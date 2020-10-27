Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» медиков в профилактике абортов Материал редакции
Рабочая группа должна разработать меры, направленные на повышение эффективности медицинских организаций в такой работе.
Президент дал поручения по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в сентябре. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов должны предоставить президенту доклад о проделанной работе до 1 мая 2021 года, сообщается на сайте Кремля.
Рабочей группе нужно провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов, а также разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы. Путин уточнил, что в профилактику абортов входит правовая, психологическая и медико-санитарная помощь беременным женщинам, которая должна осуществляться за счёт средств родового сертификата.
26 октября уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за последние пять лет рождаемость в России сократилась на 23,7%.
Ведь ребенок в детдоме или на помойке безусловно лучше, да, Вова?
Лишь бы не в Америке
Молодежный колос
и не дай бог у геев
Кстати, почему гей на миникупере? Миникупер - гейская машина?
С подключением, давно считается, что если мужик гоняет на Купере, то он с вероятностью 90% гей
Считается где? Сейчас бы по машинам о людях говорить. В пацанских акордах что, всегда пацаны ездят? ) Кантримен в полне пиздатая визуально(!) машина, особенно в темных цветах. Другой вопрос, что она не стоит таких денег и за такой же эквивалент можно купить что-то куда лучше.
ну да, он потом вопросов не задает, а просто хуево работает и спивается до пенсии
Казалось бы, повышай уровень жизни, чтобы люди не боялись рожать из-за того, что сегодня у тебя есть доход, а завтра уже нет или он стал в два раза меньше, а цены на товары в два раза больше. Но нет, будем заставлять людей рожать, ведь нам нужны налогоплательщики, а не высокий уровень жизни.
В странах с высоким уровнем жизни тоже как-то не очень охотно рожают. Обычно даже наоборот, нищета заводит кучи детей.
Фиг его знает что именно сокращает, но то что современные белые люди не очень хотят рожать во всех странах - факт.
Урбанизация сокращает рождаемость
Если чекнуть урбанизированные азиатские и ближневосточные страны то там тоже уже не рожают
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate
Профилактика абортов - это секс-просвещение?
Ведь да? Ведь правда?
Ну и как бы тут ещё проблема в том, что люди не только не хотят рожать, но и не могут. Сейчас у каждой 3ей проблемы с зачатием. И количество кесаревых сечений увеличилось до 40%. А кесарево можно делать максимум 3 раза. Так что если и захочешь, больше 3х не заведешь. И тот же уклад жизни поменялся - раньше жили большими семьями и с детьми женщине была помощь от бабушек, тётушек и пр. Сейчас сам как хош крутись вертись.
Мужской Кирилл
А есть какая нибудь ссылка, про 30% нерожающих детей и 40% рост в экономике кесаревых сечений?
А количество абортов выросло? Есть такая статистика. Если не выросло то причина падения рождаемости не в прерывании беременности и прежде всего работать надо не с этим.
Официально оборотов нет. Заносить пачку врачу и делают свое дело без записи в больничную карту.
а есть цивилизованные страны, где рождаемость увеличивается?
мне кажется, это общемировая тенденция
При чём тут цивилизованные страны?
ну так подозреваю, что в африканских странах, южноазиатских странах, странах средней азии рожают в семье в среднем больше 5 детей.
или тебе так не кажется?
Не совсем понял, что это означает. Типа, врачам будут доплачивать, если они будут отговаривать делать аборты?
Путин поручил повысить эффективность абортариев.
Все комментарии про то, какой Путин плохой и ущемляет наши права на аборты.
Женщины и так на аборты идут не от хорошей жизни, у кого жизнь хорошая, тем на презервативы и гормональные хватает. И их уже пропускают через психолога, священника и персональный ад, чтобы этот аборт получить. Но нет, давай добьем окончательно, пусть рожают нищие студентки по залету и те, кто уже еле тянут одного или двух детей, пусть ломают свои жизни, это ведь не Путину потом этих детей растить.
Каждый раз после таких новостей, а они все хуже и хуже, просто тихо радуюсь, что выбрала жить с женщиной.