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Ольга Щербинина
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В Дагестане пять человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву Материал редакции

Они могли заразиться во время убоя крупного рогатого скота.

9 комментариев
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В Дагестане пять человек с подозрением на заражение сибирской язвой госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь в Карабудахкентском районе. Об этом говорится на сайте республиканского министерства здравоохранения.

Случаи возможного заражения зафиксировали с 24 по 26 октября в селе Какамахи. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, у всех есть кожные проявления болезни.

«Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей. Медицинскими работниками проводится полный комплекс мероприятий в очаге, состояние пациентов на сегодняшний день не вызывает опасений, они получают необходимую терапию», — сказал глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Во время подворных обходов выявили 14 контактных лиц, за ними установили медицинское наблюдение.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане отмечали в октябре 2019 года. Тогда заразились четыре человека.

#новости #регионы #болезни

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fFamous

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Атлант поправил плечи

fFamous
1

фу ты мерзкий 

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fFamous

Атлант
0

;(

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Вова А.

fFamous
0
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Dmitry Vakhnin

1

Каждый год в октябре будут заражаться?

Ответить

Alex Blake

1

«Они могли заразиться во время секса с крупным рогатым скотом»

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Миша Сергеев

Alex
0

Но ведь овцы это не крупнорогаты скот

Ответить

# realfiddy

0

Это Дагестан Дагестан да?

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Внимательный чайник

0

"...они получают необходимую терапию."
О, какой же бездушный канцелярии!

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