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Leonid Ignatiev
1968

Apple повысит цены в App Store в нескольких странах, включая Россию, из-за изменения курса валют и увеличения налогов Материал редакции

Теперь минимальная ставка для приложения в России вырастет на 24 рубля.

12 комментариев
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Apple повысит цены в App Store для Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, Южной Африки, а также России из-за изменения курса местных валют и увеличения налогов, говорится на сайте компании.

Цены повысят в ближайшие несколько дней, изменения коснутся стоимости приложений, покупок внутри них, но не затронут автоматически возобновляемые подписки, добавили в Apple. Значит ли это, что стоимость подписки останется прежней только на ближайшую транзакцию, компания не пояснила.

Apple опубликовала новый график с базовыми ценами в App Store, согласно которому минимальная ставка приложения в России возрастёт с 75 рублей до 99 рублей. Приложения, которые стоили 149 рублей, теперь обойдутся в 179 рублей.

#apple #новости

Материал дополнен редакцией
Leonid Ignatiev
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12 комментариев
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Московский

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Цены на айфон тоже по Курск 1=100

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Kostya Proshchalykin

Московский
16

Потонул

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Александр Плёнкин

2

Жду, когда мне такая же новость придёт о повышении зарплаты...

Ответить

Leonid Ignatiev

1

Кажется повышение более 30%. Это уже не 179 рублей, а ~229рублей. Жесть короче

Ответить

Arthur N

Leonid
1

Ну так НДС на продажу софта был 0%, а станет 20% с 1 января.

Ответить

Жабка

Leonid
0

30%? Ну все теперь можно и комиссию для разработчиков отменять.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

На самом деле, этого давно следовало ждать. По аппстору было 1 доллар = 75 и 20% НДС ещё с повышения НДС 

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GoodSanta

0

Tier 87 - 89.990

Не видел в AppStore цен таких. Или эта таблица по продуктам Эпл в принципе?

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Александр Вересаев

GoodSanta
0

Знаю одно такое

‎iVIP Black
‎Luxury Discovery. VIP Treatment. Lifestyle Management. The world's first premium lifestyle app…
apps.apple.com
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Vadim Kraev

0

Вовремя я прокриейт купил

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Макс Шлыков

0

А повышения цен на Эпловые подписки, например сторадж и мьюсик, тоже ожидать?

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Дмитрий Григорьев

Макс
0

Это преимущества продуктов эпл, никак не связанные с положением их производителя на данном рынке.

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