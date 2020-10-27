В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты Материал редакции
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
Движение в центре города практически остановилось на несколько часов. В блокировке участвовали автомобилисты, велосипедисты и пешеходы, сообщает местное издание Onet.
По данным Русской службы Би-би-си, за день протестующие перекрыли дороги в 50 городах. ТАСС сообщает, что 26 октября в 18:00 по московскому времени автомобили протестующих просто остановились на ключевых дорогах, а пешеходы просто сели на дороге. Правоохранительные органы в это не вмешивались, а участники протестной акции пропускали только скорую помощь.
22 октября Конституционный суд Польши ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Из-за этого в стране начались акции протеста.
Здравствуйте, Дмитрий! Невероятно, но я согласен с вами!
Какое преследование, приснилось что ночью нехорошее? Я полностью по теме коммент оставил.
На счёт системы политических координат не скажу, но поляки в целом довольно религиозные люди. Помню, когда там был в последний раз (а это было ещё в эпоху VHS), у них популярностью пользовались не только видео свадеб, но и какого-то католического обряда для детей. К сожалению, не очень в теме что там за обряды.
Желаю полякам поменять своего мудака, застрявшего в средневековье.
Ваш 21 век не менее ебнутый чем 20 или 19 уже, а дальше еще будет, не надо создавать иллюзии "прогрессивности".
Интересно, как в демократический стране будет ситуация развиваться. Не знаю, какой там процент недовольных этим законом, но, похоже что, много.
А почему не заблокировать дороги к дому, где Дуда живёт, чтоб он на вертолёте летал, как Усатый, поссыкивая?
«У меня двоякое отношение к абортам. С одной стороны - это убийство детей. С другой - это даёт женщинам выбор.»