Apple повысит цены в App Store в нескольких странах, включая Россию, из-за изменения курса валют и увеличения налогов Материал редакции
Теперь минимальная ставка для приложения в России вырастет на 24 рубля.
Apple повысит цены в App Store для Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, Южной Африки, а также России из-за изменения курса местных валют и увеличения налогов, говорится на сайте компании.
Цены повысят в ближайшие несколько дней, изменения коснутся стоимости приложений, покупок внутри них, но не затронут автоматически возобновляемые подписки, добавили в Apple. Значит ли это, что стоимость подписки останется прежней только на ближайшую транзакцию, компания не пояснила.
Apple опубликовала новый график с базовыми ценами в App Store, согласно которому минимальная ставка приложения в России возрастёт с 75 рублей до 99 рублей. Приложения, которые стоили 149 рублей, теперь обойдутся в 179 рублей.
Цены на айфон тоже по Курск 1=100
На самом деле, этого давно следовало ждать. По аппстору было 1 доллар = 75 и 20% НДС ещё с повышения НДС
Tier 87 - 89.990
Не видел в AppStore цен таких. Или эта таблица по продуктам Эпл в принципе?
А повышения цен на Эпловые подписки, например сторадж и мьюсик, тоже ожидать?
Это преимущества продуктов эпл, никак не связанные с положением их производителя на данном рынке.