на "борьбу с ужасной инфекцией". В труху! В труху!

Ответить

Shenmue

Евгений
0

Я так понимаю Вы в своей жизни ещё смертей не видели!

Ответить

Видный кран

FOX
–1

А умирают из-за паники и стресса, само собой.

Ответить

Атлант поправил плечи

Видный
–1

нет, умирают из-за остановки сердца, что ты как нерусский 

Ответить

Видный кран

Атлант
–1

да нет же, нервничают просто из-за того что нагнетают все вокруг

Ответить

Blahblah Pooh

Евгений
0

Кстати, ок, обычный ОРВИ. А че Путин-то в бункере заперся? Тоже паникует на пустом месте?

Ответить

Безумный инструмент

Blahblah
0

Дедушка уже старенький. Ему и ОРВИ опасно.

Ответить

Blahblah Pooh

Безумный
0

Кстати, как там у Чака Норриса дела? Маски носят его? 

Ответить

Безумный инструмент

2

Чо там весной-то говорили насчёт карантина? У холопов правда память как у рыбки, но я напомню - там было про то, что "нам надо время чтобы подготовить медицинскую систему", "нужно подготовить место", "нужно подготовить оборудование и запасы медикаментов".
Это ради этого полгода назад вводились "Нерабочие дни", "Самоизоляция". Там ещё людей штрафовали за выход из дома, помните? Ну чтобы эти люди не мешали готовить места и оборудование.
Там ещё и деньги выделяли. Миллиарды из бюджета брали на "подготовку". Ну вот чтобы оборудование закупить там, медикаменты, медиков подготовить новых - медиков-то в России довольно много, просто они все из клиник бегут из-за сраных зарплат, но деньги выделили им на очень большие зарплаты. Странно, что реально эти зарплаты не выросли, а количество медицинского персонала наоборот снизилось.
Такая вот подготовочка.
Впрочем, действительно важные вещи подготовили. Автозаки закупили, камеры для общественного транспорта закупили и всё такое, важное! Ну чтобы холопы-то дома сидели, а не шастали туда-сюда по вверенной территории.
Хотя у холопов память как у рыбки, им можно раз в полгода в уши дуть про "необходимость сидеть дома, чтобы подготовить медицинскую систему".
И каждые полгода несколько миллиардов тоже можно выделять. Бюджеты сами себя не освоят.
Главное - не забывать мариновать больных посильнее. Ну там, отменять плановые операции, держать простуженных людей 5-10 часов на холоде при "оформлении", вот эти все необходимые для "подготовки медицинской системы" вещи. Тогда холопам можно будет ещё и страшные картинки показать, чтобы они посильнее боялись и требовали барский сапог ещё глубже в задницу засунуть. Ну чтобы "подготовка" была ещё старательнее. Эдак можно даже новый "налог на подготовку ввести". А что? Подготовка же это дело такое, ВАЖНОЕ. Вы же не хотите чтобы медицинская система рухнула?
Следующим шагом нужно будет собирать смсками на лечение от коронавируса какого-нибудь больного Вовочки. Страна большая, сердобольных много, накидают авось, смсками-то.

Ответить

Видный кран

Безумный
–1

Чел реально не может понять что вирус и жадные идиоты в правительтве это две ничем не связанные вещи. Видимо толстый слой фольги мешает мыслительным процессам.

Ответить

Видный кран

1

Какой это уже город по счёту? Сколько больниц просят о помощи теперь? Что ещё нужно чтобы ковидиоты начали воспринимать вирус всерьёз? Властям то похуй, они бабки стригут и в ус не дуют.

Ответить

Контрольный Женя

Видный
2

Так это же искусственно созданные проблемы! Ты не понимаешь!!

Ответить

Атлант поправил плечи

Контрольный
0

Кем по-твоему? 

