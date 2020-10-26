Они могли заразиться во время убоя крупного рогатого скота.

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В Дагестане пять человек с подозрением на заражение сибирской язвой госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь в Карабудахкентском районе. Об этом говорится на сайте республиканского министерства здравоохранения.

Случаи возможного заражения зафиксировали с 24 по 26 октября в селе Какамахи. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, у всех есть кожные проявления болезни.

«Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей. Медицинскими работниками проводится полный комплекс мероприятий в очаге, состояние пациентов на сегодняшний день не вызывает опасений, они получают необходимую терапию», — сказал глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Во время подворных обходов выявили 14 контактных лиц, за ними установили медицинское наблюдение.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане отмечали в октябре 2019 года. Тогда заразились четыре человека.