Теперь минимальная ставка для приложения в России вырастет на 24 рубля.

В закладки

Apple повысит цены в App Store для Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, Южной Африки, а также России из-за изменения курса местных валют и увеличения налогов, говорится на сайте компании.

Цены повысят в ближайшие несколько дней, изменения коснутся стоимости приложений, покупок внутри них, но не затронут автоматически возобновляемые подписки, добавили в Apple. Значит ли это, что стоимость подписки останется прежней только на ближайшую транзакцию, компания не пояснила.

Apple опубликовала новый график с базовыми ценами в App Store, согласно которому минимальная ставка приложения в России возрастёт с 75 рублей до 99 рублей. Приложения, которые стоили 149 рублей, теперь обойдутся в 179 рублей.