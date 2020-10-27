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Артём Мазанов
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В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты Материал редакции

Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.

13 комментариев
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Движение в центре города практически остановилось на несколько часов. В блокировке участвовали автомобилисты, велосипедисты и пешеходы, сообщает местное издание Onet.

По данным Русской службы Би-би-си, за день протестующие перекрыли дороги в 50 городах. ТАСС сообщает, что 26 октября в 18:00 по московскому времени автомобили протестующих просто остановились на ключевых дорогах, а пешеходы просто сели на дороге. Правоохранительные органы в это не вмешивались, а участники протестной акции пропускали только скорую помощь.

Sebastian Białach @sebabialach
Protest zaczął się w kilku miejscach 45 min temu. W korkach stoi już prawie cały Lublin
#zakazaborcji #StrajkKobiet https://t.co/Ol9jBMjezY
Ruch Młodych Wkurzonych @MlodziWkurzeni
Rozpoczęła się blokada Krakowa ⚡☂
#StrajkKobiet #ToJestWojna https://t.co/TL3kjjh1Qv
Sebastian Białach @sebabialach
Kolejna odsłona protestu kobiet. Kilkadziesiąt osób blokuje al. Racławickie w Lublinie. Akcja jest prowadzona w kilku miejscach równocześnie. Tworzą się ogromne korki.
#zakazaborcji #strajkkobiet https://t.co/L1IJnrxXar
Maciej Gdula @m_gdula
Już około 250 osób na blokadzie w Krakowie. https://t.co/fLyvrjrNdZ

22 октября Конституционный суд Польши ужесточил закон об абортах, фактически запретив их на территории страны. Из-за этого в стране начались акции протеста.

#новости #польша #протесты

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13 комментариев
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Великолепный Макс

7

Зачем они тогда избирают поехавших праваков и религиозных фанатиков? Не понимаю

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Dra

Великолепный
2

Здравствуйте, Дмитрий! Невероятно, но я согласен с вами!

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Великолепный Макс

Dra
1

@Вахтёр преследования

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Dra

Великолепный
0

Какое преследование, приснилось что ночью нехорошее? Я полностью по теме коммент оставил.

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Александр Калинин

Великолепный
0

На счёт системы политических координат не скажу, но поляки в целом довольно религиозные люди. Помню, когда там был в последний раз (а это было ещё в эпоху VHS), у них популярностью пользовались не только видео свадеб, но и какого-то католического обряда для детей. К сожалению, не очень в теме что там за обряды.

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Dra

4

Желаю полякам поменять своего мудака, застрявшего в средневековье.

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Руслан Сычев

Dra
–2
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AZP

Dra
0

Они его только недавно переизбрали.

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Благоприятный колос

3

Мы живём в 21 веке, а все ещё кто-то запрещает обороты...

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Атлант поправил плечи

Благоприятный
0

Ваш 21 век не менее ебнутый чем 20 или 19 уже, а дальше еще будет, не надо создавать иллюзии "прогрессивности". 

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Ху Эмай

1

Интересно, как в демократический стране будет ситуация развиваться. Не знаю, какой там процент недовольных этим законом, но, похоже что, много. 

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AZP

1

А почему не заблокировать дороги к дому, где Дуда живёт, чтоб он на вертолёте летал, как Усатый, поссыкивая?

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André

–3

«У меня двоякое отношение к абортам. С одной стороны - это убийство детей. С другой - это даёт женщинам выбор.»

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