Ответить

Контрольный Женя

Атлант
1

Путиным

Ответить

Атлант поправил плечи

Контрольный
8

Вот ты и попался, а говорил что нихуя Путин за 20 лет построить и создать не смог 

Ответить

Видный кран

Контрольный
–1

Ну да, раз власти бабки пиздят, значит они вирус и создали, извини, чё это я, действительно)

Ответить

Атлант поправил плечи

Видный
1

Ты кажется забыл о главном 

попросили Путина

Ответить

Видный кран

Атлант
0

Ну больше им просить некого очевидно. Обама не поможет уже.

Ответить

Атлант поправил плечи

Видный
3

Курган граничит с Казахстаном, а Казахстан как известно страна по уровню развития близка к США, можно было бы и обратится за помощью 

Ответить

Видный кран

Атлант
2

Назарбаев приди, порядок наведи!

Ответить

Дневной якорь

Видный
0

@Дмитрий Орлов нужна помощь

Ответить

Андрей Рядькин

1

Лодка не качается, а тонет

Ответить

Видный кран

Андрей
0

Не лодка, а подлодка, мы уже давно на глубине)

Ответить

Vl T

1

Путин, введи войска!

Ответить

Крепкий стоячок

1

Построят построят вам госпиталь, за одно спиздят большую часть бабла

Ответить

Алексей Селезнев

1

Ебаная совковая методичка, скрывать он народа все, выдавая за действительность сказки 

Ответить

Shenmue

Алексей
0

Вот не соглашусь с Вами, при чём тут совок? Я вообще не уверен в той статистике, что подаётся по всему миру, сходите в ближайшую поликлинику, у Вас сложится верное мнение (я сейчас пишу из очереди в поликлинике к терапевту)! А тут важно, что медики уже кричат SOS, наша задача собрать всю информацию, понять, что всё очень серьёзно, медицинская система не выдерживает! Всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!

Ответить

vvtwittep

Shenmue
0

Ни одна система не выдержит если всех подряд будут тащить в инфекционку и ждать тестов несколько дней. 

Ответить

Shenmue

1

Хочется почитать комменты от "Фомы" которые утверждают, что ковид, это всё наигранно, происки спецслужб, передел рынка и тд, мол у моего знакомого (родственника) всё прошло легко, а значит и делать то нечего всё само разрулится пустяки всё это, хайп и тд ну и конечно минусаторов милости просим, которые жаждят минус вылепить без объяснения своей позиции...

Ответить

Видный кран

Shenmue
0

Легко. Они уже в этом треде сидят.

Ответить

# realfiddy

–1

За МКАДом есть жизнь?

Ответить

Костя Васильев

#
1

Скоро не будет 

Ответить

# realfiddy

Костя
–1

Вы напугали деда

Ответить

Нынешний Никита

0

Сообщение удалено

Ответить

Роман Белоус

0

Мы все умрем скоро. Не парьтесь

Ответить

Командный коктейль

0

Как там Климов.

Ответить

Илья Волочков

0

20 лет стабильности Путина подходят к концу.

Ответить

Чувствительный чайник

0

местные власти стараются «повысить эффективность работы существующих учреждений»

У нас же это всегда означает "меньше кормить, больше доить"

Ответить

German Times

0

Кстати, весной этих военных медиков отправляли помогать Италии и кому там еще. Почему же внутри страны они ничего не делают? Хоть бы развернули временные госпитали в регионах. В Якутии тоже швах полный, по словам знакомых.

Ответить

Безумный инструмент

German
–1

Какая Якутия, вы о чём?
Военные медики уже вылетели знаете куда? В АРМЕНИЮ. Несколько бортов оборудования и медицинских припасов.
Геополитика. Отнеситесь с пониманием.

Ответить

Октябрёнок

0

Ключевого абзаца из новости здесь почему-то нет: "А в транспорте, на улице люди как-то так настроены: "Мы все переболеем, кто выживет, тот выживет". Большинство - без масок. Без перчаток. Правила не соблюдаются. В магазинах отпускают продукты без маски".

Ответить

Безумный инструмент

Октябрёнок
–1

Всё правильно делают.
Вот на фото все граждане без масок, кроме одного, который и заболел в итоге.

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