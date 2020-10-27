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Артём Мазанов
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Сенат США утвердил Эми Барретт на должность члена Верховного суда. Она стала третьим судьёй, выдвинутой Трампом Материал редакции

Это назначение закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде — шесть из девяти.

56 комментариев
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Эми Барретт Фото Reuters

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против проголосовали 48 сенаторов, среди которых оказалась только одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз, следует из трансляции заседания. По мнению Коллинз, судья Верховного суда не должна быть утверждена до президентских выборов.

Церемония приведения Баррет к присяге на новую должность уже прошла в Белом доме. Там присутствовали Дональд Трамп, супруг Барретт и судья Верховного суда Кларенс Томас. «Я люблю Конституцию и демократическую республику, которую она устанавливает, и я посвящу себя ее сохранению», — заявила она. Баррет займёт место в Верховном суде 27 октября после второй присяги.

The White House @WhiteHouse
Justice Amy Coney Barrett has taken her Constitutional oath! https://t.co/OWPUuQZA5Y

Барретт стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой Трампом. Она придерживается консервативных взглядов, в частности, выступает против абортов. Её назначение может иметь последствия для важнейших политических, социальных и юридических вопросов на долгие годы вперед, так как должность судьи Верховного суда является пожизненно.

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#новости #трамп #сша

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56 комментариев
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Магнитный жар

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Упругая еще такая

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Слава Инженеров

Магнитный
3

Это трамп, она слева

Ответить

Магнитный жар

Слава
0

Трамп тоже красавчик

Ответить

Двойной кавалер

Магнитный
0

Соснул бы ему, да?

Ответить

Магнитный жар

Двойной
0

у нас, консерваторов, так не принято 

Ответить

Двойной кавалер

Магнитн…
0

Значит просто в жепы трахаетесь. Все с вами понятно.

Ответить

Новый Мурод

1

Еее давай Трамп еби их

Ответить

Ze Katze

3

Трамп їбе

Ответить

Роман Трусов

–1

Ну всё, быть Трампцу президентом снова. TRUMP 2020!

Ответить

Bad Mother Fucker

Роман
3

как это связано?

Ответить

Роман Трусов

Bad
–3

Джо сказал, что не признает результаты выборов, если продует. А решать кто победил будет Верховный суд, где большинство - сторонники Трампа.

Ответить

Bad Mother Fucker

Роман
1

с чего вы вообще взяли, что в ВС большинство - сторонники Трампа?

Ответить

Роман Трусов

Bad
–3

Из 9 членов суда 6 назначены республиканцами, так что очевидно, кого они поддержат в споре.

Ответить

Bad Mother

Роман
3

Кому очевидно?

Ответить

Роман Трусов

Bad
–1

Всем.

Ответить

Bad Mother

Роман
2

Всем маленьким экспертам по политической жизни Америки?

Ответить

Роман Трусов

Bad
–1

И им тоже.

Ответить

Bad Mother

Роман
1

блять, ты даже не пытаешься сделать свою точку зрения правдоподобной

Ответить

Роман Трусов

Bad
–2

Смысл пытаться тебе что-то объяснить, если ты дурачка из себя строишь.

Ответить

Bad Mother

Роман
2

Ну хотя б попытался штоле

а то выходит "азаза, Трумп победит, все судьи за него"

онолитега уровень "бох"

Ответить

Роман Трусов

Bad
–3

Судьи верховного суда тоже имеют свои политические взгляды. Кто-то либерал, кто-то консерватор. И сейчас в верховном суде 6 судей-консерваторов против 3 либералов. Так что в случае, если им предстоит решать, кто станет президентом США как думаешь за кого будут топить консерваторы а за кого либералы?

Ответить

Bad Mother

Роман
4

Погоди, ты же, надеюсь, понимаешь, что между утверждениями "Большинство судей ВС США - консерваторы" и "Большинство судей США поддержат Трампа" лежит огромная пропасть

Ответить

Роман Трусов

Bad
–4

Эммм... нет, не лежит.

Ответить

Bad Mother

Роман
0

Почему?

Ответить

Stanley H

Bad
0

Чувак думает что Россия везде

Ответить

Роман Трусов

Stanley
0
Ответить

Dra

Роман
1

Думаешь, если судей выдвинул Трамп, то они пойдут на любое должностное преступление? Но вот беда, там вам не Россия, там за такие делишки можно легко испортить себе жизнь и карьеру. Т.е. если большинство на выборах поддержит Байдена, судьи не помогут.

Ответить

Роман Трусов

Dra
–1

В чём состоит их должностное преступление? Они будут решать согласно своих убеждений, как и другие судьи.

Ответить

Bad Mother

Роман
1

вот одно из последних решений, уже с двумя судьями, которых назначил Трамп. Угадай что - и Горсач и Кэвана проголосовали не в пользу Трампа.

https://www.bbc.com/russian/features-53234565

Верховный суд США обязал Трампа отчитаться о…
Верховный суд США после продолжавшихся почти два года слушаний согласился с требованиями трех…
www.bbc.com
Ответить

Роман Трусов

Bad
–1

Ты ведь понимаешь разницу между "суд обязал Трампа отчитаться о налогах" и "суд будет решать, быть ли Трампу президентом"?

