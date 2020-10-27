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Артём Мазанов
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Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» медиков в профилактике абортов Материал редакции

Рабочая группа должна разработать меры, направленные на повышение эффективности медицинских организаций в такой работе.

38 комментариев
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Президент дал поручения по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в сентябре. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов должны предоставить президенту доклад о проделанной работе до 1 мая 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Рабочей группе нужно провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов, а также разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы. Путин уточнил, что в профилактику абортов входит правовая, психологическая и медико-санитарная помощь беременным женщинам, которая должна осуществляться за счёт средств родового сертификата.

Обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов.

поручение Путина

26 октября уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за последние пять лет рождаемость в России сократилась на 23,7%.

#новости #путин #аборты

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И это не новость ИА «Панорама»
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38 комментариев
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Pavel Zamyatin

34

Ведь ребенок в детдоме или на помойке безусловно лучше, да, Вова?

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Андрей Рядькин

Pavel
11

Лишь бы не в Америке

Ответить

Молодежный колос

Андрей
14

и не дай бог у геев

Ответить

Виктор Огай

Молодежный
0

Кстати, почему гей на миникупере? Миникупер - гейская машина?

Ответить

Дмитрий Чернов

Виктор
0

Наверное всё дело в BMW (Mini это BMW)

Ответить

Закомплексованная Душа

Виктор
0

С подключением, давно считается, что если мужик гоняет на Купере, то он с вероятностью 90% гей

Ответить

Евгений Наумов

Закомпл…
0

Считается где? Сейчас бы по машинам о людях говорить. В пацанских акордах что, всегда пацаны ездят? ) Кантримен в полне пиздатая визуально(!) машина, особенно в темных цветах. Другой вопрос, что она не стоит таких денег и за такой же эквивалент можно купить что-то куда лучше. 

Ответить

Roma Dmitriev

Pavel
0

ну да, он потом вопросов не задает, а просто хуево работает и спивается до пенсии

Ответить

Kir Kirsky

Pavel
0

Ему надо больше сладких детишек

Ответить

Dmitry

20

Казалось бы, повышай уровень жизни, чтобы люди не боялись рожать из-за того, что сегодня у тебя есть доход, а завтра уже нет или он стал в два раза меньше, а цены на товары в два раза больше. Но нет, будем заставлять людей рожать, ведь нам нужны налогоплательщики, а не высокий уровень жизни.

Ответить

Игорь Валерьевич

Dmitry
8

В странах с высоким уровнем жизни тоже как-то не очень охотно рожают. Обычно даже наоборот, нищета заводит кучи детей.

Ответить

xar2020

Игорь
–1

Либерализм сокращает рождаемость. 

Ответить

Игорь Валерьевич

xar2020
1

Фиг его знает что именно сокращает, но то что современные белые люди не очень хотят рожать во всех странах - факт.

Ответить

Эльф Раиса

Игорь
1

Урбанизация сокращает рождаемость
Если чекнуть урбанизированные азиатские и ближневосточные страны то там тоже уже не рожают 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate

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Максим Абрамчик

Игорь
0

Второй демографический переход уменьшает рождаемость 

Ответить

Молодой мангал

9
Ответить

сироп от щекотки

Молодой
3

Есть мужская версия

Ответить

Молодой мангал

сироп
0
Ответить

Молодежный колос

8

правильно, а то скоро в россии некому будет нологи плотить

Ответить

Папуша

2

Профилактика абортов - это секс-просвещение?
Ведь да? Ведь правда?

Ответить

Roman Golovin

Папуша
2

Да, и займётся этим РПЦ

Ответить

Папуша

Roman
3
Ответить

AZP

2

Дед у главного поляка учится, что ли? 
Хотя, один католик, а другой кгбшник.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Первые признаки скорого запрета

Ответить

Юля Ларшина

0

Ну и как бы тут ещё проблема в том, что люди не только не хотят рожать, но и не могут. Сейчас у каждой 3ей проблемы с зачатием. И количество кесаревых сечений увеличилось до 40%. А кесарево можно делать максимум 3 раза. Так что если и захочешь, больше 3х не заведешь. И тот же уклад жизни поменялся - раньше жили большими семьями и с детьми женщине была помощь от бабушек, тётушек и пр. Сейчас сам как хош крутись вертись.

Ответить

Мужской Кирилл

Юля
0

А есть какая нибудь ссылка, про 30% нерожающих детей и 40% рост в экономике кесаревых сечений? 

Ответить

Sergey Golovkin

0

А количество абортов выросло? Есть такая статистика. Если не выросло то причина падения рождаемости не в прерывании беременности и прежде всего работать надо не с этим.

Ответить

Антон Лисин

Sergey
1

Официально оборотов нет. Заносить пачку врачу и делают свое дело без записи в больничную карту.

Ответить

Аккуратный американец

0

Заголовок звучит как новость в Plague Inc

Ответить

Аккуратный американец

0

Отличный пример, как создается видимость работы 

Ответить

Zakhar Zakharov

0

а есть цивилизованные страны, где рождаемость увеличивается?
мне кажется, это общемировая тенденция

Ответить

Vladimir Ignatov

Zakhar
0

При чём тут цивилизованные страны?

Ответить

Zakhar Zakharov

Vladimir
0

ну так подозреваю, что в африканских странах, южноазиатских странах, странах средней азии рожают в семье в среднем больше 5 детей. 
или тебе так не кажется? 

Ответить

Zakhar Zakharov

0

он что, хочет как в ПОЛЬШЕ?

Ответить

Роман Трусов

0

Не совсем понял, что это означает. Типа, врачам будут доплачивать, если они будут отговаривать делать аборты?

Ответить

Иван Ташкинов

0

Аборт как средство профилактики.

Ответить

Vladimir Ignatov

0

Путин поручил повысить эффективность абортариев.
Все комментарии про то, какой Путин плохой и ущемляет наши права на аборты.

Ответить

Плюшевость

0

Женщины и так на аборты идут не от хорошей жизни, у кого жизнь хорошая, тем на презервативы и гормональные хватает. И их уже пропускают через психолога, священника и персональный ад, чтобы этот аборт получить. Но нет, давай добьем окончательно, пусть рожают нищие студентки по залету и те, кто уже еле тянут одного или двух детей, пусть ломают свои жизни, это ведь не Путину потом этих детей растить.
Каждый раз после таких новостей, а они все хуже и хуже, просто тихо радуюсь, что выбрала жить с женщиной.

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