Сенат США утвердил Эми Барретт на должность члена Верховного суда. Она стала третьим судьёй, выдвинутой Трампом Материал редакции
Это назначение закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде — шесть из девяти.
Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против проголосовали 48 сенаторов, среди которых оказалась только одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз, следует из трансляции заседания. По мнению Коллинз, судья Верховного суда не должна быть утверждена до президентских выборов.
Церемония приведения Баррет к присяге на новую должность уже прошла в Белом доме. Там присутствовали Дональд Трамп, супруг Барретт и судья Верховного суда Кларенс Томас. «Я люблю Конституцию и демократическую республику, которую она устанавливает, и я посвящу себя ее сохранению», — заявила она. Баррет займёт место в Верховном суде 27 октября после второй присяги.
Барретт стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой Трампом. Она придерживается консервативных взглядов, в частности, выступает против абортов. Её назначение может иметь последствия для важнейших политических, социальных и юридических вопросов на долгие годы вперед, так как должность судьи Верховного суда является пожизненно.
Это трамп, она слева
Ну всё, быть Трампцу президентом снова. TRUMP 2020!
как это связано?
Джо сказал, что не признает результаты выборов, если продует. А решать кто победил будет Верховный суд, где большинство - сторонники Трампа.
с чего вы вообще взяли, что в ВС большинство - сторонники Трампа?
Из 9 членов суда 6 назначены республиканцами, так что очевидно, кого они поддержат в споре.
Кому очевидно?
Всем.
Всем маленьким экспертам по политической жизни Америки?
И им тоже.
блять, ты даже не пытаешься сделать свою точку зрения правдоподобной
Смысл пытаться тебе что-то объяснить, если ты дурачка из себя строишь.
Ну хотя б попытался штоле
а то выходит "азаза, Трумп победит, все судьи за него"
онолитега уровень "бох"
Судьи верховного суда тоже имеют свои политические взгляды. Кто-то либерал, кто-то консерватор. И сейчас в верховном суде 6 судей-консерваторов против 3 либералов. Так что в случае, если им предстоит решать, кто станет президентом США как думаешь за кого будут топить консерваторы а за кого либералы?
Погоди, ты же, надеюсь, понимаешь, что между утверждениями "Большинство судей ВС США - консерваторы" и "Большинство судей США поддержат Трампа" лежит огромная пропасть
Эммм... нет, не лежит.
Почему?
В чём состоит их должностное преступление? Они будут решать согласно своих убеждений, как и другие судьи.
вот одно из последних решений, уже с двумя судьями, которых назначил Трамп. Угадай что - и Горсач и Кэвана проголосовали не в пользу Трампа.
Ты ведь понимаешь разницу между "суд обязал Трампа отчитаться о налогах" и "суд будет решать, быть ли Трампу президентом"?
а с чего ты взял, что у него там большинство?
Крестьянский кран
Это назначение закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде — шесть из девяти.
в начале ж статьи
с чего ты взял, что у Трампа есть какое-то большинство в ВС США, которое его поддержит?
Не мешайте пирожку быть экспертом в том, чего он не понимает!
а вот и эксперты подъехали!
Вы тут ебанулись все. Такое чувство, что кто-то краем уха услышал про поддержку верховного суда и не прочитал внимательно.
Тема про Верховный суд и выборы Трампа шла в плоскости обсуждений до какого числа можно принимать голоса. Республиканцы считают, что демократы будут вбрасывать голоса за Байдена после голосования и выкатят результаты не сразу а через неделю и тд
Верховный суд чисто с первой же минуты вчера шлёпнул хуем Висконсину по щекам, запретив принимать late ballots
https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-won-t-let-late-mail-ballots-count-wisconsin-n1244865
На этом моя работа в треде окончена!
а ты точно прочитал всю новость?
Я не читаю новости.
Дело не в Трампе, а в законопроектах которые продвигает республиканская партия и которые отклонялись в вс до этого. Сейчас ситуация поменяется ибо у них преимущество в вс, даже если выиграет Байден у демократов проблемы ибо у них нет преимущества в вс и это будет им сильно мешать в принятии новых законов и отмены старых которые ввели республиканцы. Всем похуй на Трампа тут больше долгосрочная перспектива ибо судья в вс это на всю жизнь и будут ещё много выборов
Так а что это значит? Мне пенсию повысят или разбомбят Воронеж?
В любом случае разбомбят Воронеж - это же по умолчанию подразумевается.
а что это значит?
как показали решения суда, принятые с двумя другими судьями, которых выдвинул Трамп (было 5-4 за республиканцев, стало 6-3) - в целом, ничего. Пока демократы всех пугали, что эти судьи будут есть младенцев, а республиканцы верили, что эти судьи будут строго следовать лозунгам своей партии - судьи, внезапно, принимали решения исходя из прошлых прецедентов и чего-то удивительного не случилось. Как раньше "демократический" Верховный суд принимал решения, невыгодные демократам (например, связанные с выборным процессом), так и текущий "консервативный" суд принимал вот буквально этим летом решения в пользу расширения прав ЛГБТ-сообщества в трудовых спорах, что не характерно образу консерваторов в медиа. Судьи Верховного суда в США зачастую настолько заботятся о своем наследии и репутации, что действительно не смотрят на политику "своей" партии.
А какая реакция демократов, это ведь нихуя себе какой момент, можно ведь кричать тысячам людей о НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, НЕРАВНОПРАВИИ ВСЕХ О ЗАКОНЕ и прочем.
Для тех кто думает что весь движ для Трампа и предстоящих выборах.
Дело не в Трампе и выборах, а в законопроектах которые продвигает республиканская партия и которые отклонялись в вс до этого. Сейчас ситуация поменяется ибо у них преимущество в вс, даже если выиграет Байден у демократов проблемы ибо у них нет преимущества в вс и это будет им сильно мешать в принятии новых законов и отмены старых которые ввели республиканцы. Всем похуй на Трампа тут больше долгосрочная перспектива ибо судья в вс это на всю жизнь и будут ещё много выборов
А что насчёт независимости ветвей власти, все дела