Ответить

Bad Mother

Роман
0

Конечно понимаю. Второе утверждение не соответствует действительности

Ответить

Dra

Роман
0

Решать что именно они будут? Что Трамп получил меньшинство голосов, а судьи скажут, что он всё равно президент? "Согласно убеждений" там не получится протащить любую дичь.

Ответить

Артём Мазанов

Bad
0

Так мы не знаем, просто это назначение - даёт шансы, что его поддержат 

Ответить

Артём Мазанов

Bad
0

Трамп сможет оспорить в ВС результаты выборов, если у него там большинство 

Ответить

Bad Mother Fucker

Артём
0

а с чего ты взял, что у него там большинство?

Ответить

Крестьянский кран

Bad
0

Это назначение закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде — шесть из девяти. 

в начале ж статьи

Ответить

Атлант поправил

Крестья…
1

НО НЕ В ЗАГОЛОВКЕ ! 

Ответить

Bad Mother

Крестья…
0

с чего ты взял, что у Трампа есть какое-то большинство в ВС США, которое его поддержит?

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Не мешайте пирожку быть экспертом в том, чего он не понимает!

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

а вот и эксперты подъехали!

Ответить

Сергей Васильев

Bad
1

Вы тут ебанулись все. Такое чувство, что кто-то краем уха услышал про поддержку верховного суда и не прочитал внимательно.

Тема про Верховный суд и выборы Трампа шла в плоскости обсуждений до какого числа можно принимать голоса. Республиканцы считают, что демократы будут вбрасывать голоса за Байдена после голосования и выкатят результаты не сразу а через неделю и тд

Верховный суд чисто с первой же минуты вчера шлёпнул хуем Висконсину по щекам, запретив принимать late ballots

https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-won-t-let-late-mail-ballots-count-wisconsin-n1244865

На этом моя работа в треде окончена!

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

а ты точно прочитал всю новость?

Ответить

Сергей Васильев

Bad
0

Я не читаю новости.

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

Слава богу, а то вдруг там окажется левацкая повестка

Ответить

ilia Bashta

Роман
0

Дело не в Трампе, а в законопроектах которые продвигает республиканская партия и которые отклонялись в вс до этого. Сейчас ситуация поменяется ибо у них преимущество в вс, даже если выиграет Байден у демократов проблемы ибо у них нет преимущества в вс и это будет им сильно мешать в принятии новых законов и отмены старых которые ввели республиканцы. Всем похуй на Трампа тут больше долгосрочная перспектива ибо судья в вс это на всю жизнь и будут ещё много выборов

Ответить

кабина жигули

1

это которая не смогла вспомнить главные поправки свободы? пхаха 

Ответить

Твоего деда дед

0

Так а что это значит? Мне пенсию повысят или разбомбят Воронеж?

Ответить

Alexey Novikov

Твоего
1

В любом случае разбомбят Воронеж - это же по умолчанию подразумевается.

Ответить

Andrey

Твоего
0

а что это значит?

 как показали решения суда, принятые с двумя другими судьями, которых выдвинул Трамп (было 5-4 за республиканцев, стало 6-3) - в целом, ничего. Пока демократы всех пугали, что эти судьи будут есть младенцев, а республиканцы верили, что эти судьи будут строго следовать лозунгам своей партии - судьи, внезапно, принимали решения исходя из прошлых прецедентов и чего-то удивительного не случилось. Как раньше "демократический" Верховный суд принимал решения, невыгодные демократам (например, связанные с выборным процессом), так и текущий "консервативный" суд принимал вот буквально этим летом решения в пользу расширения прав ЛГБТ-сообщества в трудовых спорах, что не характерно образу консерваторов в медиа. Судьи Верховного суда в США зачастую настолько заботятся о своем наследии и репутации, что действительно не смотрят на политику "своей" партии.

Ответить

Твоего деда дед

Andrey
–1

Понятно. Пойду, куплю хлебушка

Ответить

Атлант поправил плечи

0

А какая реакция демократов, это ведь нихуя себе какой момент, можно ведь кричать тысячам людей о НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, НЕРАВНОПРАВИИ ВСЕХ О ЗАКОНЕ и прочем.  

Ответить

плюшевый батон

0

третьим судьей

Только что понял, что судья — это феменитив в мужском роде

Ответить

ilia Bashta

0

Для тех кто думает что весь движ для Трампа и предстоящих выборах.
Дело не в Трампе и выборах, а в законопроектах которые продвигает республиканская партия и которые отклонялись в вс до этого. Сейчас ситуация поменяется ибо у них преимущество в вс, даже если выиграет Байден у демократов проблемы ибо у них нет преимущества в вс и это будет им сильно мешать в принятии новых законов и отмены старых которые ввели республиканцы. Всем похуй на Трампа тут больше долгосрочная перспектива ибо судья в вс это на всю жизнь и будут ещё много выборов

Ответить

Сергей Предэ

0

А что насчёт независимости ветвей власти, все дела 

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

тихо ты, всех экспертов распугаешь незнакомыми словами

Ответить

Михаил Набоков

–2

 выступает против абортов

#blm

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